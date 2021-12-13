台灣可以這樣玩 英語導覽：來去福爾摩沙

【文˙曾蘭淑 圖˙來去福爾摩沙提供】

2016年，一個紐西蘭的家庭，成員四散在德國、阿根廷與美國，多年未見，身為廚師的爸爸決定約在以美食著稱的台灣舉辦家庭聚會，他們先參加「來去福爾摩沙」所提供全程英語的步行導覽，迅速又深度地了解台北後，再去大啖美食。

「Follow me！」，因著Covid-19疫情緩和，來到台灣旅行的外國遊客選擇參加「來去福爾摩沙」的免費步行導覽，從總統府經過凱達格蘭大道，一路走到綠樹成蔭的二二八和平紀念公園。

導覽員為了讓遊客了解這裡在70多年前，曾發生嚴重的抗議事件，請遊客甲扮演二二八事件中賣私菸的婦人，遊客乙扮演取締私菸的官員，旁白就由導覽員負責，以演出舞台劇序幕的方式，讓遊客知道台灣曾經歷白色恐怖，走過血淚傷痛的過程，歷經轉型正義，才有此民主的一天。

走入歷史現場

這是「來去福爾摩沙」的步行導覽行程中，最受外國人歡迎的「歷史」路線，從台北市艋舺龍山寺一路走到中正紀念堂。導覽者從清朝、日治時期一路講到國民政府，好似坐著時光機穿越歷史。這條草創路線的發想，源自「來去福爾摩沙」創辦人鍾炘儒在塞拉耶佛參加免費步行導覽時的真實體驗。

鍾炘儒就讀台灣大學農業經濟系五年級時，到西班牙巴塞隆納自治大學交換一年，她利用學業結束之際，在歐洲旅遊四個月，走訪了33個國家。

到訪斯洛維尼亞時，她注意到青年旅館的櫃台上，有著「免費步行導覽（free walking tour）」的傳單，參加後她發現：「旅行不用做功課，由很了解當地城市的在地人，告訴你最現地的資訊，而且不用預約。」因此她每到一個陌生的城市，就報名參加「免費步行導覽」。

到了波士尼亞與赫塞哥維納的首都塞拉耶佛，鍾炘儒說：「導覽員一改先前輕鬆笑鬧的介紹，帶著哀傷的表情，以嚴肅的語調，講起這個城市曾發生的種族衝突與相關影響，讓我深刻感受到這個國家地處歐洲火藥庫的衝擊。」

由在地人分享一手的歷史，催化著鍾炘儒的心緒，當天下午她就到書店去翻尋巴爾幹半島種族衝突與戰爭的書籍，希望更進一步地認識這個城市。

回到台灣，在匯豐銀行的投資部門上班，工作壓力大、工時長，鍾炘儒回憶起在歐洲旅行的收穫與美好，總有著無比的感動。

抱著「免費步行導覽太棒了，真希望台灣也有」的熱情，2015年，她開始利用下班時間與週末招募導覽員，想在台灣推廣「免費步行導覽」。

創辦Like It Formosa的鍾炘儒（左）與營運長黃仲儀，以不同視角帶外國遊客迅速又深度地了解台灣。 （林格立攝）

將「步行導覽」當成事業

因著在塞拉耶佛的體驗，鍾炘儒做了許多功課，想找出外國人必須知道，有興趣了解，並且只有台灣才有的路線，第一條就是歷史路線。

首站從龍山寺出發，一路行經剝皮寮、西門紅樓，最後在中正紀念堂解散。尤其是下半段從總統府開始，走到展現台灣民主蓬勃發展的凱達格蘭大道，導覽員告訴遊客：「許多社會運動的抗議與遊行會在這裡舉行，可以見證台灣民主的進行式。」接著帶到兩岸關係，了解台灣在國際社會的處境。一趟遊程下來，刷新遊客對台灣的認識，帶出尊重台灣歷史發展的情感。

這條歷史導覽路線從2016年開始，報名參加的人數一路成長，紐西蘭家庭也是選擇這條路線，甚至有遊客在TripAdvisor反映，台灣是他們參加過的導覽中，全世界最棒的。從外國遊客感動的表情，鍾炘儒知道自己正在做一件對的事，2017年她索性辭去銀行的工作，專心規劃遊程與招募人員，並且在2018年成立「Like It Formosa 來去福爾摩沙公司」，開始創業之路。

