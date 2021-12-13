港都裡的生態樂園 由解說員帶你深入壽山

【文˙謝宜婷 圖˙林旻萱】

位於高雄的壽山，從19世紀中期台灣開港通商以來，吸引西方博物學家與探險家走訪，像是英國領事兼鳥類學家史溫侯（Robert Swinhoe）、英國探險家兼通譯必麒麟（William Alexander Pickering）與英國旅行攝影家約翰湯姆生（John Thomson）等等，他們透過標本製作、文字記錄與攝影作品，為壽山的自然生態留下珍貴史料。

壽山國家自然公園成立於2011年，包含半屏山、龜山、壽山與旗後山。這四座山在30萬年前因地殼抬升，形成高位珊瑚礁地形。每座山特色不同：半屏山為賞鷹佳境，龜山是不同時代的政治軍事重鎮，壽山生態最為豐富，旗後山有海濱生態與軍事遺跡。這座緊鄰都市的公園，讓居民不必舟車勞頓，就可以享受在大自然的靜謐與樂趣。

壽山名字的故事

壽山國家自然公園的資深解說員黃雅婷，從這座公園成立後不久，就進入該管理處服務，認識這座山將近十年，其豐富的生態與歷史吸引她深入研究，原本大學主修生物學，幾年前轉為攻讀台灣歷史文化，以「壽山植被變遷之歷史研究」為題，考察不同時代的人類活動，如何影響壽山生態。她認為如同日本公園之父本多靜六的觀點，壽山地區的林相，反映了此區域的文化歷史。

壽山所在城市高雄，舊名「打狗」，因當地盛產刺竹，所以被平埔族馬卡道族稱為「takow」，漢人取諧音為打狗，因此，壽山早期的名字為打狗山。直到日治時期，當時總督府認為打狗名字不雅，於是改用發音相似takow的日本地名高雄（たかお）來取代。而打狗山也在1923年日本裕仁皇太子造訪高雄後，為了慶祝他的生日，而改名為壽山。

不過，許多在地人現在仍稱壽山為「柴山」，因為在日治時期之前，這座山是附近居民砍柴的地點，砍伐數量龐大，造成地景嚴重改變。1871年，約翰湯姆生所拍的＜打狗港入口＞相片中，壽山光禿禿一片。對當時走訪壽山的西方人來說，壽山還有另外一個名字──「猴山」。美國博物學家史蒂瑞（Joseph Beal Steere）在1873年就記錄：「有一些灰色獼猴徘徊其間，猴山似乎就是因為這些猴子而得名的。」

解說員黃雅婷鼓勵遊客先到壽山遊客中心參觀，爬山時會更了解園區生態。

壽山從北到南，林相多變

隨著時代變遷，壽山不只名字改變，林相也從稀疏轉為茂密。日治時期，總督府為了涵養水源與森林，在壽山與旗後山設立台灣第一座保安林，嚴禁民眾砍伐樹木，也選用能快速生長的樹種造林，像是：相思樹、榕樹、木麻黃與銀合歡等等。總督府在1925年，還邀請日本公園之父本多靜六來台規劃「壽山紀念公園」，在南壽山種植許多觀賞用的開花樹種。

直到1937年，中日戰爭爆發，高雄成為當時要塞司令部，壽山因為能夠從制高點掌控萬丹港（現左營軍港）及高雄港，因此被劃為軍事管制區，原本的壽山公園計畫也隨即停止。

黃雅婷表示，現在的壽山林相變化大，北壽山因為主要是軍事管制區，所以原生樹種多，生物多樣性也較高；中壽山是銀合歡為主的純林；南壽山是日治時期造林主要範圍，外來種數量多，破壞原本生態演化，導致生物多樣性低。因此，她推薦民眾從北壽山登山口進入，可以觀察到豐富的生態。

壽山的台灣獼猴不懼怕人類，總是悠哉地在園區各處休息。

台灣植物登上國際

北壽山登山口前的龍巖冽泉，在雨季的時候，泉水滾滾流動。黃雅婷解釋，當雨水流入高位珊瑚礁，遇到地底的不透水層，就會從孔洞流出，此壯觀的景象在清朝時還入選為「鳳山八景」之一（壽山清朝位於鳳山縣內）。

剛走上步道不久，就可以看見台灣獼猴坐在石階上玩耍、抓癢、互相挑釁，黃雅婷笑著說：「觀察猴子很有趣，百看不膩。」而她與環教團隊也為此撰寫教材「台灣獼猴的臉書」，說明獼猴表情代表的情緒。她提醒大家，台灣獼猴與人類有許多人畜共通傳染病，因此不能餵食與觸碰牠們。若年紀小的亞成猴跳到民眾身上，也不要驚慌尖叫，只要緩緩蹲到樹旁，牠們自然會跳回樹上。

台灣獼猴在國際上的身分，是來台首任英國領事史溫侯將標本寄回大英博物館後，經比對後確認為台灣特有種。此外，壽山常見的植物恆春山藥與山豬枷也是由他採集並送回英國皇家邱植物園（The Royal Botanic Gardens, Kew）收藏，他在台灣全島總共採集了200多種植物、200多種鳥類、400多種昆蟲和許多蝸牛與貝類，開啟了台灣自然史研究。

