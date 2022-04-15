老外瘋媽祖 體驗遶境的熱情與無私

【文˙謝宜婷 圖˙小貝、高瑞德提供】

媽祖進香與遶境的活動，有什麼魔力？來自美國的YouTuber「小貝」，在拍攝媽祖繞境的途中，在鏡頭前大喊：「這就是我的人生呼召！」台灣傳統宗教的豐富內涵，甚至讓美國人高瑞德將大學主修改為宗教文化研究，現在定居於台灣古城嘉義，跑遍城內廟宇，還協助將在地小吃推上Netflix紀錄片《世界小吃》台灣篇。

被Discovery譽為世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境進香」，總共九天八夜，步行距離超過300公里，信徒跟隨媽祖從台中大甲到嘉義新港進香遶境再返回，以祈求平安與健康。

沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，還有免費提供的食物，為遶境民眾補充體力。跟著台灣各地的媽祖遶境，不只能快速認識當地風土人情，還能發掘廟宇附近的台灣傳統美食，吸引許多在台灣的外國YouTuber體驗，更深認識寶島文化。

為媽祖拍世界級紀錄片

夢想成為Discovery導演的小貝，在台灣以另一種方式實現了理想。

曾經是摩門教宣教士的小貝，從岳父岳母口中得知，彰化市區有個像美國國慶遊行的活動，生性喜愛熱鬧的小貝，立即衝到附近的孔子廟等待隊伍，突然間人潮湧進，鞭炮從四面八方炸開，灰燼中有兩個高大的影子搖搖晃晃地走出來，後來他才知道那是媽祖的護衛千里眼與順風耳，「我印象最深刻的就是鞭炮聲，我完全被吸引了！」小貝興奮地說著。

為了入境隨俗，深刻體驗台灣文化，小貝先從住家附近的彰化南瑤宮進香開始。於是，他背包插著一支紅面藍邊的進香旗，開始了這趟信仰之旅。途中每到一個鄉鎮，小貝總是會熱情地問身邊的群眾：「你們開心嗎？」隨即引來群眾入鏡大喊：「開心！」

原本小貝只是想透過影像向美國的家人分享生活，但他發現：「拍久了，覺得台灣很有自己的特色。」於是，有了向世界介紹台灣的目標。他在影片中清楚介紹媽祖故事、進香典故，並用許多特寫鏡頭帶台灣觀眾看見平常忽略的細節：媽祖鳳袍的樣式、護衛媽祖的執事隊所拿的彩牌與兵器，還有穿著五顏六色袍子的法師整齊列隊，手持法器進行儀式。

五年來，小貝拍攝的媽祖進香影片內容越來越豐富，剪輯手法也越來越「澎湃」，以他的偶像美國導演Michael Bay為榜樣，不斷製造「刺激感」。滿天的鞭炮、狂奔的神轎、水洩不通的人潮在他的編輯下，成為一部部華麗的紀錄片。某年北港媽遶境，竹圍福海宮輔信王公前來伴隨，其陣頭儀式「飛輦轎」讓兩位扛轎人員旋轉飛起，代表神明降駕，這一幕吸引許多台灣網友留言，稱讚小貝捕捉到難得的民俗技藝，拍攝手法媲美國家地理頻道。

每次遶境都是新視角

點開小貝的YouTube頻道，發現他有些媽祖進香去過兩、三次，不像是為了一次體驗而拍攝，對此小貝自信地說：「每一年拍攝角度都是新的！」而且每個遶境影片主題都不同。

參加彰化南瑤宮進香時，小貝在影片開頭就以「台灣第一進香團」點出這個活動的歷史地位，是台灣史上首先舉行進香的媽祖廟，進香團每年會帶媽祖回到香火的源頭笨港。回程時，小貝還參與了三年一次的「潦溪」，這個習俗源自當時該地區沒有渡河的橋梁，因此進香團必須涉水而過。拍攝當時，有一萬多名信徒下水與媽祖前行，而小貝也親自下水與大家體驗，大喊：「我要體驗全身潦溪！」後，嘩的一聲，整個人躺進溪裡，引起眾人歡呼。

北港朝天宮迎媽祖時，會施放大量鞭炮慶祝，與台東炸寒單與台南鹽水蜂炮並稱「台灣三大炮」，如雷的鞭炮聲讓小貝不禁在鏡頭前說：「我的耳朵好痛啊！」起駕後，表演的陣頭和「真人藝閣」綿延數公里，穿著古裝的兒童站在花車上沿途發送平安糖，也是北港媽祖遶境的一大特色。

在台灣最熱門的兩條媽祖遶境路線──白沙屯與大甲，小貝感受有些微不同，「白沙屯進香大家比較安靜，大甲媽祖進香比較熱鬧，會用很多鞭炮。」另外，白沙屯媽祖遶境路線不固定，媽祖面對岔路時會當下決定方向，小貝拍片時要走進田裡抄小路，發揮過去當短跑選手的實力，相較之下，大甲媽祖路線固定，近年還有信徒開發大甲媽祖即時定位App，讓小貝大讚：「很準！」

感受到無私的愛

無論是哪條路線，小貝都同樣感受到台灣人的熱情。看著沿路免費的食物，他開玩笑說：「這像是全世界最大的吃到飽餐廳。」每次參加大甲媽祖遶境，他總是會到素粽攤位，大口咬下傳統小吃，比讚給予阿姨們肯定。「這裡有很多的人，每個人都很開心！感覺我是屬於這裡的。」無論去了遶境幾次，小貝總是興奮地參與，他坦言：「雖然我皮膚是白的，但心裡是台灣人！」

