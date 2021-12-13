海陸兩域物種數萬 墾丁、南方四島的守護者

【文˙劉亭均 圖˙莊坤儒】

墾丁是台灣最早成立的國家公園（以下簡稱墾丁），總面積約3.2萬公頃，海陸比約1:1，範圍橫跨三個海域，每年遊客人數為全台國家公園之冠；澎湖南方四島是最晚成立的國家公園（以下簡稱南方四島），總面積約3.5萬公頃，海域部分佔了99%，全球罕見的玄武岩柱狀島嶼分布其中，珊瑚覆蓋率高達60%，珊瑚礁生態原始而豐富。

兩座同樣致力於海域保護的國家公園差了30歲，代表台灣對海洋保育始終未曾停下腳步，長年致力於增加保育區，並推動生態教育，動用每個人的力量，守護海洋。

地理位置特殊的台灣，僅佔全球陸地面積的千分之三，但海域中海洋生物的種類數量，卻佔了全球十分之一。「台灣非常仰賴海洋，海裡游的都是有經濟價值的『食物』。很容易忽略海洋生物也是『野生動物』，需要保護和保育。」墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）副處長許書國說，「後來隨著觀念改變和許多人共同努力，才讓台灣的海，逐漸活了起來。」

住海邊的，都管很寬

「我這一代，剛好是生態保育觀念從無到有的時代。」在墾丁服務第32個年頭的陳榮祥，是南灣長大的漁民第三代，在都市叢林工作了一年，過於思念海洋生活的他回流故鄉，加入墾丁初創時的團隊，從海巡員一路做到保育巡查員（以下簡稱巡查員），始終站在墾丁的第一線。

由設立國家公園的保育角度重新看待墾丁海洋的陳榮祥，從捕魚轉換成護海，成為當地漁民與墾管處間溝通的橋梁，全力協助漁民轉型。「像我這種住海邊的，就是管很寬。」陳榮祥笑稱墾丁巡查員的工作是不折不扣的包山包海，除了跟警察合作到山上抓盜獵、盜伐，去海上抓盜捕、盜採外，還有救難、淨山、淨灘、淨海、生態紀錄、動物救援、珊瑚復育、遊客溝通等，都在巡查工作範圍內。「我們需要跟很多單位合作，但值班巡查員永遠是第一個接到通報，趕往現場進行判斷、呼叫支援的。」

同樣住海邊，範圍管很寬的，還有南方四島的巡查員。

「南方四島成立才七年，包含東嶼坪、西嶼坪、東吉島、西吉島和附近九座島礁，海域廣大、氣候多變和島嶼特性，讓巡查員的工作和編制都與墾丁不同。」海洋國家公園管理處（簡稱海管處）東吉管理站主任朱巧雯解釋，「他們要巡查是否有外來船隻越界盜捕，或本地漁船違法作業，通報給海巡署或國家公園警察，還要確認海陸遊憩相關設施是否正常，也是另類的上山下海了。」比如「繫纜浮球」這種為了不讓載著潛客的船隻隨意下錨傷害到珊瑚礁的設施，還有各島上的警示牌、救生圈、涼亭等。若發現異常且無法處理的，就通報給管理站，請委外廠商前來修繕。

南方四島第一批巡查員三位全都是當地人，自小就跟這片海域打交道，得知家鄉與附近海域被規劃為國家公園，並徵求巡查員時，有的退休回鄉，有的從漁民轉職，要親自守護熱愛的海洋。

「後來我們發現南方四島的巡查員，其實非常適合由當地人擔任。」朱巧雯說：「這裡對外交通困難，當地人才方便安排值勤；同時還需要非常熟悉這些島嶼、海洋和海象氣候。例如原是老漁民的巡查員林順泰，有60多年海上經驗，是我們的『海上定心丸』。」此外，也仰賴同為海島人的巡查員跟漁民和島民對話，「作為同鄉，彼此有一份情誼在，會比較容易相互理解。」

要清除落在珊瑚礁群上的海廢，需要帶著網袋潛入海中用手撿拾，大型海廢則綁上記號，由船隻另外來拉運。

從以海謀生，到與海共生

「初期真的很辛苦，畢竟墾丁漁民幾代都是自由捕魚為生，突然要受法令規範，一開始真的很難說服他們改變。」墾管處和陳榮祥天天跑漁家，與漁民溝通，勸導放棄會破壞珊瑚礁的底拖網，改為友善海洋的捕魚方式，也協助轉型另尋經濟來源，「隨著海洋保育的大量研究調查，加上年輕一代的影響，台灣是海洋寶藏的觀念，終於讓漁民開始接受與海共生。」

