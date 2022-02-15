「果」然不一樣 台灣水果的應用

【文˙曾蘭淑 圖˙林格立】

水果吃在地的、當令的最好，但若在春寒料峭時，想吃夏天的芒果或荔枝怎麼辦？所謂「春耕夏耘，秋收冬藏。」若使熱帶水果經過脫水加工或是熬煮轉化，將果實的風味濃縮至果乾、果醬裡，變化出美妙的滋味，使得四季都可以品嚐到。

台南玉井的芒果、關廟鳳梨、東山龍眼、麻豆文旦，產地已經成為水果的品牌。《光華》採訪團隊頂著南台灣溫暖的冬陽，到了鄰近這些水果之鄉的歸仁，造訪「陽光菓菓」工廠，一走進廠房，濃郁的果香味撲鼻而來。陽光菓菓經理陳榮士說，會選在台南歸仁設廠來製作果乾、果酥，就是因為交通上運輸水果之便。

果香來自工作人員正在裁切的火龍果，陳榮士說，這是來自屏東大紅品種的火龍果，肉質細緻的熟果呈現深紅色果肉，經過40小時的烘乾，完全不添加糖，香氣與甜度都更濃郁，仍吃得到火龍果特殊的香氣與像吃芝麻顆粒感。

無添加果乾

陽光菓菓是全台率先製造無添加果乾的業者之一，除了不加防腐劑、色素、調味劑，選購甜度夠的芒果、鳳梨、木瓜等水果，連糖都不加，只靠低溫烘乾，因為水分蒸發，甜度濃縮，可以說是健康美味的零食。

三月開始進入果乾製作的旺季，從鳳梨開始，芭樂、火龍果接力，七月進入重頭戲芒果果乾的製作，穿插著蜜蕉、洛神、木瓜、楊桃。低溫烘乾後果香味更濃，例如台農二號木瓜果乾，嚼了15口後，會有像是爆出木瓜牛奶的口感。蜜蕉果肉軟Q，烘成果乾，肉質Q軟，適合小朋友與老人家食用，吃起來就像天然的水果軟糖，有香蕉的香味又有營養。

水果靠低溫烘乾成果乾，因為水分蒸發，甜度濃縮，可以說是健康美味的零食。

六月中是芒果盛產期，想吃最甜美的芒果，這個時節絕對是最聰明的選擇，但喜歡吃黑香芒果的消費者常有困擾，因為黑香「說翻臉就翻臉」，很容易熟透，不耐放，很難把握品嚐的確切時機。

說到此，陳榮士露出自信的表情說：「我們就靠黑香芒果的果乾顯現專業度。」這種帶著龍眼香的綠皮芒果，它不能在欉紅時摘下來，只能等待後熟，加工時，工作人員必須每天摸蒂頭週邊的果肉，感覺按到有練肌肉般的手感，表示熟了，才能進行加工，作成果乾後香味更濃郁，因此擁有一群喜歡黑香芒果果乾的死忠消費者。

水果靠低溫烘乾成果乾，因為水分蒸發，甜度濃縮，可以說是健康美味的零食。

從促銷家鄉到促銷台灣

陳榮士出身有「水果之鄉」稱號的台南市楠西區，除了芒果外，楊桃是全台最大產區，蜜棗種植面積全台第三，十年前陳榮士與身為美術老師的太太陳宜茜創立陽光菓菓，一開始是想促銷家鄉的水果，除了果乾，直接將楠西出產頂級的新鮮蜜棗、愛文芒果、玉荷包荔枝，空運日本，對接黑貓宅配到府。陳榮士用很道地的台南腔說，其他國家的水果無法像台灣這麼「幼路」（精緻）啦！

除了果乾，《光華》採訪團隊接著造訪有著「ISO 22000」及「HACCP」雙驗證的綠蜂食品工廠，縱使隔著玻璃的參觀走道，也聞得到濃郁果餡的香味。

綠蜂副經理王柏凱指出，台灣各地出產的水果，可以做成各式的果醬與淋醬，例如宜蘭的金桔、金棗醬；彰化芬園荔枝做成外銷香港雞蛋仔的果醬；台南東山桂圓做成蛋糕；彰化柳丁與椪柑果醬用在三明治夾層。目前正與合作的廠商研發，外銷美國草莓、百香果與芒果等水果口味的蛋餅皮。

台灣特色伴手禮鳳梨酥，依土鳳梨與金鑽品種之不同，可以做出酸甜不一的果餡。

王柏凱說，透過對不同水果裁切的比例與熬煮的時間，加上水果複方的調配，可以變化出二百多種不同的風味與口感。其中芒果、百香果是全世界接受度最高的水果，用芒果、百香果作成的果餡，可以廣泛用在蛋糕、銅鑼燒、紅豆餅上，淋醬的應用主要在冷泡茶飲與沙拉等食品，或是豆花與冰磚的淋醬。以台灣的愛文芒果為例，前段風味十分明顯，濃縮成果餡或淋醬時，香味勝出其他國家的芒果，因此產品一枝獨秀，與合作廠商做成芒果鬆餅的冷凍麵糰外銷美國。

台灣水果的百變手法，不只可以在冬天吃到夏天的果品，正如陳榮士所說，生果受限儲運期限，透過加工才能運輸得更遠，保存期限長，便能將有品質的台灣熱帶果乾外銷到全世界。

陳榮士（右）與青農大熊契作金鑽鳳梨作果乾。