乘著高速網路起飛 航向虛實交融、 多維共演的新美地

文．蘇俐穎 圖．林旻萱

3G到4G，已為人類生活帶來了許多變革，5G時代接踵來到。在高速、低延遲、多連結的網路世代，以人性為依歸的科技，又將為人類生活帶來哪些全新體驗？

2019年爆發的Covid-19疫情對人類健康帶來重大威脅，卻也加速了百工百業的數位轉型。面對疫情的詭譎多變，能夠整合虛實的科技工具，成為維持日常生活運轉的絕佳利器。

實踐大學媒體傳達設計學系助理教授蔡遵弘善用網路資源，在疫情期間為學生打造線上畢業製作展覽「回川CONATION」。 (林旻萱攝)

「以假亂真」的虛擬實境技術

嚴謹的邊境封鎖讓台灣享有一段自外於世界的「加零」時光，然而2021年五月，疫情驟然升溫，瞬間提升到的三級警戒，讓許多活動紛喊暫停，長期的籌備付諸流水，民間損失甚鉅。

也在此時，技術背景出身、實踐大學媒體傳達設計學系助理教授蔡遵弘早已未雨綢繆，領著一批系上學生，運用免費大型多人線上虛擬實境平台「VRChat」，打造線上版本的畢業展覽：「回川CONATION」。因歷年的「新一代設計展」以實體展覽為主，並無安排獨立的校外展，故初始蔡遵弘並無強制學生參與線上版展覽，然因著疫情活動戛然喊停，自主參與的同學也從20幾位增加到40幾位。學生除了緊急應變將作品轉譯為數位版本，也參與打造虛擬展廳。

24小時，甚至是永久免費開放的展廳，猶如迷宮一般地盤根錯節，且足以容納所有作品；登入參觀的民眾可以恣意交談，並以虛擬畫筆在空中書寫，甚至與作品互動，毋須擔心作品毀損……截然有別於以往的體驗，對學生或民眾都是新奇的第一次。

不僅如此，隨之而來的畢業季，蔡遵弘再次運用VRChat加碼線上畢業典禮，除了重建實踐校內的會議廳場景，典禮舉行時，學生運用虛擬角色入席，並有系上教師、學生代表致詞，同時播放線上畢展影片，且頒發虛擬畢業證書，臨場感遠比單純的視訊會議更勝一籌，一連串的暖心舉動更惹哭了一票學生。

面對分眾時代，積極探索各樣可能性的「必應創造」團隊。左：技術總監譚明文，右：創意總監吳育璇。

流行音樂場域的未來圖像

顯然，隨著技術端的成熟，4G乃至5G的高速網路條件之下，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR），乃至動態容積捕捉（Volumetric Capture）等技術的到位，猶如電影《一級玩家》所展現的虛擬實境「新綠洲」，已非遙遠的空中閣樓。雖然蔡遵弘開玩笑說：「現在大家談論的元宇宙，概念不就像以前我們玩的MMORPG遊戲（大型多人線上角色扮演遊戲）？」當然，隨著時代更迭依舊有所不同，更高的頻寬與更精緻的畫質，再加上虛擬影像的即時傳遞，當代的數位體驗遠比以往更加擬真。

以流行音樂產業為例，2021年串聯全球60多位藝人的「Global Citizen Live」（全球公民現場演唱會），英國樂團Coldplay邀請韓國男子團體BTS以全席影像的方式共同演唱單曲〈My Universe〉，造成轟動。同年度，台灣獨立樂團「美秀集團」與HTC合作開發的「Viverse」合作，運用虛擬平台「Beatday」舉辦演唱會，觀眾戴上VR眼鏡，進入虛擬演唱會，除了擁有虛擬角色，還能購買虛擬產品直接使用，沉浸感同樣讓人耳目一新。

雖然異地共演的應用與虛擬展演的體驗尚未普及，然而有別與線下（實體）的線上演唱會，在疫情期間卻大行其道，這原本無非因應疫情才催生出的應變之道，卻也悄然改變了流行音樂產業的生態圈。

