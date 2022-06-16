挺身而進 台灣女性創業社群

文．謝宜婷 圖．林旻萱

職場女性想成為高層，除了可能面對差別待遇，也常因為陪伴家人的時間減少，而產生罪惡感。能找到相同處境與理念的人們，彼此分享與鼓勵，成為創業女性繼續前進的關鍵之一。經濟部中小企業處成立的「女性創業飛雁計畫」，不僅提供女性創業所需的知識與資源，也讓不同世代與領域的學員能彼此學習與鼓勵。

Anjer（前排中）熱愛解決問題並嘗試各種新方法，吸引雲守護創辦人注意並邀請她加入新創公司。

飛雁計畫 女性創業加速器 入選企業代表

雲守護安控營運總監 郭芳辰

公司簡介：雲守護安控（以下簡稱「雲守護」）透過「人體骨幹」偵測，取代會侵犯隱私的人臉辨識，除了應用於保全業，日本第二大鋼鐵公司也是其客戶，當員工作出危險動作時，物聯網便會啟動預防機制，避免人員受傷。

採訪團隊訪問「女性創業飛雁計畫（以下簡稱飛雁計畫）」的學員，透過他們的分享，了解女性創業的挑戰與他們在此計畫的收穫。

找到工作與生活的平衡

在雲守護的團隊裡，大家稱郭芳辰為Anjer，她在公司草創時期即加入，是執行長涂正翰眼裡「肯吃苦、勇於嘗試」的創業夥伴。雲守護初期，團隊都是工程師，直到公司逐漸穩定，涂正翰決定尋找一位具財經專業的營運長，而Anjer有著新創、商旅、百貨、數位金流的豐富經歷，馬上吸引了他的注意。涂正翰表示：「她不只擁有專業，而且還共同創辦國際組織Girls in Tech的子組織Girls in Venture（風險投資），很不簡單。」

Anjer為公司尋找新創資源時，發現了飛雁計畫，於是報名成為學員。回憶那一年的學習，她認為最大的收穫在於「找到工作與生活的平衡」。以前是工作狂的Anjer，假日也投入公司事務，直到加入飛雁加速器後，她從夥伴的分享中看見她們如何兼顧家庭與工作，雖然Anjer仍未婚，但從中也學習到如何更有效率地安排時間，並對時間有新的認知：「以前我覺得分秒必爭，沒做事就有罪惡感，但現在學會放慢腳步，不再那麼緊繃。」

Anjer的導師運籌網通執行長「彭姐」彭麗蓁，也告訴她：「要成為一個好主管，其實要活得更有色彩。」在每個月的導師見面時間，彭姐分享的不是商業心法，而是鼓勵Anjer實現那些「停留在腦海中的計畫」。Anjer開心地分享，最近成功挑戰開車上高速公路到另一個城市，接著，下一個目標是到市集擺攤。從這些嘗試中，她發現在不同做事思維切換時，更能激發工作所需的創意。

實現個人與企業的突破

飛雁加速器每屆舉行Demo Day，讓學員以英文介紹她們的公司，現場也邀請國內多家創投參與，促成合作機會。對Anjer來說，過去她害怕公開演說，但是透過這次機會，她鼓起勇氣挑戰自己。訓練過程中，涂正翰不僅向Anjer分享簡報技巧，也帶著她到街頭對著人潮做簡報演講，「剛開始會擔心路人的目光，但是後來逐漸能專注在簡報內容，所以Demo Day上台時，我對簡報內容非常熟悉，每一頁都能在大腦自動播放。」Anjer笑談這段特別的訓練過程。

Demo Day結束後幾天，Anjer接到了幾家創投的電話，表示有意願了解雲守護或進一步合作，這讓她相當驚喜，也更有自信：「這讓我相信自己所做的事能說服別人。」

飛雁加速器也扮演牽線的角色，為雲守護締結合作機會。擁有幾家日本企業客戶的雲守護，在國內其實還沒找到機會與大型鋼鐵工廠相關的企業接洽，但透過飛雁加速器，近期開始與全台灣最大的鋼鐵工廠中鋼與旗下的中鋼保全對談，由Anjer擔任初期雙方介接的橋樑。

