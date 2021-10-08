放下輸贏 找回自己 東奧跆拳道銅牌羅嘉翎

【文˙劉亭均 圖˙莊坤儒】

在東奧賽場上踢擊技術精準而凌厲的羅嘉翎，在場下是個恪守跆拳道精神，性格純真開朗的女孩。「其實我在踢資格賽的時候，比打正式賽的時候更緊張。」她回想起過程，忍不住笑起來。「在學長姐之後，能取得第四張奧運門票，讓我一下台就哭了。到了正式比賽，我已經找到內心的平靜，也放下了得失心。」跆拳道是一項崇禮尚義、講究武德、鍛鍊身心的武術運動，而從小在道館裡長大的羅嘉翎，更是深受影響。

今（2021）年日本東京奧運會（簡稱東奧）跆拳道項目，年僅19歲的羅嘉翎，踢下銅牌，成為台灣自1988年參與奧運跆拳道項目，有史以來最年輕，同時也是身高最高的女子選手。

汗水與淚水交織出夢想

2020東奧跆拳道銅牌──羅嘉翎

訪談在羅家跆拳道場進行，這裡特地不裝空調，而是把四周的窗戶全部打開，讓自然風進來，「每個動作都要靠自己的汗水與忍耐達成。」在羅文祥的道館裡，從沒有「簡單速成」。

羅嘉翎的父親兼啟蒙教練羅文祥，身高190公分，手長腿長的優勢和堅韌的性格，帶著他走上跆拳道國手之路。「我就是當初國軍推行跆拳道為基本武術的時期，在海軍陸戰隊裡受鍛鍊成了國手，退伍後開設道館。」在國手時期，羅文祥結識了當時同為國手的劉聰達，也就是後來訓練羅嘉翎一路到進軍東奧的教練。

「台灣跆拳道實力真的很強，但我當初開設道館的初心，是鍛鍊孩子的品格。」羅文祥指了指道館裡一塊木頭牌匾，由他在軍中的啟蒙教練，自1988年到2008年擔任跆拳道國家隊總教練的侯緯星上校所贈，上面寫著「弘揚武德」。

「許多家長送孩子來學習，不只是為了強身健體，更是透過跆拳道的精神，來磨練孩子的心性，也學習團體生活。」羅文祥在道館裡是極為嚴格的教練。止戈為武，作為一門武術的跆拳道，首重在心態，而尊師重道、吃苦忍耐與同儕友好是他數十年如一日不變的教學原則。

與羅文祥、劉聰達差不多時期的國手逐漸轉型為教練，訓練出一批又一批的跆拳道高手。「培養一個選手，要損失30個學員。」羅文祥一句話道出了教練、選手與家長相互要付出的成本與努力。擔任頭前國中體育教師，並負責三民高中跆拳道訓練課程的劉聰達談起過往，「我自己曾是很不受教、很反骨的少年，直到我開始學跆拳道。」跆拳道扭轉了劉聰達的一生，也讓他深知如何幫助身處困境中的學員調整心態和學習態度。

在羅家道館，羅嘉翎和哥哥羅堉誠都是「學員」，不會受到任何特殊對待；但回到羅家，「爸爸很疼我們，所以我很敢撒嬌。」幼兒時期就在道館滿地滾的羅嘉翎，最初不是學員，當時年幼的她在一旁看著羅文祥指導學員們的動作，「覺得踢擊技術特別帥，特別強，就決定要學跆拳道。」

說到開始學習的理由，羅嘉翎沒有搬出父親給予使命感這類的大道理，「爸爸並沒有強加他的夢想在我和哥哥身上，他給我們很大的自由去做自己。是我跟哥哥想要學，爸爸再三確認後才開始教的。」羅嘉翎補充，「他事先說他會很嚴格，進了道館，他就不是爸爸，而是羅教練。有時候媽媽看了很心疼，但媽媽嫁給爸爸後，練到跆拳道黑帶，知道這是個必經的過程。」

因為腿長，羅嘉翎每逢採訪，都會坐下或劈腿來自動降低高度，展現對每場訪問的尊重態度。「我學跆拳道的第一課，就是對人保持禮儀和尊重，而且要懂得謙虛。」

圖為父親羅文祥作為陪練員，幫助羅嘉翎提升踢擊技術，訓練各種角度與戰略的攻防技術。

一步一腳印，定下自己的心

上午的陽光灑在羅嘉翎帶著微笑的臉龐上，沒穿著跆拳道服的她，就是一個普通的19歲大學生。然而她因為出國到處參加比賽，錯過畢業旅行，同班同學為了讓她「入鏡」，用羅嘉翎某次比賽得金牌的照片，做了個等比的人型看板，代替她本人出席。但因為國中時期的羅嘉翎就已有180公分高，人型看板只做了上半身。「我還留在道場裡，」惜情的她指了不遠處的那塊看板，「每次看到都覺得很甜蜜，但也覺得滿驚悚的。」她忍不住哈哈大笑。