墾丁轄內海岸線全長75公里，全線座落於熱帶地區且沿岸溪口少，無論是水質還是水溫等條件，都極適合被稱為「海中熱帶雨林」的造礁珊瑚生長。珊瑚礁佔海洋總面積僅0.2%，卻孕育出超過四分之一的海洋生物，是海洋不可缺少的生態區域。根據台大海洋研究所調查，全世界造礁珊瑚種類約有1,000種，台灣就大約有300種，且多數集中在恆春半島南方海域。這片珊瑚生態系，使墾丁沿海魚類高達1,100種，佔全台40%以上。

墾丁觀光發展興盛，有許多漁民轉而開設民宿兼作生態導覽，或考取潛水教練執照，帶遊客體驗墾丁海域裡豐富的海洋生態。「現在還是有漁民捕魚為生，但他們會依照規定申請，並使用符合海洋永續的漁具和方式。」這些人全都變成了海洋的守護者，「他們會協助清理海廢、規勸遊客與潛客，如果發現需要救援的生物或違法盜捕的漁船，會第一時間通報我們。」陳榮祥表示，增加了這些民間共同護海的夥伴，讓墾丁更團結一心。

相較墾丁，由於是離島，澎湖人更加依賴傳統漁業，特別是南方四島附近豐盛的天然漁場。因此在規劃南方四島及其周圍海域為國家公園前，海洋研究學者受政府委託，來此調查了近兩年，發現除了海域地形帶來的湧升流，讓海洋充滿營養物質，適合珊瑚礁生長，造就非常高的生物多樣性之外，三大洋流經過此處，分別由南北帶來豐沛的魚類物種來此繁衍，加上此處沒有寒害，非常適合作為台灣海洋「種原庫」，有望提升台灣海洋生態系回復力。

為了保護海洋棲地，海管處和澎湖縣政府雙方多次溝通，考量季節、洋流和魚種等因素，進行功能性區域劃分，訂立法規並嚴禁使用底拖網與毒電炸等破壞性捕魚方式，以期達到漁業發展與生態保育能永續共存。另外，南方四島巨大的觀光發展潛力，促使不少澎湖漁民開始轉型，推廣黑色玄武岩島嶼壯麗景觀，以及千百年來大自然雕塑的天然海蝕洞；帶遊客坐船、划獨木舟，到東嶼坪嶼和東吉嶼的淺灘處，用浮潛探索豐富珊瑚群生態等。

「海島人非常愛惜自己的家鄉。」朱巧雯發現儘管漁業仍是重要經濟來源，但對海洋、對島嶼的特殊情感，使得漁民們更能認同善用海資源的永續目標。「南方四島九成以上的原居民在60年代逐漸往外遷移到他鄉謀生。但逢每年夏季慶賀王爺誕辰的廟會，會一口氣湧入2、300人搭船回鄉熱鬧慶祝，最後不捨地離去。」這裡的島是永遠的家，這裡的海是不變的故鄉。

陳榮祥（中）正在跟準備潛水淨海的志工們，說明各自分配的區域和其他注意事項。

海陸雙棲的特勤第一線

「剛到職不久，就帶人攀繩索上大尖山去撿滿山的垃圾。」陳榮祥表示當時的大尖山尚未禁止攀爬，是來墾丁的遊客喜愛的景點之一。「撿完山上的，再去撿海灘礁岩上的，接著潛水去撿海裡的。」

在「無痕環境」觀念受重視前，廢棄物是海陸生態最大的敵人。「現在狀況好很多，大部分遊客會主動帶走垃圾。墾丁如今最煩惱的，大多是隨著洋流、風向而來『別人家』的海廢。例如一個颱風經過，就會把南方海面上的垃圾全部送上沿岸，或沉積在周遭淺海中，花一週淨灘淨海都不夠。」陳榮祥無奈地笑說。