被譽為五月天演唱會御用團隊的「必應創造」便表示，從門票動輒數千的線下演唱會，開始轉向製作線上版本，嘗試初期不僅觀看模式、消費方式都令觀眾覺得陌生，就連製作端亦是「懵懵懂懂，充滿不確定感」，就連售票亦只敢訂出百元左右的價格。直到現在，觀眾習以為常，「消費習慣逐漸被養成，我們（製作單位）需要具備的能力與目標，各環節都已經駕輕就熟許多。」必應創造技術總監譚明文直言。

然而令人好奇的是，線上、線下演唱會之間的區隔為何？倘若疫情趨緩，線上演唱會是否終歸成為當下此刻的曇花一現？對於製作經驗豐富的必應創造，深諳兩者的重大差異，「線下演唱會是一種社會現象，人與人與空間的組成，甚至音壓、氣味、氛圍的加入，創造出集體歡愉的記憶。這樣的情境，無法用線上演出輕易取代。」必應創造創意總監吳育璇直言。「線上演唱會則因為完全不受空間與地域的限制，是截然不同的思維。」譚明文亦說。

最顯著的例證便是，去年底疫情緩和，即便跨年活動並不受影響，五月天仍推出線上、線下雙版本演唱會。也為了強化兩者之間的不同，製作團隊利用頻繁的轉場與華麗的運鏡，加上強烈的空間氛圍，去凸顯出線上演唱會不受場地囿限的優勢，希望能做到線上、線下「讓觀眾都能買單」。

由此來看，線上演唱會絕非只是線下演唱會的臨時替代方案。對於面對分眾閱讀市場的瞬息萬變，如何與觀眾並進嘗試與創新，更屬勢在必行。過往的流行音樂產業，除了MV以外尚無其他類型的線上影音產品，線上演唱會的形式，不僅可補其不足，其互動性也更合乎自媒體時代觀眾的期待，「一場長時間的Show，如何能抓住觀眾的眼球，除了藝人的名氣與炫技的運鏡等等，觀眾還會期待自己被看見。而這絕對會需要在高速、低延遲，能夠雙向互動的網路背景下才能夠完成。」吳育璇說。

5G：高速移動網路

2020年，中華電信以新台幣456億元的高價取得台灣首張5G執照，宣告5G時代的正式來臨。然台灣的4G時代歷經十年，頻寬速度足以因應大眾發送簡訊、觀看影音串流等日常使用，5G帶來的關鍵性變革在哪裡？

「移動中需要高速網路的時候，能發揮出5G的最大價值。」蔡遵弘一語中的地解釋。現階段而言，使用於室內定點的Wi-Fi 6，即能提供穩定、高速、低延遲與多設備的高品質無線網路環境，「在室內用Wi-Fi，室外用5G，可以截長補短、相輔相成。」他補充。

目前5G最大的受惠者與應用端，就在先進的智慧工廠中。大量移動中的智能機器人、機器手臂與無人機，多點之間的資訊交換，這樣的情境，並不合適佈建多個Wi-Fi路由器，反倒合適以內部基地台的模式搭建5G區域專網，也因此，如台達電、台積電等業者均已紛紛投入布局。

虛擬網紅也能出外景

座落在藝文場域，5G的應用方式有哪些？台灣民間，致力於推廣、發展數位藝術的「數位藝術基金會」亦嘗試回應時代命題。同時身兼數位藝術基金會技術總監的蔡遵弘便舉例，2018年基金會便投入開發VR全景直播導覽機器人「函集」（Hanji），機器人以AI、VR等技術為核心，還能運用超寬頻（UWB）定位技術，計算觀眾的方向與距離，自行移動跟隨並進行導覽，還能將現場全景影像進行直播，同時與線上觀眾作互動。

誕生在4G時代的函集，進入到5G，進一步升級為「2.0版本」，基於原本的技術基礎，再結合動態捕捉（MOCAP）與同步定位與地圖構建（SLAM）等技術，進化為「AR直播機器人」，「因為過程中需要運用大量的快速網路作傳輸，可以發揮到5G的特性。」蔡遵弘表示。這代表的是，演員可藉由動態捕捉技術來操縱機器人，還可將扮演的虛擬角色，細膩地投射在異地移動中的現場，除了與人進行互動演出，現場結果還能進行網路直播，換言之，運用這套系統，「讓虛擬網紅（VTuber）也可以出外景。」

