帶台灣踏上奧運擂台 黃筱雯「拳」力奪銅

【文˙鄧慧純 圖˙林旻萱】

「一開賽黃筱雯就發揮自己的身高優勢，頻頻用較長的手臂控制彼此間的距離，前手的試探搭配不時的後手攻擊。」

「黃筱雯利用前手直拳與刺拳引對手進來後，再跟上攻擊，首回合五位裁判四人給了十分。」

「聽進教練的話，黃筱雯穩穩拿下第三回合，五比零晉級四強。」

聽著播報員急促的聲線，即時轉播2020東京奧運（以下簡稱「東奧」）拳擊比賽的戰況，黃筱雯確定銅牌進帳，奧運初登場就拿下獎牌，寫下台灣拳擊史上嶄新的一頁。

近年來，台灣女子拳擊在國際賽事上屢屢奪牌，陳念琴在2013世青女子拳擊賽奪冠，林郁婷在2017亞錦賽奪金；此次東奧女子拳擊有五個量級，台灣就拿到四張入場券，黃筱雯說：「以前拳擊界的亞洲強國真的沒有我們，但是這幾年，林郁婷、陳念琴等前輩選手的努力，如今講到亞洲女子拳擊強國，大家會說中國、哈薩克、印度，然後喊出台灣的名號。」拿下如此成績，是選手在擂台下以汗水、淚水換取的。

東奧前的魔鬼訓練

參加東奧前，黃筱雯已在國際拳擊總會AIBA（International Boxing Association）世界女子拳擊54公斤量級排名第一，但是此次奧運54公斤量級賽事從缺，黃筱雯改參戰51公斤量級，為此她厲行體重控制，身高177公分的她說：「這真的讓我吃足苦頭了」。

「以往習慣賽前兩周才開始減重，才不用累這麼久，餓這麼久，但是這樣身體狀態會非常的糟糕，比賽的狀態也無法發揮到最好。」因此從去（2020）年12月開始，她配合國家運動訓練中心運動科學小組（以下簡稱「運科小組」）與營養師的指導，慢慢地一個月減一公斤，讓身體維持在可負荷訓練量又保持戰力的狀態。

體重控制是第一個門檻。賽前倒數第三到四週是訓練強度最高的時期。這一個月內，教練劉宗泰專注地把訓練強度拉高，上午是基礎體能訓練，下午進行對打訓練，正式比賽只有三回合，每回合三分鐘，但是劉宗泰認為訓練量一定要超過三回合的倍數，才得以負荷比賽，因此賽前的幾週，一週對練四天，回合數漸增；再加上對手模擬、情境模擬、以及諸如力道、腳步、姿勢、快慢等的調整。而且在高強度的練習中，還要小心不能讓選手受傷，否則就一切前功盡棄。

到了比賽的前兩週著重讓技巧更熟練。從運科小組的情資中，黃筱雯對戰左撇子選手的機率極高，為此劉宗泰許早就為她物色陪練員，模擬打法，讓黃筱雯提前適應各種選手的挑戰。

是這樣艱苦卓絕的訓練歷程，讓黃筱雯站上了國際奧運擂台，而黃筱雯左臂刺著許多醒目的圖案，最早刺上的圖樣是「台灣」，因為她希望每一次出拳都讓人知道她是來自台灣；位在鎖骨上方刺青「Boxer girl, remember why you started」，是刺青師爸爸送給她的禮物，提醒著她「莫忘初衷」。

師徒練習的日常。劉宗泰有如黃筱雯的第二個父親，在人生重要時刻都陪在身邊。

人生因拳擊而自信

黃筱雯的拳擊之路啟蒙在蘭州國中遇見劉忠泰教練。從小父母離異，父親又在她的童年時期缺席，靠著阿公隔代教養長大。曾經自卑的她，拳擊建立她的自信，「當裁判舉起你的手的勝利感，我自己會覺得這是我的努力受到肯定。」。

劉宗泰說起他初見黃筱雯的印象，「這個女生的身高不錯（黃筱雯國中身高已166公分），但是條件沒有很好，因為身形太細了。」但是，再觀察一段時日，「她的耐力跟能吃苦的能力不錯。比如最基礎的跑步或打沙袋，不管多累人，黃筱雯無論如何都會完成我給的功課。」

「她是屬於距離、速度、技巧型的選手。」劉宗泰說。優越的身高條件，能拉開對手攻擊的距離；力量中等，可以用速度去彌補，技巧好則來自於國中開始紮實的基礎訓練，「再加上她的自我管理」，黃筱雯永遠是那個提早到練習場的選手，是如此的自律，成就了一名「奧運奪牌」的選手。

