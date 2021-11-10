一加一無限大 王齊麟與李洋的奧運奪金路

【文˙陳群芳 圖˙莊坤儒】

當台灣的奧運會旗在東京奧運現場緩緩升起，國旗歌迴盪，守在螢幕前的民眾內心感動萬分；而獲頒金牌的羽球男雙選手王齊麟與李洋，欣喜之情更是溢於言表。他們的精采表現讓世界看見台灣羽壇的無限可能。

東京奧運羽球男雙金牌戰我國對上中國隊，第二局比分來到20：12的決勝球。李洋一記反拍回擊，球壓在線上，對手提出挑戰，全場靜默等待鷹眼結果。裁判一句「IN！」，現場迸出激昂歡呼聲。王齊麟與李洋以直落二打贏中國隊，創下台灣羽球男雙首次打進奧運前八強，還一舉拿下金牌的新紀錄。

然而，能有如此佳績絕非偶然，是兩位選手從小不懈的苦練，是家長願意全力支持孩子的興趣，也是台灣羽壇長久的耕耘，終於開花結果。

王齊麟、李洋

在逐夢的路上相遇

羽球之於王齊麟，就像是銘刻在骨子裡的基因，爸媽都是羽球愛好者，兩人在球場相識相戀，就連懷了王齊麟也照打不誤。爸爸王偉建總笑說自己是用羽球做胎教，所以26歲的王齊麟球齡有27年。

王齊麟從會走路就跟著爸媽上球場，在場邊玩耍、揮拍，造就他對羽球的熱情，從小就立志當國手。王偉建見王齊麟打出興趣，就將他轉至素有羽球強校之稱的民權國小羽球隊，還聘請奧運級教練在假日為王齊麟特訓，全力支持他的夢想。

同樣有個熱愛羽球的老爸，不過李洋笑說自己是因為小時候太胖，才會被爸爸抓去運動。打羽球的節奏快，需要不停地短跑、揮拍，讓肉肉的李洋一度因為在場上跑起來很辛苦，而不想打球。直到上了國中，李洋才漸漸發現自己喜歡上羽球，不再是被爸爸逼著上球場。

應援孩子的興趣，國二時，爸爸李峻淯將李洋轉學至中山國中體育班，這是王齊麟與李洋的第一次相遇。回憶當時對李洋的印象，王齊麟表示，起初只覺得這同學肥肥的蠻可愛，沒想到一上場，李洋的球風充滿變化，是不好招架的球路，「那時我就覺得他的球很有特色，一定能打出成績。」

起步較早的王齊麟，國小就表現亮眼，國中時早已是校隊的第一男雙，在各式比賽中征戰無數。對當時一直輸球的李洋而言，王齊麟看到的羽球風景難以企及，只能在後頭苦苦追趕。

在總教練李松遠（左1）的帶領下，陳宏麟（右1）、李洋、王齊麟協力在奧運奪金。 (林格立攝)

努力，在各自的賽場

已有40多年歷史的土地銀行（以下稱土銀）羽球隊，是台灣最早的男子職業羽球隊，球團會在國中校園尋找潛力選手，並送進建教合作的能仁家商，讓孩子從高中就以預備隊員的身分被培養。許多現役的羽球國手，如周天成、王子維等都曾接受土銀的訓練，長期為台灣培育許多基層的羽球選手。

王齊麟國中畢業就被土銀相中，進入能仁家商就讀，加入土銀羽球隊。2012年，高二的王齊麟在全國排名賽晉升甲組，同年獲得亞洲青少年羽球錦標賽男雙亞軍。隔年陸續參加馬爾地夫羽球國際挑戰賽、世界青少年羽球錦標賽等都有不錯成績，開始在國際賽場嶄露頭角。

