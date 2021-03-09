廢材的華麗變身 來自峇里島的馬爹木雕

【文˙陳群芳 圖˙莊坤儒】

老屋梁柱、廢棄的洗衣板、破裂的茶盤、工廠下腳料……，這些別人眼中無用的廢棄材料，在藝術家Made Sukariawan眼中，各個是寶貝。他拿起雕刻刀修修補補，讓廢料化身為天使、象神等美麗的藝術創作。木頭的紋理就是象鼻的皺褶、乾枯的樹皮成了月老的鬍鬚，Made把缺陷變完美，施展了化腐朽為神奇的魔法。

近午的台南五妃街上，咚、咚、咚，敲擊木頭的厚實聲音傳來，湊近看，一位有著暖棕色皮膚的壯碩男子正在雕刻形狀不規則的木頭。隨手拾起地上的木屑，立刻聞到樟樹的香氣；抬頭望，屋子裡擺了許多別緻的木雕創作，台南劍獅、金山小白鶴、印度象神、亞洲龍魚……，宛如小型藝廊。幸運的話，還能遇上女主人用新鮮食材精心熬製的南洋咖哩。這個給人豐富五感體驗的地方，是來自峇里島的藝術家Made 與妻子洪玲芳共同打理的馬爹木雕工作室。

木頭是童年的玩伴

談起與木雕的緣分，Made說：「我八歲就開始學木雕，木頭一直是我生命的一部分。」因為爸爸是木工，從小Made家裡就到處是一塊塊的木材。木頭的紋理、厚實的觸感，對年幼的Made充滿莫名的吸引力，常常趁爸爸不在時，拿起工具嘗試；雖然總被眼尖的爸爸發現而挨罵，他卻樂此不疲。Made向爸爸坦白自己想學木雕的心意，拗不過孩子的請求，爸爸帶他到附近工廠拜師，結下Made與木雕的緣分。

上午學校的課程結束後，Made就到工廠當學徒，起初只能在旁邊觀摩，一陣子後才開始練習磨刀。每天Made到工廠就是磨刀、替師傅整理環境，一個月後才終於能拿不要的木頭學習刻工。Made說，那時候能練習的木頭只有硬梆梆的黑檀木，新手不懂控制力道，常一個不小心就把刀子弄斷而挨罵。反覆練習兩週以上，師傅認可後才能學習更進階的技巧。當其他人耐不住無聊而放棄，Made卻越學越起勁，就連禮拜六、日也是做完家事就往工廠去，磨練紮實的基本功。

在工廠學習一年多後，Made終於刻了第一個作品，是一尊以黑檀木雕刻的Rama & Sinta，就是印度教的愛神。這件作品完成後師傅給了他400印尼盾，雖然折合新台幣不到1元，他還是興奮地跑回家跟爸媽分享，因為那份學成的肯定，是難以用金錢衡量的。

妻子洪玲芳（中）是Made的鐵粉也是知音，她將Made的創作理念轉換成文字，放在粉絲專頁上與大家分享。

一起遊歷世界的浪漫

長大後的Made為了更好的生計，他選擇到國際度假村集團工作。有藝術天分的他，負責絲布彩繪教學；也當過運動教練教水上活動與射箭；在渡假村裡歷任各種工作的磨練，最後他進入餐飲部門，從吧台手一路學起，麵包、點心，最後成為廚師。

在國際度假村工作的日子，雖然讓他遠離了木雕，但也讓他認識生命中的另一半、同樣在渡假村裡工作的台灣女孩洪玲芳。兩人雖在同一間度假村工作，但起初卻少有交集，一次同桌吃飯的機會，雖然現場有服務生，Made仍貼心地為她倒茶水；擔心洪玲芳一個女生搭車危險，Made願意在一天疲憊的工作後，大半夜陪著洪玲芳到島嶼的另一頭，領取她託友人帶來的行李。種種體貼的舉動打動了芳心，兩人相戀、決定共度一生。

玲芳表示，公司宗旨是嘗試與不同人相處、在不同地方生活，所以每一年公司會重新分派工作地點。幸運的是，兩人自交往後，總是調動到同一間渡假村，一起遊歷過印尼峇里島、民丹島、馬來西亞珍拉汀灣、日本石垣島等地，甚至在泰國普吉島工作時遇上南亞大海嘯，「看到許多人全身沾滿泥巴、血跡，往櫃台跑來，到處都是尖叫聲，當下像是看到戰爭的畫面。」玲芳說。

經過如此巨大的災難，玲芳表示，兩人的人生觀也有了改變，「一切隨緣，不強求，屬於你的東西自然會屬於你。」後來兩人又陸續被分派到石垣島、馬爾地夫，在外工作了十年，玲芳想回家了。剛好朋友介紹她一個台灣的工作，有了回家契機。Made決定愛相隨，一起回到台灣展開新生活。

Made擅長以木材原有的特性去創作，木頭的紋路變成小白鶴翅膀的羽毛，硬梆梆的木頭彷彿變得柔軟。

重拾雕刻刀，重拾夢想

在度假村工作的那些年，Made雖然放下雕刻刀，但他對雕刻的喜愛其實沒有停過，公司舉辦大型活動時Made會製作果雕、冰雕小試身手，休假時他喜歡參觀各地寺廟、雕刻，欣賞石垣島上家戶屋頂的沖繩石獅（シーサー／Shisa）是兩人休假時的樂趣。

回台灣落腳後，玲芳也常常帶Made參觀廟宇、博物館，只要看到木雕師傅，Made總會忍不住攀談，聊聊台灣雕刻的技藝、產業現況之類，他從老師傅口中得知台灣年輕人對木雕的傳承興趣缺缺，燃起了Made對木雕的熱情。