以一頂圓帳在各地巡迴的移動故事屋，5G技術為表演加分不少。 （移動故事屋提供）

雙向互動，演活虛擬吉祥物

成立於2016年的「移動故事屋」，亦是5G時代的受惠者。由一群數位藝術家組成的「移動故事屋」，專攻親子體感劇場，他們以一頂圓帳遊牧於全台各地，將環景的布幕，搭配獨家原創的動畫，並且運用科技道具製造特效（好比煙霧、閃光、震動等），為孩童演述脫胎自傳統民間傳說的趣味故事。

移動故事屋負責人張嘉路解釋，故事屋的演出分成兩種：第一類是單純的動畫；第二類則是以真人演員搭配動畫演出，演員除了身著戲服，直接出現在放映現場，搭配動畫演出，亦可藉由動態捕捉設備，以虛擬角色的形象出現在劇目上，形成「既實又虛」的雙重特性。

「5G在動態捕捉上是有加分效果的。」張嘉路認為。因為移動故事屋非定點演出，而採巡迴展演，藉由5G專網可將演出現場的收音、影像，即時回饋給位在遠處另一端的演員。演員（虛擬角色）可視現場狀況，與觀眾作雙向性互動，「觀眾可以因此知道，這不是預錄好的節目。」不僅如此，融入動畫中的虛擬角色，甚至能做到真人演出不能做到的效果，「好比說可以飛翔在空中，笑的時候眼睛會變成愛心等。」更具戲劇張力。

「這樣的表演形式就類似於吉祥物『熊讚』。」張嘉路解釋。只不過，吉祥物從現實進入了虛擬世界，操縱的方式也從操偶師套上布偶裝，改為演員運用動捕設備。可想而知，在虛擬網紅當道的數位經濟時代，這樣的展演模式將更為普遍。

由兩廳院推出的《神不在的小鎮》，多重平行宇宙的故事設定，與最新的科技對話，共同探索表演藝術的新可能。 （兩廳院提供）

《神不在的小鎮》：追求「眾聲平等」的新型態展演

近年由兩廳院推出的沉浸式劇場《神不在的小鎮》，是台灣藝文圈近年強調科技應用的代表作。這一齣可解構為二維（線上直播）、三維（實體演出）、四維（虛擬世界）等三個多重視角的展演活動，觀眾除了進入兩廳院戶外的藝文廣場體驗沉浸式演出，過程中甚至可以加入互動，同時還必須觀賞線上直播，藉由拼湊不同維度的演出片段，來理解故事的全貌。

受到兩廳院邀請，參與執行統籌的必應創造，擁有豐富商業操作經驗的他們更強調，這一次的演出，多維度的龐雜架構，賦予使用5G技術、線上直播、異地共演的合理性，科技的應用，「必須要是有意義、有感，而且是合理的。」吳育璇表示。讓演出不僅停留在科技實力的展演，數位藝術的未來才能更進一步。

縱然5G時代才開始，距離成熟的商業模式仍有一段路要走。誠如譚明文所言：「我們（製作團隊）會以演出的目標去考量展演的屬性，而非優先去搜尋當前有哪些頂尖技術。」但他也表示，讓兩個乍看毫不相干的領域產生對話，往往只需要一個關鍵性的連結。

因此，對於享有科技島美名的台灣來說，強勁的科技實力，不啻提供了藝文工作者一處具有活力的創作場域，鼓舞著藝術與科技交會的花火。就如知名的舞者黃翊能異想天開，經過不屈不撓地遊說，終於讓台灣機器手臂「KUKA」（庫卡）製造商點頭，願意與之合作，讓六軸機械手臂和他在舞台上翩然共舞。台灣各地不乏許多低調卻擁有特殊技術的實力業者，在科技與人文界線消弭的未來，將如何相濡以沫？在高速網路的催動之下，尤其值得拭目以待。