談起令小貝印象深刻的進香經驗，除了台灣人的熱情之外，他還注意到一個事後自願打掃街道的清潔隊，每個信徒都透過不同方式來感謝媽祖，「而且很多人都不是為自己祈福，而是為家人、朋友和社會，這和我過去的信仰很不一樣。」

媽祖遶境的無私精神感動了小貝，他也邀請外國朋友一起參加，並準備許多餅乾、飲料分發給信徒，沒想到，當他們每送出一個食物，對方也回送一個便當。最後，他們望著整箱的糧食，再度感受到台灣人熱情的重量。

未來，小貝希望出一本「台灣指南」，收錄他介紹各地的影片與文字，用行動證明他對台灣的愛，也希望世界更多人感受到台灣的美與熱情。

與台灣古城結緣

點開高瑞德的個人Instagram帳號，帳號名稱是findmeinchiayi（來嘉義找我），照片，裡面的照片除了嘉義美食與景點，還有廟宇、神像，其中三則貼文是他到「嘉邑山海鎮」當「什家將」的練習照片。

出身加州農村的高瑞德，長大後好奇世界的模樣，於是，當他發現某台灣基金會提供免費機票到台灣夏令營教書的機會，他毫不猶豫地報名。而他教書的地點正好是台灣的古城：台南與嘉義，熱情的接待家庭帶他到台灣南部參觀許多廟宇，當他到台南南鯤鯓時，他看見乩童晃動著身體，正在進行儀式。「我覺得那真是太酷了！我在其他地方有看到七爺、八爺，但從未看過乩童。」高瑞德邊說邊舉起雙手，模擬乩童起駕。

那次遇見乩童，成了他命運的轉捩點。高瑞德的大學主修原本是生物心理學，但看到乩童的儀式後，回美國改為雙主修心理學與宗教研究，轉系後的第一堂宗教課，教授問他暑假到台灣哪個城市，他回答嘉義，沒想到教授告訴他：「我40年前也在嘉義做研究！」高瑞德與嘉義的緣分未滅，即使他持續探索世界，去過新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、日本，但每到一個國家，總會想起在台灣的日子，「那些國家都很棒，但台灣已經成為我的評比標準。」最後，他決定回到嘉義生活。

嘉義最古老的廟──雙忠廟，門口有珍貴的磨石柱。 （林格立攝）

從廟看台灣歷史與藝術

在許多台灣人眼中，嘉義是個鄉下，但對高瑞德而言，卻是充滿歷史的古城。他興奮地問：「你知道在17世紀，顏思齊帶第一批漢人移民到笨港嗎？」笨港位於現在的雲林北港與嘉義新港一帶，境內有許多歷史悠久的廟宇，每年台灣第一進香團彰化南瑤宮會到笨港天后宮，為南瑤媽換鳳袍再返回。

說著一口流利中文的高瑞德，其實沒上過中文課，而是靠走訪嘉義各大廟宇，與信徒聊天練就而成。不少人好奇為什麼他研究宗教，他總是笑著說：「我研究的其實是人，透過宗教可以認識地方歷史，還有，美食都會出現在廟附近。」

跟著高瑞德走訪嘉義市區的廟宇，他熟門熟路地穿梭在西市區，帶領採訪團隊到一間歷史200多年的財神古廟「關廂境廟」，二次大戰時遭炸毀，修復後隱身在巷弄裡，散發出靜謐的氛圍。途中，高瑞德指著交叉路口的大樓說：「很多年輕人不知道，為什麼那棟銀行上面要蓋一個古老的樓閣，其實那是西城門舊址，西門媽祖當初是城門守護神。」1906年梅山大地震後才遷到現在廟址。

沿著嘉義最熱鬧的中正路，前往位於東市區、迄今超過300年的國定古蹟城隍廟。城隍爺巡視陰陽兩界，公正無私，是地方守護神。一進到廟內，高瑞德指著挑高的八卦藻井說：「這沒有用到任何釘子，是靠木頭接合而成，非常美。」廟內後殿總共有六樓，每層祀奉不同神明，而在前殿負責拷問與審判的什家將，是高瑞德曾經扮演的神職。

最後參訪城隍廟附近的雙忠廟，規模雖然不大，卻是嘉義歷史最悠久的廟，建立迄今約350年，廟內主祀唐朝的兩位大將軍，陪祀虎爺公。「你們看天花板，還有老虎的花紋，很特別。」高瑞德總是細心觀察廟宇建築，他輕拍著門口畫有祥龍環繞的「磨石柱」說：「看到這個我很感動，我的曾祖父是義大利人，那裡就是磨石子的起源地。」

希望你也愛上嘉義

問高瑞德去過媽祖遶境幾次？他想了一下說：「大甲三次、白沙屯、西門、北港媽祖遶境都去過，還有玄天上帝的遶境，我不只喜歡媽祖，也喜歡關公、虎爺、觀音……」而遶境最深刻的印象，莫過於濃厚的人情味，讓他不禁說：「大家真的很友善，讚！」

因著對台灣宗教文化的熱愛與了解，他受邀到台灣節目〈寶島神很大〉一起參加白沙屯進香，也因此節目加入嘉邑山海鎮當什家將。當時，他先擲筊取得王爺同意，接著連續九天吃素、參與陣頭的練習，「我的大腿很痠啊！」高瑞德拍了拍大腿笑著說。陣頭正式表演時，要在臉上化妝，邀請神明進入身體，高瑞德的團員還告訴他：「你是台灣第一個『開臉』的外國人。」

定居台灣八年，已經為17個國家的朋友導覽過嘉義，帶他們走進新港奉天宮、朝天宮、西門媽祖廟等等，解釋入廟為何要「右進左出」、媽祖如何從凡人成為神仙，也去吃美食、看古蹟，只希望大家離開時，能像自己一樣愛上嘉義，從嘉義看見台灣的歷史。