【文˙林格立 圖˙林格立】

小時候的家就住在市場裡，樓下是爸爸開的冰店，每天上午那些來市場採買的人，渴了累了總會到店裡歇歇腳，喝杯果汁兼吃碗冰。生意空檔，爸爸也會帶我到市場走一圈，問我今天想吃什麼？這個父子間的習慣，一直到我長大出社會，開始工作了都還維持著，只要我有空回老家，就會陪父親到市場逛逛。

或許是成長過程的記憶，我對於傳統市場有一份特殊的情感，在市場裡人與人之間不只是單純的買賣行為，更多的是親切與人情。現在因為大賣場的興起，加上停車方便，消費者自然轉移到賣場，一次購足生活所需用品，傳統市場也就日趨沒落。

入夜後的東門市場，搖身一變成為各國美食小餐館。

曾經是熱鬧鼎盛的新竹東門市場，現在上午依舊維持著傳統市場的功能，來採買的大多是一些商家的老顧客，難得會見到年輕人來到這個場域。為了活化這座老市場，這幾年新竹市政府引進了年輕人進駐開店，並且逐漸發展成了網紅名店，到了傍晚，傳統市場華麗轉身，成了各國特色美食小餐館，也吸引了年輕族群上門光顧。

台中忠信市場老舊的空間氛圍，吸引了年輕人來這邊尋幽探密。

台灣各地的老市場，這幾年也都陸續在轉型或改裝，迎合新世代的消費習慣，也有百貨商場把傳統市場整個複製過去，提供了更好的購物環境，也保留了傳統市場的人情味。每個世代都可以在各自的生活體驗中，找到跟市場的那份美好連結。

百貨商城業者，複製傳統市場模式到賣場去，提供了更舒適的購物環境，也保留了傳統市場的人情味。

新竹東門市場上午仍維持傳統市場的運作，店家與顧客除了做買賣也會閒話家常。