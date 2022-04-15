鏡頭下的眾生相 從《朝聖台灣》望見信仰的生命力

【文．陳群芳 圖．陳逸宏提供】

俗諺說：「三月瘋媽祖，四月王爺生。」每年農曆三月開始，台灣的媽祖廟就更顯熱鬧，尤其大甲媽祖遶境進香、白沙屯媽祖進香，總吸引大批民眾跟著媽祖徒步前行，帶來一股安定的精神力量。

而出生屏東東港、被民俗研究學者稱為「神明欽點的攝影師」陳逸宏，自1990年參加大甲媽祖遶境進香後，便與媽祖結下緣分，此後30多年來，他帶著對信仰力量的好奇及專業的攝影技巧，記錄下台灣廟會祭典，並在去（2021）年集結出版《朝聖台灣》。

本期《光華》，將透過陳逸宏的鏡頭，看見台灣民間信仰裡，珍貴而美麗的人文風景。

三月天的一個周末，新北市的世界宗教博物館舉辦了一場「朝聖台灣──台灣人的信仰記憶」講座，邀請自由攝影工作者陳逸宏擔任講師，帶著民眾深入了解台灣人的信仰生活。他在自己的臉書上寫著：「不斷電連講約五小時解鎖。」因為台灣的民間信仰太精彩，鏡頭下的每個瞬間都有說不完的故事。

在陳逸宏眼中，廟宇慶典集結了藝術與美學，他想用鏡頭讓更多人看見台灣地方文化裡的生命力。

祭典中養成的攝影視角

「老師，我想去應徵乩童或家將。」年幼的陳逸宏這麼跟老師說著。出生在屏東東港的陳逸宏，自有記憶以來，三年一度的迎王平安祭典就是全鎮的大事，每位居民都有各自參與的角色。陳逸宏表示，當時班上有位功課不好的同學，可能前一天才因為成績差而被老師處罰，隔天迎王祭典同學擔任五毒大神的神職，老師就拿著香向他跪拜。陳逸宏覺得這太神氣了，甚至有了想當家將的念頭。

成績好又當班長的陳逸宏，雖被老師的柔性勸說打消了念頭，但廟會祭典仍是他生活的一部分。陳逸宏的父親是東港迎王時的轎班，「我從小就是拿著馬鞭，穿著馬伕衣，跟在王馬後面。」陳逸宏家中有頂世代傳承、象徵轎班身分的魯笠，「我是東港王爺公的子民，這是我一輩子到死也不會改變的身分。」陳逸宏驕傲而堅定地說。

在祭典中長大的陳逸宏，笑說自己從小就看慣大場面，他以「請水」儀式為例，海邊綿延數公里的上百組陣頭，此起彼落地衝進海裡，聲勢浩大。而東港特有的十三金甲戰帥，其臉上有動物、花鳥等紋路所繪成圖騰，更是陳逸宏眼中，會令外國人驚豔的台灣文化，也讓他想用鏡頭記錄這些精采。所以陳逸宏總是上山下海，跑遍全台祭典，即使懼高，他仍爬上民間俗稱陰氣最重的搶孤台上，用俯拍的視角捕捉搶孤的盛況。也曾為了拍攝1,200頭豬在普渡台上的畫面，陳逸宏和同事出動了剪刀車與吊車，設法拍下壯觀場面。

「對我來講，拍攝這些祭典就是跟吃飯、喝水一樣理所當然的事情。」陳逸宏說。

圖為東港迎王平安祭典中，男孩化身五毒大神出巡，民眾跪拜迎接。

媽祖信仰造就烏托邦

累積了數十年的祭典拍攝經驗，去年陳逸宏出版了攝影散文《朝聖台灣─燒王船、迎媽祖，一位攝影記者的三十年祭典行腳》，收錄超過300張，涵納媽祖與王爺這兩大台灣民間信仰的第一手畫面。這兩個與陳逸宏關係密切的信仰，王爺源自他的故鄉，而他與媽祖則是結緣於1990年。大學加入攝影社的陳逸宏，在社團的攝影老師李坤山帶領下，頭一次參加了大甲媽祖遶境進香活動。

這讓喜愛祭典又熱愛攝影的陳逸宏躍躍欲試，帶著當時迷戀的黑白底片，記錄他在現場的見聞。有大甲媽祖起駕鎮上滿是信眾的盛況，他也拍出帶有星芒的鎮瀾宮屋頂，代表著越夜越美麗；還有沿途民眾在家門前擺設的香案、持香等待媽祖的虔誠神情、開路的農用車，就連家將卸下大仙尪仔，睡在神明腳邊的畫面也被陳逸宏一一捕捉。

這一路上最令陳逸宏印象深刻的，是沿途民眾熱烈提供的補給，素昧平生的阿婆會將食物塞進他的背包，深怕他餓著；只要掛著鎮瀾宮提供的攝影臂章，民眾就對你敞開大門，放心借你廁所；累了可以睡在香客大樓、卡車後座，或是屋簷下鋪張蓆子就地躺平，「我揹著相機睡在路邊，也不擔心被搶。」在神明面前，眾生平等，人與人之間互相信任，氣氛祥和。此情此景，讓主修社會學系的陳逸宏直呼，這不就是所謂的烏托邦嘛！

