跨時代的美麗印記 順天收藏回家了

【文˙陳群芳 圖˙國立臺灣美術館提供】

順天堂研發的科學中藥廣為人知，但鮮為人知的是，創辦人許鴻源秉持「藥物醫人身，文化治人心」的理念，一生默默收藏台灣藝術家的作品，不為名也不為利，只想為社會留下珍貴的文化資產。後人承繼許鴻源那顆愛台灣的心，經過幾十年的守護，終於將這批橫跨百年的收藏從美國送回台灣，讓台灣更好是他們最大的心願。

「順天收藏是一個愛的故事」順天美術館館長陳飛龍如此形容。收藏家許鴻源從愛惜藝術家的心出發，抱著要為台灣留下文化資產的理想，開始他的收藏行動。即使已在1991年過世，但他的夢想仍持續發酵，兒子許照信承繼了父親的遺願，以家族之力守護作品。許鴻源有愛、許照信有心，成就了這段佳話。

鄭麗君（左）重建台灣藝術史的願景感動了許照信（右），讓順天收藏終於踏上歸鄉路。

一切都是因為愛

1953年順天堂藥廠創辦人許鴻源收藏了好友廖繼春的作品，開始了他的收藏行動。在廖繼春鼓勵下，許鴻源透過收藏來支持藝術家持續創作。1950年代五月畫會發起人之一的郭東榮，赴日留學時，許鴻源便以購畫來贊助，陸續收藏了十多幅作品。懷抱著尊重的心意，不論創作者的名氣大或小，許鴻源收藏畫作從不殺價，還會仔細記錄收藏的細節，連與藝術家往返的書信他都細心珍藏。女兒許純真回憶父親，笑說他常常跑到師大看學生的展覽，然後再偷拿媽媽的支票去跟學生買畫。

從最初的疼惜、欣賞，事業逐漸有成後，許鴻源進一步思考「身為台灣人的一份子，我愛故鄉，對台灣能有什麼貢獻？」因而決心盡他所能收集台灣畫家的作品。1979年許鴻源開始有系統地以謝里法的著作《日據時代臺灣美術運動史》為參考，將書上所列的藝術家都納入收藏範疇。

成功大學歷史學系名譽教授、同時也是「順天藏品歸鄉展」的策展人蕭瓊瑞解釋，1950年代的台灣，大環境艱困、局勢不穩，但許鴻源卻在這樣的時局就開始收藏。台灣公家的第一間美術館──台北市立美術館1983年才成立，許鴻源的民間收藏行動，整整比官方早了30年，補足許多官方典藏不到的缺憾。

即使後來許鴻源移居美國，他仍一心掛念著家鄉，當時許多旅美的年輕藝術家，例如梅丁衍、薛保瑕、許自貴等，都曾受到許鴻源以收藏作品的方式支持。如今這些藝術家們都在台灣的美術館、藝術學院等任居要職，影響著台灣藝術的發展。而許鴻源的收藏，也讓台灣社會得以窺見藝術家的藝術養成。

接續醞釀的夢想

許鴻源晚年得了癌症，更是把握僅剩的時光積極尋畫。某日他在報紙上看到藝術家陳飛龍在長堤大學展覽的報導。陳飛龍小時候居住在台南看守所附近，偶爾會在天亮前聽到槍決的聲響，扣連自己移居美國後聽聞有關二二八事件、美麗島運動等台灣社會運動的細節，以此為靈感創作了雕塑作品〈黎明時刻〉。對比追求自由民主的勇敢，抗爭者在面對生命即將結束的時刻，內心仍會恐懼不安，陳飛龍以三張面目扭曲的臉孔，象徵台灣曾有過的苦難。許鴻源受到作品裡滿溢著對台灣的關懷而感動，向陳飛龍表達收藏的想法，邀請他到順天的漢方醫藥研究所詳談。

