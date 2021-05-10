為孩子打造昆蟲館 養蟲達人柯心平

【文˙謝宜婷 圖˙林格立】

當年以榜首之姿錄取台大昆蟲所的柯心平，原本的夢想是成為教授，回母校教書，但他畢業後選擇投入創業，人工飼養昆蟲，拒絕野外捕捉。優質的飼養技術，大量繁殖了罕見的澳洲彩虹鍬形蟲，許多海外博物館也是他的客戶。

然而，賺錢不是他的目的，「做對昆蟲有幫助的事」才是他的使命。接下「台灣昆蟲館」館長一職後，即使連年虧損，他還是不願放棄童年的夢──搭造一處讓孩子能免費觀察昆蟲的地方。

當年以榜首之姿錄取台大昆蟲所的柯心平，原本的夢想是成為教授，回母校教書，但他畢業後選擇投入創業，人工飼養昆蟲，拒絕野外捕捉。優質的飼養技術，大量繁殖了罕見的澳洲彩虹鍬形蟲，許多海外博物館也是他的客戶。

然而，賺錢不是他的目的，「做對昆蟲有幫助的事」才是他的使命。接下「台灣昆蟲館」館長一職後，即使連年虧損，他還是不願放棄童年的夢──搭造一處讓孩子能免費觀察昆蟲的地方。

傍晚六點鐘，原本靜謐的昆蟲館，開始播放輕巧的音樂，背著書包的孩子牽著母親的手陸續走進來，旁邊還有幾位20多歲的男孩，也像小孩一般，仔細觀察透明櫃內的昆蟲。這裡不收門票，歡迎任何對昆蟲有興趣、有問題的民眾登門造訪。

從小愛蟲，立志研究

走進台北麟光捷運站附近的昆蟲館，環顧四周，發現牆上掛著一塊匾額「蟲界傳奇」，指的正是館長柯心平。

他飼養的昆蟲有一萬多隻，因為飼養技術優異，有些成蟲體型還創下金氏世界紀錄，堪稱「台灣最會養昆蟲的男人」。不過，他的童年與凡人無異，只是多了一些緣份與執著。

就讀台北國語實小期間，因為學校鄰近植物園，柯心平下課後常跑到園內觀察水溝裡的小魚、小蝦。升上國中後，學校離植物園更近了，他常在打掃時間，發現水溝裡有從隔壁流過來的生物。日常觀察加上台大昆蟲營的體驗，加深了他對昆蟲的熱愛。

後來成功高中到校招生時，柯心平立刻被學長手上的昆蟲吸引，為了知道牠的來源，也好奇該校的蝴蝶博物館，平常成績不好的他，開始認真讀書，最後如願考上。進入高中後，開始了熱血的年少時光，柯心平笑著說：「那個時候到烏來抓蟲，根本是家常便飯。我們常常坐最後一班公車到烏來，晚上抓蟲，天黑了就睡在涼亭，隔天坐最早的公車去上學。」

「當時的我，幾乎已經認得台灣百分之90的蝴蝶，只要牠飛過去，我就可以知道種類。」因為野外經驗比同學豐富，柯心平就讀台大昆蟲系時，大一就進入研究室。從小立志當昆蟲學家的他，大學畢業後繼續攻讀研究所，一步步接近目標時，卻發現自己不想侷限在特定昆蟲的研究領域，而是實際接觸更多昆蟲，做更多有益昆蟲的事情。

柯心平喜歡各種動物，圖為新竹館戶外綠地上的黑冠麻鷺。

人工飼養，保護生態

柯心平研究所畢業時，正值電玩「甲蟲王者」風潮，全台的昆蟲店在巔峰時期有高達80多家，飼養昆蟲的民眾越來越多，業者從野外捕捉的量也大幅提升。擅長養蟲的柯心平見此現象，決定創業，大規模人工飼養，以降低對生態的傷害。

「業者從野外抓，一天就可以抓100多隻鍬形蟲，但人工繁殖，是抓少數回來繁殖，要養一年幼蟲才會長大。」柯心平說明，雖然這麼做成本較高，但可以掌握昆蟲的生長履歷，確保其品質，也能清楚告訴消費者，這隻蟲的壽命還有多久。

飼養昆蟲時，主要注意事項有溫度、食物新鮮度、容器大小、干擾程度，柯心平生動地說：「甲蟲只要一兩個月換一次食物就好，每天換會嚇死牠，不小心驚動到牠，牠會以為自己要被吃掉了！」而當幼蟲被養得越大，成蟲就會越大。原則看似簡單，但擁有長年的飼養經驗與知識，才能掌握關鍵。

問起柯心平有飼養哪些罕見品種，他思考了一會，難以在「得意之作」中挑選出一個來介紹。「你有看過彩虹鍬形蟲嗎？非常漂亮，牠的外殼會反光，但牠只住在澳洲北部熱帶雨林的小山上，標本也非常稀有，一隻要價台幣五六萬。」後來柯心平幸運地透過一位熟識的日本學者取得合法幼蟲，悉心照料後，培養出大量成蟲。原本是旗艦級的彩虹鍬形蟲，現在變成飼養的入門款。

