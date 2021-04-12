一刀一斧入木三分 木雕大師陳啟村

【文˙李珊瑋 圖˙林格立】

一塊粗獷原木，如何一眼看出隱藏其中的靈魂？陳啟村慧眼獨具，入木三分，巧手牽引璞玉傳神。

得獎無數的陳啟村是台南市無形文化資產的保存者，2020年更是雙喜臨門，獲得第14屆「國家工藝成就獎」暨文化部登錄重要傳統工藝木雕保存者與人間國寶殊榮。師承府城福州派，半世紀來，不拘泥於傳統佛像雕刻工法，積極汲取素描、油畫、雕塑等西方美學養分，中西融會，自成一格。

終生志業吞落去

「我偷偷地拿起桌上的小木角放入口中，在吞嚥的剎那，已經下定決心，這是我終身的志業。」最受疼愛的屘囝（讀音為ban-kiánn），卻在命運的安排下，國小畢業典禮當天，就離家拜師為徒。陳啟村回憶起45年前的往事，從喪父到拜師，難以想像的艱辛，至今深印心扉。

「我是鹽工子弟，道地的台南庄腳人。」出生在鹿耳門，剛進小學時，連國語也聽不懂，唯一的樂趣，就是埋首塗鴉。「母親看到我畫的豬，驚喜連連，還把父親叫過來看。」懵懂的年歲，藝術的根苗沒有被壓抑，才能成就今天的陳啟村。「我終身感恩父母對我的鼓勵。」陳啟村說道。

「想學雕刻，那是我們父子間的小秘密。」就讀國小五年級，父親辭世前不久的夜裡，在病榻上，把騎腳踏車摔斷手的陳啟村叫到床前，用微弱的聲音，表達心中對么兒的歉疚。父親雖然是公務員，但是養育七個孩子，再加上孱弱母親的醫療開銷，生活始終是捉襟見肘。升學無望的陳啟村，向父親表達未來的志向，沒想到這個心願，在父親去世後，悄然實現。

陳啟村源於福州派雕刻技法，充份掌握佛像靈動的神韻。法相莊嚴慈悲的阿彌陀佛，是陳啟村2020年的新作。

磨心才能出師

國小快畢業時，伯父愛憐地看著陳啟村，問他將來要做什麼？懂事的他，小小年紀已經了解家計的重擔，願意學習一技之長。半年後，原本屬於堂侄的機會，因他不想去，就這麼陰錯陽差地降臨在陳啟村身上。「畢業典禮結束後，我就帶著幾件衣物，和伯父去台南拜師。」福州派雕刻店「光華佛像店」是陳啟村學習木雕的啟蒙地。

「福州派要做四年三個月才能出師。」整整三年多的時光，就在打掃、出貨、雜務中消磨殆盡。學不到真本事的焦慮，經常按捺不住地湧上心頭。「其實我也曾經想要放棄。」某天師傅因為誤會而大聲斥責，正值15、6歲血氣方剛的年紀，陳啟村的淚水瞬間奪眶而出，一路飛奔到小小的房間內，所有積壓的委屈排山倒海而來，他情緒失控，掩面痛哭失聲。做學徒的規矩是差一天也不能出師，不但找不到頭路，還會遭人恥笑。「我不能讓父母蒙羞。」陳啟村漸漸沈靜下來，擦乾眼淚，默默下樓，繼續安份工作。「做學徒就是磨心。」

人小志高的陳啟村，言少做多，處處用心，「我總是坐在中間磨砂紙，一邊是師兄在雕刻，一邊是師姐在描粉線，我就左邊看看，右邊瞄瞄，偷偷地學。」忙碌一天的雜務後，陳啟村躺在小小的閣樓上，仰望著天花板，腦海中不斷湧現當天看到的木雕技法，凌空臨摹。「機會是給準備好的人。」離出師不到一年的時間，大師兄入伍服役，陳啟村才有機會初試啼聲，讓師傅林依水對他刮目相看，開始親身傳授雕刻技法。在入門四年多後，陳啟村終於學成出師。

「我的第二位恩師，是人樂軒第二代掌門人林利銘。」陳啟村才華初現，幸運地進入府城最高水準的「人樂軒」，在人稱三師傅的林利銘獨排眾議，密集訓練下，不到一年就擔任粗胚頭手（首席木雕師）。譽之所在，謗亦隨之，大家紛紛質疑一個初出茅廬的大孩子，怎麼能擔此重任？陳啟村更加埋頭精進，不負林利銘的所望。

「好像是佛祖的引領。」陳啟村無意間拉開抽屜，像是開啟了一扇智慧之窗，精美的佛像圖片，一張比一張傳神，讓陳啟村驚豔不已。自此陳啟村每到休假時，就騎著機車，北到基隆月眉山靈泉禪寺、南到高雄旗津天后宮，全台走透透，進行另類的禮佛之旅。「為了拍照，好幾次差點被追打到沒命。」因為要了解雕刻紋理和技法，陳啟村在拍照時，必須先將佛像褪衣。這個敏感的舉動，常常讓人誤以為這個小伙子心存歪念，有偷竊佛像金牌的嫌疑。有一次不慎被廟祝當場抓住，投入所有積蓄購買的高檔Nikon單眼相機也被扣留，苦苦哀求解釋，才獲得諒解。「這段南北奔波的經歷，對我日後的工藝，有很大的助益。」