享受比賽的過程

曾經超級看重輸贏的黃筱雯，也在劉宗泰的引領下，享受拳擊的樂趣。

黃筱雯曾對上奧運銀牌選手，前一晚劉宗泰傳訊給她：「要當一個沉穩的選手，你一定要相信自己，肯定自己。教練相信你。」說到這兒，黃筱雯看向劉宗泰的方向：「原來平常教練看起來兇兇的，還是有點小貼心呢！」那場比賽最終輸了，但是，「我很享受那場比賽的過程，你看對手來頭不小，可是我可以跟她對打，也把自己的水準發揮出來，甚至在第三回合還拿到兩個裁判的十分，是裁判對我的肯定。」

東奧關鍵性的一場賽事，黃筱雯對上土耳其選手Buse Naz Cakiroglu，她是這次奧會的頭號種子選手，又是歐錦賽的冠軍，「在之前的比賽看過她的表現，就躍躍欲試想跟她打打看，覺得自己應該『可以』。我覺得她氣場真的很好，她那一上場的感覺，是我可以學習的。」「過程比結果更重要，失敗了代表我們有所不足，那就去改進，深化自己。」黃筱雯把教練的話放在心上，在拳擊的路上持續伴著自己。

拳擊讓黃筱雯得到了自信，站上了奧運的擂台，也學會享受每一場比賽的過程。（教育部體育署提供）

教練是第二個父親

東奧奪牌後，隨即迎來了父親節。黃筱雯在臉書上寫下對她如第二個爸爸「劉宗泰」教練的感謝。

「如果沒有他，我覺得我可能會一直想要離開拳擊界。」黃筱雯說，劉宗泰是那個不厭其煩地把她帶回擂台，告訴她，穩住自己，相信自己的人。

升上高一那年，黃筱雯在一場比賽中以一分挫敗，這對在國中時期幾乎是打遍同級無敵手的她打擊很大。將近一年的時間，她逃離了訓練場、逃離了擂台；是劉宗泰把逃跑的黃筱雯找回來，要求她重新踏入練習場，參加國手的甄選，而2013年她也順利當上國手，人生跨進不同的境界。

劉宗泰也是最關心她的人。2018年，黃筱雯參賽雅加達亞運，在四強賽第三回合時，右腳掌跳腳步時不慎骨裂，她撐著打完賽，晉級四強，取得銅牌；劉宗泰考量選手的情況，決定放棄爭取金牌的賽事。「教練覺得我還年輕，可以拚下一次，他真心考量我往後的選手生涯，我真的蠻感動的，如果那天他沒有做這個決定，那現在的我會不會沒有辦法打進奧運呢？」黃筱雯回想著。傷後休息了半年，劉宗泰也陪著黃筱雯一步步復健，從零開始，把失掉的一點點找回來，一年後，傷癒回歸的黃筱雯在2019年俄羅斯世錦賽奪下金牌。

在一個人的擂台場上，黃筱雯能在吵雜的聲響中，聽到教練那一句關鍵的指示，旋即出拳實踐，這是師徒間的默契，每一場擂台都是兩個人共同打下的。

再戰2024巴黎奧運，黃筱雯勢在必行。

再戰2024

這次備戰東奧，黃筱雯和劉宗泰同聲說，教育部體育署的黃金計畫幫助太大了。第一是拳擊運動容易受傷，有專屬的防護員可以提供即時的保護；第二是陪練員的支援。要找到跟黃筱雯這般高度和強度的陪練對手不容易，劉宗泰必須要動用資源找來國內男子選手來陪練。而且根據對手情報，在黃筱雯參戰的51公斤量級的對手中，多數是左撇子，黃金計畫提供了移地訓練的支援，讓黃筱雯能夠與不同的對手對打，累積經驗。

劉宗泰回想他選手時期學拳的經過，「土法煉鋼」四個字是最佳寫照。「操練比較多，技巧上比較不足，訓練的種類也貧乏，選手容易受傷，也會越練越無力。」劉宗泰解釋，傳統訓練法並非不重要，但是要在當今國際擂台上奪牌，比重只能三成，七成要用現代的技巧去實踐。此次有運科小組的專業分析，比如解析對手在一回合內攻擊腹部或主動攻擊的次數，甚或出拳的方向和慣性分析，讓選手與教練不再只是埋頭苦練，能從大數據分析來擬訂戰術，應對各類型打法的選手，對選手的信心更是加乘。

從東奧回國後，休息一些時日，黃筱雯旋即馬不停蹄投入訓練，參加十月的全國運動會，備戰2022年的亞洲運動會，同時更長遠的目標就是2024的巴黎奧運。

「你做到了，你可以的。」這是劉宗泰給黃筱雯一句話，也是大家對黃筱雯的應援。