另外，產地在玻利維亞山區的撒旦大兜蟲，屬於數量稀少的保育種，任何的國際交易行為都受到《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》管制，但是柯心平人工飼養的則沒有這個限制，有助於該類研究在國際間的交流。

新竹館的蘇卡達象龜總是吸引小朋友圍觀。

為理想經營昆蟲館

2008年，柯心平接下台灣昆蟲館館長一職，但當時「甲蟲王者」風潮已到盡頭，全台的昆蟲店只剩下三、四間。他回憶當時：「大家都覺得我是白癡，台灣的甲蟲風潮已經跌到谷底，為什麼我還要進來這個市場。」但他認為，當炒作的熱情退去，才是教育民眾正確飼養觀念的好時機。

「小朋友養大昆蟲，只想拿來打架，打架其實沒關係，甲蟲的構造本來就是為了打架，前提是兩邊勢均力敵，才不會有傷害。」柯心平希望透過昆蟲館，告訴孩子飼養昆蟲的重點不是「多」就好，而是在過程中培養照顧生命的態度及觀察與分析的科學精神。

柯心平對課程品質講究，要求昆蟲館的老師寫下每堂課的理念，也規定他們出外授課時，只能帶三種動物，才能讓學生有充足的時間觀察與認識，避免只是走馬看花，單純在欣賞「昆蟲秀」。副館長賴幸詩也表示，老師出營隊或導覽前，都要先經過館內受訓與考試，模擬學生的提問與當天會發生的狀況，以免單向無趣地向學生解說。

台灣昆蟲館的定位是昆蟲資訊中心，除了教育之外，也歡迎民眾來詢問任何有關昆蟲的問題。「只要是對動物有幫助的事，我們都會去做。」柯心平表示，最近團隊受台北市政府委託，製作「蛇類快速辨識圖鑑」，幫助消防員抓蛇時，迅速判斷蛇的毒性，而動保會也請昆蟲館教導大眾關於蛇與蜥蜴的基本常識，防止民眾一股腦兒殺死誤以為的「害蟲」，影響生態。

睫角守宮。

不懂商業，但堅持原則

台灣昆蟲館經營迄今12年，陪伴許多愛蟲的孩子度過童年，學習面對死亡。「有些孩子升上國中後，還是會回來問問題，與我們分享最近看到的蟲。」賴幸詩說，即使孩子長大後沒有那麼多時間養蟲，但依然對動物充滿熱情，目前團隊中的一位成員，就在高中時期擔任過館內志工。

談起昆蟲館經營之道，柯心平說：「我的專長是養昆蟲，不是賺錢。」沒有太多商業策略，但有一定要掌握的原則，教學生養蟲「簡單為上」，不為圖利而提供多餘的商品，「很多業者會為了賺錢，告訴學生要買營養水，但只要基本的腐植土就可以了。」

被商業雜誌描述為「年營收兩百萬，靠夢想吃飯」的柯心平，提及這樣的頭銜時，卻一時語塞，眼神裡盡是說不出的心酸「他們沒寫到的是，我為了昆蟲館，還去貸款。」但即使連年虧損，他為了理想，還是努力實踐「對動物有幫助的事」。昆蟲館內收留多隻民眾棄養的生物：紅龍、鵪鶉、巴西龜……，「連小朋友也丟給我們。」柯心平開玩笑說，家長在週末會將小孩寄放館內，待晚上再接走他們，這段空檔老師會帶著大家掃地、餵動物、分裝甲蟲果凍，但不收取費用。

前幾年，柯心平在新竹市立動物園的邀請下，在附近成立了新竹分館，他清楚知道新場館需要一段時間，才能達到收支平衡，但他換個角度想，「自己又多了一個養動物的地方。」對他而言，動物似乎才是他真正的財富。

小朋友正在餵食不同種類的陸龜。

昆蟲王國的人們

台灣有「昆蟲王國」的美譽，不只物種豐富，近年也因為風潮與推廣，越來越多人投入飼養，使得技術大幅提升，「現在全世界最會養昆蟲的國家是日本與台灣。」柯心平接著說：「南洋大兜蟲有四種，在世界紀錄的體型，我突破了其中一種，去年另外一個人又突破了另外一種。」

即便如此，多數台灣人仍相當怕蟲，有什麼方法可以破除這種恐懼？柯心平笑了笑說：「每年三到四月（是課綱裡養甲蟲的季節），都會有國小老師來問，要怎麼讓小孩不怕昆蟲？」但他發現連老師都怕蟲，何況學生？於是，他先找出老師害怕的原因，例如：昆蟲會咬人、表面很黏稠，接著，再一一破解迷思。不過，他也不勉強老師們能勇敢面對所有品種，但至少要知道如何正確與牠們相處。

另一個絕招是，透過孩子影響成人。柯心平的女兒「仙仙」，常帶著她的寵物「鬆獅蜥」在展覽中四處逛，逢人就介紹她肩上的朋友，並問：「你要不要抱抱看？」無論大人或小孩，見到這衝突感十足的畫面，心中對爬蟲類的恐懼都會下降，願意嘗試接觸動物。