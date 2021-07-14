讓野生動物重返山林 野灣野生動物醫院

【文˙陳群芳 圖˙林格立】

一隻隻受傷的動物，觸動了一群野生動物工作者的心。他們不忍東部的救傷資源匱乏，野生動物受了傷，只能費時送到南部或西部，往往錯過救援的黃金時刻。為此，他們在2017年成立「野灣野生動物保育協會」，全台奔走倡議，集合群眾募資的支持，2020年在台東池上成立東部第一座非營利的野生動物救傷暨復健中心。野灣至今救援超過140隻動物，小到蝙蝠，大至黑熊、野豬，讓野生動物回家，是他們最大的心願。

「框啷框啷」籠子裡傳來大型動物撞擊鐵籠的聲響，保育員俐落地用吹箭射出麻醉針，幾分鐘後規律而平靜的呼吸聲傳出，保育員抬出一隻25公斤的野豬。牠是前幾天中了套索陷阱的野豬，因為傷勢嚴重只好截肢，到訪這天正好目睹牠清創換藥。手術台上，獸醫師們替野豬戴上麻醉面罩，接上生理監視器，為牠處理傷口，現場屏氣凝神。

手術結束，保育員把野豬抬回籠舍，在一旁靜靜觀察，等待牠甦醒，確定牠恢復意識，大夥這才鬆了口氣。像這樣的救傷工作，三天兩頭就在此處搬演，這裡是位於台東池上的野灣野生動物醫院。

為野生動物請命

2015年底某日一早，當時在屏科大野生動物收容中心擔任獸醫的綦孟柔，接到了台東縣政府來電：一隻被流浪犬咬的全身是傷的山羌奄奄一息，但沒有人力將牠送到屏東。可是一早收容中心的工作才剛開始，綦孟柔只能請對方先找就近的獸醫院處理；不料，下午對方再次來電，實在找不到能醫治的地方。匆忙結束工作，綦孟柔和同事趕往台東，接到山羌再回到屏東的手術室時已是半夜，山羌只剩微弱、隨時會停的心跳，最後只能讓牠在麻醉中安樂死。

山羌的死，觸動了綦孟柔，她驚覺東部的野生動物救傷資源是何等不足。花東幅員廣闊、地形狹長，從南到北200多公里的距離，卻沒有一間收治野生動物的急救站，受傷的動物只能送往南部或西部。費時的車程與移動時的驚擾，除延誤救治，也徒增動物的痛苦。於是綦孟柔動念要在東部建置野生動物救傷中心。她找了獸醫師江宜倫等幾位志同道合的朋友，成立「野灣野生動物保育協會」，一起為野生動物請命。

當時還有正職工作的她們，一有空就全台跑，到處演講倡議，讓大家了解野生動物正面臨的困境。經過三年的奔走籌備，終於透過群眾募資籌得建置經費，野灣承租台糖牧野度假村的一棟空屋進行整修，讓東部唯一的野生動物救傷暨復健中心在2020年8月正式運作。

江宜倫悉心替野豬清理傷口、做檢查。看著截肢處的肉芽，想像牠被套索困住時的痛苦與驚慌，令人不捨。

人與野生動物的距離

多數人對動物的認識，大抵就是貓狗、兔子等寵物，再者就是擬人化的卡通動物，對動物的想像存在著可愛、易親近的粉紅泡泡。大眾鮮少注意到在自然裡維持生態平衡的野生動物，導致野生動物與人們的距離，十分遙遠。但看不到不等於不存在，綦孟柔對外界宣導時，總不忘提醒民眾留心觀察，城市綠地可能就有鳳頭蒼鷹或領角鴞；或是近郊登山步道旁的洞窟，可能就是穿山甲的洞穴。

經濟的開發，使得野生動物的生活空間與人類活動範圍高度重疊。從事野生動物救傷工作多年，綦孟柔觀察到野生動物遭遇的傷害，大多都與人類直接或間接相關。例如棲地因道路開發而破碎，動物為了遷徙遭遇路殺；或是被流浪犬攻擊的山羌，有時甚至一屍兩命；更不用提被套索、捕獸夾等陷阱損害肢體的動物。

保育員廖朝盛分享，野灣最近收到一隻誤闖苦瓜網的大冠鷲，為了掙脫奮力振翅，導致飛羽斷裂影響飛行能力，使牠在野外的生存產生問題。目前野灣打算幫牠找合適的義羽來接上，若行不通就只能等自然換羽，照養的時間可能就以年為單位。

另一隻被民眾撿去養的大冠鷲就沒那麼幸運了，被養在狹小的鳥籠裡，翅膀都被插斷；且民眾不熟悉牠的習性，胡亂以蚵仔餵食，甚至放任海鮮在裏頭長蛆發臭。養了兩周被送到野灣時，獸醫師發現牠有骨折問題，推測就是因為骨折飛不了，才被撿到。但拖了太久關節早已硬化，造成無法挽救的傷害，失去飛行能力回不了野外，只能忍痛將牠安樂死。「如果兩週前就送來，結果就會不一樣了。」綦孟柔心痛地說。

類似案例多不勝數，綦孟柔建議，遇到野生動物時先遠遠觀察，切莫輕舉妄動；如果確定動物落難，也不要撿回家飼養，撥打1999轉知相關單位，才是比較好的做法。畢竟每種動物的習性都不同，民眾若給了不合適的籠舍、飲食等，都可能導致不可逆的傷害。人們一時的關愛反對牠們的生存造成阻礙，恐怕不是大家樂見的。