文化部李永得部長頒發國家工藝成就獎給陳啟村，是一項珍貴難得的殊榮。

視野決定成就

陳啟村從不拘泥於窠臼，勇於挑戰。「我有很強的求知慾。」當時佛像店對面，是相當於現在社教館的公會堂，經常舉行美展和書展，陳啟村每每利用午休時間，造訪充電。「我花了65元買到《米開朗基羅作品集》。」在資訊流通不易的年代，陳啟村如獲至寶，立即刻了一方印章，蓋在書上。書中的素描、寫生及對雕刻技法的詮釋，讓陳啟村眼界再次提升，體悟到西方美學中，有許多值得學習的藝術精髓。「今天的創新，就是明日的傳統。」由於認知的轉換，自此陳啟村走出傳統，融入現代，達到形、意、靈的結合。

「成功不是單靠天份，而是要一步一腳印，不斷的努力， 慢慢累積而來的。」他1988年在台灣南美展獲得第一名「南美獎」，隔年又得到第一屆奇美藝術獎，1995年第一屆台南市美展「府城獎」，1999年在府城傳統民間工藝展木刻版畫類獲得第一名，2019年獲得台灣木雕薪傳成就獎，同年揚名海外，獲得第一屆義大利時尚媒體藝術獎。腳踏實地的陳啟村，以參賽作為催促自我提升的原動力。「每年春節，她帶著孩子回娘家，我就沒日沒夜地埋頭創作。」陳啟村的妻子蘇珠雀總是默默在身後支持他，把家庭和子女照顧好，讓他沒有後顧之憂，專心創作。

顯現細膩靈性

陳啟村22歲那年，新婚的他，在工作上遭受到很大的挫折。那時台灣出現打磨機，雕刻技藝門檻最高的粗胚打製，頓時被機械所取代，首席木雕師的光環，一下子失去光彩。危機就是轉機，陳啟村求新求變，隔年自立門戶，成立「啟村雕塑工作室」，出於傳統，勝過傳統，走出一條木雕新路。「如果不能感動自己，又怎麼能去感動別人。」陳啟村的作品，由早期的佛像到取材自生活面的多元創作，最讓人愛不釋手的就是神韻，展現出和生命連結的力量。

被日本平戶市松浦史料博物館、台南市美術館收藏的國姓爺鄭成功像，集精氣神為一體的威武氣韻，爐火純青的技法，真是無人能出其右。「我想要為天蓬大元帥平反。」1999年陳啟村以嫻熟的傳統雕刻技法，用台灣牛樟木雕刻的天蓬大元帥，在道教裡是紫微大帝的四大護衛之首。陳啟村縝密考據佐證，雕刻出天篷大元帥豬臉人身，三頭六臂，一手斧鉞，一手金戟，正氣浩然的神威，完全顛覆《西遊記》裡豬八戒色瞇瞇的刻板印象。

巴沽拉尊者塑像，陳啟村打破神格典型，以人面為雛型，慈善慧能的神韻，親切無距離。以牛樟木雕塑，法相莊嚴慈悲的阿彌陀佛，是陳啟村2020年的新作。穿透載體的慈悲神韻，彷彿穿越千古來到今生，淡泊從容的氣度，簡潔流暢的線條，充分展現木雕溫潤的質感，不僅入木三分，而且入相三分。「雕像的臉和您好像喔！」陳啟村面對觀眾的稱譽，不禁含笑頷首。

由1995年的〈窗〉，到1997年〈新衣〉、2004年的〈勞動者〉，陳啟村展現出西方美學的功力。生活就是最動人的題材，陳啟村抓住心靈霎那間的悸動，留駐永恆。無論是孩童緊貼櫥窗，滿懷渴望的眼神，還是稚女嬌羞靦腆的笑容，陳啟村都能精準掌握。童年最熟悉的身影，打赤膊身著短褲，拿著鐵鍬剷鹽的男子，堅實的肌理線條，展現陽剛之美，微微上揚的面龐，透顯著知足祥和，不卑不亢的自尊。

國姓爺鄭成功像，集精氣神為一體的威武氣韻，技法爐火純青。

堅持不忘初心

「以我的年紀，獲得人間國寶和工藝獎的肯定，真的是太幸運了，我要更加努力回饋。」要讓木雕產業綿延流長，必須向下扎根。本於不吝分享的襟懷，陳啟村用心傳承。不僅擔任多項相關協會理事長，發揮產業火車頭的功能，同時熱心投入社會公益及服務，參與台南市政府文化資產管理處、國立成功大學博物館、南臺科技大學、台南應用科技大學，及文化部文化資產管理局等公私立單位所舉辦的木雕傳習、推廣活動。

頂著「福州派粧佛具」代表性匠師的稱號，作品遍及高雄文武城隍廟、左營城隍廟、台南樹子脚寶安宮、土城鹿耳門聖母廟、左鎮噶瑪噶居寺、屏東五台山靈隱寺等。陳啟村認為大量製造的工藝品和純手工的藝術品必然是有區隔性的。「唯有一刀一斧的雕琢，作品才會有靈魂。」獲得總統府、奇美博物館、三義木雕博物館、國立傳統藝術中心、臺南市立文化中心典藏。陳啟村也在第14屆「國家工藝成就獎」頒獎典禮上，宣布將八尊銅雕作品〈順天神降〉捐給工藝中心典藏。「台灣有最好的傳統工藝，我們要珍惜，要發揚。」千里之行，始於足下，不積跬步，無以至千里。要做到木中有話，像中有靈，絶不是一蹴而成，是長年功力的累積。「我就是專心做雕刻。」終身堅持以「工藝」為志業，並且用心藝傳承，陳啟村不忘初心，方得始終，一步一腳印，走出康莊大道。