陳飛龍怔怔地看著辦公室裡，到處堆滿了收藏的作品，許鴻源一見如故地向陳飛龍分享自己的夢想，「這些都不是許家的財產，有一天要交回台灣。」他看著眼前這位插著鼻導管、拖著氧氣瓶的老人，竟有如此宏願，「他還沒開口，我就已經走進他的夢裡了。」

投緣的兩人，成了忘年之交，許鴻源託陳飛龍替自己製作雕像，因為他想看著自己的夢想實現，陳飛龍向許鴻源承諾「會盡力幫忙完成你的夢想」。兩人結識一年多後，許鴻源過世，夫人許林碖與兒子許照信承繼許鴻源遺願，有意在自家廠區興建一座美術館，陳飛龍自願無償協助張羅美術館的興建事宜，連隔間都是他親手做的。1993年順天美術館在美國加州爾灣市成立，第一檔展覽便以「美麗島上的新美術運動」為主題，將許鴻源的收藏展現在世人面前。

除了展示許鴻源的收藏，順天美術館也無償替台灣藝術家舉辦展覽，聽聞許鴻源未了的心願，藝術家們深受感動，甚至在展覽結束後將作品捐出，像是廖修平、洪瑞麟、鄭榮得的一些作品便是這樣納入順天收藏，彷彿印證了許鴻源生前曾說：「我長眠了，但我還在做夢。」

國美館舉辦「海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」，讓民眾看見台灣藝術家的精彩作品，凝聚大家愛這塊土地的心。

乘著綠光，牽手回台

守護順天收藏20多年，許照信和陳飛龍始終謹記著許鴻源的交代，「這不是我們的資產，等台灣情況比較好，你要拿回去台灣。」他們不斷地尋找合適的時機，但始終沒有結果。

直到2017年，因緣際會與當時的文化部長鄭麗君接觸，聽聞她想推動重建台灣藝術史的文化政策。鄭麗君的願景打動了許照信他們，決定將順天收藏捐給文化部，力挺鄭麗君的理想。

為促成順天收藏回台，鄭麗君甚至自掏腰包前往美國拜訪順天美術館，與許照信詳談收藏規畫，並簽署捐贈意向書。陳飛龍分享了一個小插曲，在結束整日的協商訪談後，一行人到長堤市的海邊看夕陽，鄭麗君說了一個綠光的傳說：在夕陽西下最後一剎那的光是綠色的，看到綠光就能找到心裡的幸福。引起大家滿心期待，豈料突然一片烏雲從中間遮住，大夥正擔心看不到綠光的時候，沒想到因為雲層的關係，反而出現了兩道綠光。陳飛龍笑說，「這是一個緣分，第一道綠光就是自己的幸福，第二道是對台灣人的幸福，因為綠光，鄭部長就帶著順天收藏回家了。」

順天收藏的內容豐碩，包含超過一世紀的藝術家，成為完整台灣藝術史一塊重要的拼圖。

共創名為台灣歷史的畫

2019年在順天收藏歸鄉的開箱記者會上，鄭麗君說：「許博士早在40多年前，就為我們預約了一個重建的工程，有一天他的作品回鄉，要來提醒我們這個國家，提醒我們要認識我們自己，擁有自己完整的記憶，才擁有我們自己的靈魂。」

經過一年的整理修復，負責託管順天收藏的國立台灣美術館（以下簡稱國美館）舉辦了「海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」。策展人蕭瓊瑞表示，順天收藏的內容豐碩，共有195位藝術家，從1871年的石川欽一郎到1980年代出生的新生代藝術家，橫跨超過一世紀。依照藝術家的出生年份分為四個展區，分別是1920年前出生的蓊鬱、1921～1935的豐采、1936～1944的斐然，以及1945年以後出生的初炳。讓民眾跟著順天收藏的腳步，走一趟時空的長廊，透過畫作認識台灣的美術史，更看到台灣人如何在時代下生存。

為讓觀眾感受許鴻源收藏面向的廣度，蕭瓊瑞以每位藝術家至少展出一件作品為原則，再依藝術性及特殊性挑選，最後共展出200多件作品。像是第一展區裡的廖繼春，他運用紅黃綠這些台灣民間如歌仔戲常出現的鮮艷色彩，以大膽的色彩語彙，捕捉春天來臨的生機，畫出了明麗而不俗艷的〈公園一隅〉。

