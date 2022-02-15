「棗」到幸福 春天蜜棗 甜蜜上市

【文˙曾蘭淑 圖˙邱祝櫻提供】

農曆春節前後，又名「團圓果」、讓大家「團圓棗，早團圓」的蜜棗上市。1944年被引進台灣，不到10公克又酸又澀的印度原生棗子，到了台灣，華麗變身成重達200公克、甜脆多汁的蜜棗，這都要歸功於農業專家與農民的努力，為大家「棗」到幸福。

春陽照著網室中的蜜棗樹林，異常溫暖。《光華》採訪團隊來到連續六連霸拿到農委會高雄區農業改良場（以下稱「高雄農改場」）「全國棗果園評鑑」冠軍的高雄大社區，請教曾獲兩次冠軍的「棗王」蘇信誠，如何種出每顆重達200公克蜜棗的秘訣。

蜜棗職人，技術精湛

根據「葉果比」進行疏果作業。 （林格立攝）

181公分高的蘇信誠，熟稔地穿梭在矮小的果樹林中，不畏枝上小刺，一邊忙著疏芽一邊說：「這是我進行第三次疏果了。」滿地被修剪掉的小顆蜜棗，即是辛勤疏果的功夫，所換來豐收的證明。

蘇信誠透露，蜜棗能夠皮薄肉嫩，主要來自肥料氮鉀的比例得宜。他利用動物性蛋白質例如過期的牛奶、蛋液，混合海草精等微量元素，以及粕類的植物性蛋白質，製成液體有機肥，施放在根部。

在評鑑比賽拿到冠軍的品種是高雄12號「珍愛」，他說：「12號產量低，但是單顆可以重達五、六台兩（約200公克），就像青蘋果般大，外形漂亮，最適合春節送禮。」

相較父執輩粗放管理，已經是第三代種植蜜棗的蘇信誠，棗園栽種面積減少，收益卻增加，這都得靠他精緻化的管理。以種植高雄11號「珍蜜」為例，每顆樹可以長出400多台斤的棗子，平均一分地高達6,000台斤的產量，是其他果農的一倍之多。

蘇信誠自創「立體枝條」栽培法，擁有35年種植蜜棗經驗的他不諱言，這是從多次失敗的經驗中才找到的方法。因為根據「頂芽優勢」，後面竄出的嫩芽失去優勢，沒有足夠陽光供給葉片營養，花易謝，果易小，傳統的作法是把頂芽「砍頭」，讓下方的側芽能夠萌發出頭天。蘇信誠的「立體枝條」，能夠提供側枝新芽與頂芽有相同生長的空間與陽光。

這些高明的栽培技術，除了勤與果農泡茶，彼此交流請益外，有關肥料栽培的專業，主要來自霧峰農改場張庚鵬博士的醍醐灌頂。張庚鵬教果農使用簡易的檢測劑，測出土壤鉀磷含量後，調整施肥時間與份量，避免肥料使用過多造成肥傷，讓高雄大社、燕巢地區的果農，個個都是施肥專家。

蜜棗品種，世界居冠

從父執輩種的碧雲、青雲，到目前仍有果農種植的三木、中葉，以及送禮市場的搶手貨珍愛、珍蜜，農改場與農試所至少育成13種蜜棗品種，加上從1960年代開始，農民自己育種嫁接23～30種，品種之多，全球居冠。優勢的品種也讓台灣蜜棗口感及大小，在世界各國難以找到可與之匹敵的對手。

研究蜜棗31年的前高雄農改場研究員邱祝櫻指出，全世界目前鮮食的蜜棗，大多是台灣研發的品種。從她手上育成的九個品種中，最得意的是──高雄11號「珍蜜」，被稱為「爆漿蜜棗」，多汁可比西瓜，脆度更勝水梨，甜度可到17-18，但缺點是不易照顧，若培肥與水份過多，皮孔易開裂，果皮會像奇異果的果皮一樣，一定要有適當的培肥來管理。

各式品種之多，因產期不同，讓蜜棗可以接力上市，供應春節送禮與外銷市場。高雄八號「珍寶」在12月上旬即可採收；接著高雄12號「珍愛」一月中旬後上市；耐貯運的台農13號「雪麗」，計劃搶攻中東、加拿大、日本等外銷市場，產期則在農曆年前結束；11號「珍蜜」多汁肉嫩，喜歡它的「蜜粉」可以耐心等到春節前後。

不管蜜棗脆度、甜度、大小、果汁率，以及櫥架壽命（果品儲存與銷售的時間），台灣蜜棗打敗天下無敵手，人稱「蜜棗公主」、卻自稱「田裡奴婢」的邱祝櫻覺得功德圓滿，去年退休，轉換跑道至香蕉研究所擔任所長，她要再以台灣在世界最強的品種，幫助全球各地的蕉農解決黃葉病的問題。