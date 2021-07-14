愛上第二故鄉 來自希臘的台灣女婿裴思達

【文˙李珊瑋 圖˙林格立】

緣份在視線接觸的剎那開啟，跨越千里，留駐幸福。

國際知名的粒子物理研究者裴思達，由希臘赴美求學，對來自台灣的女孩一見鍾情。婚後旅居歐美多年，卻在喜獲麟兒後於2014年選擇回到妻子的故鄉──台灣。入籍台灣的裴思達，不僅喜愛台灣的美食，讚嘆優質的社會人文，更對台灣的學術環境及科技生產能力給予高度肯定。

在政府經費支援下，裴思達運用台灣的優勢科技，建置全台第一座「矽基偵測器」，並得到歐洲核物理研究中心緊湊渺子線圈（CMS）實驗，指定為下⼀代粒子成像量熱器偵測器的生產基地，引領台灣精良的軟硬體實力在國際發光。

迷上物理的科學家

由廣達電腦副董事長梁次震出資所建的次震宇宙館，四面垂直俐落的遮陽板，在日照下，熠熠發光。走進台灣大學這座2018年入圍WAF世界建築獎決選與Architizer A+ Awards國際建築獎特別獎的地標性建物，瞬間把環繞四周，喧擾的車水馬龍摒拒在外。仰望外方內圓的建築中心，挑高38米的觀月中庭天井，讓人有融入宇宙時空的震撼。踏著金屬沖孔板的點狀投影，來到裴思達的研究室，在挑高四米的空間裡，裴思達用溫暖的笑容，回憶起成為台灣人的點點滴滴。

「台灣和我的家鄉很像。」來自希臘的裴思達，不但說的一口流暢的中文，還能閱讀漢字。「我和太太還是習慣用英文溝通，我都是看電視學中文的。」說起融入台灣生活的經過，裴思達滿臉幸福的笑容。

「希臘的父母和台灣的一樣，都希望孩子要讀一個將來出路比較好的學系。」原本學習電機工程的裴思達，卻因感到無趣勉強完成學士學位後遠赴瑞士，參加三個月的夏季課程，接觸到大型強子對撞機（LHC）計畫後，就深深被物理學及無窮盡的宇宙所吸引。「可能和我的個性有關吧。」生性浪漫的裴思達，喜歡運用天馬行空的無拘思緒，探索人類的起源與星球未來的發展。

位於台灣大學的「台灣高能物理聯合實驗室」，主要任務是對製作完成偵測器進行測試與分析。

推崇台灣的學術環境

「這個場景，就是模擬宇宙混沌，生命起源的樣子。」裴思達興沖沖地來到宇宙館的休閒空間，指著屋頂的裝潢介紹著，眼中閃爍著對宇宙和生命的崇敬與讚嘆。1999年取得德州大學奧斯汀分校粒子物理學博士後，在哥倫比亞大學和威斯康辛大學麥迪遜分校繼續鑽研。2005年到英國雪菲爾大學，由講師到教授，近十年的教學和研究中，裴思達的學術成果更上層樓。

「台灣的學術研究環境很好。」2014年裴思達做了一個重大的決定，選擇舉家回到妻子的故鄉──台灣。他在國立台灣大學物理系任教外，還擔任校內新成立的「粒子物理和粒子天文物理學」小組（PPPA）負責人，在他和研究團隊的努力下，讓台灣高科技的軟硬體實力，受到國際矚目。

走進實驗室，裴思達指著位於天文數學大樓實驗室內的高科技精密儀器，「號稱『上帝粒子』的希格斯玻色子，就是2012年由歐洲核子研究組織（CERN）透過這種偵測器發現的。」這是物理界的重大里程碑。在各參與研究團隊（中研院、台大、中大、成大等）的共同努力下，得到科技部經費補助，建置全台第一座同類型原型偵測器，其所有元件都由台灣生產製造。這台「台灣矽基偵測器（Taiwan Silicon Detector Facility，TSiDF）」在2019年3月正式營運，並於今年1月，在科技部的主導下，結合所有參與的研究團隊，組成「台灣高能物理聯合實驗室」（Taiwan Instrumentation and Detector Consortium，TIDC）。

在多國先進科學家參觀「台灣矽基偵測器」設施後，這項尖端精密實驗儀器，受到來自日本的理化學研究所（RIKEN）、美國布魯克赫文國家研究所（BNL）及麻省理工學院（MIT）等20位科學家的肯定，同時期許這項設施能夠為BNL研究所sPHENIX實驗的追蹤裝置，提供生產空間。

