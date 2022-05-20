Taiwan Beats Showcase帶SXSW觀眾穿越時空 feat. 台語搖滾樂團拍謝少年

【文˙謝宜婷 圖˙Young Team Productions提供】

全球知名音樂節──美國西南偏南藝術節（SXSW），去（2021）年因疫情改為線上表演，台灣樂團與歌手以Taiwan Beats Showcase為名參加，他們走出錄音室，選擇具在地特色的演唱空間──高山、廟宇、釣蝦場、傳統工廠，為全球觀眾帶來耳目一新的音樂體驗，成為SXSW官方最推薦的節目之一。

承辦台灣參加SXSW線上演出的執行團隊Young Team Productions，今年延續高水準的製作，並挑戰在國定古蹟霧峰林家花園、行動中的電子花車、高雄港碼頭等場地錄製現場音樂表演，希望全球觀眾在他們的音樂創作中，看見台灣的歷史與文化。

最台灣味的舞台

Taiwan Beats Showcase今年在SXSW的演出以「穿越時空」為主題，由台語搖滾樂團「拍謝少年」領銜演唱，場景是19世紀的望族宅第──霧峰林家花園，樂團站在宴客與看戲的「大花廳」戲台上，演唱的曲目〈出巡〉描述台灣宗教盛事媽祖遶境，歌詞裡守護台灣的精神正好與霧峰林家在19世紀中期平定民亂、參與中法戰爭的歷史呼應。

接著，鏡頭轉到深夜的台北街頭，一輛閃爍的花車行駛在街道上，營造魔幻的氛圍，如同DJ QuestionMark的音樂風格，SXSW音樂總監James Minor對這樣的表演形式也不禁讚嘆。製作團隊Young Team Productions負責人茶茶表示，畫面裡看似只有DJ QuestionMark站在車上，但燈光與音效團隊其實躲在車後的包廂，在狹小與搖晃的空間，他如常刷碟、吹長笛，「下盤」相當穩固。

Taiwan Beats Showcase表演的場地安排都是經過設計，除了考量表演者與場地特質是否能搭配，也有意向全球觀眾呈現台灣多元面向，像是台語歌后曹雅雯演唱地點──全美戲院，其所在城市台南是她的出生地，而戲院本身也是台灣showcase音樂節「貴人散步」的表演場所，同時，這也是啟蒙國際導演李安的地方，戲院外的手繪電影畫板正是李安高中時期的深刻回憶。

透過這次線上表演，台北電子音樂場館Pawnshop首次出現在螢幕前，這是家舉辦各種主題派對、電音表演的場館，一直以來禁止客人拍攝室內空間，給予人神秘的印象，以台灣宗教為編曲元素的電音樂團「夢東」在此表演，更能相互襯托。而搖滾電子樂團「眠腦」則於「濕地」表演，這家店位於台北中山區，日本風情濃厚的「條通」裡，是處展覽場館與藝文募資等功能的複合地實驗場域。

最後一組「大象體操」，是以貝斯為主領樂器的實驗性搖滾樂團，他們在高雄港表演，台灣歷史悠久的「大港開唱」也在此城市舉辦，港口附近也有近年完工的高雄流行音樂中心，對於樂團而言，高雄還是他們成長的地方，在此表演別具意義。

專業與創意的展現

去年SXSW的線上演場會，唯有台灣與挪威捨棄錄音室，採用「實景拍攝」，後者以小鎮為背景，前者以四個代表台灣的地方為舞台。茶茶表示，自己對宗教文化有濃厚興趣，經常造訪國外教堂、神社、祭典，在國內時，也曾參加媽祖遶境與東港迎王，因此上一屆選擇艋舺青山宮作為表演場景。而同樣廣受好評的「釣蝦場」場景，去年引起不少國外觀眾好奇，茶茶笑著說：「還有樂迷許願SXSW恢復實體舉辦後，可以在現場設置釣蝦場，讓大家體驗。」

今年的錄影工程，集結了經驗豐富的團隊夥伴，火氣音樂、Good Show Lab、順天堂影像工作室等等，都曾經為國內知名歌手與樂團拍過MV。在霧峰林家拍攝時，為了營造穿越時空的魔幻感覺，特別等待接近夕陽時刻才開拍。而去年團隊的混音成果也大受好評，因此今年會在線上音樂平台SoundCloud推出期間限定的Taiwan Beats Showcase專輯。

Taiwan Beats Showcase的精采表現，不只吸引國外音樂祭關注，邀請樂團到海外表演，不少樂迷也對幕後團隊的專業分工感到好奇，因此去年推出「幕後團隊線上給你問」直播節目，解答觀眾的疑惑。茶茶表示，今年Taiwan Beats Showcase的線上表演在YouTube公開後，會接著公開幕後花絮，讓觀眾一窺live session（現場同步錄音）錄製的過程。

拍謝少年提供，廖小子設計

台語搖滾樂團

今年Taiwan Beats Showcase的表演者當中，拍謝少年的海外演唱經驗較為豐富，曾到日、韓、香港參加音樂祭，最近的一次是加拿大台灣文化節，而專輯也已在日、韓的唱片行發行。今年原本要開演唱會的拍謝少年，因為疫情改而舉辦線上演唱會「夢夢夢」，對他們而言，live session的表演形式並不陌生。

