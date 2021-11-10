文質彬彬 然後君子 林昀儒用球拍來說話

【文˙蘇俐穎 圖˙莊坤儒】

與搭檔為台灣拿下桌球混雙的銅牌，東京奧運讓廿歲的林昀儒一戰成名，但少人知悉的是，在此之前，這個台灣新世代的桌球一哥，投入在球場上的時間已經超過十年。這場奧運會，不過是他選手生涯攀升階段的里程碑之一。

這個夏季，讓全體國人熱血沸騰的東京奧運像是一個分水嶺，在那之前，林昀儒是僅聞名於桌球場上的一級好手，現在則成了風靡世界、人人皆識的明星球員。

然而，觀察這名在螢光幕前總是羞澀又靦腆的青年，不論是在繼奧運會以後的全運會現場，賽場上的他自信自在又銳不可擋的模樣；或者在空檔時的採訪，當我們提及了那場與球王樊振東的史詩級鏖戰，他的雙眼閃了閃，似乎猶難忘懷，一向寡言的他，難得多補充了幾句：「那場比賽時，已經進入了zone的狀態。」

所謂的「zone」，在心理學上又稱之為「flow」（心流），是流傳在許多頂尖運動員之間的絕對領域，傳聞進入zone的選手，會體會到時間之流的靜止，不僅整個人渾然忘我，表現也會臻至巔峰。

看來，比起成為備受關注的公眾人物，在球檯前手握球拍，才是林昀儒表達、展露自我的最佳狀態。

林昀儒

極佳球感的天才少年

在奧運賽場上，為台灣桌球項目拿下好成績的林昀儒，目前躋身世界排名第五，雖然年紀尚輕，但資歷已相當耀眼醒目，過去多次擊敗過中國的樊振東、馬龍，德國的波爾、奧恰洛夫等一流選手，其以沉著從容的表現，被外國媒體譽為「沉默殺手」。

不過，進一步了解林昀儒的桌球之路才知道，相較起許多選手從四、五歲就開始接受訓練，國小三年級才接觸桌球運動的林昀儒，算是十足的後來居上。當年，他因為參加父親執教的宜蘭大學舉辦的球類育樂營，才開始接觸到各類運動項目，因為彼時年紀尚小，比起需要講究身高、力道的籃球、羽球，較無限制的桌球才因此引發了他的興趣。

在投入後，林昀儒的天賦很快就開始展露，他被多位教練評價為極具天分，除了反應快、頭腦聰明，「球感」更是一流。林昀儒國小時的教練賴瑞雄就曾經回憶，林昀儒曾拿到一支品質不好的球拍，稍微打了一下之後，便主動向教練表示，球拍有些「怪怪的」，後來教練將表層的膠皮撕開，才發現裡頭已有了裂痕。

而經過一年多，林昀儒便已勢如破竹，連續拿下國內多項比賽如Joola盃、蝴蝶盃、國語日報盃的單打冠軍，卓越的表現奠定了他未來的職業道路。到了14歲，他正式披上戰袍，代表台灣參加世界桌球錦標賽，同時刷新國手年紀的最輕紀錄。

林昀儒

起步靠天賦，成就靠努力

雖然外界都稱林昀儒是「桌球神童」，甚至還說他是「20年來台灣最強選手」、「百年一遇的人才」，但罕為人知的是，走在選手之路上，林昀儒付出的努力，也是別人的數倍有餘。

去（2020）年林昀儒所拍的一支廣告，裡頭有一段台詞：「我唯一休息的日子，是上場比賽的那天。」東奧後被球迷瘋傳一時，談及此事時林昀儒笑著表示，這講法是「有點誇飾了」，選手當然還是需要適度的放鬆，但整體而言，他的休息時間相當地少。

