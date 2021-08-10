給IP翅膀讓創作起飛 台灣內容產業推手奇異果文創

【文˙劉亭均 圖˙莊坤儒】

數百年前，印刷術透過具有邏輯、線性特質的文字，建立「紙本閱讀」型態，讀寫文化因此誕生，並從基礎教育開始，構築人們的生活與世界觀；接著網路與聯網裝置出現，對文創產業來說，這些媒介革命、資訊革命，徹底翻轉了該型態，閱讀形式再也不受到紙張拘束，打破過去矗立在文字間的高牆，也開啟大眾除紙本外，另一種「閱讀」模式。這一巨變，讓承載知識、文化與娛樂的「內容IP（智慧財產權，Intellectual Property，以下簡稱IP）」成為主角，衝擊全球各大產業。

越來越龐大的創作及資訊內容，越來越便利的獲取途徑，宣告著以IP為（閱讀）核心的全球文創競爭時代來臨。

各產業中以出版產業首當其衝，紛紛進行多角化經營，透過轉譯IP將出版業轉型成文化產業，其中有家異軍突起的獨立出版社「奇異果文創」（以下簡稱奇異果），另闢蹊徑，用獨特的方式開發、產製，推動台灣在地的、原創的IP，他們不只關注自家的文創產品，而是認為台灣文創產業是生命共同體，只要將選手（文創者）、教練（文創產業經營者）及投資方（政府力量）這支國家隊都準備好，擬定良好經營策略和商業模式，台灣就能加入這場IP世界盃，一爭天下。

全球IP競爭，比內容更比題材

文化部文化內容策進院於去（2020）年底公布一份「文化內容消費趨勢調查」報告，透露出國人未來的「閱讀」輪廓。

奇異果經常受邀參與文策院的諮詢會議提供意見，「只要是文創IP，」奇異果創意總監劉定綱說，「無論是否經由奇異果出版，都是我們想推動的。」奇異果同時也觀察到國家機構已經在出力，例如延續CCC（Creative Comic Collection）創作集數位平台；而國內相關業者也意識到IP產業要走向國際。

「現在的IP產業是，內容可以直接變產業。不管要用什麼方式消費販賣，要賣的都是裡面的內容，這就是現在所稱的IP。」劉定綱解釋為何IP產業範圍廣大，並指出了很重要的一點：「壯大IP產業要有數位平台，且IP經濟要靠複數作品形式，以保持市場熱度。」

IP已然成為全球級現象，它透過手機、頻道、平台、APP……席捲著影視、音樂、文學、圖片及社交群體，用難以想像的廣大範圍，影響著人們的生活。「要拍個YouTube影片，從腳本到呈現畫面，同時存在著影片、圖像、文字（字幕或嵌合在畫面上的關鍵字）和聲音。」劉定綱舉了這個現今經濟效益巨大的IP平台為例，「在資訊革命之後，誕生了多元複合的媒介形式，其中部分創作者採取了IP經營策略，使之成功。」

全球IP最龐大最成功的，非漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，以下簡稱漫威）莫屬。其原創漫畫中有54個英雄，每個都能各別獨立成為龐大的IP產業。「儘管大眾仍然最習慣文字，但已然不夠，還要有別的媒介，要有更多的內容串聯。漫威的『復仇者聯盟』就是非常好的示範。」劉定綱說，「在『復仇者聯盟』系列之後，仍持續產出『IP系列作品的新作』，讓大眾保持關心劇中所有角色的前傳、番外故事等。甚至還有IP衍生品，藉此讓『創作內容』得以產生更高價值且能延續下去。」

IP競爭至今，除了內容重要，題材更是重要。「人們的閱讀口味不再侷限於經典，好的IP，能用大眾娛樂形式，讓閱讀者感動、省思、產生共鳴，進而檢視人生和關注社會現象。」奇異果總編輯廖之韻認為，閱讀口味的演變，是資訊爆炸時代的必然現象，卻也讓IP創作與文化思想、生活議題等產生強大連結。

奇異果版普通高中課本，透過全面的內容形式改革和插畫配圖後，不僅帶動高中學生思辨行為，更被譽為「史上最美高中課本」。

台灣IP不輸國際

IP產業為創作打造了強而有力的翅膀，並連動全世界。那麼台灣呢？「台灣有自己獨一無二的文化內容。」劉定綱說：「台灣民間社會各種本土在地文化消費意識的興起，成為台灣IP創作的養分。」