來去福爾摩沙陸續在北、中、南推出八條路線，還有接受預約的「LGBT」（非異性戀社群）等私人付費行程。

最受遊客歡迎的第二名路線是富有歷史底蘊的台南老城區，從赤嵌樓、林百貨到台灣文學館，三步一小廟，五步一大廟，導覽員帶遊客喝冬瓜茶、拜拜，在神明面前擲筊求問婚姻或健康，對外國人充滿了吸引力。還有台灣經典小鎮桃園大溪，從木藝生態博物館、福仁宮走到迷宮巷，順便吃豆干。

（林格立攝）

我是台灣導覽員

2018年拜觀光熱潮之賜，來去福爾摩沙來客數呈三倍數成長，五年多累積來自67個國家、三萬六千人次旅客參加，最多的是美國遊客；拜新南向政策之效應，其次是菲律賓；再來是來自德國、澳洲的旅客。常有遊客一下飛機，就拖著行李箱來參加，還有人一天連趕三團。

2019年，每月平均有40多位導覽員排班，在台北的大稻埕、艋舺與信義區進行導覽，每天平均參加的遊客100多人。

導覽員年齡大多是25～30歲，七成有在國外求學或遊學的經歷，並且曾在國外旅遊參加過「免費步行導覽」，基於想盡一份力去推廣台灣的心意，加入導覽的行列，後來發現還可以賺錢，因為「步行導覽」雖然標榜免費，但大多數的旅客欣賞導覽員的風趣與言之有物會給小費，在歐洲的行情常是一張10歐元的紙鈔，在台灣平均是200～500元。導覽員還會收到旅客送的禮物以及各國的鈔票。

受歡迎的導覽員，不只要能用英語流利地介紹景點的故事，還得專精導覽技巧與話術。鍾炘儒舉例說，走訪大稻埕的霞海城隍廟，導覽員會生動地介紹，裡面供奉著牽紅線的月老，是很靈驗的東方邱比特，霞海城隍廟都是單身的人才會來拜祂，因此與其在家滑Tinder（交友的APP），還不如來這裡更容易，讓遊客聽了會心一笑。

說到大稻埕，原是爭奪地盤的「頂下郊拚」械鬥，敗逃的同安人在此另起爐灶之地。外國遊客可能很難理解何謂「頂下郊拚」，但導覽員會說這裡是一群「成功的魯蛇」所創立的繁榮市街，讓遊客走訪在充滿懷舊氛圍與文創小店的大稻埕時，留下深刻印象。

走出英語導覽教學的路

突如其來的Covid-19疫情，外國來台的旅客人數急速下滑，鍾炘儒因此面臨創業以來最嚴厲的考驗，免費步行導覽2020年初開始「流團」（即一個旅客都沒有），同年的3月19日不得不停止出團。

還好「來去福爾摩沙」自2018年起，就拓展出另一條商業模式──英語導覽的教學。鍾炘儒創業後常接到許多學校邀約演講，她因此在 2019 年成立子品牌「Meet Up Formosa 遇上福爾摩沙」，將英語導覽的培訓「課程化」，例如在寒暑假為國、高中生舉辦「青年外交官英語導覽營」，或是接受海科館等博物館代為培訓英語導覽的志工，鼓勵更多人學習用英語介紹台灣。

為了加強「英語教育」這一區塊，鍾炘儒邀請草創初期曾參加第一屆導覽培訓的黃仲儀來擔任營運長。原本在長榮貨運上班的黃仲儀，有著政治大學外交系畢業的學歷，心中原本藏著沒有學以致用的遺憾，決定投入英語導覽教育的他說：「用英語向遊客介紹台灣，可以說是站在第一線做國民外交。」

因應疫情，「遇見福爾摩沙」更強化線上服務，陸續為南投高商或屏科大等學校的觀光、外語系，或是高中的「英文資優班」，規劃英語導覽課程，教授「導覽技巧」。學生必須熟悉所在城市的歷史、文化，設計出遊程，寫出英語導覽的「講稿」，考試就是實際的口說演練，目前約有2,300多名學生參加過「英語導覽」訓練。黃仲儀說，基於2030年雙語國家的政策以及新課綱的需要，許多師長希望學生走出教室，活用英語介紹當地風土民情。