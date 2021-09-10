勇逐伶人夢 京劇教育的提燈者──潘俊仁

【文˙蘇俐穎 圖˙潘俊仁提供】

相貌端正、眉清目秀的潘俊仁，以國際青年大使身分遠赴海外，進行藝術交流，當他站在舞台中央、鎂光燈下，扮起婀娜旦角，唱起《貴妃醉酒》、《霸王別姬》，舉手投足裡，媚態盡顯；但到了台下，一張長桌，備齊了筆墨紙硯，他整衣端坐，毫無雜念，凝神運筆，颯颯書寫成篇，此刻的他，心神全融入在這半畝方塘裡，彷彿周遭空無一物，耳中只聽見毛筆與宣紙摩娑的細微響聲。

潘俊仁是斜槓青年，他是書畫、水墨藝術家，也是最專業的戲迷，更是京劇界裡相當罕見的乾旦（男旦）演員，他也是許多學校、法院等場所兼課任教的教師，教授內容橫跨了傳統藝術、美姿美儀，乃至心理輔導。

年少初萌京劇夢

回顧過往，潘俊仁走的卻是一條不容易的窄路。從小就是美術科班生的他，對傳統藝術情有獨鍾，尤擅書畫水墨，他考上華梵美術學系，認真勤勉、技巧精湛的他卻碰了壁，系上教授水墨的老師認為，他的畫雖能將人物描摹得唯妙唯肖，卻缺乏靈魂氣韻，因而建議：「你應該去看京劇，因為所有東方美學的元素，都在戲曲舞台上呈現。」對此存疑的他，心不甘、情不願地買了票，到國家戲劇院看《四郎探母》，沒想到才開場沒多久，劇中精采的快板對口，以及角色應答中所展現的古雅儀禮，讓他倍受衝擊，感動之餘，眼淚隨之撲簌簌地流下。

第一次接觸京劇的那年，潘俊仁才19歲，歷經十餘年的學習，如今36歲的他，對教授的一席話終能心領神會，他說：「京劇演員的呼吸、重心的變化、雲手的身段，融合了傳統的太極武術。」習畫已久的他也明白：「京劇也像水墨畫，重視留白，乍看下會覺得舞台太空，相當簡單，但其實和山水畫的原理相同，畫面不能完全填滿，適度的留白，才能賦予想像的空間。」當時教授稱京劇集東方美學之大成，所言不虛。

潘俊仁學的是美術，但為了一圓京劇夢，歸零從頭開始。

半途入行初學戲

延續了第一次看戲時的驚艷，此後的潘俊仁對於京劇的喜愛一發不可收拾。畢業後的他，到台東服役一年，退伍後應徵上了動畫公司的剪接師工作，這段日子，他一面工作，耳機裡聽的再也不是時下的流行音樂，而是京劇；每到假日，他會蹓躂到中正紀念堂，和那些俗稱「票友」的資深戲迷玩在一塊，大夥兒輪流在京胡的伴奏聲下，有樣學樣地也唱上幾句。

這還無法滿足他，他每周固定一晚，到文山社區大學拜師學藝，旦角名演李秋瑰（李光玉）成為他的開蒙老師，就這麼經過了一年，千思百想之下，他決定辭職，一圓京劇夢，進入國立臺灣戲曲學院京劇學系再讀一次大學。

京劇中一直有反串的傳統，由男性演員去模仿女性的婀娜嬌媚，高度的戲劇張力，在舞台上相當具看頭。

戲校深造一圓伶人夢

回想著初入戲校時經濟上的窘迫，潘俊仁開玩笑地比喻：「窮到都快跳樓了。」沒有強力奧援的他，白天上課，晚上勤加練習，其餘零碎時間通通得拿去打工，即便如此，還常常得靠家人、朋友的救援勉強餬口度日，就這樣過了四年，「完全不知道是怎麼撐過來的。」潘俊仁說。

