金控投資長領航氣候行動 程淑芬的永續藍圖

【文˙陳群芳 圖˙程淑芬提供】

曾獲得台灣最佳分析師、亞洲頂尖永續超級女性、全球資產管理業頂尖女性榮譽的程淑芬，為現任國泰金控投資長，也是亞洲投資人氣候變遷聯盟主席。長期觀察全球金融趨勢並關心環境的她，積極參與國際氣候倡議，持續議合企業淨零轉型。

看程淑芬如何從雲林小村落裡一名不服輸的小女孩，一路努力，引領台灣綠色金融發展，協助企業將ESG刻進公司經營的DNA，讓台灣在淨零永續的趨勢中，走向未來。

剛結束整個下午的能源轉型永續論壇，國泰金控投資長程淑芬依約前來受訪，臉上沒有一絲疲憊，反倒神采奕奕地分享氣候倡議、永續金融的國際趨勢，笑談自己的成長經歷與生活哲學，她輕柔而又堅定的語氣，彷彿煦煦暖陽，讓人聽著就充滿正能量。

浪漫少女的誤打誤撞

出生雲林虎尾的程淑芬，雖然小時候家境並不寬裕，但父母給予的關愛與支持，仍給了她快樂的童年。「我爸爸國小時是全校第一名，還曾代表雲嘉南地區參加演講比賽，但家裡沒有讓他繼續讀書。」程淑芬表示，父親深知無法繼續求學的遺憾，所以面對子女的教育，只要小孩肯讀，即使借錢他也要盡力栽培。

程淑芬自認不是聰明的孩子，但自尊心強、不服輸，不願辜負師長期待的她，一路努力念到北一女、台大。帶著愛作夢的浪漫、個性有點傻大姊的程淑芬，分享了一個考大學的插曲。在沒有健保的年代，鄉下就醫不便，醫療費用更是龐大的負擔，所以程淑芬的父親希望她當醫生，能免費為窮人治病。可是程淑芬沒考上台大醫科，卻又為了參加台大戲劇社而堅持念台大，所以她沒有選擇其他學校的醫學院，而任性地去念了台大大氣系。程淑芬笑說：「我爸為此兩年不跟我說話。」

渾身散發文藝氣息的程淑芬，會為了流蘇樹的凋謝而悲傷，總是不解為何要用熱力學去解釋一朵雲，「那朵雲是給人作夢的啊！」所以選修中文系的課程淑芬總是拿高分，大氣系的課卻是每年都有課必須重修。大學畢業後，原本考慮去念中文所或東方哲學所的程淑芬，在國中恩師的邀請下回母校教理化。習慣把別人的託付做到最好，雖然程淑芬接手的是學校的後段班，卻把班級的理化成績教到全年級最強，還有不愛念書的孩子，自此對理科產生興趣，保送升學。

後來程淑芬出國念了財務碩士，在美國寄出求職傳真時，她以為自己應徵的是學術機構的研究員，能為國家管理預算；直到面試，才發現是證券公司。程淑芬表示，大學時曾有同學因為炒股，經常都能換新的摩托車，程淑芬卻婉拒了同學的投資邀請，當時她就明白，自己不喜歡貪婪的金錢遊戲。沒想到，若干年後，自己卻誤打誤撞進入證券產業。

莊坤儒攝

把冷板凳坐熱的最佳分析師

或許就因為程淑芬不喜追逐名利，當大家搶著研究熱門的電子股，才能讓年薪有漂亮的數字時；程淑芬卻是無比認真地研究上司託付的營建股，在當時算是冷門中的冷門。她笑說，冷門股的優點就是，企業老闆都很有空。所以程淑芬勤勞地登門請教，充實自己的產業分析能力。屬於傳產的營建股有其景氣循環週期，兩年後，營建股的景氣由冷轉熱，而程淑芬精闢準確的分析報告深受外資青睞。1997年，入行三年的程淑芬，便獲得國際財經媒體《亞洲貨幣》（Asiamoney）雜誌評選為台灣最佳營建業分析師。

旁人看來，程淑芬像是擅長把冷板凳坐熱，她笑說：「其實是因為我接到任務，不太計較是不是很紅，而是想著要怎麼把它做好。」秉持著一貫的認真態度，程淑芬分析的範疇從傳產跨足金融產業，表現依舊亮眼，連續獲得《亞洲貨幣》和《機構投資者》（Institutional Investor）評選為台灣區最佳金融分析師，因而有了「金融天后」的稱號。

雖然程淑芬沒有如父親期待從醫，但爸爸所傳遞的助人、為他人設想的精神，仍深植在她心裡，再加上程淑芬熱心的性格，埋下她日後參與公共政策的伏筆。

2005年台灣爆發卡債風暴，當銀行成為眾矢之的時，程淑芬更擔心真正需要急用的人，「例如家長借錢給孩子繳學費，借不到錢只好找上地下錢莊。」所以她每周都到司法院舉辦的記者會、公聽會、研討會等場合，不停地向政府倡議破產法的訂定需要周延考慮，別封鎖急用之人的借錢管道，而影響無辜。「從那時候起，我就比較關心公共政策。」程淑芬說。總是不畏對台灣經濟、金融市場改革提出建言的程淑芬，不僅多年受邀擔任行政院政務顧問及國家發展委員會諮詢委員，如今也是行政院國家永續發展委員會的委員之一。

