走過台灣手作西服一甲子 用針線縫出歲月靜好梁冬富

【文˙李珊瑋 圖˙林格立】

一塊平面的布料，在西服師傅的巧手下，像是有了生命，貼合著人體曲線，靈活地轉折走動，演繹出立體的時尚。無論高矮胖瘦，都可以用黃金比例，修飾得英姿挺拔，展現風流倜儻，玉樹臨風。

源於軍裝的西服，由17世紀起，在法、英、義等歐美國家的推崇改造下，成為社交場合的正式服裝，代表品味和尊榮。台灣西服產業也跟上時尚潮流，鑄刻出黃金歲月。雖然在時代巨輪下，西服產業由手工到機產，由盛行到稀有，但是追求極致的靈魂，從未凋萎。台灣精良的西服工藝，不僅獲得國內的讚譽，更屢屢讓國際伸展台下的觀眾，驚呼讚賞。台灣手工訂製西服，用生命裁剪出永恆流行。

用針線，縫出歲月靜好

滾滾紅塵中，見證著台灣西服產業的興衰起落，力上西服董事長梁冬富在一盞孤燈下，專注地剪裁出一甲子的歲月靜好。

「做西服，是不簡單的，工序真的很複雜。」回憶起學藝生涯，歷經動盪的梁冬富眉頭輕蹙，雙眼微閉，唇角緊抿，彷彿半甲子的甘苦，頓時翻湧而上，歷歷在目。1955年，八歲的梁冬富還是個懵懂的孩子，全家捨下大陳島所有家當，倉促來到台灣，沒有祖業可以依靠的八口之家，食指浩繁，捉襟見肘。青澀的15歲，唸了一年初中的梁冬富，被迫輟學，跟著知名的上海紅幫裁縫師傅李龍飛，在中山北路的「雅式西服公司」做學徒。因為管吃管住還有零花錢，身為獨子的梁冬富，頓時減輕了家裡的經濟負擔。

「選擇做學徒，就像小學畢業，直接跳級，進了專科。」梁冬富詼諧的比喻，把吃苦當成吃補。「那時候每天能睡四、五個小時，就是幸福的了。」正值經濟起飛，西服業一個月生產600套的黃金歲月，每個店家都日夜不歇地拚命趕工。因為工作檯就是學徒的床舖，必須等師傅下班，收拾妥當後，才能打開鋪蓋歇息。十多歲的孩子，正是嗜睡的年紀，尤其是經過一整天，沒有停頓的忙碌，雖然躺在狹窄的硬木板上，依舊睡得香甜。常常是被師傅又拍又叫：「小鬼，起床啦！」才揉著惺忪的睡眼，展開一天的工作。「那個年代，大家都是這麼走過來的，也不覺很苦。」就這麼起早睡晚，歷經三年六個月，勤奮學藝，才熬到出師。

「因為溫度不好控制，還會噴火星子。很多人都過不了這一關，半途而廢。」梁冬富說起燒熨斗的學徒日常活兒，彷彿又身處滿佈濃密白煙的小房間裡，燻得眼淚鼻涕直流。「我一個人要顧好十個熨斗，隨時保持著滾燙。」沒有電熨斗的年代，要把燒紅的木炭，放在鐵製的熨斗腹中，還要對著熨斗尾端的開口，不停地吹氣，把炭燒旺。「燙傷是免不了的家常便飯啦！」歷經現今難以想像的淬煉，讓梁冬富一步一腳印，窺視西服製作絕妙的堂奧。

隨著紡織品的演進，台灣西服產業提供客戶最舒適的西服及襯衫面料。

力爭上游，做出口碑

「小鬼，做得不錯。」當師父願意穿上學徒做的西褲，表示出師了。當時西服師傅的待遇，是非常讓人豔羨的。「一位師傅的收入，大約是幫傭一個月薪資的七倍。」但是梁冬富的父親想得長遠，他不希望兒子停頓在只會做西褲的階段，一定要完整學會老師傅的全部本領才行。「我要感謝父親，雖然家境很需要我立即賺錢，但是卻支持我繼續學習，才有今天的我。」望子成龍的苦心，鼓勵他力爭上游。

「我很感恩我的師父，讓我有機會打開眼界。」1961到1981年間，雅式西服的客戶絡繹不絕，極度興旺。「那時候的客戶，幾乎都是政商名流。」梁冬富回憶起18歲時，第一次去總統府典禮科交衣服，「真的是兩腿發抖。」緊張惶恐的心情，到今天仍然記憶猶新。