除了社會學，也是資深漫畫研究者，劉定綱認為漫畫具有很高的閱讀價值：「漫畫本來就有圖有文，而且漫畫裡的文字其實很多，只是它多了圖像或分鏡的輔助，成了連環圖像，讓媒介的形式，正在逐漸被顛覆與突破。」

奇異果出版漫畫並不是為了圖像本身的價值，而是為了揭露IP裡的深度議題。「台灣有許多漫畫家的作品都是關於台灣歷史、在地文化或民俗風情。這些都是非常珍貴的、專屬台灣的且可以走向國際的IP。」劉定綱說。

例如台灣漫畫家左萱描述自己故鄉桃園大溪的作品《神之鄉》，就改編成影視作品，今年即將播映。而虎尾在地漫畫家陳小雅所繪的軍事劇情類漫畫《虎尾眷村今生》，則是為雲林虎尾空軍眷村留下了即將消失的歷史故事。

奇異果在這點上亦是不遺餘力，劉定綱舉例：「我們從中找到台灣還沒有人做過的題材：台灣妖怪，而這個IP搭配的就是創作、小說、漫畫，甚至還有像百科全書式的整理，成為完整一套『台灣妖怪學』。」廖之韻說，「在創作能量上，台灣的IP其實很強很優秀，可以發展出很具有台灣特色，又好閱讀的IP。」現代人面臨資訊爆炸，「好閱讀」變成很重要的IP推廣條件。

而在輸出台灣特色文化之餘，也將全球共有的社會議題作為發想源頭，就容易與國際接軌，走出台灣這個市場，放眼世界。「全球共有議題的探討，台劇《你的孩子不是你的孩子》就非常成功。社會現象和議題是一個跟全球溝通的絕佳媒介，再經由政府推動，台灣IP絕對走得出去，而且還能讓世界驚豔。」

奇異果出版內容毫不設限，從一般紙本到桌上遊戲，從輕小說到遊戲繪本，只要其內容IP承載著知識，奇異果就會嘗試去做。

不按牌理出牌的奇異果

「奇思異想之果，溫柔革命閱讀」是奇異果文創成立的初衷。這家獨立出版社由一位社會學家、一位心理學兼文學創作者夫妻共同創辦，最常做的事──按照他們自己的說法──每天都在腦力激盪著各種奇思異想，企圖藉此顛覆「傳統出版」生態，擴大閱讀範圍。「我們想要讓『閱讀』更精彩、更多元。」劉定綱說。

劉定綱和廖之韻對奇異果要做的「文創」，有個明確的定義──用有創意的方式，讓文化變得可見，並且讓它成為產業。

這立場讓奇異果無論在選書出版還是閱讀形式上，都成為出版業裡十分「脫俗」的存在。「2013年成立奇異果時，正值出版產值折半，於是我們想，奇異果一定要用新的方法去做、去重建『閱讀』這件事。而且最後的目標，是要創立一個IP數位平台。」

奇異果決定用創建平台為理想、「文創」的方式來做出版，吸引新的讀者進到閱讀的世界，包括了處於資訊爆炸時代的孩子，以及過去因不喜文字而幾乎不閱讀的族群，「我們想要顛覆他們對閱讀的既定印象。另外針對有固定閱讀習慣的讀者，提供他們新的閱讀材料和方式，變成新的閱讀群。」劉定綱想要帶給人們閱讀新體驗：「想讓讀者感到驚訝：奇異果會出這樣的書耶！這樣的主題，奇異果也會做耶！」

奇異果是一家出版社，但隨時扮演IP產業鏈中需要的角色。廖之韻對奇異果在IP文創上的定位，或許更能說明其目標：「我們將出版當作是創作本身，而這奠基於我們對閱讀沒有設限，對閱讀口味的接受程度更是遼闊無邊。」她笑著說：「什麼題材，哪種閱讀方式，從紙張的到立體的；從眼睛看的到耳朵聽的，奇異果都很敢想、願意開拓。」

熟悉出版流程的廖之韻、了解社會文化的劉定綱，兩人都不願意墨守成規，堅持讓奇異果的選書和做書都成為創作的一部分，讓閱讀者有更多樣性的選擇。從幫御宅族去汙名化，還收納了同為社會學者出身的台北市議員林穎孟論文的《動漫社會學》系列，到由國立台灣文學館企劃的憤青作家百年筆戰實錄《不服來戰》，以及鄉民界名人毛遂自薦投稿並原汁原味將PTT文章搬進書裡的《YO 這位BROTHER》等書，其IP內容充滿各種的哏，且無一例外地全都談及了社會、人性、語言、身份、性別、鄉土等重要議題。