成為一名職業運動員非常艱辛，高度自律外還犧牲許多。「有人羨慕我能周遊列國，但其實到了比賽國家，從來沒有機會遊玩。只有訓練、對練和比賽。」羅嘉翎青少年時期就接連奪獎，成為國手，而肩負奪獎期望的背後，是一位錯過許多美好時光的女孩。「會覺得遺憾，畢竟人生很多事就只有一次，但我做出了選擇。」

羅文祥在道場上是嚴格訓練的教練，回到家後成為寵愛女兒的父親，這讓羅嘉翎在成長過程中學習到「分界」的概念，同時也養成她在跆拳道訓練中堅韌不屈的品格，「我知道回到家，還是爸媽疼愛的女兒。我在面對訓練和比賽時能這麼『獨立』，是因為有家人堅強的依靠。」

台灣跆拳道的歷史上，羅嘉翎是首位在世界青少年跆拳道錦標賽中，完成兩屆冠軍連霸的女選手。帶著傲人成績，在18歲成為國立體育大學技擊系新生的羅嘉翎，其實早在17歲時，就為了亞運的培訓，正式轉型成人組，進入位於左營的國家訓練中心（簡稱左訓）。面對截然不同的國家隊進階訓練強度，以及除她之外都是20多歲、對戰經驗豐富，技巧熟練的大學學長姐，她的成績一落千丈。青少年組跆拳道常勝軍的羅嘉翎坦言，當時才高中生的她很難放下得失心，飽受煎熬，感到迷惘，時常落淚，真的曾經想過要放棄。

「那是我目前為止遇到最大的坎，想著自己到底適不適合走這條路？我要選擇去還是留，真的很徬徨。爸媽說，沒關係，那就回來吧。」家人的無條件接納，帶給羅嘉翎繼續練下去的力量。而教練劉聰達，受羅文祥請託，動身南下到左訓，接下幫助羅嘉翎度過難關的任務，後來為了東奧賽訓練，劉聰達更是攜妻帶子搬去左營。

體育運動發展促進基金會（SDPF）記錄了羅嘉翎去（2020）年為東奧所做的訓練數據是「練跑距離700公里，控制體重飢餓1,000小時，踢擊10萬次；參加正規賽事超過50場、對戰場次250組、1,820小時的競賽時間」。這樣艱苦的訓練中，包括了羅嘉翎對自我的高標準要求，「我在不斷的落敗與爬起來再戰的過程中，逐漸學習面對得失心。想著那就再做些調整，下次會更好吧。」羅嘉翎樂觀單純的性格成了她最大的助力，克服了許多運動員最難跨越的自我壓力。

歲月、天賦和運氣都是運動員的天敵，而鍛鍊、勤懇與自我調適則是運動員生涯的解答。

東奧不是起點，不是終點，只是個過程

奧運是專業運動員的最高殿堂，能在這裡證明自己付出的血汗淚水沒有白費，是無上的肯定。「其實能踢到奧運的資格，對我來說已經實現現階段的夢想了。」羅嘉翎帶著靦腆的笑，「不管教練、家人、我自己，甚至可能還有每個看現場直播的人，都沒想過我會在一天之內踢進八強、四強，然後踢下銅牌。」

羅嘉翎將每次站在東奧場上的比賽，都當作是能與世界級選手對練的機會，不給自己奪牌壓力的心態，讓她更能冷靜地抓住每次得分機會，判斷如何打亂對手的節奏。「得知獲勝時，我心裡非常爽快，就像找回了自己一樣。」被譽為黑馬的羅嘉翎，在東奧場上專注地享受著與自己的對戰。最後，經過一場與金牌錯身而過的落敗，以及一次奪下銅牌的殿堂級決勝，羅嘉翎走下賽場的那一刻，又成長了數倍。

接下來還要面對無數國內外大賽，三年後還有機會再戰巴黎奧運。羅嘉翎收起東奧銅牌，回歸初心，繼續踢擊沙袋強化腿部肌耐力，與拿著檔板的陪練員哥哥練習攻防技術，「我想在還是跆拳道職業運動員的時候拚盡全力，不要後悔。」對未來想得很清楚的羅嘉翎，明白職業運動員的生涯有限，「當必須離開這份職業，我一定會選擇一個跟跆拳道完全無關的工作。」羅嘉翎俏皮地大笑。

「人生中不管選擇走哪條路，都很辛苦。每當很累、很想放棄的時候，再試著推自己一把。之後回頭看，會發現那些過去以為過不了的坎，才是突破自我，進步最快的時候。」對羅嘉翎來說，跆拳道帶來的不僅是比賽成果和掛在牆上的無數獎牌，更有意義的是刻在骨子裡的崇禮尚義，以及無關勝敗的堅毅力。