一般而言，白天是他主要練球的時間，先從早上九點練到下午一點，中間簡單的用餐、午休，再從三點開始練到八點；晚間也不懈怠的他，還會把握時間，再進行體能訓練。這樣高時數、高強度的練習，讓訓練時都得陪伴在他身邊的物理治療師吳建良直呼吃不消：「每次我們回到家，都已經快十一點。」

也為了配合這非比尋常的練習量，一名陪練員並不足夠，一般的桌球選手僅需一名，但林昀儒的團隊中就有兩名陪練，好作輪流替補。陪練員黃毓仁便表示，林昀儒作為職業球員，責任心重，意志力堅強，「他的心態，並不會像一般的年輕人，把休息放在首位，而是以訓練為重，在同年齡層的選手中，算是很能吃苦的一名選手。」

不過，對於講求技術的桌球運動來說，在賽場上能叱咤風雲，靠的絕不僅只是埋頭苦練，技術、體能以外，戰術也是決定勝負的關鍵因素，而從小時就被教練稱讚「腦筋動得快」的林昀儒，本身也是足智多謀型的選手。

團隊中的另一名陪練員，同時也是桌球國手的楊恆韋，以平日與林昀儒的練習狀況為例。他說，與林昀儒的練習，最大收穫就是學習到「用頭腦去判斷每一顆球」，而非只是毫無目的不斷的「盲練」。

「如果練習的時候不思考，練得過於順手，在賽場上遇到困難反而會束手無策。另一面來說，倘若當天上場，臨場狀況不好，也可以嘗試用戰術來彌補取勝。」他也提出個人觀察：「昀儒在賽場上常會打出一些讓人覺得不可思議的球，很多人或許會以為，那是因為他當天的狀態很好，但我們都知道，那源於平日練習的累積。」

賽場上專注沉著的林昀儒，私底下個性相當隨和，樂於與團隊一同成長，分享獲勝的喜悅。

王者風範，與團隊共享榮耀

林昀儒一直以其彬彬有禮的形象，深獲球迷喜愛。最著名的就是在東奧男單四強賽後，記者詢問他對於對手樊振東的評價，林昀儒一句話：「我有資格去評價他嗎？」謙虛的態度讓他瞬間贏得了一面倒的好評，而在台灣，他甚至被粉絲暱稱作「小林同學」、「國民金孫」。

但摒除受邀在少數公開活動上露臉，林昀儒對於自己的公眾形象經營相當地淡然，他鮮少發表臉書貼文，就連IG上的照片也不過少少幾張。與林昀儒同樣處世低調的雙親無疑是幕後功臣。林昀儒的父親林學宜是宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授，對於國內體育環境相當熟悉的他，在過去公開訪談時就常表示，希望大眾可以多多關注除了頂尖選手以外的基層球員，或者是選手背後的團隊。

常私下開玩笑，說自己是在林昀儒身邊「打雜」的林學宜，也謙虛地說：「小時候是我們（父母親）陪伴他，現在成為了職業選手，就是一群人跟他一起，一起分享成功的喜悅，這樣才能走得遠。」這樣開闊的格局與氣度，自然而然影響了與家人關係相當親密的林昀儒。

是以當我們側訪林昀儒身旁朝夕相處的團隊，大家口中的林昀儒，和螢光幕前的形象並沒有太大出入，包括「個性隨和」、「雖然排名台灣第一，但一點也不驕傲」、「相處起來就像哥兒們，沒有壓力」，甚至「很照顧自己人」、「常常請大家吃飯」等等。

《論語》中有一段話：「質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。」以此描述運動員，亦相當合適，尤其當我們想起奧運期間觀賞到的精采賽事，不論哪個運動項目、哪個國籍的球員，只要能站上奧運會的舞台，都是該領域中的佼佼者，但能超越國族，博得世界各地觀眾喜愛的運動員，絕不僅僅是因為一時的取勝，更是因其在賽場上所展現的堅韌意志與運動員風範。而品格與球技兼具的林昀儒，便好似文質彬彬的君子，留給了觀眾鮮明的一席身影。