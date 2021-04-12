刻在城市心底的故事 桃園城市故事館群

【文˙鄧慧純 圖˙莊坤儒】

如何認識一座城市？走小巷、逛市集、繞地景，都是不錯的途徑。近年來如雨後春筍般冒出來的城市故事館，也為認識城市開了另一個常民的視角。

許多地方的城市故事館用老屋當空間，建築是乘載時間的容器，收藏了住民的記憶與情感，那些生活的軌跡像是揉麵團似地，被揉進空氣中，被保留下的一景一物都是故事。

鄰近台北的桃園市是一座移民城市。因為開發得早，諸多從雲嘉南來的經濟移民到桃園工作，也造就了桃園城市族群的多元豐富。另一方面，快速的開發，致使城市的風景如縮時攝影般地被汰舊換新，常常一忽略，才發現市街風景早已丕變。

「移民的城市，更需要把故事記錄下來。」桃園市文化局局長莊秀美說，「桃園不像古城台南，在地家族的族譜可以追溯到七、八代以上，桃園僅有1.5代。」因此桃園市政府著力保存老屋，籌設城市故事館，要讓市民更加認識生活周遭，產生對地方的認同。如今桃園市已有30多間城市故事館，一間間的地方故事館就像社區的客廳一般，大家在這邊說說過去，聊聊未來。

這回《光華》走訪位在桃園市中壢區內的「中平路故事館」和「馬祖新村文創園區」，細訴這些在身邊發生的細小故事。

90多年的老屋化身為故事館，保存著常民的生活記憶，說著城市的故事。

中平路故事館生活紋理的真實樣貌

中平路故事館是桃園市第一個城市故事館。位在中壢車站的蛋黃區內，一眼望去高樓林立的灰色叢林中，卻出現一個「凹」，這不是地層下陷，而是一棟建於1930年的日式宿舍平房。

踏進故事館的基地，導覽志工黃煜焜從屋子的源頭說起，這棟日式木造建築是日本政府配給來台日人文職官員的宿舍，戰後也派作公務員宿舍。1946年服務於縣政府山地課的王國治一家11口遷入，1948年教育局廖運全一家6口遷入，兩家人在這空間生活超過一甲子，直到2008年兩家眷屬才相繼遷出。王家後代提出申請保留，在2010年成功登錄為歷史建築，接續修復工程展開，2015年這棟老屋以「中平路故事館」的身分，繼續述說桃園在地的故事。

從玄關處入門，先經過「座敷」，功能可比當今的客廳。座敷內有一內凹的空間為「床之間」，依照日本的習俗會擺上家族最貴重的東西，例如神明或是武士刀、藝術品等。另一處內凹空間是收納枕被物品的「押入」；現在故事館把「押入」與「床之間」的空間作為展櫃，舉辦與中壢在地相關的小型展會。與「床之間」垂直的牆面還有「凸窗」的設計，除了通風之用，還能阻絕西曬的陽光，降低屋內溫度，亦是屋內視野最佳的空間。再跨入作為臥室的「居間」，如今「押入」展示著王家人多樣的收藏。黃煜焜指著王家三哥學醫用的顯微鏡、已有歲月感的KONICA相機、民國39年韓戰爆發時的中央日報報紙，還有留聲機、蟲膠唱片等，這些展品都是王家悉心保存下的真品，王家人還不時會來替換展品。

黃煜焜接著取出王家人收集的一整本的電影「本事」讓我們翻看。「本事」是早年戲院的電影宣傳單，上頭印著卡司、劇照及電影簡要。細讀紙片上的宣傳字句如「賣座不衰，無法下片，再延一天」，上頭還有註記「40.1.9」看電影的日期，保存已超過70年，可以想像一家子散步去看電影的情景，除了是生活的印記，更顯常民的生活記憶。

黃煜焜又指著拉門上以木條交錯裝飾，作為通風、透氣的隔屏「欄間」，以前逢陰雨日，王媽媽會把曬衣桿跨在其上曬起衣服，日子久了，隔屏的裝飾因承重而歪斜，這也被修復建築師保存下來，這些生活真實的樣貌，志工如數家珍地述說，每個角落都有故事。

老物件更為老屋增加懷舊情懷。

讓故事傳頌不絕

開館至今六年了，中平路故事館始終維持高人氣，疫情前月入館人次平均可達三、四千人次，幾乎讓導覽志工應接不暇。

安鼎行銷藝術有限公司的創辦人陳翠萍，目前承接中平路故事館的維運。這間已有90多年的老屋至今人潮還川流不息，她說：「人好，風水好，磁場好。我們把一切歸諸於王家，因為他們把這個地方照顧得很好。」王家四哥還時常來老屋修繕，澆花、修剪樹木等，王家人還是故事館的志工。

以王廖兩家的故事為主軸，這些細瑣的故事一再地被述說，黃煜焜說，僅有13坪大的王家，最多曾塞過22個人。當空間不夠時，孩子就可以到「押入」去當多拉ㄟ夢了（睡到櫃子裡）。昔日生活清苦，屋外有豬圈，前庭養雞，怕雞被偷走，晚上要把雞趕到架高的屋子下，那鑽到屋底清雞糞就是孩子的苦差事。

王廖兩家都是客家人，團隊舉辦活動多會緊扣在地客家生活脈絡，比如客家擂茶、桔醬體驗、客家五福剪紙、酸柑茶製程分享等。他們廣泛收集城市的故事，也邀請參訪的民眾可以透過書寫，把自己的心得或故事寫下來，故事就能一再被傳下去。「我們從來不缺一間賣咖啡的故事館，但是缺少一間會說故事的故事館，屬於常民生活的記憶。」陳翠萍總結地說。