這支台語搖滾樂團，團員有吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰，成軍超過十年，共發行三張專輯，最新一張《歹勢好勢》的募資更打破台灣史上樂團專輯募資的紀錄。無論他們的創作或專輯包裝設計，都呈現強烈的台灣海洋元素與本土議題關懷，三人從大學時期到出社會，在工作中堅持創作的精神與兄弟情感，成為樂團的無形符號。

拍謝少年今年在SXSW線上表演的兩首歌曲是〈出巡〉與〈你愛咱的無仝款〉，談到創作背景，因為團員出身中南部，在該地區進行的媽祖遶境是他們的兒時回憶，而且薑薑長大後曾參加大甲媽祖遶境，過程中，他注意到遶境播放的音樂有電子化、重節拍、旋律明顯的特色，因此朝這個方向進行創作。特別一提，這首歌是與藝術家李文政《拚場》計劃合作，呈現台灣的轉型正義，因此在MV當中，特別到白色恐怖景美紀念園區取景。

〈你愛咱的無仝款〉則是為紀錄片《怪胎系列》製作的主題曲，片中的主角背景橫跨動物保護、同婚、移工、教育等等，敘說社會上少數人的故事。拍謝少年先聆聽監製楊力州敘說主角們的經歷，生動的描述在他們心裡留下深刻印象，化為創造靈感。

回憶這次拍攝，拍謝少年很開心有這次機會在霧峰林家演唱，「還記得表演那天，看著底下的太師椅，感覺很酷！」維尼回憶。薑薑接著補充：「製作團隊也很用心，安排在黃昏的時候，營造穿越時光的氣氛。」不過，對於搖滾樂團來說，最大的挑戰應該是：「避免在那麼小的舞台上，撞到任何百年的器物。」宗翰笑著說。

從世界看見台灣的不同

拍謝少年從第一張專輯《海口味》即展現對台灣社會議題的關懷，〈深海的你〉創作背景來自一位父親抱著女兒跨坐天橋，欲跳下爭取監護權的社會事件，事後也改編成電影《不能沒有你》，而〈台十七〉則是因為團員都來自中南部，台十七線串連了西部濱海鄉鎮，如同串起樂團創作的動脈。

2019年，拍謝少年主動接洽「加拿大台灣文化節」，希望參與活動演出。到了當地後，樂團有機會與為台灣民主努力的前輩對談，他們是一群海外知識份子，因為當時政治因素而無法回到台灣，於是決定在文化多元的加拿大，呈現台灣的民主價值，後來樂團回台便創作〈時代看顧正義的人〉，描述那些爭取自由的人們。

拍謝少年在加拿大演出後，到處參觀轉型正義的足跡，也受當地媒體採訪，分享對相關議題的看法。「到了國外，反而可以看到台灣另一個面向。」宗翰表示，在加拿大聆聽前輩分享時，才深刻體會到台灣那段鮮少被提起的歷史。

愛台灣的精神是跨越國界的，拍謝少年的專輯透過日本音樂公司在當地一些酒吧販售，包含專輯同名啤酒──臺虎精釀「嗨口味」。當酒吧舉行「台灣之夜」時，拍謝少年則會製作專屬歌單搭配。專輯在日本販賣的場所中，最特別的就屬「帆帆魯肉飯」，老闆雖是日本人，卻熱愛台灣文化，店內布置有充滿台味的鐵窗花與花布，販售魯肉飯、台灣的啤酒與拍謝少年的唱片，「老闆最近還開始學中文了！」維尼笑著說。

音樂表演可以跨越語言的限制，拍謝少年的創作即是如此。有次在韓國表演，樂團的吉祥物「虱目魚人」站上台發射泡泡槍，吸引了當地媒體注意，甚至以「what a genius idea!」形容這樣的創意。拍謝少年坦言，因為樂團三人平常造型都很普通，於是跟專輯設計師廖小子討論後，以唱片封面主題做虱目魚頭套，讓設計師本人化身虱目魚人。沒想到奇特的造型跟拍謝少年搞怪的個性巧妙結合。那次表演後，一位法國策展人即邀請拍謝樂團到日本表演。

心繫家鄉，面向國際的拍謝少年，在日本、韓國都有固定的專輯銷售通路，近年也開始經營日文版Twitter，希望讓更多國家聽見台語搖滾。最新專輯《歹勢好勢》被評為最完整的一張創作，不只是因為他們唱台語更有「氣口（台語：道地）」了，還有他們對台灣每個地方累積的情感。

拍謝少年連續參加「高雄蚵寮漁村小搖滾」三年，結識了當地漁夫大哥，在辦桌喝酒間累積情誼，甚至從中發現創作靈感。在花蓮的「穀稻秋聲--富里山谷草地音樂節」表演結束後，受返鄉青年們邀請，品嘗自己用稻米釀的酒，聆聽在地故事。拍謝少年笑著說：「這是我們深入當地社群的方式。」

想聆聽拍謝少年和其他台灣歌手的創作嗎？快到YouTube上搜尋Taiwan Beats Showcase，觀看他們在2022年SXSW的精采演出。

2022年美國西南偏南藝術節（SXSW：唸作South by Southwest）以實體與線上的方式並行，讓電影、音樂、互動多媒體三大領域的創作者展示創作、互相交流。這個位於美國德州奧斯丁、成立迄今35年的全球性藝術節，每年會從眾多報名作品中，挑選幾組創作者給予參與資格。