跟各單位合作救援海洋生物，也是工作之一。「擱淺的海豚、被漁網纏住而浮不出海面呼吸的海龜、被遊客撿走貝殼而失去『家』的寄居蟹、清晨出來覓食被車撞的梅花鹿等等。」儘管大自然與人為活動時有衝突，但讓陳榮祥覺得欣慰的是，現在台灣人大多對海洋生命充滿尊重，例如近年來十分成功的護蟹過馬路任務。

墾丁是受到公認的世界級陸蟹寶地，被記錄到的陸蟹種類高達65種以上，其多樣性為世界第一。每年農曆六到十月，是抱幼陸蟹冒生命危險，橫越墾丁馬路到海岸釋幼的時期，以往能活著到達海岸的陸蟹不到七成，更別提返程。自從墾丁發起「蟹謝讓路」的護蟹活動後，人們會在管制時間內將車子停下來，讓數以千計的陸蟹過街，並親眼見證壯觀的生命大遷徙。

此後，九成以上的陸蟹能安全過街孕育新生命，新陸蟹品種也陸續被發現，例如去（2020）年國立中山大學蟹類生態學專家李政璋在國際期刊上發表論文，命名了五個世界新種和兩個台灣本島新紀錄種的陸蟹。「這不是墾丁可以獨力完成，而是所有愛惜台灣自然生態的人們一起做到的。」這讓陳榮祥相信人的觀念可以改變。

就連天空也不一樣了。許書國表示：「墾丁是200種以上候鳥遷徙必經的路線，這裡的礁岸、山丘、樹林等，都是候鳥暫停休憩的地點。隨著人們認知到『愛護就是保持距離』，現在可以看到數萬隻『國慶鳥』灰面鵟鷹、赤腹鷹及白鷺鷥，在墾丁天空翱翔準備南下過冬。」

工作中最讓人難過的，是救援潛客和遊客。「海洋太大了，加上沿岸流、潮流和洋流的影響，在海中救援潛客很困難。我們經常宣導，但每隔幾年，也還是有人會從海邊突出的礁岩上，學國外電影跳入海中，結果游不回來，被離岸流給帶走。」更曾有沙灘遊客已被廣播告知將有大浪來襲，卻不肯離開，結果4、50人被一口氣捲走，陳榮祥帶著當地業者和漁民跟大海拚命，全力搜救。

「後來墾丁建立了各種安全法規並強力執行，人們也慢慢開始了解，這都是為了保護他們的生命安全，才不再有這種憾事發生。」跟大海一起生活了57年的陳榮祥說，對寧靜的大海，始終要保持一份敬畏。

在平緩山丘上突起的大尖山，是墾丁區內最惹人注目的地標。

海洋，有你我一份責任

台灣海峽的淺灘坡度平緩、氣候溫暖、地質屬堅硬火山岩，是造礁珊瑚理想棲地，然而對此海域的保護，卻較晚起步，幸而南方四島成立五年左右，就已透過研究發現海洋復原成果豐碩。

為了維護南方四島各區域，東吉管理站需要跟許多不同單位或委外廠商合作，「洋流帶來豐富物種，不過海廢也跟著一起來。更別說南方四島從來不缺海風或強烈氣流。」要處理來自四面八方的海廢，除了當地人自發性的淨島淨海活動外，主要是委外給廠商固定巡邏清理。

「南方四島的第一線人員，除了出身當地的巡查員外，還包括我們管理站全員。」朱巧雯笑說，在南方四島駐守的人員不多，卻個個都能當前鋒，除了處理公文和繁瑣的行政工作外，既能下海潛水，還能上島勘查，也負責到現場確認委外進度，遇到突發事件，就要立刻出動跟著巡查員一起處理。

有次船隻觸礁而漏油，因為巡邏船無法進入充滿礁石的淺水域，「巡查員根據豐富經驗判斷，提醒船長避開哪些礁石和強勁水流，讓船長負責控制船隻頂住礁石保持穩定不動，其他人則手腳並用爬上島礁，拉起攔油索圍住油污，然後開始用吸油棉『吸油』。」處理油污染的經驗令朱巧雯畢生難忘。

在國家公園轄區內，雖然日日在海岸邊守護的第一線是保育單位和巡查員，但海洋保育所需要的，是全民的保育意識及知識作為重要後盾。台灣受海環繞，依海而生，得到海洋無數餽贈。如今，海洋需要我們，台灣義不容辭。

墾丁和南方四島的海域，是珊瑚最佳棲息地，孕育了豐富的海洋生態系。