莊坤儒攝

No ESG, No Money

長年觀察全球投資趨勢，接軌國際金融發展，程淑芬很早就察覺國際對責任投資的重視，也深知責任投資能對環境永續發揮正向影響力。擔任國泰金控投資長的程淑芬，在2014年領軍集團各子公司高階主管，成立責任投資小組，對內，她帶領小組拜訪國際上從事責任投資的優秀金融機構，學習責任投資的實務操作；對外，她則透過責任投資，督促台灣企業低碳轉型。

當國際間談的企業社會責任（CSR）概念，逐漸轉為可量化績效的ESG（Environment環境保護、Social社會責任、Governance公司治理），作為評估企業永續經營的指標，台灣勢必要跟上這股浪潮，否則「No ESG, No Money」，是程淑芬經常在公開演講中用來提醒企業的口號。

而面對國際的淨零趨勢，若企業不將環境納入公司治理的考量，除了投資人撤資，更會影響企業訂單。「No ESG, No Business」程淑芬表示，當蘋果、台積電喊出淨零，供應商勢必也得跟上腳步。「所謂的永續就是一個企業如何再活100年，若連地球都不能永續，大家不願意做低碳轉型，那其他的永續講再多都是多餘的。」

擔心台灣的中小企業會因為缺乏資訊流通管道而跟不上，熱心的程淑芬，積極參與領袖論壇、港都會、磐石會等，只要有機會接觸企業負責人，她希望企業能了解，低碳轉型是一個關鍵的投資，並非成本，而是能展現企業的競爭力，比別人更能走向未來技術。「反正我很雞婆，只要有機會就多去一間公司分享，多一個企業走向ESG，對世界都是好的影響。」程淑芬堅定地說。

淨零減碳勢在必行，程淑芬善用資金的力量，督促企業低碳轉型。 （莊坤儒攝）

讓台灣的永續金融成為世界亮點

一個人走的快，一群人走得遠，國泰金控不只是台灣的責任投資先驅，程淑芬還帶領國泰加入國際倡議組織氣候行動100+（Climate Action 100+），與全球700家投資機構共同發揮影響力。在國泰與國際投資人的議合下，鴻海、中鋼、台泥、台塑紛紛做出在2050年達成淨零或碳中和的承諾，「這四個集團佔台灣碳排放量超過20%，若能成功達成淨零碳排，對台灣零碳轉型意義重大。」程淑芬期盼地說。

除了影響台灣企業，擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟主席的程淑芬，也參與亞洲其他國家的議合行動，例如香港、印尼的電廠。隨著氣候變遷議題越來越受重視，程淑芬認為，生物多樣性與水資源，將成為下一個跨產業必須關心的議題，所以國泰金控加入了國際非營利組織Ceres與荷蘭政府推動的水資源價值財務工作小組（Ceres Valuing Water Finance Task Force），共同督促全球高用水、高水污染的企業正視水資源議題。

全球永續發展的重要參考指標「道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）」，每年都會公布最新的成分股，而入選2021年DJSI新興市場的企業中，約1/3是台灣的企業，「顯示台灣在ESG的整體表現還算不錯，令人引以為傲。」程淑芬欣喜地說。

我的成功由我定義

經常受邀在各種場合演講的程淑芬，談氣候治理、永續金融，也談教育、政策，而她最關心的族群是學生和女性。所以她會到高中校園講財經素養，程淑芬認為，青年培力很重要，讓孩子從小懂得理財，將來想要出國深造，就能自己負擔，而年輕人如果懂得理財，工作就不再只是為了薪水，更能在自己有興趣的領域盡情發揮，工作就會更快樂。

看程淑芬在演講台上，從容優雅地侃侃而談，很難想像她說自己從小很沒自信。習慣把事情做好，是因為怕被嫌、被念，尤其台灣早期的社會環境比較重男輕女，「遇到問題，我們不會幫自己講話，然後要多做少要求，多忍耐，委屈也沒關係，只要大家好就好了。」是程淑芬在無形中養成的習慣，也是早期社會對女性的期待。但程淑芬漸漸發現，不斷累積委屈，到老了也不會快樂，於是她慢慢探索，才逐漸找到自信。

程淑芬表示，只要周遭能對女性多些鼓勵，幫助她們克服障礙，女性面臨的處境，也能轉換為助力，進而提升自信。例如，從小就幫忙調解家庭糾紛的女性，在職場上遇到問題會比較懂得溝通；而許多女性有了孩子後，反倒成為很會管理的主管，「因為小孩比大人更難搞定。」程淑芬半開玩笑地說。

出席女力的演講場合時，程淑芬經常被要求分享自己成功的經驗。她笑說，對她而言成功的定義並不是頭銜或擁有多少資產，而是有沒有成為自己更該成為的樣子：才德兼備，就像成功這個字的英文success，恰好是suc靠近，以及cess走路的字根，象徵著越走越近。所以她提醒女生們，不要用旁人的成就來定義自己的成功，只要持續進步，「開公車，是最有趣的公車司機；掃馬路，負責的路段永遠比別人乾淨。我們每一個人把自己在做的事情做到自己的最好，就是成功了。」程淑芬接著說：「認識自己，接受自己，喜歡自己，才有辦法發揮自己。」她說話的語氣，一如以往輕柔與堅定。