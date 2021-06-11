打開海底的時空寶藏 水下考古在台灣

【文˙蘇俐穎 圖˙文化部文化資產局提供】

1995年，澎湖人口中的「潛水第一將軍」漁民黃加進，在澎湖將軍嶼海域潛水時，意外發現海底的沉船與古文物，經通報後，政府相關單位啟動調查，就此開啟台灣水下考古發展。走過人力、設備，甚至法律制度尚不完備的年代，今日的台灣擁有一支迷你精悍的水下考古隊，彷彿遙然呼應著歷史，其工作基地就設立在澎湖馬公港旁。

1995年，澎湖人口中的「潛水第一將軍」漁民黃加進，在澎湖將軍嶼海域潛水時，意外發現海底的沉船與古文物，經通報後，政府相關單位啟動調查，就此開啟台灣水下考古發展。走過人力、設備，甚至法律制度尚不完備的年代，今日的台灣擁有一支迷你精悍的水下考古隊，彷彿遙然呼應著歷史，其工作基地就設立在澎湖馬公港旁。

酷寒的冬季剛過，我們來到澎湖拜訪水下考古工作站。踏入這個低調的空間，空氣裡飄散著微微的海水鹹味，放眼望去，地上大量的塑膠箱裡浸泡著各式古物，置物架上除了基本的潛水裝備，另有電子錶、潛水剪刀、防水的寫字板，甚至佈方、浮球，以及高規格的聲納等工具。在辦公室的白板上，則密密麻麻地寫滿了今年度的工作排程。

「『JG1』是『將軍一號』，『SBL』是『蘇布倫號』，『GB』是『廣丙艦』……」水下考古隊隊長黃漢彰教我看懂這些代碼，「這些都是我們的成果。」他自豪地說。

受影視娛樂的影響，水下考古往往喚起人們的好奇心，近年國內多場水下考古展覽，也大受民眾歡迎。 （林旻萱攝）

台灣水下考古急先鋒：臧振華

台灣正式以國家名義開始推動水下考古，不過十餘年。事在人為，促成台灣開始發展水下考古的關鍵人物，不可不提考古學家臧振華。

「海底就像一個巨大博物館。」「比起陸地，這些人類文化的遺存與文化景觀的重要性毫不遜色，在某些方面，可能還有過之。」臧振華表示。包括了沉沒水中的船隻、飛機、文明遺址、化石遺跡等，因著長年封存在水中，有如時空膠囊，往往蘊藏造船、貿易、工藝、重大事件等豐富的歷史訊息，是屬於所有人的珍貴文化資產。

在過去，許多沿海、離島的漁家，多少都有在捕魚時，同時撈捕到陶瓷錢幣等古物的經驗，加上在2016年以前，因未明文保護，故許多懂門路的古董商會定期到漁家收購打撈到的文物；甚至有漁民不以捕魚為業，改撈海底的沉船廢鐵，雖然經濟價值更高，卻也因此造成文資的流失與破壞。

臧振華是在美國哈佛攻讀考古學時接觸到水下考古學，「當時就覺得很有趣，台灣也應該要發展這個領域。」他進一步指出，台灣周邊廣闊的海域，包括在1萬2,000年前曾是連結台灣與大陸之間的陸地，冰河時代結束以後，海面上升被淹沒，後來則成為古代海上絲路與大航海時代的重要的航道，但另一方面，有「黑水溝」之稱的台灣海峽洋流湍急，暗礁密佈，行船不易，可想而知，海面下必然有許多值得探究的文物。從美返台以後，臧振華便開始積極地呼籲國內發展水下考古的重要性。

直到聯合國教科文組織在2001年制定《水下文化遺產保護公約》（UCH公約），明確定義水下文化資產的範疇、價值，並予以保護；2004年，台灣政府也與之呼應，行政院正式頒定「國家海洋政策綱領」，2006年8月擬定「水下文化資產保存維護計畫」，水下文資終於受到國家重視，臧振華也受文建會（今文化部）委託，著手組織專業的考古團隊。

中研院院士臧振華在美國接觸到水下考古，回台後積極呼籲國內發展水下考古的重要性，是台灣水下考古的先驅。 （林旻萱攝）

把考古工作從陸地搬到海底

20世紀中葉以來，因著水肺發明，人們終於有能力長時間在水下活動，許多因地殼變動、海面提升的古代建築或聚落，以及因船難及海戰所沉沒的船隻，甚至因人為丟棄而在海底，不見天日的文物，逐一被發現或打撈上岸。

被電影《鐵達尼號》影響的人們，對於海底古物往往賦予了無限的遐想，但是「海底撈寶」與「水下考古」，可是有著天壤之別。「水下考古，是專業的技術，也是一門學問，同時格外需要毅力與耐心。」臧振華正色地說。

