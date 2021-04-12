大人的休閒時光 自煮生活與北鳥自然美學

【文˙陳群芳 圖˙林格立】

小時候一張紙、幾支筆就能消磨時光，畫下天馬行空的想像世界；長大後，不停追逐更多，總覺得時間不夠用。我們忘記停下來，好好吃頓飯，欣賞花草裡的微小偉大，不再為了時間焦慮。品嚐生活的味道，其實很簡單。

走進台北濱江市場附近的「自煮生活」工作室，慵懶輕鬆的音樂流瀉，在門口迎接的是創辦人之一的吳卉婷，沒有初次見面的陌生，反倒像是好久不見的朋友，親切地招呼。樓中樓的設計，雖然只有幾階，卻讓人不自覺地放慢腳步。等在前方的，是一張裝飾別緻的大餐桌，以及明亮寬敞的開放式廚房空間。

柒點半開飯囉！

自煮生活用心布置每堂課的場景，來這裡不僅學做菜，還能培養品嚐生活滋味的能力。

晚間七點，大夥陸續就座，另一位創辦人張育瑋，為大家倒了酒，讓賓客邊喝邊聽著當天的課程介紹。不論是結伴參加，或是獨自前來，無須刻意寒暄，彼此點頭微笑，在微醺的氛圍裡體驗做菜的樂趣。

不同於坊間廚藝教室多是老師示範、學生觀摩，少有動手的機會；也不像烹飪證照班從食材的洗、切、煮等一步步自己來。自煮生活的「柒點半開飯」活動，是專為上班族設計的課程，體貼大家工作後的疲憊，團隊會處理食材的前置作業，並特意簡化烹調過程，讓大家有動手做的參與感，又不需事必躬親。以印度咖哩課程為例，菜單裡有水果鹹優格、印度烤餅、蔬食咖哩、印度爐烤雞。張育瑋帶著學員從炒香料開始熬煮咖哩，他一邊介紹每款香料的特色，並讓大家品嚐香料的原味，再由學員輪流將香料加至鍋中拌炒；後續熬煮食材則交由夥伴接手處理，張育瑋則帶著大家製作烤雞醃料，繼續烹調其他菜餚。

沒有老師對學生講課的拘謹，自煮生活的烹調課程比較像是與好朋友一起做菜般放鬆。張育瑋和吳卉婷會一邊做菜一邊分享食材的故事。食材的種類、風土、營養、挑選技巧等，也會分享他們覺得美味的烹調方式，或是食材搭配上的新發現，像是烏魚子搭配砂糖橘意外好吃，擴大民眾對食材的想像。

喜歡前往產地尋找好食材的他們，除了把食材用在課程中，也樂於跟學員分享小農的故事，張育瑋表示：「透過在這個場域的活動，可以把產地的故事帶給客人，這些其實就是挑選食材的關鍵資訊，例如慣行農法的紅豆與友善農法的紅豆在味道上的差異、對生態的影響等。」當顧客理解這些，未來在採買時就會選用友善環境的農產。

做菜是種療癒

在2016年創立自煮生活前，吳卉婷和張育瑋曾是天天加班的上班族，三餐都是外食草草打發，下了班能量都已耗盡，只想用購物和玩樂來追求心理的平衡。希望有好的生活品質，也喜歡與好友一起做菜的熱鬧，成了兩人創業的契機。因為明白上班族在生活上的疲憊，所以有了柒點半開飯的想法，張育瑋表示：「希望大家下了班來這邊，享受料理療癒的過程，又可以吃得比較好。」

自煮生活的經營，從共享廚房空間開始發想，但吳卉婷覺得單純提供空間少了溫度，於是兩人嘗試把自己的料理、故事也一同納入。這人與人之間的互動，成為自煮生活與坊間料理教室的差異化，也是冷漠城市中的一股暖流。吳卉婷分享，曾有位客人參與活動時，從頭到尾臭著一張臉，找他搭話也只得到冷淡回應，雖然兩人心裡頭有些震驚，但也很有默契地尊重客人當天的身心狀態，不多做勉強，如常地邊做菜邊分享料理上的發現。隨著課程的進行，當天恰好有許多切剁的操作，吳卉婷觀察到客人的表情逐漸放鬆柔和；課程結束後，那位客人主動表示自己當天在工作上十分不順心，但沒想到那份鬱悶居然在課程中得到釋放。

圖鑑式繪畫講究細節，葉脈、花序、花蕊……一筆筆勾勒在紙上，美麗的作品背後，是磨練心性的考驗。

有意識的生活家

經過了幾年的摸索，張育瑋與吳卉婷累積了足夠的料理經驗，也找來具美術專長的曾宜德加入，讓團隊陣容更加完整，自煮生活逐漸成為講求風味、五感、生活美學的品牌。除了柒點半開飯，自去年起，搭配節氣推出的「海島隱食」系列，試圖探索更深入的台灣飲食文化。例如，澎湖特有的貝殼粽曾是清明掃墓的必備供品，原料取自澎湖潮間帶特有的大蛤，將大蛤挖開後填入糯米，以棉線綁好再蒸熟，米飯裡充滿海味，又被稱作「大蛤包飯」。吳卉婷解釋，「貝殼有盤纏的象徵，澎湖人會在掃墓時做好帶去，掰開貝殼當湯匙用，吃完就留在祖墳上，被陽光照射的貝殼金光閃閃，象徵後代興旺。」

