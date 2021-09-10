用熱情燃燒整個台灣 做夢狂人蔡聰明

【文˙蘇晨瑜 圖˙莊坤儒】

巨大的佛手花車上，夢想社區文教發展基金會創辦人蔡聰明昂首站立，一身慶典服飾，身旁的侯友宜市長則滿身珠串，兩人將象徵平安的彩色佛珠拋向人群。

下方如潮水般的人群歡呼尖叫，萬頭竄動，嘉年華的遊行隊伍則蓄勢待發：熱力四射的森巴女郎、海盜虎克熊、踩高蹺、小丑、大型戰車、鼓隊、超大型人偶，空氣中瀰漫著歡樂、奇幻的氣氛。

喧鬧聲中，蔡聰明把鑲有巨大羽毛的黑熊帽，一把戴到侯市長頭上，象徵保育台灣最珍貴的黑熊，也宣布全世界最大規模華人嘉年華登場。

汐止夢想藝術聯合國的「夢想嘉年華」，一直是台灣最具指標的大型藝術活動，每年吸引近五萬人參加。嘉年華的幕後推手，是全台灣最愛做夢的建築家蔡聰明。

沒人要看的嘉年華

近年「夢想嘉年華」越辦越盛大，去（2020）年尤其盛況空前，但回首20年前，第一屆的夢想嘉年華可是相當淒慘。

當時蔡聰明跟幾個夢想社區住戶得先喝酒壯膽，出門時頭還低低的，戴上面具遮臉（以免見人），推車推到一半還爆胎，參加的住戶都羞愧大喊：「實在丟死人。」

1996年時，舊名「水返腳」的汐止才剛要起飛，掀起一股蓋房潮。放眼汐止，從平地到山坡地，到處都在大興土木，蔡聰明的家族也想跟風，決定將家裡持有的四分農地賣掉，但是找不到合適的建商。

仲夏夜那晚，蔡聰明家族開了一場決定性會議，決定成立松原建設（後改為夢想開發），自己規劃開發，蔡聰明也從廣告商一躍成為建商，蓋了「夢想社區」第一期。

房子開賣時，汐止有淹水問題，來看房的客人常問：「你們的房子有沒有附救生艇？」夢想社區一、二期多是台北首購族，買不起房子只好搬到汐止，一碰到淹水住戶就搬離或暫離。

堅韌的蔡聰明不顧外界不看好，他一心想證明：「誰說汐止沒有好房子？」因此努力在社區舉辦健行、文化交流，成立音樂、舞蹈、烹飪等社團，讓社區漸漸長出自己的生命力。

汐止夢想社區後期入住還得通過層層考試，篩選理念相同的住戶。

西雅圖飛夢社區取經

就在一切看似好轉時，不料象神颱風來襲，狂風暴雨吹垮了汐止的房價，夢想社區房子被大量拋售。傷心的蔡聰明剛好閱讀到台大副教授康旻杰的著作《飛夢共和國》，書中描述西雅圖人數稀少的「飛夢社區」，如何藉由藝術與文化妝點，把社區改造成活力四射的藝術園地，蔡聰明看完書後深受啟發，2002年遠赴美國西雅圖，參加「飛夢社區」一年一度的「夏至大遊行」。

回國後，蔡聰明在「夢想社區」第三期時，開始仿照「飛夢社區」，引進巴西嘉年華遊行及社區營造的模式，不料引起很多住戶反彈。「有灑冥紙的、丟雞蛋的、報警的、陳情的一堆。」蔡聰明心一橫，從第四期開始設下入住門檻，「想搬進來，得先證明具有共同的價值觀。」

社區的「夢想藝術村入住流程」A4紙上，清楚列出五個挑戰門檻，想住到社區，不但口袋要有錢，還要穿戴遊行道具參加遊行，寫心得報告，在社區內公開演出短劇等等，這樣的要求不但沒有嚇跑住戶，反而更加推升社區的知名度，人們排隊搶著入住，寫下台灣建築業傳奇。

童年坎坷經歷谷底

在眾人眼中，蔡聰明熱情洋溢、執行力超強，他的童年其實非常貧賤坎坷。「我小時候很自卑。媽媽家族要找一個人來幫忙種田，豬舍挑糞，爸爸才會入贅到家裡。」人窮被人欺，爸爸入贅，在家族中沒有地位，時常睡在豬圈裡；媽媽挑菜去市場賣，連搭公車都被司機趕下車。

蔡聰明自己也混得不好，唸書成績差，考不上高中；想念軍校，身高又差一公分，連出社會的第一份生財工具，還是媽媽賣掉五頭豬換得的一部野狼機車。「我這輩子一直運氣不好，只去上過兩個月的班，其他都是做老闆。」他自嘲做什麼就倒什麼，為了做建案，到處借錢、辦高利貸、被黑道追債，什麼恐怖的經歷都遭遇過。

大人小孩都愛的熱鬧嘉年華種子，已在台灣每個角落生根，豐富這塊土地。 （林格立攝）

從黑暗中誕生璀璨

可能正是因為如此，讓蔡聰明敢於做夢。「我的夢想就是一直衝。」蔡聰明18歲時就創立了汐止第一座圖書館。他打電話到各家出版社，請出版社捐書，至今一手創立的汐止北峰圖書閱覽室，仍矗立在中興路旁的巷子裡。