雕刻的記憶在Made心中蠢蠢欲動，然而真的讓他重拾雕刻刀的，是某次岳母北上探望他們，看到指南宮裡的龍頭雕刻十分喜歡，拍了照，拜託Made雕刻，甚至還慎重的找了塊木頭寄到台北。為了不負岳母請託，Made利用工作之餘進行雕刻，細細雕琢，花了三個星期完成了一尊龍頭雕刻。從此Made深深陷入木雕的世界，難以自拔。他把工作外的時間全拿來雕刻創作，玲芳也嘗試在網路販售Made的作品，陸續接到客製訂單和教學的邀請，Made緩緩地朝小時候的夢前進。

2019年，玲芳的公司收起台灣的事業，安排她到上海工作。看著這些年Made對木雕的投入，以及他旺盛的創作動能，玲芳決定放棄上海的工作機會，「創業需要時間和精力，既然他想做我就支持他，大不了失敗了就回去上班。」玲芳瀟灑地說。於是Made辭去餐廳主廚的工作，夫妻倆拿出積蓄，回到玲芳的故鄉台南，成立馬爹木雕工作室。

Made創作不畫草圖，依據木頭給他的靈感，一刀一刀細細雕琢。

廢材不思議

每天早上，信奉印度教的Made會虔誠地敬拜象神，「跟祂說謝謝祢讓我們的生活美好。」接著拿出手邊的各個木頭，還沒刻的、雕一半的，像照顧孩子般，拍拍它們、感受木頭的質地、欣賞它們的形狀與紋路，看當天對哪塊木頭有靈感就雕琢哪個。Made的創作不打草圖，也不會為了特定創作而刻意將木頭裁切，而是看著木頭原來的樣子，發想最適合這塊木頭的創作。他總笑說，雕刻很快，慢的是點子，需要時間醞釀。

不同於台灣傳統雕刻師喜歡形狀端正、品質良好的木頭，Made獨鍾別人看不上眼的木材。他在被丟棄的梁柱兩側裝上廢棄洗衣板，刻成兩座天使，一尊方臉一尊圓臉，象徵做人方理、處事圓融；一般人看起來是爛爛的樹皮，在Made眼中變成了頭髮和鬍鬚，雕刻成帶有五官的彎月，取名為《月老》。Made將破了洞的風化木刻成象神，樹皮化作頭冠，而木頭的天然紋路落在象鼻上，恰好成了皮膚的皺褶，破洞則成了象嘴和耳朵，取名為《不‧象》。

玲芳表示，Made小時候的雕刻以中規中矩的神像為主，幾十年遊歷各地的見聞，成為他靈感的泉源，如今，Made的創作多是即興發揮。魟魚茶針是他在馬爾地夫工作的回憶，小白鶴則是玲芳分享西伯利亞白鶴來台過冬的故事。去（2020）年新冠肺炎疫情嚴重，在峇里島的弟弟透過視訊分享自己幫女兒做的鞦韆。Made用木窗框做成爸爸的身體，一個小女孩在裡頭開心的盪著鞦韆，象徵孩子在父親的保護下，即使疫情籠罩仍能快樂成長。聽聞Made的創作發想，玲芳便以盪鞦韆的英文名稱Swing，將作品取名為《搖曳／搖疫》，她笑說希望將病毒搖走。

《搖曳／搖疫》是Made從弟弟做的鞦韆得到靈感，木窗框做的父親身體裡，孩子開心玩耍，在疫情裡帶來希望。

鍾情老東西

除了藝術創作，鍾愛舊物的Made，也翻修老家具，他們蒐羅老舊的木頭櫥櫃，磨掉表面斑駁的漆，展現木頭原有的美麗紋路，壞的櫃門換上玻璃櫃，讓70年歷史的菜櫥，立刻變身帶有鄉村風的展示櫃，Made說：「我很喜歡老東西，把壞掉的地方修理好，會很有成就感，讓他們有第二生命，就不會浪費。」

如此惜物的心態，Made表示，是因為小時候的環境很困苦，當其他小朋友都開心的在廟會玩耍時，Made則必須在媽媽的小吃攤幫忙。對Made來說資源得來不易，再小的東西都必須好好珍惜。住台北時，Made最愛逛跳蚤市場，挖掘別人不要的舊物，雖然無法全部買回家修理，但光是逛逛欣賞，就讓他開心不已。搬回台南後，Made說他喜歡騎著「歐兜邁」在大街小巷尋寶，看到有人丟棄木頭，他都會過去拜託主人轉讓給他。Made笑說：「有時候去工廠買木頭，買兩塊老闆還送五塊。」得知Made在做木雕，老闆都會熱情地多送他一些，所以Made總會準備自己的作品回報這濃厚的人情味。

剛搬到台南時，一切都是未知數，夫妻倆嘗試各種可以發揮的機會，木雕教學、辦個展、市集擺攤等。親友希望他倆能在冷門的木雕市場找到出路，熱心建議他們雕刻迎合大眾喜好的藝品；嘗試一陣子後，玲芳發現，Made的即興創作才是他的特色所在，鼓勵他盡情雕刻內心所愛，毋須迎合。於是Made刻了各種型態的象神、帶有脈輪花圖樣的大象；就連參加佛像雕刻比賽的魁星爺，Made也童趣地加上象神的花環，這些巧思讓Made的作品顯得與眾不同，又充滿生命力。

玲芳說，Made只要看到木頭，就會開心地手舞足蹈，像孩子看到玩具一樣。Made則興奮地說著自己想做一個結合相機和木頭的藝術品。就算已經50多歲，一講到木雕，Made像個大男孩洋溢著開朗笑容，忍不住分享他天馬行空的想像。人生只要有夢想，放膽追夢，有何不可！