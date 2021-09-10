走進女影人的觀景窗 台灣國際女性影展

【文˙陳群芳 圖˙台灣女性影像學會提供】

「女人的自由完整全人類的自由。」美國前第一夫人貝蒂．福特

立基於前人對女性權益的爭取，現代的女性擁有發聲的自由，以電影、文學、舞蹈等為媒介，表達心中所想，讓創作慾遍地開花。而自1993年台灣便開辦亞洲第一個國際女性影展「Women Make Waves台灣國際女性影展」，開啟了女影的濫觴，今年將邁入第28屆。引薦國內外女影人的電影作品，暢談生育、多元性別、情慾自主等議題，邀請觀眾跳出性別的框架，一起透過女影人的觀景窗，看見更精采的世界

跳出性別的想像

名為「女影」，或許會有人以為是放映給女性看的電影，策展人羅珮嘉表示，女影不只是給女性看，否則就窄化為同溫層的沙龍聚會。她觀察到這幾年女影的男性觀眾變多，也有許多男性來應徵實習生，當中有不少年輕人會自稱是女性主義者。「性別主流化、情慾流動、多元展演」等，成了大學生隨口討論的詞彙，令羅珮嘉驚豔，也是社會在進步的一種象徵。

梁秀紅提供

提起女影，腦中就浮現女權、酷兒等關鍵字，問羅珮嘉是否覺得這樣的女影形象太過刻版，她倒是很坦然，女權、酷兒是女影的基本，常常也是入門觀眾被吸引的點，但認識女影後，便會發現內容包羅萬象。以今年的片單為例，總共11個單元，有探索酷兒樣貌的「酷異幻化‧非關定義」；「聲社場所：發聲、抵抗、不再恐懼」單元則探討從性別暴力到勞權等不同面向的社會議題；還有集結女導演拍攝的科幻片、喪屍片的單元，甚至還有女同志喪屍片，大大超出人們對女影的想像。

談起與女影的緣分，羅珮嘉笑說，自己有次回嘉義，恰巧遇到女影在中正大學巡迴放映，當時還不知道女影的她去看了一部談家暴的電影，全場睡成一片，但曾是家暴目睹兒的她感動萬分，心想，怎麼有影展專門放怪片。後來在台北工作的她，看到女影在徵字幕翻譯專員，抱著試試看的心情應徵，就一腳踏進了女影。

從20幾歲加入，到如今40幾歲，羅珮嘉從翻譯、版權洽談、選片、行銷等女影的各個環節，逐步成為行政總監、策展人。父母離異、由媽媽帶大的羅珮嘉，在母親身上看到女人可以靠自己去追求夢想。但另一方面，到了某個年紀就該結婚生子，本來是她在進女影前的自我預設；可是現在的她不害怕挑戰社會價值，「我就是別人眼中的敗犬、剩女，但我沒有任何的卑微感，反而覺得驕傲，證明我有自由，可以追求更多自己想做的事。」羅珮嘉認為，「以前我心目中的女性形象是責任，可是接觸女影後，女性的樣貌是很多元、自由的。」

即將邁入第28屆的台灣國際女性影展，今年以「幻形共生 IMPURE」為主軸，帶來富創造性的視覺饗宴。

掀起浪潮的先鋒

誠如影展的英文名稱：「Women Make Waves」，女影要掀起思想的浪潮，尤其當「性別平等」在現代社會成為政治正確的口號時，羅珮嘉期許女影扮演先鋒的角色，拉出新的路數讓大眾敏感。所以女影每年都有不同的議題，談家暴、性騷擾、性暴力等基礎議題，也與時俱進談「#MeToo」、「Time’s Up」、同工不同酬等，「不斷找出新的脈絡和輪廓，就是女影蠻重要的方向。」羅珮嘉說。

在社會對「性」普遍保守的風氣下，女性對性往往感到陌生甚至羞恥，女影便透過電影談情慾自主，曾經做過「情色解碼 : 暴衝腦內啡」單元，彙集多部由女性視角出發的成人電影，片單介紹上寫著：主張女人的情色自由，不只是要找回女人對性愉悅的自主追求，也要揭露權力運作下，性的深沉與複雜。在當時引起許多討論，也是一股對男性凝視下的成人電影的反動。

不論是題材、電影類型、美學風格，女影始終給人前衛的印象，即使同樣的議題，也必須敏銳地找出屬於當代的樣貌。長久以來，每年女影都有生育相關的影片，早期談生育，多是探討女性與母性之間的關係，諸如女生是否一定要當媽媽？是否只能用母性來作為自我價值的肯定。今年女影特地將生育議題獨立成「生而育矩」單元，帶來更多元的生育樣貌，如跨性別男性生子、捐精議題等。隨著女性願意談論的話題多了，生育議題的廣度也增加了。

看見台灣好作品

除了扮演思潮先鋒，女影今年也透過「重探八零年代的自覺之聲：李美彌」單元，帶大家一探1980年代台灣先鋒女性的面貌。談到1980年代的導演，想到的可能是侯孝賢、楊德昌、王童等男導演，但同一時期的女導演李美彌卻少有人知。