野灣每天準備新鮮食材，悉心照顧每隻受傷的動物。

無常是一種日常

在野灣，照養動物是全體成員的任務。每天早上會準備新鮮的食物，雜食性動物有根莖類、葉菜、水果等，肉食動物則準備了雞肉、小鼠、昆蟲等，依據各物種的習性給予營養。成員除了上市場採買，還會定期到野外採集，準備構樹、桑葉、野果等，讓動物熟悉野外食物，因為野灣是以野放為目標，不是長期的收容。也因此，不論是餵食或清潔籠舍，同仁都是靜靜地操作，不會跟動物有太多互動，以免牠們太過親近人類，而影響野放後的生活。

走一趟野灣野生動物醫院，會發現動物的籠舍幾乎都用毛巾或帆布蓋住。廖朝盛解釋，應該在大自然裡生活的野生動物，被困在籠舍裡，無處可逃的現實會令牠們緊張，人類的一舉一動都會讓動物感到驚擾，用布隔絕外界刺激，能讓牠們的身心比較安定。

這些設身處地的著想，也體現在一些不經意的細節。建置野生動物醫院時，江宜倫靈機一動，將茶水間取名為「智人廚房」，調理動物飲食的地方則取做「野生動物廚房」，對她而言，人類跟野生動物是平等的，都是共同在這塊土地生活的物種。江宜倫笑說，野灣像是野生動物的信仰中心，「我們希望環境健康、人健康，動物也健康，大家其實是一體的。」保育野生動物沒有人是局外人。

野灣成立至今，已處理超過140件救傷案例。野灣收到受傷動物時會先評估傷勢，救不活的會進行安樂死，減輕牠的痛苦；救得活的，要評估牠將來能否野放。因為野生動物大多不易親人，人類的照顧反倒讓牠處於高壓的焦慮狀態，若無法提供適合長期圈養的環境，安樂死就會是考量動物福祉後的一種選擇。動物進行醫治後，會送入住院部照養，復原時間短則幾天，長則數年數月。待傷勢恢復後，再做進一步的野放訓練。

廖朝盛表示，進行野放評估時，行動、覓食、藏匿三種能力缺一不可，有時候動物看似復原良好，但在野放評估時才出現問題。曾經有隻鳳頭蒼鷹原本虛弱到無法站立，腳趾因循環不良而腫脹、變黑，甚至脫落。在野灣的照顧下狀況逐漸好轉，右腳剩下的前後兩根腳趾也不再脫落，身體越來越強壯。廖朝盛心想，是野放的時候了，將牠移至野放訓練空間，才發現牠的右腳大拇指開始惡化，且太依賴左腳站立而出現前掌炎，導致無法停棲、獵捕。若將牠野放等於是丟到野外等死，最後也只能讓牠安樂死。

生命的無常，早已是野灣的日常。但死亡不等於結束，獸醫師會進行病理解剖，了解死因，也對該物種有更多的認識。每天面對殘破不堪的軀體，或是明明法律禁用獸鋏，卻仍有動物為此受苦，種種的無力，並沒有讓野灣的成員就此悲觀，他們身上反倒有種正向安定的力量。看到動物們受了傷仍奮力求生的模樣，「相較之下我們沒什麼好抱怨的，讓人比較豁達。」綦孟柔表示。

領角鴞

集力使力，實踐想望

對野灣而言，每一次的救援都是挑戰。野灣曾經照養一隻誤闖台東廣原村的落單小熊Mulas，經過10個月的照料，把牠從4公斤，養到40幾公斤。看著廣原小熊被直升機運至山裡，奔跑進森林的模樣，那一刻，什麼鳥事都無所謂，一切都是值得的，「我很為我的團隊驕傲」綦孟柔想起來仍眼眶泛淚。

然而救傷工作只是野生動物保育的後端，要停止悲劇的發生，必須從教育著手。野灣會到東部的國中小進行教育宣導，在孩子心中種下尊重生命的種籽，回頭影響父母。或是透過演講、臉書粉絲頁的貼文，以一個個救傷案例，將野生動物的現況帶到大眾面前。野灣規劃在醫院做教育迴廊，預計今年下半年開放預約參觀，讓人們在不干擾動物的前提，了解救傷工作的內容。唯有讓更多人注意到野生動物，才有改變的可能。

野灣成立至今，一路上受到許多人的支持，有人捐獻動物的伙食、營養品等。今年在和泰汽車的捐助下，合作打造了台灣第一台專門救治野生動物的醫療車。車上設備齊全，有生理監視器、點滴汞浦、麻醉機等，幾乎是一個行動醫院。讓野生動物能在乾淨、安靜的環境做急救，減少運送過程對動物的驚嚇，增加野生動物後送醫院的存活率，讓更多動物有機會回到牠的家。

為改善野生動物保育人力不足的現況，野灣正著手照養手冊的製作及志工招募。靈感源自綦孟柔在明尼蘇達州的野生動物復建中心擔任志工的經驗，中心以照養手冊建立完善的志工制度，清楚記錄各物種的籠舍布置、餵養需求，只要看手冊，志工就清楚動物的照養，第一線人員只要專心負責治療，大大減輕人力負擔。那間復健中心只有約十名正式員工，每年卻能救傷一萬隻野生動物，讓綦孟柔大開眼界，當時就暗暗決定要將這個制度帶回台灣。

救傷、宣導、培育人才、改善工作環境……，雖然協會才成立四年，在拮据的人力與經費下，野灣仍馬不停蹄地實踐她們對野生動物保育工作的理想。看著野灣的每個人滿懷熱情與樂觀地說著對保育工作的期待，不禁覺得，野生動物的保育有野灣真好，綦孟柔靦腆的笑了笑，「沒有啦，喜歡做而已。」

野灣在池上成立東部第一座野生動物救傷中心，來自北中南的成員們，一起實踐他們對野生動物保育的想望。