再加上是半路入行，年紀比同學足足大上七歲，容易與人打成一片的他，年齡還不成問題，最困難的是，周遭的同儕大多都是從小學開始學戲的科班生，底子紮實，「他們隨便一個抬腿，都可以把腳貼到臉頰旁，但我連翻筋斗都不會。」太晚起步的他，年紀大、筋骨硬，也不是「勤能補拙」就能彌補，因此當時的他最怕的就是需要「練功」的課，舉凡需要翻騰踢腿的「毯子功」，還有揮舞刀槍劍戟打鬥的「把子功」，都讓他苦不堪言。

但也幸好，從啟蒙階段就選擇了旦角的他，劇中角色多數儀態端莊，無須施展拳腳功夫，即使「功」不如人，實際登場尚無大礙，但也因為意識到技不如人，京劇裡四大藝術形式「唱念做打」，其他的做不來，他更專注地鑽研「唱」的部分。

四年後，他終於成功闖關，完成了這趟奇幻冒險，「你不知道，我在京劇圈裡被稱作一則傳奇。」訪談過程裡一直相當謙虛的潘俊仁，講到這忍不住大笑。

潘俊仁（左）是台灣極少數的男旦演員。

水流千遭歸大海

劇目《武家坡》裡頭，薛平貴唱：「水流千遭歸大海，原物交還王寶釵。」這兩句，是潘俊仁最喜歡的唱詞，因為這著實像極他一路走來，終於回到初衷的生命狀態。

念舊性格使然，加上曾有過一段苦日子，讓他格外堅持即使是滴水之恩，也要湧泉以報，是以羽翼豐碩以後，他秉初衷回饋曾經幫助他的人、事、物。好比他最愛的母校臺灣戲曲學院，「入學的時候，我就決定有一天我要再回來。」如今他不負當時的願想，以教師的身分行走在校園；至於啟蒙他京劇夢的華梵美術學系，他捨棄了許多進入國立大學的機會，以研究生身分持續深造。

擅長書畫水墨的他，在2014年成立乾德書畫工作室，教授美術、京劇，因著進入戲校而在京劇圈擁有人脈支持的他，長期與國內京劇團合作，為舞台上的書畫道具揮毫創作。

從資深戲迷到成為專業演員，潘俊仁也以國際青年大使的身分，到世界各地推廣京劇，進行藝術交流。 （外交部資料）

從傳統藝術中學習靜謐之美

雖然從事表演工作，但潘俊仁並沒有隸屬某一特定劇團，不循正規道路前進的他，也另闢蹊徑在京劇世界裡找到自己的安身立命之道。

「我期待自己成為京劇教育裡的引導者與提燈者。」他描述著在劇場舞台上，總在幽暗的市街上高喊「天乾物燥，小心火燭」的提燈者角色，熒熒的火光，就像他對京劇不滅的熱情。一直相當引以為豪自己是「票友」出身的他，尤其希望能將這樣的熱情傳遞給他人，為此他時常以自由演員的身分作推廣性演出，甚至還擔任過外交部國際青年大使，赴海外多國演出。尤其了解「戲迷」心理的他，在步下舞台後尤其親切，從不拒絕觀眾的簽名、合影的要求，「觀眾不一定要喜歡我，但只要能在他們心中種下一顆京劇的種子，就已經足夠。」潘俊仁認為。

而在娛樂選擇五花八門的時代，京劇的價值與魅力究竟何在？對於潘俊仁來說，正是因著時代紛擾，當許多當代的文化娛樂產品不斷追求感官上的刺激，經過緩慢的時間中逐步形塑、淬鍊而成的京劇，其步調更為緩慢、氛圍更為寧謐，這一種沉澱心靈的力量，正是現代人所缺乏的。

「學習京劇，就是學習古人的生活節奏。」潘俊仁解釋。而倘若說，能唱也能畫的他，動能如脫兔，靜如處子，無非來自長期向古老智慧的學習，如此一路走來，稱此歷程「太幸福了」的他，更願將其中的發現與人共享。