另一位採集豐富的是英國人韓爾禮（Augustine Henry），他到打狗擔任海關醫生期間，在壽山採集94種植物，其中還包含開花期非常短、難以採集到的台灣魔芋，這種植物的學名以他的名字命名，中文翻譯為亨利式蒟蒻（蒟蒻是魔芋屬植物的別稱）。在4-5月開花時會發出臭味，吸引昆蟲蒼蠅來幫忙授粉。黃雅婷表示，同樣也是台灣特有種的密毛魔芋在壽山最高紀錄曾長到280公分，但同一植株不是每年開花。

走在北壽山步道上，像是一趟時光之旅，由黃雅婷領路帶我們看見植物與時代的故事。清代就存在壽山的榕樹，是壽山的優勢樹種，當氣生根垂到地上，形成支柱根，尖端會分泌根酸，得以穿入硬又厚的石灰岩。榕樹透過氣生根不斷擴大生長範圍，因此又稱為「會走路的樹」。還有西方博物學家威爾福（Charles Wilford）採集的恆春厚殼樹，主要特徵為開花季的白色小花與厚樹皮，是過去居民生活的柴薪來源。而高聳蔽天，會隨風搖晃發出嘎嘎聲響的是刺竹，也就是打狗地名的來源。過去馬卡道族會將刺竹作為藩籬，防禦海盜入侵。

不過壽山成為自然公園後，全面禁止民眾採伐與修剪植物，以保護珍貴的自然資源。採訪過程中，有位民眾將恆春山藥誤認為外來種小花蔓澤蘭，用登山杖打擊樹稍上的花，黃雅婷與巡山員立即制止，並說明恆春山藥為台灣原生種，而且進入園內只能用眼睛欣賞植物，不可動手。

園區內的旗后砲台在清代建立，甲午戰爭時日本軍艦擊中門額，前兩字因此遭損。

壯觀的石灰岩地形

北壽山步道後半段，兩旁景色從樹林轉為陡峭的石灰岩岩壁。知名的「一線天」景點，是高位珊瑚礁受壽山斷層擠壓形成裂縫，隨時間越變越寬，最後成為大峽谷。接著往前走一小段，拉著繩索爬上邊坡，抵達一處高聳且表面節理發達的石灰岩溝谷。在這些石灰岩岩壁上，常見的植物有山豬枷與烏面馬，特性是能生長在土壤層很薄的地區。在一些較潮溼的岩壁上，也會有蕨類生長如鐵線蕨，並吸引食蕨性的昆蟲出沒。

附近另一個熱門景點「一簾幽夢」，是景觀植物錦屏粉藤的氣生根，形成簾子般的景象，在充足陽光的照耀下，營造出神秘的氛圍。「不過，其實錦屏粉藤是外來種，有時候要幫它剪頭髮，避免它擴展到其他地方。」黃雅婷表示，為了在生態保育與觀光之間取得平衡，管理處選擇將錦屏粉藤控制在一定範圍內，讓遊客能欣賞這特別的景觀。

步道的最高點是「雅座」亭，遊客可眺望台灣海峽的美景，也可觀察台灣獼猴的逗趣行為，而且還有熱心的山友揹著20公斤的水到此，讓旅客休息時飲用。「附近居民非常貼心，夏天會煮青草茶，冬天會煮薑母茶，將『奉茶』文化的利他精神發揮到極致。」黃雅婷補充說道。

回程路上，即使已經中午仍有居民或旅客不斷上山，「壽山24小時都會有人來爬」，黃雅婷認為壽山的優勢在於「親民」，曾到美國大峽谷國家公園受訓的她表示，雖然壽山規模較小，但人們不必付門票費或花很多費用購置登山器材，即可觀賞豐富的生態與地景，是台灣難得的淺山（海拔800公尺以下）生態系。

從19世紀的西方博物學家、20世紀的日本公園之父到今日的生態解說員，都透過各自的熱情與專業，讓壽山的美被看見。就如黃雅婷的論文結論所說，壽山今日的豐富樣貌，是由自然力與各時代人們投入的「文化力」所形成。壽山美，不只在於生態，還有200多年來「幕後英雄」們一起寫下的故事。

解說員小提醒：

1.登山時建議穿著長袖長褲，噴灑防蚊液，避免碰觸草叢導致恙蟲病，若延誤就醫，嚴重者可能會死亡。

2.盡量走在木棧道上，走山中「小徑」容易迷失方向，並誤入軍事管制區。

3.在登山口先拍下地圖，避免迷路，萬一走失，也不要驚慌，只要將Google地圖放到最大，

就可以看到所在地的經緯度，然後打電話向112求救。

4.食物要妥善收於背包避免引起獼猴注意，禁止餵食台灣獼猴與流浪狗。

5.未經申請禁止進入石灰岩洞穴。

6.禁止接觸野生動物與攜帶寵物上山，避免人畜共通傳染病的傳播。

英國領事館與官邸位於哨船頭地區，從山上官邸可以眺望台灣第一海港──高雄港。