女影此次放映李美彌在1980年代初期的三部作品，《女子學校》提及同儕霸凌、單親家庭、師生戀等；《晚間新聞》則探討職場女性在家庭與事業間的掙扎，省思婚姻裡對夫妻角色的刻板印象；而以三名未婚媽媽互相扶持、自立生活的《未婚媽媽》，則建構了一個非典型家庭模式，帶領觀眾看見女性如何在挫折與傷害中，找回思考及選擇的權利。李美彌鏡頭裡的女性角色性格鮮明、豐富，即使時隔40年，片中探討的女性困境，仍可在現代女性身上找到呼應。

羅珮嘉表示，這幾年台灣女影人作品的表現形式變得較為寬廣，動畫片、實驗片越來越多，議題的取材也從早期的家庭女性樣貌跨到家庭外，比如旅行中的自我探索、台灣政治風貌等。來自馬來西亞的導演梁秀紅便是羅珮嘉認為蠻有潛力的新生代導演。

原本在馬來西亞當編劇的梁秀紅，在朋友的鼓勵下，因緣際會來台灣念電影，她以畢業製作《盲口》，回應對馬來西亞社會的感受。當時馬來西亞有一條可能侵犯人民自由的修正法案，引起社會的討論，梁秀紅自問，「如果表達對政府、制度的不滿會惹禍上身，那我還敢說嗎？」

以此為靈感，《盲口》描述每一個孩子都要被縫合嘴巴的虛構社會，卻仍有人奮不顧身地想要掙脫國家機器的束縛。藉此表達維護民主、自由，每個人都有責任，「我們沒有在第一時間站出來發聲、阻止的話，受影響的不只我們，下一代受的影響更深。」梁秀紅說。《盲口》拍出受壓迫的政治局勢，入圍金馬最佳劇情短片，可說是得到肯定。

梁秀紅去年入選女影台灣競賽單元的作品《前世情人的情人》，則是她向台語片致敬，取材自台語喜劇《三八新娘憨子婿》。過去捍衛自由戀愛的男主角，當時空轉換，來到同婚合法的現代，他將如何面對女兒的同志戀情。作品創作當時正值台灣公投、同婚專法通過等背景，梁秀紅透過影片記錄時代的痕跡。

本屆女影特別放映李美彌的作品，帶觀眾認識這位電影史上鮮少被提及的女導演，一探1980年代台灣先鋒女性的面貌。

女影的獨特視角

為了把當代女導演的好作品帶到台灣觀眾面前，女影的選片團隊會到各國際影展挖掘好片，也透過網路徵件蒐羅。隨著台灣國際女性影展在國際的知名度提高，每年動輒上千筆的投稿，讓女影的選片至少要花上半年，以期能選出最新、最精采的作品，所以女影放映的國際作品多是台灣首映，字幕翻譯、簡介都是由女影包辦。

而台灣競賽單元裡的影片，雖然不見得是台灣首映，但同樣的作品，女影卻總有不一樣的觀影視角。羅珮嘉以今年入選台灣競賽單元的兩部電影為例，一部是偶動畫《山川壯麗》，講述一名小女孩遭受霸凌的故事。其他影展或許從實驗片、定格動畫來討論；女影則聚焦在導演黃勻弦出生捏麵工藝世家，身為女性捏麵師想振興傳統文化，以及故事角色所遭遇的霸凌困境為重點。

另一部電影《手事業》由實力派女演員楊麗音、潘麗麗詮釋性工作者，而導演李宜珊曾獲金馬獎最佳劇情短片，電影的形式、風格、鏡頭掌握、演員演技都受到注目；然而底層社會裡女性的處境，以中年演技派女演員為主角，有別於主流市場偏好年輕漂亮的女演員，則是女影會引導觀眾探討的不同面向。

回顧女影歷屆海報，羅珮嘉（前排左）與團隊持續推出引領潮流的影展，拓展觀眾對電影的想像。 （林旻萱攝）

串聯國際，融入在地

除了在台灣放映國內外好片，女影也積極與其他國家的女性影展交流，例如與韓國、日本、以色列等國共組亞洲女性影展聯盟，舉辦國際競賽，由各會員影展推薦佳片進行評選，首獎影片則會在所有會員國影展放映，增加台灣電影在國際平台上的能見度。

自1990年代女影便開始在校園、社區大學、里民活動中心等場域巡迴。羅珮嘉分享在里民中心邊辦桌邊放電影的經驗，即使播放的影片有點沉悶，現場卻很嗨，叔叔阿姨們邊嚷著看不懂，同時用他們的角度解讀，邊吃邊聊。就算他們講的邏輯跟影片不同，「大家把女影當成聚會的場域，能就某段劇情聊了起來，這樣很棒。」羅珮嘉表示，所有的影展都有個課題，在台北辦影展好像是光環，可是到其他地方必須放下身段，跟在地交流。有些年長女性會說出曾受到的欺壓，藉由群體分享經驗，她們過去的痛苦得到療癒。「我不是去講道理，而是讓他們抒發情感，這樣的映後交流比電影本身還有趣。」羅珮嘉說。

女影透過影像引起觀眾對議題的注意，但女影並未把自己放在倡議者的角色。羅珮嘉表示，女影建立一個平台，讓大家各自想像，增加觀影者在文化、電影藝術的涵養，才更像女影的使命。羅珮嘉形容女影是場嘉年華，不只放映電影、辦講座，還曾在映後搭配身心療癒工作坊、指甲彩繪、丹寧手作等，每年都費心企劃精彩的活動，她邀請大家放下期待，挑戰自己沒看過的，輕輕鬆鬆來看場電影吧！