擔任計畫發起人的裴思達表示台灣被世界上最傑出的實驗團隊，歐洲核物理研究中心的CMS 實驗，指定為下一代粒子成像量熱器偵測器的生產基地，未來將提供5,000個感測器模組，而且建造偵測器核心元件的整個製程，都將在台灣進行，這是台灣科技史上重大的榮譽，也是台灣團隊共同的功勞。

2003年，裴思達進入總部位於瑞士的CERN，參與了超環面儀器（ATLAS）實驗，為LHC中四個探測器實驗之一。2014年，他加入CMS實驗，並成為高粒度量能器（HGCAL）計畫委員會的副主席。在一個全球逾60所學術機構參與的組織中擔任此職位，無疑是聯絡台灣學術界與尖端科技的橋梁。

「台灣高能物理聯合實驗室」為無塵室，主要是將矽晶圓材料製作成偵測器。

愛上來自美麗之島的女孩

曾經在美國紐約、德州、加州三地的實驗室間奔波七年的裴思達，單調的生活中，他用運動自我調劑。「那時候我常常一個人到金門大橋跑步看日落。」說起當時同儕間的一個笑話，裴思達仍然忍俊不已。由於實驗室地處偏遠，生活機能不佳，例如在紐約州的布魯克赫文國家實驗室（Brookhaven National Laboratory）工作時，有研究生便戲稱在BNL做事，簡直是「Be iN helL」，無聊得宛如地獄。「來到台灣，感覺生活就像天堂般美好。」

「在德州遇到我一生的最愛。」在弟弟經營的咖啡廳裡，裴思達遇到來自台灣的女學生劉鈺屏，「當時我只知道福爾摩沙意思是美麗之島。」在目光接觸的剎那，裴思達立即被劉鈺屏吸引。「我對她是一見鍾情。」墜入愛河的裴思達，因為妻子，而認識台灣。

「希臘和台灣有很多相似的地方。」經常帶著孩子騎腳踏車，或去海邊游泳的裴思達，父子倆徜徉在海水中，彷彿回到地中海的希臘。「我們結婚很久後，才有孩子。」期待多年的愛情結晶，受到雙方祖父母的寵愛。「我們每年都會帶著孩子回希臘和台灣。」重視家庭和倫理，是雙方的共識。為了減輕三地往返奔波的辛勞，而且離家多年的妻子，越來越思念家鄉，疼愛妻子的裴思達，毅然放棄英國的教職，帶著妻小回到台灣。「我太太是客家人，又很會做菜。」回到新竹芎林，台灣女婿對客家傳統習俗感到親切又有趣，好客的裴思達經常邀請好友鄰居們共聚一堂，品味妻子的好手藝。

說起台灣美食，裴思達如數家珍，香雞排、臭豆腐配啤酒，乾麵加上一盤豬頭肉，宜蘭鴨賞、蔥油餅，更是造訪時一定要吃的美食。

研究生手中拿著六英寸HGCAL偵測器模組，和裴思達（左）進行討論。

台灣女婿愛上台灣

「我有台灣身分證，我是台灣人。」說著流利的中文，裴思達以身為台灣人為傲。「台灣真的有很多地方比別人強，只是你們自己還不知道。」其實裴思達決定定居台灣時，也是經過深思熟慮，仔細觀察評估過的。「台灣的醫療品質和制度真的很棒，交通建設也很便利。」比起歐美，台灣較低的稅金和油價，更是吸引他的重要因素。「而且台灣的治安很好。」裴思達唯一感到困擾的，就是近些年來，空氣品質越來越差。「有時候會讓我過敏。」他認為未來應該鼓勵用電動摩托車取代現有的汽油機車。部份不遵守交通規則的車輛和行人，裴思達也認為應該參考歐美的嚴厲罰則，遏阻違規。

「台灣的基礎教育很好。」裴思達放心把家安置在台灣，唯一的寶貝兒子也在台灣接受國民教育，完全融入在地生活。假日固定和球友練球的裴思達，在足球場上快樂奔馳歡呼。「足球講究的是團隊默契，做實驗也是一樣。」

跨越半個地球，粒子物理權威裴思達，不僅在台灣作育英才，更遇到最佳合作團隊，產出源源不絕的研究能量，和政府共同打造與國際同步接軌的優越產學合一環境，讓更多精英樂於留在台灣發展。「我熱愛這片土地，也相信明天會更好。」裴思達說。

台灣大學次震宇宙館挑高38米的觀月中庭天井，讓人有融入宇宙時空的震撼。