參加飛雁加速的計畫一年，Anjer非常鼓勵女性創業家報名，因為在這個社群裡，能遇見有相同理念的人，同樣喜歡挑戰、解決問題。每次的聚會，在彼此交流與分享中，能夠找到共鳴，是一個「很紓壓，同時可以獲得知識的平台」。Anjer也鼓勵女性創業家，撕掉工作是一種罪的標籤，若心中有想法，就該勇敢去實踐，因為老天爺就是派你下來解決這個問題的。

傅曉慧（中）在「女性創業學院」計畫，挑戰自己公開演講，並學習到許多商業思維。 (AWE女性創業學院提供)

女性創業學院計畫學員

康善生技創辦人 傅曉慧

公司介紹：康善生技透過檢測人體免疫及組織修復系統的健康狀態，提供檢測資訊，以預防、監控癌症。目前進駐清華大學的育成中心與實驗室。

救人使命成創業初衷

平常穿著白色實驗袍的傅曉慧，採訪當天穿著一襲洋裝與高跟鞋，在公司成立初期，她經常在研發人員與業務員兩種角色間不停切換。然而，創業並非她最初的生涯規劃，從小熱愛生物的她，眼見身邊家人與朋友因癌症離世，於是在研究所時期投入癌症研究，後來在指導教授楊孝德的建議下，博士後研究時期開始進行臨床研究。「檢測免疫及組織修復系統抗癌能力」的技術後來獲得十幾項專利，為了實踐臨床研究，傅曉慧決定成立公司。

「教授聽到要開公司，嚇了一跳，團隊一直都在做研究，不太懂商業。」反而傅曉慧沒有遲疑，決定了之後，便開始尋找各種創業資源，清大創業車庫、科技部RAISE計畫（高階人才培訓與就業計畫），還有剛結束不久的女性創業學院等等。她笑著說：「台灣新創資源蠻豐富的，有心的話，可以用得淋漓盡致。」

公司創立初期，傅曉慧每天忙著業務推廣與申請法規認證，在這段時間，她曾因為管理上的溝通問題，而感到憂鬱與壓力。「那時候很容易掉眼淚，跟夥伴事情講到一半，眼淚不自覺就掉下來。」傅曉慧從實驗室裡動手操作轉為商場上管理的角色，是很大的挑戰。但天性樂觀的她把這一切當作遊戲關卡：「現在卡關的時間越來越短，常常一覺醒來就想到辦法了。」不僅走出低落情緒，也更勇於面對挑戰。

創業讓我更獨立

傅曉慧報名的「女性創業學院」是由美國國務院教育文化事務局於2019年提出，美國在台協會於2021年引進台灣，英文為Academy for Women Entrepreneurs，簡稱 AWE。談起報名動機，傅曉慧表示，生技產業需要開發國際市場，因此商業英文能力不可或缺，英語授課的線上課程吸引了她。

後來傅曉慧不僅完成所有課程，還參加了英語簡報比賽，用英文撰寫商業計畫，獲得入選，在鏡頭前向直播的觀眾，介紹公司的理念與服務。「經過了那次經驗之後，現在講話越來越有自信。」她笑著說。

除了提升外語能力，傅曉慧也從業師分享中，看見商業思維的重要性。過去她只想著如何說服診所與醫院將他們的技術推廣給消費者，卻忽略「互利」才是合作關鍵。懂得換位思考後，傅曉慧後來與醫療機構洽談時，改以公司的專業技術加上對方的健檢方案，作為合作的方向，希望達成共贏。

在生技圈超過十年的傅曉慧，認為女性在這個領域發展的比例不低，以自身經驗為例，無論在學術研究或新創資金募集，都沒有因性別而遭受差別待遇。不過，她認為創業之後，自己在思考、做事方式都有很大改變，指導教授也告訴她：「你創業後，好像突然長大了。」創業不僅讓傅曉慧逐步完成助人使命，也讓她挖掘出自己璀璨的另一面。

粨種人的霹靂嬌娃採收包阿粨用的假酸漿葉。 (粨發粨粽阿粨專門店提供)