無法預測的修練場

陸續參加了幾次大甲媽祖遶境進香的陳逸宏，2006年，因為跟拍劇場導演王榮裕的關係，隨著導演擔任頭旗手的腳步，偶然開啟了陳逸宏與白沙屯媽祖的緣分。

白沙屯媽祖進香只決定起駕、進火、回宮的日期，停駕、駐駕的時間及地點未知，一切端看媽祖在神轎上的指示，有時甚至36小時便要從苗栗通霄的拱天宮，徒步來到雲林北港的朝天宮，長達200公里的路程，宛如急行軍。這樣的一趟路程，有太多無法預測的狀況，就像是劇場表演考驗臨場反應，許多劇場工作者都將參加進香當作修煉，極力推崇。

陳逸宏認為，「信仰之有趣，是因為它很像空氣，吸得到都覺得理所當然；吸不到才能體會它的重要。而宗教信仰，能在亂世之中，給人精神層面的支持。」他想一探劇場人口中的修煉場，也想知道究竟在信仰背後更深層的支持力量是什麼？就如同攝影老師黃建亮跟陳逸宏說的：「答案在現場，你得自己去走。」

陳逸宏自2006年開始拍攝白沙屯媽祖進香，路線的不確定性，考驗著攝影師的體力與耐力，每一個畫面都是可遇不可求。圖為白沙屯媽祖回鑾行經西濱公路，陳逸宏拍下神轎與風電機組同框的畫面。

白沙屯的起駕時分

於是陳逸宏每年都去拍攝白沙屯媽祖進香，因為路線的不可預測，民宅、超市、醫院、工廠等，媽祖都曾停駕，甚至進入病房巡視；行進中的媽祖神轎，如果遇到小朋友大喊：「媽祖婆我愛您！」還會立刻停下，讓小朋友鑽轎腳，象徵把厄運驅除、帶來好運。為了跟拍白沙屯媽祖，陳逸宏曾揹著沉重的攝影器材，跑完整座西螺大橋，也曾在清晨五點就在田間守候兩、三小時，只為了拍到媽祖經過綠油油的稻田旁，沿途有熱烈炮陣迎接的畫面。

拍攝白沙屯媽祖進香超過十年，某次陳逸宏在拍完起駕後，偶然經過一間民宅，時間雖是凌晨，卻見屋主穿戴整齊，虔誠地敬拜家中的媽祖神像，那寧靜卻又充滿力量的畫面，令陳逸宏深受感動，因而有了記錄起駕前的民宅，拍攝「起駕時分」系列作品的想法。

陳逸宏表示，每當提到進香，一般都聚焦在媽祖的神像及神轎，可是對白沙屯鄉親而言，隨行進香可能只是5%的居民，但剩下的95％，並不是在睡覺，而是同步在家中敬拜，心思也跟著媽祖。「因為這本就是白沙屯的在地信仰，也是進香儀式的根源。」

陳逸宏在跟拍二媽遊庄的過程中，看神祇走進深山小徑為民眾祈福，而居民不論病苦都堅持在家門前等候的虔誠，讓他體會在地信仰的真意。圖為與媽祖一同遊庄的照府王爺為內島里婆婆加持。

二媽遊庄的一期一會

白沙屯媽祖進香回宮的隔天，便是白沙屯當地的另一件盛事「二媽遊庄」。由拱天宮的黑面二媽、陪同白沙屯媽祖進香的山邊媽祖宮的山邊媽，以及其他神祇，翻山越嶺，走遍白沙屯的鄉間小路，「將大媽祈回來的福份，與整個白沙屯的居民分享，這才是進香最重要的意義。」陳逸宏說。

參加二媽遊庄多年，陳逸宏在當地有個不知道名字的朋友，他稱她為內島里婆婆。2015年陳逸宏偶然見到盛裝打扮、站在三合院開心迎接二媽的婆婆，幫她拍了照。連續五年，每當二媽遊庄，陳逸宏都會來拍攝內島里婆婆。2020年，陳逸宏來到熟悉的院子，卻不見婆婆身影，他心頭一怔，立刻有了不祥預感。從鄰人那得知，婆婆在遊庄前一周就已離世，令他感到人生的無常。但即使婆婆不在了，他仍來到那個院子，「我去年去，今年去、明年還會去……，只要我來二媽遊庄，我就會到這邊，就像過去陪阿嬤等一樣。」陳逸宏堅定地說，因為這是他跟婆婆的一期一會。

照見信仰本質

行動快速的陳逸宏在業界素有「閃電」的稱號，有次拍攝二媽遊庄，竟然整條腿大抽筋，只能趴在原地等候症狀舒緩，眼看遶境隊伍漸漸遠去，陳逸宏忍不住在心中跟媽祖碎念。不久後，他看到正前方三太子的神轎正準備回宮，而左邊巷子有個坐輪椅的婆婆，便直覺地衝到婆婆旁邊。果然，原本直行的鑾轎，居然斜衝到婆婆旁邊為她加持。婆婆與三太子說話的畫面，讓陳逸宏感動到邊流淚邊按下快門。

「如果不是腳抽筋，我根本看不到這個畫面。」那瞬間陳逸宏突然弄懂了一件事情，「最原始的庶民信仰，是神明不應只是被高高地供在殿堂上，而是祂會深入民間，與民同在、同民所苦，在人民最需要的時候，祂是站在你旁邊的，我認為這才是信眾對神明如此敬重，庶民信仰牢不可破的原因。」陳逸宏說。

問陳逸宏《朝聖台灣》是否有續作，他說想做一本「若即若離」。不同於《朝聖台灣》是整理自累積30年的作品；這次，陳逸宏想拍攝台灣離島，澎湖、金門、馬祖、小琉球，因為這些地方的民間信仰，有著更為野性的生命力，令他嘆為觀止。對陳逸宏來說，《朝聖台灣》的出版不是祭典行腳的結束，而是開始。