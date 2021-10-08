台灣也有Camino！ 神父傳愛的軌跡

【文˙鄧慧純 圖˙莊坤儒】

「Buen Camino!」是走在西班牙聖雅各之路（Camino de Santiago）上，一定會聽到的問候語，來自世界各國的朝聖者，互道祝福「一路平安」。

相傳，耶穌12名使徒之一的聖雅各殉道後，其遺體下落不明數百年，直到西元814年，遺骸在西班牙北部聖地牙哥康波斯特拉（Santiago de Compostela）被發現，信徒於是在當地建起教堂。自此，以西班牙聖地牙哥康波斯特拉為終點，全世界的信徒從自家門口出發，為了贖罪、個人靈修、或是任何難以言傳的原因，走上一生至少要經歷一次的朝聖之路。

時至今日，長程徒步的朝聖之路已蔚為風潮。根據西班牙官方的統計，近年來每年超過30萬人踽踽獨行在朝聖之路上，每日跋涉20～30公里長距離路程，忍受腳痛起水泡，日曬風吹、孤獨，以及懷疑人生的諸多念頭。台灣每年有逾千人踏上這段朝聖之旅，但您可知，台灣也有與天主教相關的朝聖路徑嗎？

走出台灣的Camino

「台灣Camino」主力的倡議者姜樂義是虔誠的天主教徒，消瘦的臉龐、一頭灰黑雜白的髮色，足見他已閱歷人生諸多的風景。早年服務公職，後來轉任民間美化環境基金會執行長，南來北往倡議環境永續；他還長年陪伴南投曲冰部落原住民，把原鄉文化帶往世界；他同時是台灣明愛會國際志工召集人，長年帶領台灣青年前往印度垂死之家與柬埔寨服務學習。

如此多工的姜樂義，這些年將專注力轉向推動台灣Camino。「我以前認為出國朝聖是一件昂貴不敢想的事情。」姜樂義說，但是，因緣際會去了以色列和羅馬兩大朝聖地之後，撩起他的好奇。2016年，姜樂義趁著受邀到梵蒂岡參加聖德蘭姆姆宣聖彌撒的機會，第一次踏上西班牙朝聖之路。第二回是陪教友團走，第三回則是跟妻子兩人的朝聖之旅。

在超過一個月的路程中，姜樂義發現這跟自己喜歡健行登山的興趣相符，再與信仰結合，還有長年在心中思索能為教會推動的事工，「若是串聯台灣各地天主教教堂，活化區域教友間互動，並把當地的文史故事挖掘出來，讓天主教更深入人民生活的話……」姜樂義一步一步向前邁進時與自己對話著。2017年起，他花了兩年的時間，全台走透透，在各修會之間訪查教會、神父的故事，逐步整理台灣Camino路徑，集結成《台灣Camino指南：天主教堂徒步朝聖之路》一書。

「1626年初始之路」，伴隨著美麗的東北角海岸線，途中經過三貂角燈塔，三貂角地名來自西班牙的Santiago的台語譯音，是台灣Camino與國際連結的亮點。

百年教堂巡禮

天主教在台灣的傳教歷史，最早可追溯至1626年，西班牙道明會神父隨軍隊登陸三貂角（即Santiago聖地牙哥的台語譯音Sam-tiau-kak），他們以基隆為中心，宣傳福音。爰此，姜樂義策劃了「1626年初始之路」，從福隆火車站出發，徒步到八公里外的三貂角燈塔，再續行九公里到石城火車站，全程17.5公里。目前這路段上雖已無教堂佇立，但是只要提到「三貂角Santiago」，立刻能勾起走過聖雅各之路朝聖者的聯想，是台灣Camino與國際連結的亮點；而且此路段海景明媚，自行車道亦完整，吸引許多國際友人親身探訪。而2019年，基隆和平島的考古團隊挖掘發現了諸聖教堂修道院的遺址，為這段歷史提供佐證，更拉出台灣與世界連結的一條路線。

1642年，荷蘭驅逐在台的西班牙勢力，天主教的宣教工作因此中斷超過200年。直到1859年，道明會神父從中國大陸渡過海峽，自高雄港登岸，在今日愛河附近建立基地，並以高雄前金、屏東萬金展開傳道工作。自此從南往北，在台南、雲林、嘉義、彰化，最後到台北，西班牙道明會的傳教士篳路藍縷創建30座百年教堂。

從萬金出發，以縱切西瓜的方式，姜樂義策劃起「1859年百年教堂」之旅，第一站就先拜訪仿西班牙堡壘建築的萬金聖母聖殿（1861年），及文藝復興風格的高雄玫瑰堂（1859年）；步行到台南當然不可錯過古都最古老的中山路天主堂（台南聖母無染原罪堂）（1866年）；走到嘉義梅山天主堂（1913年），別忘了到身著清朝服飾的聖母像前祈禱；彰化埔心的羅厝天主堂（1875年）則是台灣中部地區天主教傳教的開端，文物室裡藏有從清朝、日治至近代的教會史料文件、百年以上天神鐘和光緒皇帝御賜的「奉旨敬教」石碑。

最後停駐在台北，可以走訪台北總教區主教座堂（1887年）、蘆洲天主堂（1883年）、淡水天主堂（1889年）、石碇天主堂（1919年）。聽姜樂義轉述，早年石碇地區還沒有教堂，老教友們是從石碇山上徒步到大稻埕望彌撒。