推動嘉年華時，他也敢於跳「脫」常規。早年遊行住戶不敢穿太露，自嘲「打扮敢若（台語：好像）肖婆咧！」蔡聰明看氣氛帶動不起來，除找來藝術學校師生支援，更決定放手一博，把衣服直接脫了，穿上丁字褲，露出兩片屁股，吞煤油噴火，「只有噴火才能把他們的熱情全部燃燒起來。」如此犧牲色相，果然讓嘉年華一舉打響名號。噴火看似嚇人，蔡聰明卻爽朗笑說：「噴火是最簡單的一個項目啦！」

有陰影的地方同時會有光。蔡聰明辦遊行，帶著住戶咚咚敲打練習森巴鼓，常會遭到隔鄰住戶大聲抗議，但也有長輩臨終前，身上掛著的，是蔡聰明觀摩各國嘉年華後帶回的紀念品。

為了讓更多人來參與嘉年華，蔡聰明到處去拜訪學校老師、校長：「你們要不要來參加嘉年華？」結果99%都碰壁。「成績越好的學校，越不可能來參加。」畢竟嘉年華跟考試升學距離太遙遠。結果反而原住民部落的孩子與鄉下的阿公阿嬤熱情擁抱了嘉年華。蔡聰明在許多原民部落成立森巴鼓隊，下鄉時，熱情好玩的嘉年華吸引農閒的阿公阿嬤，大家盡情隨音樂搖擺，阿嬤還大方穿上火辣辣的比基尼，「反正釋放嘛！嘉年華就是要快樂，也不會去在乎人家的眼光。」

蔡聰明觀摩過許多國家的嘉年華，他感嘆，「參訪巴西嘉年華會時，那些穿著最華麗的森巴女郎，很多都是來自最窮的貧民窟。」貧民窟治安不好，蔡聰明每去一次就被搶劫一次，讓他心中震撼，「為何最黑暗的地方，竟然誕生了這麼華麗的嘉年華？」因此他暗下決心，也要用「心」去燃燒整個台灣。

常設於社區內的夢想藝術聯合國法國館一隅，以生動的人像展現法國音樂節的迷人法式風情。

一把燒掉自己的作品

20幾年來，蔡聰明帶著基金會員工、社區住戶及世界各國的藝術家走遍全台，推動嘉年華會與藝術種子扎根，足跡遠到綠島、近2,000公尺海拔的部落、偏鄉、農村及客家村落，在原民部落成立森巴鼓隊，一次又一次下鄉，把自由、歡樂、創作的熱情播撒在台灣的土地上。

2015年，蔡聰明耗資2,000萬做了一組蓮花媽祖廟，帶隊挑戰美國內華達州知名的「火人祭」。「火人祭」位在荒蕪的沙漠，票價一張要價台幣上萬元，是藝術家夢想中的朝聖地，更是矽谷科技大老趨之若鶩的奇幻大型藝術祭。

活動最壓軸時，蔡聰明率隊的台灣藝術隊伍，一如其他藝術家，一把火燒掉了自己的作品，成為亞洲第一個打入「火人祭」的台灣藝術團隊。2017年，他再度攜手設計大師蕭青陽，製作了「如來神掌Artcar」佛手花車，在火人祭中燒掉一件，另一件則留在了夢想社區。

追逐白日夢的人生

不斷追夢的蔡聰明，從社區第五期開始，開始更大膽的「白日夢計畫」。「白日夢」言下之意就是「不太可能完成的計畫」。他異想天開，在工地興建時，替工人設計了峇里島度假風格休息室，工人中午休息不用躺地板，還可穿著印有性感比基尼圖案的工作服到「猛男咖啡廳」喝咖啡，遠離對健康不好的提神飲料。

他邀請超過300位各國藝術家駐村，以「Fancy House」的概念，在社區各個角落結合媒材與創意，打造出藝術品。從馬賽克拼貼、壁畫彩繪到燈具，為住戶帶來趣味的品味生活，也提供各國藝術家潛心創作的舞台，以另一種方式為台灣進行國際藝文交流。

為營造美好的社區氛圍，夢想社區時常邀請國外藝術家駐村，在社區角落打造藝術作品。

用力做夢，無私燃燒生命

五年前，蔡聰明突然心律不整，暈厥倒地，一個多小時沒有呼吸，幾近腦死狀態。醫生搶救多時，本來要宣告死亡，沒想到最後一次電擊，他竟悠悠地醒來。醫生認為病人癒後並不樂觀，對家屬說：「沒有呼吸一個多小時，醒來也會是個植物人。」生命力強韌的蔡聰明再一次創造奇蹟，從失去記憶到現在大半恢復，如此離奇的人生，比電影還精彩。對自己戲劇般的人生，他僅暖暖一笑說：「你看，上天對我有多好？」

大病一場後，蔡聰明放慢腳步，「總是要經歷一些過程，你才會了解人世間的道理。」但是他仍給自己立下目標，要讓嘉年華在台灣生根，並且更加國際化，「我覺得我還有一大段路要走，台灣只學到了硬體，但還沒有學到國外藝術創造的精髓。」

蔡聰明用生命燃燒自己，他說：「不是郭台銘或張忠謀才可以做夢，任何人只要有夢想、有熱情，都可以從最小的地方去實現。」