隨著時代變遷，會做貝殼粽的人越來越少，身為澎湖人的吳卉婷，回家鄉學習作法，再研究成適合當代家庭應用的食譜。而擅長視覺美學的曾宜德，則融入日本彩繪貝殼的文化，讓大家在貝殼上作畫，並以木盒收藏。「希望透過海島隱食活動讓這些乘載歷史的飲食文化，成為某些人的記憶。」張育瑋說。

不論是開課程，或是網路上分享影音食譜，都是自煮生活將他們在飲食文化上的探索，化作親切的語彙向外界分享。在每一次活動中，紙本食譜是參考，透過料理過程中的五感體驗，他們想讓客人知道，料理並不需要精準，太鹹可以加水、加糖，太淡就加鹽，做菜並沒有想像中困難。張開五感，品嚐食物的味道，即使外食，學習用味蕾辨別食材好壞，也足以是自煮生活的一種實踐。

巫佩璇引導人們仔細觀察植物，在一花一葉的伸展中，感受生命的綻放與偉大。

享受自然裡的慢時光

除了好好吃飯，享受寧靜，是忙碌的現代人需要的，也是成為大人後才能懂的珍貴時光。而生命的美好，或許就藏在一花一草裡。

隱身在新店山區民宅裡的「北鳥──大人的自然美學時光」工作室，是一間專為大人教授植物繪圖的空間。木質調的設計，空間裡布置著植栽、昆蟲與鳥類標本，大片落地窗外的小花園，以及不時傳來的鳥鳴，讓空間顯得格外清幽。工作室的創辦人是人稱「北鳥老師」的巫佩璇，總是笑盈盈的她，說話慢慢的，聲音裡有種令人安定的力量。

課程採小班教學，一堂最多容納六人，巫佩璇在每張桌上準備了水溶性色鉛筆、鉛筆、水彩筆、尺、鑷子、放大鏡等工具，還有一人一個盆栽，是每位學員當天要一起畫畫的好夥伴。巫佩璇會先介紹植物的原生地、生長特性、在日常生活的運用，帶著大家回憶這種植物其實是如何與我們的生活相連。

接著她會引導大家觀察植株上的每個細節：莖上長葉子的地方是「節」，每種植物節上的葉片數量不太一樣；葉子的形狀、葉序、花的生長順序、萼片、苞片、授粉機制等，「讓大家明白每種結構之間的關係，畫下來才更有意義。」巫佩璇說。雖然要涵納的知識很多，但巫佩璇以一貫的慢節奏，帶著學員從主幹畫起，她先示範，接著讓大家動筆，一次示範一些，等大家畫好才往下教。在她一步步的教學引導下，就算是繪畫新手也能畫出一幅美麗的圖鑑式植物繪。

日子紛擾更要照料自己，用心安排休閒時光，享受歲月靜好，為身體和心靈注入能量。

讓愛植物的種籽在心中萌芽

不同於坊間寫意式的繪畫，圖鑑式繪圖強調正確性，必須對植物構造有深入的認識，畫起來需要較多時間。北鳥工作室裡的植物繪圖，一堂動輒六、七小時，巫佩璇笑說這裡像是避難所，很多學員都是有小孩的父母。來到這邊可以放下生活雜事，把一整天的時光留給自己與自然共處。巫佩璇以自己為例，熱愛植物的她，會想把植物的肌理摸個透徹，想了解它的生長、一生如何循環等細節。於是她用同樣的方式引導學員，讓大家在課堂上透過撫觸、搓揉氣味、仔細探究，開啟了觀察植物的另一種方式。多數人看待植物僅止於用途與美觀，巫佩璇認為，「很多人不知道可以這樣細部的觀察植物，當引導更多時，人們就更會去愛它。」

對巫佩璇而言，讓學員將課程裡畫的盆栽帶回去照顧，才是她課程的重頭戲。「看到植物的整個生長，什麼時候開花、結果、凋謝；如果缺水，澆水了它又慢慢伸展起來，照顧的過程是很有互動性的。」巫佩璇欣喜地說。當人們發現了花草看似渺小卻有如此大的學問，願意以對等的眼光來看待這個不說話的生命，或許就能體會她在植物身上學到的精神。「植物不會用喧嘩來爭取目光，但它會用各種不同的方式，例如顏色、香氣，姿態、觸覺等，讓大家知道它的存在；人也是一樣，世上有太多的標準要我們去達到，但那是世俗的標準，我們不一定要用那種標準讓別人注意，你可以有獨特的，在世上存在的方式。接受自己，自在地活在這個宇宙裡。」巫佩璇緩緩地說。

就像曾經是公立小學正式教師的巫佩璇，在生了場大病後，重新思考生命的意義與價值，因為無法在最愛的美勞領域有所發揮，於是毅然辭去別人羨慕的穩定工作，重新開始。結合她最愛的自然與繪畫成立工作室，開啟了人們與自然的美學時光，也在生命的巨輪中找到適合自己的生活方式。