走一趟百年教堂巡禮，也像是經歷了一回天主教道明會深入台灣、傳播天主恩典的時光隧道。

「美國之路」（馬利諾會士之路）從埔里為出發點，第一站可參訪位在仁愛鄉的春陽天主堂。

台灣宛如聯合國

西班牙朝聖之路其實有多條路徑，甚至從各自家門出發，抵達聖地牙哥康波斯特拉，都可以稱是朝聖之路。眾多路徑當中，最有名、且最多人造訪的，當屬從法國南部Saint Jean Pied de Port為起點，越過庇里牛斯山，將近800公里的「法國之路」。此外還有「北方之路」、「葡萄牙之路」、「銀之路」、「英國之路」等。

姜樂義走訪了台灣各地的天主教會，意外發現台灣版的朝聖之路也可分成「法國之路」（巴黎外方傳教會士之路）、「瑞士之路」（白冷會士之路）、「美國之路」（瑪利諾會士之路）、「義大利之路」（靈醫會士之路）、「比利時之路」（聖母聖心會士之路）、「德國之路」（聖言會士之路）等多條路徑。此外，「耶穌會士」在新竹、「方濟會士」在桃園，也各成區域聚落發展。

形成台灣Camino天主教會朝聖路徑如聯合國的氣象，姜樂義解釋在1949年後，中國大陸對宗教自由諸多迫害，致使大批天主教組織轉來台灣傳教。比如來自美國的瑪利諾外方傳教會的神父從中國廣東省落腳台中，再深入南投山區原住民部落。這段路是姜樂義年輕時，在原鄉服務就熟悉的路徑，他建議從埔里進到霧社，到了武界、曲冰部落，可以聽族人分享吳叔平神父的故事，路途上可以體驗泰雅族、布農族文化，再到日月潭的聖愛營地，這裡是安敬宗神父一輩子打造的營地，瑪利諾會士之路是目前發展最成熟且完備的一段路。

瑞士白冷外方傳教會從中國大陸東北一路輾轉到台東後山，錫質平神父創立了「公東高工」，將德國技職體系引入台灣；而東海岸「白冷會士之路」上，一路可見的都蘭天主堂、小馬天主堂、都歷天主堂、八桑安天主堂、長濱長光天主堂、旭橋天主堂、多良天主堂等，都是傅義修士設計的作品，值得花上數天來一趟建築巡禮，探視東海岸上這一串美麗的珍珠。

義大利的靈醫會神父從雲南來到台灣，在宜蘭、澎湖生根，羅東聖母醫院、澎湖的惠民醫院，都是靈醫會所創建。姜樂義建議從馬公天主堂出發，跳島步行三天，共57公里，可以見證會士們戮力照顧島上居民健康的腳印。

《光華》曾報導過的劉一峰和潘世光神父則屬於法國巴黎外方傳教會。外方傳教會從中國福建轉至花蓮傳教，並生根融入當地阿美族、布農族的文化。這段路程徒步走上五、六天，搭配東海岸的好山好景，也不厭倦。

聽著姜樂義如數家珍地描述一條條路線，傳教士多是一個人奔波在路徑間，走過一間間教會，照顧一個地區、部落的信徒，不求回報地奉獻他們的生命、青春。這麼多國家的修會在台灣留下的軌跡，是我們的幸運，這些來自國外的友誼，不該被遺忘，這才發現世界從來不遠，原來聯合國就在台灣。

武界天主堂。南投縣仁愛鄉的武界、曲冰及過坑三個部落，是美籍神父吳叔平奉獻一生的地方。

天主教也是台灣文化

近年來，尋找在地故事，關於台灣老街區、舊市集的訪查如火如荼地進行著，已深入台灣400多年的天主教文化，亦融入街區生活，成為台灣的文化風景。我們最常介紹外國朋友去拜訪的大稻埕街區，就藏著一間百年的天主堂（聖母無原罪主教座堂），與靜修女中比鄰而居，曾經是美麗的羅馬式建築，在二戰期間遭轟炸嚴重受損後重建；而眾人所熟知的屏東萬金聖誕節前夕聖母遊行、南投信義羅娜部落報佳音，國人也透過節慶式的參與，漸漸感受天主教與在地文化結合後之獨特樣貌。

但聊到姜樂義的西班牙朝聖之路，除了難忘一路相遇來自世界各國的朝聖者外，每日參加教堂的彌撒，儘管語言不同，但宗教深入居民生活，教堂隨時歡迎任何人入內，領受天主祝福的氛圍，讓他深受感動。

姜樂義借鏡西班牙朝聖之路和韓國偶來步道的經驗，認為台灣的步道文化可以有更多元的論述面向，「步道不僅止於休閒、健身，一條路被走出來，必定有其歷史淵源，像『樟之細路』與樟腦產業相關，『淡蘭古道』裡有馬偕的路徑。」他推動台灣Camino，一方面希望能夠活化教堂空間，二方面，讓想去朝聖之路的國人，先認識天主教文化；再來，提供本地或國際友人，以徒步方式認識台灣，深入台灣走一走。

2006年德國知名喜劇名嘴Hape Kerkeling把自己走西班牙朝聖之路的日誌出書，暢銷情況更在2015年被拍成電影《我出去一下》，出發前他只告訴朋友：「我出去一下」，卻成就了一段銘心的記憶。「出去一下」，是串起任何連結的起點，而「來台灣Camino走一下」也絕對是個好選項。

已深入台灣400多年的天主教文化，亦是台灣的文化風景。圖為宜蘭礁溪的聖母山莊。