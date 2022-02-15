「果」真好吃 台灣鳳梨實力堅強

【文˙曾蘭淑 圖˙官青杉提供】

台灣擁有全世界最多品種的鳳梨，不僅鮮食鳳梨的口感細嫩多汁，酸甜有韻，獨步全球外，靠著優勢的品種與果農專業的栽培管理技術，奠定堅實的外銷基礎，讓鳳梨成為目前台灣水果外銷量第一的水果。

根據農委會統計，台灣人一年可以吃掉超過30萬公噸的鳳梨，鳳梨外銷亦居各種水果之冠，在國外成為極品水果象徵的台灣鳳梨，由於關稅加上運費，外銷日本的台灣鳳梨，一顆要價598～798日幣（約150~200元台幣，依大小顆），出口加拿大定價為20加幣（約400元台幣），但因為果肉甜蜜細嫩，脆爽多汁，仍被消費者搶購一空。

面對鳳梨出口大國哥斯大黎加與菲律賓的低價競爭，台灣鳳梨以口感、風味決勝的關鍵是贏在起跑點──選種。

台灣鳳梨品種，世界之冠

《光華》編採團隊造訪農委會農業試驗所（以下稱「農試所」）嘉義分所，這裡有全台灣最大的鳳梨品種改良及栽培技術試驗基地，三公頃的土地，收藏國內外90種鳳梨種源，作為育種的親本。

投入鳳梨研究26年的副研究員官青杉，說起鳳梨的全球遷徙史，可以從哥倫布說起，如何從南美洲到台灣落地生根。目前仍吃得到的土鳳梨（又稱本地種或在來種），係在清朝時引進，這也是老一輩吃鳳梨的回憶，果肉會咬舌，因此吃的時候要抹鹽巴，而且由於花腔（芽眼）內有小根刺，削完以後鳳梨變成螺旋形，台語說「刻（讀音khik）肉」，想到吃鳳梨又酸又咬舌的畫面，令人不禁想皺起眉頭。

日治時期為了選擇適合做罐頭的鳳梨，1925年日本人引進夏威夷開英種、新加坡種進行品種改良，用果實大、纖維粗、滋味酸的開英種來做罐頭，讓台灣在1970年代極盛時期取代夏威夷，鳳梨罐頭產量世界第一。

官青杉指著種源區中，代表每個品系的牌子說：「每年雜交產生的鳳梨種子約六、七萬顆，發芽後，種植到田間試驗約一萬棵，才從其中進行選育，淘汰葉片有刺的，選出風味特殊的來進行初選與複選。」

這些被千挑萬選，脫穎而出的優勢品種，從1925年至今接近百年的育種歷史，農試所至少育成18種可供經濟栽培的品種：台農四號是可以像吃釋迦一樣，用手剝開吃的「釋迦鳳梨」；帶著蘋果香味、俗稱「蘋果鳳梨」的台農六號，因為葉片有刺，不利果農種植，因此往後育種都以葉緣無刺為目標。鳳山農試所以23年時間選拔的台農20號牛奶鳳梨，不僅植栽高大可到123公分，葉緣、葉尖完全無刺，而且乳白色的果肉，糖酸比高，肉質細嫩。

由於鳳梨罐頭產業的沒落，自1974年開始，農試所嘉義分所的育種目標改以「鮮食」為主，讓台灣鳳梨獨具特色。例如台農13號「冬蜜」適合冬天生產；台農16號「甜蜜蜜」纖維最細緻；19號「蜜寶」鳳梨甜度可比甘蔗；18號「金桂」帶著桂花香氣；21號「黃金」鳳梨吃起來則有哈蜜瓜的香氣；還有 22號蜜香鳳梨帶著些許的椰香味。市佔率近九成的台農17號金鑽鳳梨，肉質細緻、甜美多汁，則是目前外銷的旗艦果品。