廖之韻認為大眾的閱讀口味多樣化，是媒介革命和資訊爆炸下的必然結果，奇異果想藉此讓人們感受「閱讀這件事，怎麼樣都可以」。

閱讀這回事，怎樣都可以

選書路線奇特，但目標永遠很明確，勇於實現夢想的奇異果，邀台灣插畫家作畫，請小說家和詩人任編輯委員，出版了被稱為「史上最美高中國文課本」《奇異果版普通高中課本》，並將搭配桌遊，讓學生「穿越」到文章中的朝代，用卡牌跟古人展開思辨大賽，試圖使孩子從大眾娛樂文化裡習慣思辨。奇異果的目的是讓學生思考：古人這樣講，這樣做，那你怎麼想？

劉定綱說：「你可以跟秦始皇論法家思想，跟花木蘭談性別角色，跟莊子探討生命，跟蒲松齡請教媒體識讀，跟孟母聊聊直升機父母教養問題。」

劉定綱和廖之韻講到最後雙雙大笑了起來，「閱讀變得再也不是一個人安靜做的事，它可以非常有趣、非常圖像化，跟團體合作交流，調動你所有腦細胞，改變對閱讀的看法。」

奇異果不變的目標，是用有創意的方式，將文化變得可見，並且讓它形成產業，最終推動帶有深刻議題與內涵的台灣娛樂（台流）。

為IP創作者搭橋蓋屋

劉定綱認為現今的娛樂產業，特別是民眾接觸最頻繁的影視作品，提供人們看事情的另類角度，不再像以前一樣只是為了好笑和輕鬆，「美國影集『生活大爆炸』是很好的例子，在滿滿笑點的娛樂形式裡，有著很高的知識含量、名人互動，讓人們願意思考。」像這樣的娛樂文化IP產業，有沒有可能在台灣出現？「我們認為有，」劉定綱和廖之韻不約而同點頭，「但是我們要思考，這能帶給觀眾什麼樣的視野？而那不同視野裡一定要有台灣特色。」

劉定綱特別指出做為擁有最大宗視聽族群的台灣戲劇，已經很成功地做到以娛樂為載體，把文化、知識和社會重要議題加以轉譯，並讓觀眾能體驗到故事性，例如《我們與惡之間的距離》、《做工的人》、《返校》到今年很紅的《火神的眼淚》等。後來《我們與惡之間的距離》推出舞台劇、《返校》同時也是遊戲、《火神的眼淚》開了Podcast……「台灣IP產業要保持生命力，有兩點非常重要：原創性和延續性。」劉定綱說：「各種形式的IP產業都應該要有長遠的規劃，做到異業結合，才能把餅做大。奇異果如今就在做這件事。」

全力推動台流（台灣娛樂）的奇異果，認為IP創作者們所需要的長遠規劃，便是透過各種數位創作平台，並藉由國家的力量，把台灣的文化產業推向國際。「韓國便是這樣推動世界級IP『韓流』的成功例子。韓國當年遇到亞洲金融風暴時，將『娛樂IP產業』列為未來國際重點項目。從此韓國的娛樂產業站上世界舞台，帶動文創IP。這背後從選手到資助者，是一個完整的『國家隊』。這經驗很值得台灣借鑒。」

結縭14載的奇異果夫婦之間，有著非比尋常的默契。奇異果跨出的每一步都是兩人腦力激盪出來的結果，除了出版各種有趣的書籍外，劉定綱和廖之韻能開Podcast專門討論追劇心得；也能闢個說書頻道，請來別家出版社的編輯或作者暢談別家作品的核心思想；還為遊戲裡的角色，再寫新的關卡故事並做成繪本。這對夫妻彼此有說不完的話題，講不膩的創作可能性，討論不完的理想與目標。

「創意人在血液中就有種希望『與眾不同』的堅持。」問及奇異果夫婦如何堅持夢想、支撐奇異果，他們的回答是夢想的路上有太多困難，維持住熱情的始終是初心。

面對新時代閱讀模式的多樣化，這家想方設法啟動人們閱讀的奇異出版社，努力帶給文創產業與創作者新的希望和出路，他們觀察社會脈動、重新定義閱讀，期盼打造台灣IP產業的新商業模式，誓言要成為台灣IP與創作者前進世界盃的可靠隊友。