李洋則是進入另一所羽球強校基隆高中就讀，即使經常輸球，但因為熱愛羽球，讓李洋始終在這條路上堅持。甲組是成為職業球員的分水嶺，但任憑李洋怎麼苦練，成績卻始終不上不下。遲遲跨不了門檻，一度令他動搖，甚至決定去念台北商業大學企管系轉換跑道。看李洋在生涯中迷惘，爸爸一句「你不是那塊料」，不服輸的李洋，反倒被激起了鬥志，在2013年全國羽球排名賽拿到乙組冠軍，晉升甲組。

進入土銀的王齊麟，雖有不錯成績，卻一直沒有固定搭檔，幾位戰友陸續淡出羽壇，一度令他迷惘，此時，教練李松遠把陳宏麟帶到了王齊麟身邊。身經百戰的陳宏麟，曾經在男雙世界排名第八、混雙世界排名第五。他把自己在國際賽場的經驗，毫不保留的教給王齊麟，兩人從2014年搭檔後，曾拿下全國排名賽冠軍、三座黃金大賽級別的冠軍。

在王齊麟與陳宏麟搭檔征戰的同時，李洋則加入合作金庫（以下稱合庫）羽球隊，2015年開始與國小到高中的學長李哲輝搭檔。兩人一起攻克了全國排名賽、澳門羽球黃金大獎賽、法國羽球超級賽等冠軍。

為夢想賭一把

2018年王齊麟與陳宏麟在世錦賽拿到銅牌，男雙世界排名來到第四；李洋和李哲輝也在亞運拿到銅牌，兩人的排名最高曾到達世界第七。這年雙方的搭檔都來到高峰，卻也是戲劇轉折的一年。

2018年下旬，羽球好手都在為衝刺奧運積分做準備。然而，當時32歲的陳宏麟，因為長久以來肩頸的舊傷，自知體力已不堪負荷，若想在奧運得牌，恐有難度。經與李松遠討論後，相中隸屬合庫的李洋。陳宏麟分析，王齊麟擅長後場攻擊、李洋前場組織能力好，兩人的球性互補。即使退役會少了獎金，收入銳減，陳宏麟卻認為，「如果他們倆的搭配會比原本更好，那為何不呢？」於是他放棄運動員嚮往的奧運殿堂，毅然退役，沒有一絲不捨。

有了陳宏麟的成全，球團向李洋招手。但這對李洋並非容易的決定，意味著要離開一路栽培的球團和搭檔，世界排名與積分全部歸零，還得辭去合庫正式職員，重新參加土銀考試，誰也不能保證他與王齊麟的搭配能擦出火花。土銀的正式缺額、待遇沒有合庫多，幾十年來只有土銀轉隊合庫，「一定會被罵，因為以台灣的環境，從來沒有人從合庫跳到土銀，算是把我的人生賭進去的感覺。」李洋表示，即使要擔負諸多未知、不被看好，向來謹慎保守的他，在思考兩個月後，作出了重大突破，決定離開舒適圈，重新開始。

奧運黃金組合誕生

由熟悉兩人球路的陳宏麟擔任教練，是麟洋配成功的關鍵之一。李松遠表示，陳宏麟剛打完世錦賽，是最佳情蒐員，能分析國際選手的狀況，用自身經驗去帶麟洋，而且陳宏麟仍活躍於球場，也是最佳陪練員；最重要的是，他是台灣第一位男雙、混雙都進入世界前十的選手，深得麟洋敬重。賽場上陳宏麟精確冷靜地分析情勢，給予戰術引導，是麟洋在比賽時安定的力量。

羽球雙打不像單打，場上就自己一個人說了算，雙打考驗的不只是技術，還有兩人的默契。為了搶攻奧運參賽的積分，李洋與王齊麟沒有時間慢慢磨合，只能以賽代訓，「從比賽當中找我們各自的狀況，然後去討論，一起想辦法在比賽中把問題解決。」王齊麟說。