飛雁計畫女性創業大使

粨種人共同創辦人王禛壹

公司介紹：位在台東的「粨種人」，以地方創生為概念，邀請部落媽媽走入職場，一起製作部落美食「阿粨」，並與長輩簽訂契作，耕種包粽用的假酸漿葉。市場從台灣拓展到香港與美國的超市。

找到地方的靈魂

採訪時，正值端午節前夕，粨種人正在趕工包粽，今年新客戶中國的冷凍物流商訂購了75箱，總共8,000多顆阿粨。粨種人為了滿足東方人愛吃甜的習慣，還特製紅豆口味的阿粨。為了這筆大訂單，王禛壹研究了清真認證與許多合約細節，「原本因為阿粨有包肉，不符合規定，後來我先生說，乾脆用植物肉好了，於是我們用植物肉推出雞丁與焢肉飯口味。」平常王禛壹的丈夫徐哲煌負責出點子，她則帶團隊執行。

四年前回到台東，王禛壹與先生見父母年事已高，於是決定接下阿粨的手藝。個性積極的他們，不願以「觀光小吃」定位阿粨，被動等待客人上門，而是主動到外縣市尋找機會。「剛回來前三年，其實都在台北推廣，去商業大樓擺攤，到食品展介紹，阿粨的特色和好處，說了上萬次。」王禛壹說，經過前幾年的努力，現在老顧客都會主動訂購，參展時也吸引了國內外大型超市的興趣，成為銷售最好的通路。

社工背景的王禛壹，知道部落裡的女性，生活重心都在家庭，鮮少照顧到自己的心，於是她鼓勵部落媽媽到粨種人就職，不僅可以賺錢，也能擴大生活圈。她稱這群包阿粨的女性為「霹靂嬌娃」，她們願意挑戰自己，也是粨種人旺季能穩定出貨的得力助手，王禛壹回想：「我和先生忙到睡著時，隔天一早發現她們還在，把訂單的量都完成了。」

粨種人鼓勵部落女性走出家庭，看見生活的更多面向。 (粨發粨粽阿粨專門店提供)

部落女性新生活

粨種人成立五年，霹靂嬌娃並非固定陣容，有些媽媽會休息一陣子，有些會因為要照顧家庭臨時請假，王禛壹笑說：「我每天下班都會問她們，明天會來上班嗎？」公司的理念尊重在地的生活型態，因此給予員工很高的自由度。

觀察霹靂嬌娃一路的改變，王禛壹發現媽媽們的金錢觀改變了，能透過勞力換取報酬，購買想要的商品，也能將收入貢獻於家庭，提升生活品質。「有個爸爸以前會到公司門口大喊：『為什麼要把部落媽媽帶來這裡，她們要在家照顧小孩。』但是當他老婆領到第一份薪水，他卻開心地流淚了，感謝他老婆出來工作。」

粨種人與國內旅行社合作，將包阿粨納入旅遊行程，因此，霹靂嬌娃也會擔任導覽人員，示範如何包阿粨並介紹部落文化。有時候，她們也受邀到大專院校分享，進行教學。王禛壹說：「過去媽媽們在家，覺得時間過得很緩慢，但上班之後，每天都過得很充實。」粨種人提供部落媽媽互助的力量，也提醒著大家想過什麼樣的生活，於是，每年底大家會一起寫許願卡，期許自己明年能實現目標。

粨種人影響部落的正面行動，透過女性創業菁英競賽的選拔，也吸引國合會注意，有機會與中美洲的部落分享經驗，介紹當初如何盤點地方資源，奠基於尊重地方生活型態，與他們合作。

透過創業，王禛壹從中發現自己冒險的性格，也加深提倡女性權益的決心。今年，她考上東華大學族群關係與文化的博士班，希望透過論文發表，讓大家看見原民女性在就業市場上的價值。

而她也正在學習在工作與家庭間取得平衡，像是改掉在吃飯時間與客戶談生意的習慣，也體認到公司規模「剛剛好」就好，她笑說：「剛剛好，才能看見美好，是我女兒告訴我的。我現在覺得錢賺得剛剛好就好，為部落帶來的改變剛剛好就好。否則為了營業額犧牲家庭與健康，就失去意義了。」