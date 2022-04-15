為「牠」留一條活路 黑嘴端鳳頭燕鷗的保育之路

【文．蘇俐穎 圖．台北市野鳥學會提供】

春末的四月，霧靄徘徊在馬祖的四鄉五島，海霧使得機場經常得停飛或延遲起降，偏偏有一群愛鳥如癡的人，特意選定此刻前往。他們的目標，是從南方而來一年一會的嬌客，也就是被稱作「神話之鳥」的「黑嘴端鳳尾燕鷗」（Thalasseus bernsteini）。

學者、賞鳥迷口中所稱的「黑嘴端」，1863年由德國生物學家Hermann Schlegel於印尼首次發現；1937年，中國動物學家壽振黃於山東沐官島收集到21隻標本，此後，除了在中國、香港、泰國、菲律賓有少數零星可數的紀錄，猶如龍、鳳一般的罕見存在，使得有學者甚至認為牠已經絕種。

自小喜歡動物的梁皆得，是台灣重要的鳥類生態紀錄片導演。 （林旻萱攝）

「神話之鳥」驚鴻馬祖

2000年，拍攝過《菱池倩影》、《老鷹想飛》等知名作品的生態紀錄片梁皆得，受連江縣政府邀請，到馬祖拍攝以燕鷗為主題的紀錄片，以16mm電影底片拍攝的他，因為一張調光出了問題的影像，讓他從上千隻的大鳳頭燕鷗之中，注意到了夾雜其中，與大鳳頭燕鷗外貌相當肖似的黑嘴端。

然而，光想為牠「正名」，就先讓梁皆得花費了一番苦心。他先翻閱手邊的中國、日本鳥類圖鑑，卻找不到相關資訊。他亦詢問鳥類專家、前中研院研究員劉小如，加上後來在一本西班牙鳥類圖鑑中找到資訊，才證實了確實是黑嘴端無疑。而由梁皆得所發現的四對成鳥與四隻幼鳥，這也成了歷史上首有的黑嘴端繁殖紀錄。

因為睽違了將近一甲子，物種格外稀有，劉小如為牠取了一個別名「神話之鳥」。據學者估計，黑嘴端的數量目前僅存不到150隻，「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN Red List）將其列為「極度瀕危等級」，在台灣，黑嘴端屬於一級保育類動物。

棲地破壞，生存處境受壓縮

在如此戲劇化的重新發現以後，不僅賞鳥人士對黑嘴端趨之若鶩，國際鳥類學家也將其視為重要的研究對象。由台大森林環境暨資源學系教授袁孝維率領的研究團隊，長年關注黑嘴端相關議題。袁孝維說明，IUCN列為瀕危物種的生物，通常具有幾類特性：其一，是「群聚性」，「習慣群聚繁殖的動物，就像雞蛋放在同一個籃子裡。」她說。其二，是「遷徙性」，「長距離的遷徙會增加物種的生存風險，移動需要良好的體力，若是碰上颶風、颱風等天災，容易有傷亡。」偏偏，黑嘴端「群聚性」、「遷徙性」兩種特性兼而有之。

根據歷史紀錄與後來的研究發現，屬燕鷗科的黑嘴端，分布位置相當廣泛，但因天然棲地遭破壞，空間大幅壓縮，族群數量銳減，發生生物學上所謂的「瓶頸效應」。

「某種物種一旦進入瓶頸效應，要再恢復到原本的數量，就相當地困難，除非棲地還在，或者該物種的繁殖能力特別強。」袁孝維客觀地說。黑嘴端目前已知的繁殖地僅有五處，包括馬祖、澎湖，以及中國浙江的韭山及伍峙山列島、南韓靈光郡Chilsando等地。學者也推估，黑嘴端天然的繁殖地應是在更高緯的地區，如渤海灣一帶，但因當地高度的人工開發與環境污染，賴以生存的島礁、灘地不復存在，造成活動範圍逐漸往南壓縮，「現有黑嘴端繁殖紀錄的馬祖、澎湖等地，應逼近牠們活動範圍上的南方極限。」袁孝維解釋。

令學者憂心的是，黑嘴端繁殖能力並不特別強，一個繁殖季，一對親鳥只會產下一顆蛋，下蛋以後還需要經過四周的孵化時間，且等到雛鳥出生，得再經過餵食，約一個月後才有辦法進行長程飛行。這段過程裡，對環境相當敏感的鳥類，不論是人為干擾、天敵如蛇鼠、猛禽，或者氣候如颱風等，都可能讓親鳥棄巢而去，造成繁殖失敗；即便親鳥重新築巢，接踵而來的七月颱風季卻為幼鳥帶來極其嚴厲的考驗。為避免黑嘴端走上滅絕之路，以人為方法協助復育，更顯得勢在必行。

馬祖鐵尖島上放上了模型假鳥，藉此吸引大鳳頭燕鷗與黑嘴端鳳頭燕鷗相繼來訪。 (台北鳥會提供)

