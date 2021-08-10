中央書局回來了！銘記歷史的思想基地

【文˙蘇俐穎 圖˙中央書局提供】

二十世紀初，巴黎的左岸咖啡館，來自歐洲各地的文人菁英譜寫下文藝狂潮的流動饗宴；同樣年代，遠東地區正逢日本殖民的台灣，林獻堂、林幼春、張深切、賴和等受到現代教育洗禮的知識分子與中部地方士紳，集結成立「中央俱樂部」，成為後來「中央書局」的前身。這裡曾是領銜台灣文藝思想的重鎮，百年來不同年代的風雅之士，都在此銘刻下重要的生命記憶……。

「中央書局回來了！」2019年深秋，一則消息在藝文界引起騷動，相傳創立於1927年，在日治時代最大的漢語書店，從1998年宣告熄燈以後，歷經22年的沉寂，經過各方人士的奔走、籌措，將在原址重新開業。

源於浪漫的力量

來到台中舊城中區，站在台灣大道與市府路的路口，路的一頭，連接著送往迎來的火車站，下一個街廓，則是日治時代的行政中心「台中州廳」。

屹立此處的中央書局，是一幢三層樓高的老宅。扇形延展的三角窗店面，米白的外牆搭配大片的玻璃窗，看上去典雅又有朝氣，外牆刻意仿擬復古字體的店招，正向往來的路人親切地招手。

「這幢建築雖然不是國定歷史古蹟，但它的重要性，來自於歷史精神與價值。書店創辦的起心動念，源於一群人民族自覺的情懷，我們稱作『浪漫的力量』。」中央書局副總監沈貞慧如此開場。

猶如今昔呼應的歷史隱喻，憑著對文化藝術的熱情，以及對民族服務的使命感，當年海歸的知識分子如莊垂勝、葉榮鐘，加上中部的地方士紳，如大雅張家、霧峰林家，以共同集資的方式創辦了中央書局。近一個世紀後，書局再重新開幕，也起因於有一群出身中部的藝文人士，眾志成城地接棒，才完成這項近乎奇蹟的任務。

「承接中央書局，對我而言，是偶然的機緣，但似乎又是必然的緣份。」中央書局代表人張杏如如此說。故事源起於來自台中的作家劉克襄，與同樣在中區主持「中區再生基地」的東海大學建築系助理教授蘇睿弼。當他們看見書店在歇業以後，空間一度被出租改為婚紗店、安全帽店，直到安全帽店也撤出後，因建築結構年久失修，惟恐難逃被拆除的命運，對書局深懷情感的他們，遂向張杏如詢問將此建物承租下來的可能性。

孰知這一詢問，打撈出來的竟是千絲萬縷的人際連結。同樣出身中部的張杏如，回憶起童年在中央書局走跳的經驗，以及自己的家庭與多位書店股東後代的深刻交誼，遂慨然允諾。但現實問題接踵而來，因建築物翻修所費不貲，倘若僅以承租的模式，卻投入高昂資金修繕，並不合算，她遂偕其企業家夫婿何壽川，共同捐款到上善人文基金會，以基金會名義買下建物，並在大幅修繕後進駐營運。

1941年中央書局員工合影。

人文與知識的交會

這個在林獻堂、呂赫若的私人日記裡多次被提及，讓他們留連忘返、大手筆購書的知識殿堂，甚至曾舉辦過郭雪湖、陳澄波等名家畫展的文藝聖地，在眾人的引頸期盼下終於重新開幕。

回到百年以前，創辦初時，中央書局的定位便不僅是一家單純的賣店，彼時的創辦人們提出了「中央俱樂部」的想法，包含書局在內，同時策劃了餐館、講堂、娛樂室等空間，而書局除了零售以外，也是一家出版社，不僅擁有出版事業，還發行過《南音》、《台灣文藝》等藝文雜誌。

