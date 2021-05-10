成功不必在我 DNA鑑定高手陳福振

【文˙曾蘭淑 圖˙林旻萱】

2020年獲考試院選拔為公務人員傑出貢獻獎的新北市警察局警官陳福振，除了運用鑑識科技協助破案外，他也接下吃力不討好的工作，在有缺漏的體制中，為社會底層的遊民、無人聞問的無名屍尋找家人。當尋人成功，落葉歸根，不再有遺憾。

2020年獲考試院選拔為公務人員傑出貢獻獎的新北市警察局警官陳福振，除了運用鑑識科技協助破案外，他也接下吃力不討好的工作，在有缺漏的體制中，為社會底層的遊民、無人聞問的無名屍尋找家人。當尋人成功，落葉歸根，不再有遺憾。

來到新北市警察局的「刑事鑑識中心」，樸素靜穆的氛圍，工作人員不發一語地埋首工作，似乎與《CSI》影集中，有著尖端科技以及冷洌藍光的場景大相逕庭。穿著白袍實驗衣的警官陳福振，一一介紹看似理化教室，卻是全國唯一獲得DNA 鑑定、空氣槍鑑定等七項認證的鑑識實驗室。

而陳福振彬彬有禮的態度，也不像傳統印象中氣勢凌人的偵訊警官。他一身學者氣息，因攻讀博士，多方鑽研空氣槍動能與彈丸比對，至今已發表七篇論文；這十年來負責DNA實驗室，也寫了五篇有關DNA鑑定的論文，不論刑事偵辦，或是協尋身分不明人口，他工作的重點與績效都圍繞著人體唯一獨特的編碼「DNA」。

解碼沈默物證

曾參與白曉燕命案，官階為警務正的陳福振，從事刑事鑑識工作20多年，他以2018年新北市永和中正橋的斷頭分屍案為例，指出DNA的重要。雖然大眾媒體都在關注凶嫌分屍手段殘忍，但在偵辦的最前線，由於河堤現場十分混亂，送到實驗室多達100多個證物，陳福振帶領同仁抽絲剝繭，從刀子找到死者微量的DNA，成為破案的關鍵。

因為確認是凶刀後，警方從這把由德國進口的特殊刀子，找到販賣的店家，從調到的影像中，尋線找到買刀人與主嫌。

由於此案還有一隻狗是受害者，有經驗的陳福振率先進行人血測試，排除其中50個證物並非人血，有助快速釐清案情。原來在砍殺的過程中，凶嫌砍了死者養的狗lulu的鼻子，導致現場狗血四濺。警方又從小血點的位置，排除死者並非在家裡被殺，而是在河堤現場。

累積現場勘查十多年蒐證經驗的陳福振，採證過程中，難免遇到屍體因為腐敗嚴重，蟲蛆滿身，導致DNA難以採集。他以冷靜的語氣說，這時不能只用棉棒輕輕刮，有時必須取屍體身上的骨頭，避免刑案現場如果第一次採證沒有採到，證物就不見了的失誤。帶著為死者伸冤的心態，陳福振心無所懼。

2019年新店廚餘桶發現嬰兒浮屍案，陳福振從小嬰兒臍帶連接的胎盤中，先找到媽媽的DNA。警方在附近的旅社，發現疑似一對新加坡男女可能是棄嬰者，又從旅社的浴室找到一塊組織，加以比對，證實是媽媽的DNA，藉此定罪。據媒體報導，法醫解剖遺體發現，嬰兒出生時仍為活胎，台灣檢方2020年將此二人依殺人罪發布通緝。

DNA鑑定，是檢警破案的重要工具。

DNA資料庫告訴我，你是誰？

理論上DNA除了同卵雙胞胎以外，沒有二個人的DNA是一樣的，因此可以用於親子鑑定。然而對警方而言，DNA除了用於刑事偵辦採證定罪，還可以做什麼？陳福振因而將DNA用於協尋失蹤人口上，但會開始這項工作，他娓娓道來，是因為一個令人心酸的故事。

十多年前，一位失智者走失了，焦急的家屬到警察局報失蹤，而且家屬非常認真，當下就到法醫研究所進行DNA存檔。同時間，這位失智者被路人送到新北市警察局，因為不知道他是誰，列為遊民，經社會局收容安置到安養機構，由政府每天支付600元的安養費。

這位失智者五年之後往生，變成無名屍體，他的DNA進入「無名屍體DNA資料庫」，此時系統才能比對到家屬的DNA。當家屬領回骨灰時，淡淡地留下了一句話：「既然公部門早在五年前就找到他，為什麼不能在五年前，他還活著的時候還給我們？」

陳福振累積現場蒐證的豐富經驗，他常指點後輩，蒐證需仔細審慎，否則刑事現場無法重來。 （陳福振提供）

時任新北市副市長的侯友宜2013年在一次失蹤人口會議中提到這個例子，「為什麼不在人還活著的時候就讓家屬找到呢？」於是指示相關單位研擬對策，解決體制缺漏的問題。陳福振因此主簽了一個公文，開始為還活著的「遊民」進行DNA的建檔工作。

結果發現，在新北市收容登記有案的41位遊民，並不全都安置在新北市的安養機構，有些早已被安置在花蓮、苗栗，導致採集工作跑遍全省。陳福振苦笑著說：「我這才體會到，難怪家屬找不到。」

「賓果！」2014年所建立的「新北市收容遊民DNA資料庫」，在第一時間進行比對，就確認了九位遊民身分，找到家屬，讓他們回家。其中一位已被政府收容31年，還有一位住在彰化的家屬找失智的媽媽找了20年，並且已對母親進行死亡宣告。2020年家屬得知可以去做DNA比對，找到遠被安置在花蓮玉里安養中心，已經失智的母親，一家人重新團圓，員林警分局熱鬧地舉行記者會。但能成功找到人的關鍵，正是透過陳福振2014年起全台趴趴走找遊民做DNA，所建立的資料庫才能比對成功。

透過鑑定空氣槍中的彈丸，禁止玩具工廠販售具殺傷力的玩具槍。

落葉歸根，不再遺憾

新北市社會局目前每收容一位遊民就建檔，透過指紋與DNA，已讓16名因為失智、身心障礙等原因不知道自己是誰的遊民回家。為了避免家屬不知道可以做DNA，可能錯失找失蹤家人的遺憾，陳福振2019年開始，蒐集新北市2011年以前警局受理失蹤人口的資料，逐一過濾，建立490多個失蹤人口家屬的資料，他與同仁開始不厭其煩地打了近500通電話，終於連絡上65位家屬願意前來做DNA。

法醫研究所現有3,000件無名屍體DNA資料庫，時日久遠，早已無人聞問。但這65件家屬所提供的DNA，與法醫研究所「無名屍體DNA資料庫」比對後，又再確認了十位因為自殺、風災成為無名屍體的身分，其中有2001年的無名屍體，直至陳福振2019年的行動，才確定身分，讓家屬領回骨灰。

俗語說：「人在公門好修行」，陳福振用DNA科技，為社會底層的遊民與無聲的逝者找到家人，功德無量。他認為，當家屬被通知找到時，不管是生是死，真正知道的時候，讓家人放下心中的一塊大石頭，不致留下遺憾，是很有意義的事。