好的雙打必須隨時了解夥伴的狀況，來調整配合度。李洋打個比方，可能今天前排手節奏對不上，一直抓不到球，他就會提醒隊友要更加留意後場。一場比賽只要彼此能互相補位，即使開場一方狀態不好，只要有夥伴撐著，隨著比賽進行，手感也會慢慢回來。有話直說的兩人，「遇到問題點一定會講出來，摩擦爭執都是必經的過程，因為我們都是一起想辦法要變得更好。」王齊麟表示。

或許就是這種目標一致，相信對方會盡力扶持到最後一球，讓王齊麟與李洋之間有一種不用明說的默契。2019年2月兩人首次在國際賽亮相，便拿下西班牙羽球大師賽冠軍，而後在瑞士、印度、美國、韓國等超級賽級別的公開賽中也都闖進了決賽。

2020年初，幾場世界羽聯世界巡迴賽後，國際賽事因疫情停辦。王齊麟坦言，這反倒給了他們時間做訓練，得以把彼此的輪轉、技術磨合的更好。「今年初我們打了3站比賽，拿了15連勝，才感覺我們好像在一個正軌，真正的契合。」李洋說。

但，沒想到的是，勢如破竹的麟洋配，竟然在奧運分組賽中第一場賽事就吃了敗仗。

王齊麟與李洋為了共同的目標努力，彼此有著濃厚的信任，未來要攜手爭取更多榮耀。

見證台灣的態度

李洋表示，在東京奧運之前，其實民眾對於羽球的認識，多停留在戴資穎、周天成等單打選手，「2017年時，台灣男雙一度有三組打進世界排名前十，如此成績，台灣卻沒什麼人知道」。麟洋兩人將讓雙打被看見的責任扛在身上，給了自己絕對不能輸的壓力，加上第一次參加奧運的緊張感，在第一場分組賽就輸給了印度。

對麟洋而言，這一仗是分組賽出線的關鍵，後頭還要對戰從未贏過、曾是世界排名第一的印尼「小黃人」組合吉德翁與蘇卡穆約，輸了這場幾乎是無緣晉級八強，令他們十分沮喪。王齊麟回到飯店和媽媽通電話時，甚至忍不住情緒潰堤。但優秀的運動員向來有強健的心理素質，兩人很快地調整心態，「就算希望渺茫，我們能做的就是把態度做好，不要輕易放棄。」李洋說。

於是，置之死地而後生的兩人，決定盡情享受剩下的比賽，把握每一顆球。問起在東奧印象最深刻的比賽，兩人都認為是對上印尼「小黃人」組合。李洋表示，「齊麟那天表現得很好。以往的對戰經驗，他都是倉促的回擊，對手就容易製造得分機會；但奧運那場齊麟很沉著，穩穩地破解對手的球路。」

一路過關斬將的麟洋，在冠軍戰遇上從沒對戰過的中國隊李俊慧和劉雨辰組合，兩人無懼對手開局領先，默契極佳的他們，以驚人的氣勢和抗壓性力克強敵。麟洋最後在東京奧運連贏五場，為台灣羽球男雙拿下首面奧運金牌。

因著麟洋的佳績，羽球頓時成了台灣的熱門運動之一，李洋笑說，連原本跳芭蕾的姪女，也嚷嚷著要打羽球。李松遠分享，自己從年輕就加入土銀，見證了土銀羽球場從三個到現在的六個，隊員也越來越多；根據體育署的統計，全台的羽球運動人口約有300萬人，這幾年不只政府有經費挹注，民間也增加了亞柏、中租等職業聯隊；而許多台灣的羽球廠商在國際銷售與賽事贊助也都有一定份量。他認為，台灣的羽球正慢慢形成產業，往正向發展。

對李洋、王齊麟、陳宏麟三人而言，奧運只是一場比賽，結束了就回歸訓練，做好運動員的本分，永遠抱持熱愛羽球的初心。就像網路瘋傳一支，麟洋在2019年世界羽球錦標賽上，兩人積極防守，李洋甚至三度飛撲救球的影片，他們不只要讓世界看見台灣羽球，在球落地之前，拚搏到最後，更是台灣精神的最佳展現。