時間拉到今日，重新開張的中央書局延續了當時的理想，空間上採取複合經營模式，一至三樓200坪的空間，除了精選的文史哲相關書籍展售，亦規劃了文創商品賣場、餐飲服務、閱讀區、讀者講堂等空間，也具備出版的功能，頗有今昔呼應之感。

「希望人們來到這裡，能以不同的面向去體驗『閱讀』。」副總監沈貞慧說明：「我們將中央書局的定位放在『不只是一間書店的書店』。過去的中央書局，是文人交流的場所，我們也期待這裡是一個交流平台，讓人與人、人與書、人與知識的交流，在這裡發生。」

在日治時代，書局的創辦人們因著意識到，在日本政府統治的大環境底下，不僅官方語言均以日語為主，台人受教育更屬不易，因此希望透過文藝啟蒙喚醒同為漢民族的社會大眾民族自覺的意識。

雖然時空背景早已物換星移，但對於本土文化、主體意識的啟發與認同，依舊是中央書局的重要經營主軸。團隊特別引進台中相關主題的書籍，並在一樓特別闢設「台中作家」專區，沈貞慧解釋：「我們這裡的『台中』，並不是現在六都的概念，而是沿用過去『台中州』的標準，涵蓋了中、彰、投三個地區。」包括從賴和、巫永福、廖玉蕙等古今作家的作品，都在入選範圍之內。

而秉持著五感體驗閱讀的想法，店內嘗試規畫由書籍文本延伸出的系列活動，好比由詹宏志率先起跑主持的「週三讀書會」，重新導讀經典文學小說；還有與餐點結合的「作家餐桌」，復刻文學書中描繪的滋味，或者將作家的手路菜端上桌，無非都是希望拉近人們與書本、與藝文之間的距離。

採集資形式開始的中央俱樂部，圖為1927年發行的股票。

老屋風華再現

包含老屋的購入到軟硬體的重建，中央書局的重建之路斥資超過上億，能從破敗到煥然一新，由同樣出身台中的建築師姜樂靜，以及結構技師施忠賢共同組成的修復團隊功不可沒。團隊先為這幢高齡超過70歲的老宅作全面性的健檢，並且在合乎今日的使用需求之下重新改建。

也由於建築物建於二戰結束、物資相當缺乏的年代，當時的鋼筋水泥都屬管制物資，取得不易，加上歷經長年鏽蝕，結構框架都不穩定，修復團隊除了增做新的結構牆體，甚至特別加裝無障礙電梯，以電梯設置處的梁柱框架，來補強整體建築的結構。

能屹立近一世紀的中央書局，在歷史上經歷過多次的蛻變。從1927年在寶町三丁目十五番地（現址為市府路103號）木造平房正式開業；到1948年戰後遷到現在的位置，將原本的木造房改為三層樓的磚造房；如今可謂「3.0版」的中央書局，底氣依舊，風華猶存，仍屹立在此，持續為人們開放一扇通往知識、藝術寶庫的大門。

「不只是書店」的中央書局，積極舉辦各類藝文活動，促進民眾與書的交流。

建築風華巡禮

圓形圓柱與格子天

中央書局原設計者為建築工程師林文章，他參考彼時市區最豪華的彰化銀行建築，使得兩幢建築物在設計細節上若有神似。雖然日後經過大規模的修復，室內最具特色的圓柱陣及大跨距的格子梁天花板，依舊被完整保留下來，古典風格的細節散發出莊嚴穩重的美感。

弧形外觀與扇形空間

建築體水平帶狀的流線外觀，包覆住整座建築物，流露出歐美的新藝術風格與裝飾藝術風格。

八角型洗石子門柱

立面入口的石柱，表面採洗石子工法，斷面處內凹的八角造型，則轉化自日本傳統的木造建築， 銳利的線條中蘊藏著精緻的美感。

同時提供餐飲服務的中央書局，將老咖啡館的滋味端上桌，讓人們從飲食勾起閱讀的興趣。