水下考古結合考古學、潛水技術與海洋探測技術，另外也要有航海、歷史、文物維護與修復等多種專業人員參與，是一門跨領域的學問，人才也涵蓋了水下考古、海洋科技、潛水以及出水文物維護等不同領域的專家。

至於面對茫茫大海，該從何下手？經過訓練的專業團隊，有著明確的作業步驟。他們先從史料文獻中蒐集線索，包括港口、貿易航線、海戰，再加上水域的地形與環境資料；由於民間也有不少船長、潛水人，就像黃加進一樣是隱藏的水下考古專家，他們也有可能從捕魚的經驗中知悉沉船的地點，團隊藉由鍥而不捨地搏情感，取得可靠的消息來源。

最後，將所有資料交叉比對，規劃出最有可能發現目標物的「調查敏感區」，接著以人力目視，或者運用側掃聲納、多音束測深儀、底層剖面儀、磁力儀，甚至無人潛航機等儀器設備進行系統性搜索。

出水文物。

海底名偵探：水下考古隊

與陸地考古不同，水下考古格外受天候、海象的限制，以澎湖為例，受強烈的東北季風限制，真正能出海的時間通常只有四到十月之間，動輒一天半日的航程，但受限於水壓，每名潛水人員在水中作業的時間，僅有寶貴的30分鐘。

即便前置作業如此曠日廢時，當我們訪談團隊八個大男生考古工作的甘苦，他們卻一致地露出對外人難以言傳的笑。「考古工作一點都不無聊。永遠都在探索未知，找尋新的發現。還沒發現以前，需要集中精力去規劃與準備，有了發現以後，當然會有很大的成就感。」作為領導者的臧振華傳神地形容。

出人意料的是，雖然科技已進步不少，「水下考古仍舊很危險。」臧振華相當嚴肅地表示。即便海面上看起來風平浪靜，但海底下卻是變幻莫測，尤其沉船的地點，常不外乎是暗流洶湧或者礁岩遍布的地方，加上海底能見度不佳，還有廢棄漁網隨處漂流，都提高水下考古的危險性。為此臧振華隨時叮囑團隊務必謹守紀律，除了出發前確實檢查，下海後也須小心謹慎、遵守規範，同時還得兩兩一組，相互支援，彼此關照。

文物適度出水，民眾寓教於樂

「通通不准動！」刑偵劇裡，機敏的警探站在凌亂的案發現場，他們屏氣凝神，從散落四處的蛛絲馬跡裡，嘗試拼湊出合乎邏輯的來龍去脈──考古工作，與辦案破案若有神似。

在費盡一番千辛萬苦，終於有所發現，「考古」的重頭戲才真正開始。專家必須從現場的線索中去判定、推斷目標物的內容與意涵，並且建立出脈絡。到2020年12月為止，團隊已在台南安平、澎湖、綠島等地區，發現97處具體目標物，經過確認後，其中的20處正是歷史沉船，更有六處因高度文資價值，被主管機關依法列冊保護。

台灣正式啟動水下考古，至今是第13年，臧振華除了受委託組建及領導團隊，現在進一步關切水下文資在教育推廣和產業推廣上的發展。正如世界知名的瑞典「瓦薩沉船博物館」、英國「瑪麗羅斯號博物館」，除了文資保存，還能發揮教育功能，促進在地觀光產業的發展。

雖說水下文物從出水到後續處理相當不易，包括清潔、脫鹽等，時間動輒數年，甚至數十年，耗資甚鉅，UCH公約也建議水下文資以「現地保存」為原則，但團隊正按計畫將指標性的文物適度出水，為的是籌備一處屬於台灣人的水下文物博物館，希望這份深藏在海底的寶藏，能有機會與全民共饗。

英國商輪博卡喇 英籍船博卡喇1892年10月由上海出發，預計返回香港，因遇颱風在澎湖姑婆嶼觸礁沉沒。船上除了郵件，還載著一批到香港參加比賽的英國板球選手，沉船事件轟動，包括當時的美國《紐約時報》及多家英媒均有報導，事後英國等國捐款在姑婆嶼上興建「英輪遇難紀念碑」。

甲午戰船廣丙艦 建於清代的廣丙艦，有別於中國傳統倚賴風力的帆船，是一艘配有新式武器與動力系統的鐵甲船。曾參與甲午戰爭的廣丙艦，在清戰敗後，來到山東威海地區避險，卻被日軍俘獲，後日人將其改成日本軍艦，1895年作為訓練艦來台時，在澎湖海域觸礁沉沒。