日本友情暖．台灣鳳梨熱

因應外銷的政策，最新的選種目標就是耐貯運，台農23號「芒果鳳梨」應運而生，集21號父親與19號母親的雜交優勢於一身，帶著芒果香氣，具有21天貯運的潛力，可以將外銷市場從日、韓拓展到美、加、澳。

位於屏東高樹鄉的綠地生產合作社是台灣重要的鳳梨外銷合作社之一，目前種植約140公頃的鳳梨，除了20公頃種植土鳳梨供微熱山丘做鳳梨酥之用，100公頃種植台農17號金鑽鳳梨，部分供應全聯、家樂福超市，主力便是外銷，尤其是外銷日本市場逐年成長，從2020年1,000公噸，2021年2,000公噸，預計今年2022年可以成長到2,500公噸。

綠地合作社理事主席郭智偉指出，台灣鳳梨外銷日本的優勢，在於上半年日本本土較少水果出產，台灣鳳梨從品種就帶出好吃精緻的差異性，成為日本客人的最愛，夏末秋初，還有23號芒果鳳梨可銜接，持續在日本超市上架。

去（2021）年三月初由於中國大陸下令禁止進口台灣鳳梨，在政府與農產運銷公司合作下，轉單日本、香港、新加坡，創下鳳梨外銷日本成長九倍，達1.8 萬噸的好成績。

日本國內所掀起的「台灣鳳梨熱」，不只是在日本的台商、台僑全力動員，日本消費者願意以800元日幣買一顆台灣鳳梨，出自十年前感謝台灣311震災援助相挺的溫情，也顯示台日友好的情誼。

綠地合作社去年也首度外銷加拿大，由於一貨櫃只能容納672箱的鳳梨，一顆20元加幣（約台灣460元）的台灣鳳梨，一上架多倫多超市就被搶購一空，沒有搶到的台僑，就要再寄望今年。

鳳梨不只是鳳梨

由於台灣農村普遍存在農地面積小，農民老邁的問題。郭智偉2005年成立綠地合作社，克服了這些難題。他歷經六年、約三個產季的調整與努力，成長至目前約有25位果農，超過100公頃的種植面積，可以穩定供貨。

由於種植面積夠大，得以洽談穩定通路與外銷市場，透過有計劃的田間管理，配合外銷的期程出貨，合作社得以向果農保價收購，不受市場面供銷失衡的影響，因此可以吸引青農回鄉加入，造成良性循環。

鳳梨對果農來說，不只是看得到未來的產業，最重要的是可以照顧到家裡的長輩，三代同堂在一起。

合作社亦提供種植技術的輔導，由於溫差愈來愈大，紫外線愈來愈強，果農為了幫助鳳梨防曬，以往做法是幫鳳梨戴帽子，現今為了更徹底防曬，五月炎熱夏季時，直接幫鳳梨穿上衣服，用套袋的做法，加上罩上黑網，雙重防曬，細心呵護鳳梨，這種細緻栽培鳳梨的技術，讓東南亞主要鳳梨生產國望塵莫及，這也是台灣鳳梨一枝獨秀的原因。

除了研究人員堅實的育種研發能力，以及果農專業的栽培管理技術，讓台灣鮮食鳳梨口感世界居冠外，台灣生物科技的先進技術，亦讓鳳梨不只是鳳梨。

嘉品生物科技公司與以色列藥廠合作，從土鳳梨莖萃取酵素，作成的去痂酵素，已在17個國家取得上市許可，用在燒燙傷患者清創使用。這項去痂酵素目前正在美國申請藥證許可中，將用於清創糖尿病患褥瘡以及化學武器灼傷之用。嘉品生物科技執行副總林一帆指出，目前正在研發利用鳳梨果實、葉子萃取出小分子，作為抗發炎的保健食品，讓鳳梨可以全株利用。

頂著夏日熱力的陽光，吃著冰涼酸甜的鳳梨最消暑，還有台灣百家爭鳴、各具特色的拌手禮鳳梨酥，從土鳳梨到金鑽的酸甜果餡，或酥脆或鬆軟的酥皮，這些都是台灣最在地的味道。