以假亂真的「招引」計畫

每一物種的滅絕，就短期來看，對人類的日常生活毫無影響，但就長期而言，絕對有害而無利，「就像飛機的一根螺絲釘，鬆了一根或許照樣可以飛行，但當許多螺絲釘都鬆了，遲早有一天解體。」袁孝維所當然地反問：「況且人類又有什麼權力，可以讓一種生物滅絕？」

為了避免這樣的情況發生，從十年前，研究人員便向美國康乃爾大學取經，引進在國外行之有年「假鳥誘引」技術。研究人員會選擇特定的繁殖地，將黑嘴端引誘到島上，輔以人為巡護，以期增加繁衍機率，也藉著監測來了解該物種的特性。

但假鳥誘引畢竟屬於重度的人為干擾手段，「為了確保成功繁衍，就會有許多工作需要做。」台北市野鳥學會副總幹事蔣功國說。每年研究人員與志工會在燕鷗造訪以前，率先抵達馬祖鐵尖島整理環境，他們會先除草、移除天敵，並架設好錄影機與錄音機，再擺放上以聚酯纖維製作成的模型假鳥，並搭配播放鳥鳴聲，藉由燕鷗群聚的特性，吸引牠們來訪。

待大批的大鳳頭燕鷗到來，時常與大鳳頭燕鷗並鄰共存的黑嘴端也會跟著來訪，這段非常時期，一般民眾與漁民皆禁止登島，研究工作同時緊鑼密鼓地展開，志工必須逐日回報鳥口數量與繁殖情況，並依據狀況作滾動式調整，「監測工作雖然枯燥，卻是最基本的。」蔣功國說。

除了棲地受破壞，猛禽、蛇鼠等天敵、人為干擾、氣候不佳等因素，均會造成繁殖失敗。 (台北鳥會提供)

今日鳥類，明日人類

重新被發現的黑嘴端，被世界各國視為明星物種，不僅台灣，中國、韓國政府亦將多處黑嘴端繁殖的無人島劃為保育區，為了進一步理解黑嘴端的生物特性，研究人員常藉由彼此分享消息，掌握黑嘴端的遷徙路線與分布範圍。

然而，光停留在學術層面仍不足夠，生態保育影響重大，且是人人有責。2008年曾發生的「小管事件」，即是一張嘴巴套著塑膠管的黑嘴端照片，引起鳥友，乃至大眾的熱議，這幀令人不忍的畫面，顯示出了自然環境的失衡，漁業資源的枯竭，與日益嚴重的海廢問題，全體人類責無旁貸，「一個物種的瀕危，背後原因是很多重的。」台大森林環境暨資源學系博士後研究員洪崇航表示。

黑嘴端似對人發出警訊，要求人們正視迫在眉睫的環境問題。剛完成黑嘴端紀錄片《尋找神話之鳥》的梁皆得表示，過去他以《老鷹想飛》這部生態紀錄片，帶動了台灣的黑鳶保育運動，這一回為了拍攝黑嘴端，他不僅多次前往馬祖，也到中國、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等國家取景，不僅是為物種作紀錄，更希望藉由這部影片喚醒更多人的海洋保育意識。

「大地的反撲是遲早的，就像氣候暖化，已經是發生在這個世代的事情，海洋汙染也是。」甚至提出「今日鳥類，明日人類」警語的袁孝維說得鏗鏘有力。「鳥類在生態鏈中，屬於在上位的捕食者，一種鳥類的滅絕，等同於底下整個食物鏈都帶來劇烈的變化。」蔣功國也發出同樣的警告。

但比起長年定居的留鳥，保育跨國移動的候鳥，一向有其難度，「鳥類遷徙沒有國界，包括了度冬地、繁殖地、過境地，倘若只有其中之一的國家重視野生動物保育，成效也不大。」袁孝維說。即便如此，黑嘴端並非機會全無，以台灣知名的冬季候鳥「黑面琵鷺」為例，一度族群數量下降到500隻左右的黑面琵鷺，因多國合作，願意共同簽署並遵守「黑面琵鷺國際保育行動綱領」，故在近年已逐步恢復到近5,000隻，作為黑面琵鷺主要度冬地的台灣，還受到國際社會的大力肯定，獲「國際鳥盟」（BirdLife International）頒發「國際保育獎」。

從正面的角度來看，黑嘴端的脆弱處境，雖然直指環境浩劫的燃眉之急，同時也暗示出人類、動物之間彼此密不可分的關聯，除了喚醒人們對於自然的親近之情，也提醒人類作為地球子民的使命與責任。「神話之鳥」固然是美譽，同時卻也凸顯出沉重的族群宿命，如何能化危機為轉機，關鍵常在萬物之靈一瞬之念的改變而已。

目前劃定為燕鷗保育區的馬祖鐵尖島，是黑嘴端目前少數僅存的繁殖地。 (台北鳥會提供)