又或是惜畫如金，一生不賣畫的李梅樹，被許鴻源一再拜訪，甚至準備治胃疾中藥的誠心打動，不僅讓許鴻源收藏三件作品，還為許鴻源夫婦畫了肖像。蕭瓊瑞表示，自印象派以來，畫家就參考照片來創作，但以不能畫得像照片為原則；李梅樹卻打破成規，甚至比西方的照相寫實主義還早了近十年。

不分族群、背景，在許鴻源眼中都是自己人。他收藏許多大陸來台畫家的作品，例如筆名耳氏的陳庭詩，以台灣的甘蔗板創作版畫〈日與夜／太陽與月亮〉，運用抽象的圖騰及紅黑金三種顏色，加上甘蔗板粗糙的紋路，讓畫面充滿張力，「作品既現代又傳統，既自然又有人文，表達一種宇宙撞擊的強烈力量。」蕭瓊瑞解釋。

順天收藏跨越世代，充實了美術史的發展脈絡。第四展區裡的藝術家出生於戰後，見證了台灣政經發展，對於自由民主的追求，使得藝術家們創作的題材、形式奔放不拘。例如，藝術家梅丁衍擅長以綜合媒材創作具省思意味的作品，他在留美期間創作的〈為什麼小提琴殺了琴師〉，將小提琴化作弓箭，讓樂器變成武器，作品寓意深遠。

對自我身分認同的思考，也成為新世代藝術家的創作素材。例如1980年代出生的藝術家鄭榮得，是居住美國的華僑二代，他的作品〈Pek-tio̍h，無路可退〉，畫了一個戴著動物面具的年輕人，身上的黑衣繪著台灣民主國的黃虎旗，反映創作者對台灣歷史的重新思考。透過藝術品能看到每個世代在乎的事情，蕭瓊瑞認為，台灣已進入足以稱作「文藝復興」的時代，要讓藝術家成為歷史的榮光以及文明的標誌。藉由順天收藏的展示，讓台灣民眾回到共同的出發點，彼此的理解和接納，讓台灣進入一個文化重新凝聚的時代。

許鴻源為每件作品寫下收藏小卡，並悉心保存相關剪報、書信等，留下珍貴的研究史料。

把夢做大，讓台灣更好

雖然海外存珍展因疫情的關係已經閉展，但國美館建置了線上藝廊，將展覽現場化為虛擬實境，透過網路就可以欣賞360度環景，還能點選作品解說。除此之外，國美館也建置「臺灣美術拼圖順天收藏」的網站，將順天收藏數位化，民眾可以上去查找藝術家、作品、文獻等，讓順天收藏有更多的應用。

有了順天收藏的拋磚引玉，礦工畫家洪瑞麟的兒子洪鈞雄，也主動請陳飛龍協助牽線，將父親的作品捐贈文化部，目前國美館正進行修復研究工作，預計明年舉辦相關的展覽。

國美館典藏組組長薛燕玲常會跟前輩畫家的後人說，作品擺在家裡只能自己欣賞，捐給國家就是屬於全民的財產，讓美術館將作品展現到世人面前，藝術家與作品的影響力才能更為綿長。許照信形容順天收藏回台灣，就像女兒找到好女婿，看著打包後空蕩蕩的典藏庫，他說就像嫁女兒一樣，有點捨不得，但想到她更好的將來，心裡就替她歡喜。

這幾年重建台灣美術史的文化工作以各種形式不斷地展開，近年台灣陸續推出許多前輩藝術家作品的展覽，諸如「不朽的青春 ─臺灣美術再發現」、「經典再現─臺府展現存作品展」，到順天藏品歸鄉展等，都引起各方的關注與討論。透過藝術家的創作回望歷史，了解台灣曾走過的足跡，思考未來要往哪裡去， 也許正是這個世代台灣人的顯學。