「因為有好客戶，我才能做出好西服。」梁冬富勤奮認真，不斷鑽研西服的刀、手、車、燙各種工序，做到量身、打版、裁剪、修改樣樣出色。由工班師傅升為老闆的左右手，有機會接觸到上流社會的知名人士。「張學良和趙四小姐來店裡時，老闆剛巧出國，是我第一次單獨接待客戶，幫忙試穿。」跟隨老闆到時任行政院長的孫運璿官邸，夫人親自遞送拖鞋，讓梁冬富驚訝得不知所措。「蔣方良女士總是拿著經國先生穿了多年的舊西服，請我們照著重做。」外交官派駐前，更是少不了要準備好具備國際禮儀的服裝。「李大維部長是我們的忠實客戶。」李登輝更是由市長、省主席、副總統到總統，把穿的信任，交給雅式西服。「南亞、台塑、國泰等知名企業的龍頭，也都是常客。」歷經18年的精實培育後，梁冬富揚翅離巢，自立門戶，開了小小一家力上西服，加入櫛比鱗次的品牌店家競爭行列。

「試穿毛胚」是手工西服製作流程中，極具關鍵的環節。有經驗的師傅，可以依客戶身形，再次微調。

揚長護短，脫胎換骨

一套出色的西服，從選料到版型、風格、樣式的定調，魔鬼總是藏在細節裡。「我在客人的挑剔中，不斷學習成長。」除了要做出西服挺拔的Ｔ型架構，展現厚實胸膛，更要依客戶的身形，在肩、腰、胸線間，精細調整水平和垂直，做到合身而不緊繃。不但視覺上像藝術品般賞心悅目，更要在機能上動靜自如。梁冬富總是謙和地聽取客戶的心聲，即使一改再改，也總是以客為尊。「一定要讓客人穿得舒服，這是我不變的原則。」

梁冬富用職人精神，為了完美的作品，一生懸命。「幾十年來，我的工作總是在工作檯前，從早站到晚，每天十多個小時。」只要看到客戶滿意的笑容，所有的辛勞都雲消霧散。曾經獲得「亞洲西服聯盟」裁剪比賽冠軍，得到總統接見的梁冬富，面對每一次的打版剪裁，都全神貫注。「好的版型，具有向前走的能量。」以力學原理剪裁，讓西服細緻到像人體的第二層皮膚，「動而不動」，貼合舒適。「一件上衣有18條立線，每一個環節都不能出錯。」梁冬富把訂製西服比喻為蓋房子，只要有一條線歪了，就會失之毫釐，差之千里，整個架構就傾斜了。梁冬富說得輕巧，但是這種功力，是要堅持不懈，花費無數心血，才能得到的深沉領悟。

領型的變化、開衩的不同、鈕扣的多寡；由寬鬆到合身、從硬挺到柔軟，西服的演進，從未停頓。左右著西服身價的布料，也不斷創新。梁冬富拿出高級羊毛面料，薄如蟬翼般輕巧。「這麼薄的布料，對工藝是極大的挑戰，連針線都要一併訂製。」

秉持深厚的功力，梁冬富懂得揚長護短，讓東方人穿起「西裝」後，脫胎換骨，優雅俐落。「現在義大利流行什麼，你就可以在我店裡看到什麼。」台灣西服產業與時俱進，精準掌握流行度，堅實的軟實力，總是在時尚圈裡炫目稱雄。

手工訂製的精髓，在量身打造個人專屬的服飾精品。

培育火種，接棒揚眉

「台灣的西服產業一直是和世界接軌的。」亞洲西服業者聯盟（簡稱亞盟）、世界洋服同業聯盟（簡稱世盟）等觀摩競賽中，台灣總會抱回好幾座金牌。但是近幾年，南韓參賽隊伍陣容龐大，急起直追，讓梁冬富不禁憂心起台灣西服未來的競爭力。

「手工訂製西服，也和傳統產業一樣，望向夕陽餘輝。」機器的快速生產，歐美品牌的進駐，日系品牌的平價競爭，都讓手工訂製西服產能走向萎縮。「現在的製作量，和我做學徒時，簡直是天壤之別。」由1960年代一天趕製20套，兩個星期交貨的產值和速度，到如今精工出細活，兩個月才完成一套，真不可同日而語。「因為師傅的人數，不能和當年相比呀！」

60年的歲月，就在千針萬線裡，悄悄流逝，累積了一身本領，何以傳承？「我其實很焦慮，因為生命是有期限的。」年逾古稀的梁冬富無比憂心。「以前做學徒時，師傅哪有空教？都是自己在旁邊看，在錯誤中逐漸領悟。」近些年來，梁冬富除了到各校做實務演講，不吝分享絕技，還開班傳授，培育全方位的人才，要把火種傳遞下去。

唯有手工，才能把靈魂和生命縫製進去，讓衣服永遠鮮活。穿上專屬於個人的量身珍品，就像品味無價的美學藝術。「環視國際，高級訂製服，永遠有市場需求。」唯有硬在手藝，立在志氣，做到無懈可擊的頂尖，始有傲視時尚的活路。

依照身形打版，是西服師傅磨練多年的功力。