故事館的志工群是老屋的核心，讓城市的故事一再被傳誦。

馬祖新村光陰的故事，曾經的美好

興建於1957年的馬祖新村（簡稱馬村），是為安置駐守馬祖列島陸軍第84師在台眷屬的社區，眷區引進了美式花園洋房的概念，房舍並以中央的悅心亭為中心，向外放射狀。紅磚、灰瓦，紅白條門、蘋果綠的窗框，每一戶都有前庭後院，成了眷區的特色。「這個園區目前總共保留44戶，當時候有210戶，範圍是現存的五倍大。」桃園市政府文化局文創影視科科長陳瑋鴻說。馬村另有「將軍村」之稱，此區住了許多高階將領，許多住家的屋脊上都有泥塑的星星，被暱稱為「星星滿天飛」。

曾經熱鬧繁華的社區，馬村在1996年面臨拆遷，眷村空間則在2004年登錄為歷史建築，由文化局著手進行修復，成為桃園市第一個以文化資產保存的眷村。但與一般獨棟的故事館館舍不同，馬村佔地就有2.6公頃，故以分期修復、開放，期間亦針對原住戶進行口述歷史的記錄，把當年眷村生活記錄下來。

讀著一篇篇關於眷村的訪談紀錄，眷村生活的點點滴滴在字裡行間活靈活現地映演。早期眷村因屬封閉式的村落，村裡住戶多出身軍旅，到哪都能找到同期，拉上關係。家裡的男人要赴前線駐守前，總會到鄰居家中託囑一聲，相互照應。而獨守家園的眷村媽媽，一個人把孩子拉拔長大，在物資不豐的年代，利用手工、裁縫，接一些小活，貼補家用，也是眷村的日常。

在那個治安良好、夜不閉戶的年代，小孩多是野放在路上，他們成群結黨的玩耍嬉戲，爬樹、摘水果、踢銅罐、玩水，不亦樂乎。而你家的孩子也是我家的孩子，闖禍了一起挨打，或是跑去人家蹭飯，眷村的兄弟姊妹情義特別深厚。

除夕夜要背誦中國大陸老家的地址也是許多眷村孩子共有的記憶，日久他鄉變故鄉的現實，每一家每一戶都有自己的故事，也是時代的印記。

有了這些口述歷史，桃園市文化局嘗試地再現當年眷村的光景，將其一住家裝修成「眷村故事館」，細數眷村特有的時代故事。陳瑋鴻說，曾經來參觀的阿嬤進到室內，聞到明星花露水的味道，看到放在屋子角落的古老裁縫車，想到當初苦過來的日子，眼淚就掉下來。至今仍有昔日馬村的住戶伯伯，每天回到眷區裡散步，他們操著濃重的鄉音話家常，回想他們一生戎馬的歲月，人事已非，但景猶在，或許能成為他們當下日子的安慰。

活化空間創新生

眷村現已是台灣在地特殊的文化景觀了，但隨著眷村拆遷改建，如此雞犬相聞的日子漸漸退出了人們的記憶，許多新世代以為「眷村」已是字典裡的名詞。

因此除了文資保存外，陳瑋鴻認為：「傳遞維護場域精神是文化局的本業所在，但是我們文創科更看重是怎麼讓新的世代認識這裡。」「活化創新」成為馬祖新村文創園區營運的重點，更發展多元的管道，如將空間借給劇組拍片，電視劇《一把青》和電影《虎尾》都曾在馬村取景，重現當年的時代氛圍。又將口述歷史收集到的故事編織成戲劇，連結導覽的節點，用戲劇導覽的形式，讓認識眷村不再只是被動接收資訊，而是讓遊客能更沉浸在環境脈絡中，產生更多的互動與回響。文化局也與協力的廠商「洄游創生」團隊合作開發文創小物，並藉由每個月的馬村市集，與民眾溝通。「慢行眷村舊時，文旅馬村生活」是團隊喊出的標語，扣緊在地的文化脈絡，比如農曆年節將近，馬村市集就以「馬村眷家常」為主題，安排眷村媽媽來分享體驗包餃子。

當初修復的活動中心，現作為桃園光影電影院，除了回復當年眷村看電影的記憶，並成為紀錄片人才培育的基地。再加上日前推出的馬村民宿，陳瑋鴻說：「我們當初就以『一日眷村生活圈』的概念來思考園區。」遊客可以住宿眷村民宿，白日可以體驗文創業者的服務或參加工作坊，去看場電影，或騎著YouBike到鄰近的龍岡大操場、忠貞市場、罌粟花故事館，了解軍事文化，和滇緬孤軍來台的故事，再品味一碗在地的米干，把整個大龍岡地區踏查一遍。

十年前馬村還是一片廢墟，如今這邊已是家族假日休閒、網紅的打卡景點。最大的改變是人潮進來了，每月的市集單日就有2,000人次入場，來客多是家庭組，一家老小可以重新認識曾經的眷村生活。

認識一個地方可以透過文字、影像等想像，但是實體的存在，進到場域裡打開五感去體驗過去的歷史脈絡，更能加深對城市的深刻。鏈結過去的記憶，創建對未來的想像，城市故事館始終講述著刻在城市心底的故事。

中平路故事館裡面的展品是王家悉心保存下的真品，留有生活的印記。