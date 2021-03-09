轉動世界的微小齒輪 祥儀企業

【文˙曾蘭淑 圖˙林格立】

「越微小的東西，越是能帶動世界旋轉的關鍵。」祥儀企業的微小齒輪箱馬達雖微小，卻是傳動美軍急救戰備鑽骨機、特斯拉電動車的門鎖，以及BMW車電動遮陽簾的重要零件。祥儀不只以微小齒輪箱傳動的核心技術，站穩全球市場龍頭寶座，近年更跨足機器人領域，開拓AI新商機。

走訪位於桃園市「祥儀機器人夢工廠」，熱鬧搖滾的樂音中，電音三太子機器人抖動著台客舞，星際機器人彈奏著電子音樂。來到互動體驗區，還可以親手操控格鬥機器人打鬥，搖控相撲機器人打曲棍球，在與機器人的接觸互動中，導覽人員帶入對物聯網、人工智慧等創新科技的認識。

祥儀機器人夢工廠是亞洲唯一以機器人為主題的觀光工廠，開館八年來，已累積30萬參觀人次，連計程車司機都知道「祥儀企業」做機器人，卻不知道祥儀原是做齒輪箱馬達起家，年產1,500萬顆，其中微小齒輪箱馬達市佔率冠居全球。

微小工件是關鍵

「其實我們生活週遭，至少有200顆馬達在傳動，舉凡電動牙刷、吹風機，到掃地機器人、咖啡機，或是飲料的自動販賣機，可以說我們是活在馬達的空間中。」祥儀企業董事長兼創辦人蔡逢春道出小工件的重要，而且愈自動化的生活，愈需要馬達。

新竹竹東人的蔡逢春，退伍後在美商「天美時」（Timex）鐘錶擔任技術人員，1980年天美時計劃轉移到菲律賓，那時蔡逢春標了一個會決定創業，以家庭式小型工廠的規模，生產用於錶蕊齒輪組上的「游絲發條」（hairsprings），與摩托車轉速表內的錶蕊。善於研發的他，進一步改裝自國外進口的滾齒機，總是思考「如何更自動化，如何更省力，還能做什麼？」1986年設於桃園樹林八街的工廠，最高每月可以生產上百萬個錶蕊。

1985年以來，他累積多年來生產微小型傳動零件的優勢，轉型生產齒輪箱與齒輪箱馬達。1990年代電動工具大廠德國博世第一支從有線到電池式電鑽工具問市，基於全球化的策略，積極在亞洲尋找電源傳動合作廠商，而找上了祥儀。

祥儀從1995年開始供應博世電動工具齒輪箱，雙方合作關係延續至今。

如何經營超過20年的夥伴關係？蔡逢春先說了一個小故事，他在天美時的主管正好是德國人，每天都帶著心愛的徠卡相機上班，員工覺得德國人怪，仔細探究才知原來主管不讓家人動到徠卡，因為別人隨意扳一下快門，他都可以察覺相機的靈敏度出現變化。蔡逢春跟了這個主管至少五年，「連皮鞋不乾淨，抽屜裡的筆沒有擺正，都會被糾正。」他看到德國人一板一眼的態度，面對德國大廠博世嚴格的品管，絕無二話。

「縱使是一元的東西，也要做到完美。這是我的個性，接了一筆生意，縱使賠錢，也要維持誠信，我相信台灣的企業要有如此競爭力，要用這種角度看世界。」蔡逢春說。

隨著博世將生產據點由瑞士、馬來西亞，再遷移到中國成都，大企業的全球移動，人事跟著移動，連企業文化也出現變動。「每一個轉變都是挑戰。台灣中小企業要能跟著改變，有時要低頭，當中沒有退路，評估己身優勢劣勢，知己知彼。」蔡逢春說，保持產品品質無庸置疑，價錢也要能滿足對方，讓祥儀在深耕客戶關係的分寸之間，進退有據。

蔡逢春也曾投資設廠生產整支電鑽，但他最後發現，產品的庫存壓力太大，戰場的決勝點變成資金而非技術，這讓他回過頭來專心精進在核心技術上。

專注核心技術是秘訣

馬達在物與物的傳遞之間，扮演著傳動的角色，馬達動力則通過齒輪減速機的相互轉換原理來提高扭力。一個小小齒輪箱馬達，多達50個零件，祥儀不只零件自製，工廠內有超過上百台的滾齒機，可以說在全球無出其右。敢於投資的蔡逢春解釋：「一個齒輪箱馬達內分好幾層，就像鐘錶內部的零件一樣，靠齒輪帶動轉速，變化扭矩，每個齒輪尺寸不一樣，一旦有訂單，不同機器可以做出不同規格的產品，出貨速度快，這就是祥儀引以為豪的強項。」

目前祥儀六成營業額在於供應博世、松下、牧田等大廠電動工具、花園工具的齒輪箱馬達，生產基地主要在中國大陸。

台灣廠主力在於微小齒輪箱馬達，應用範圍從帆船的推桿到汽車的自動門，從家庭智能化的掃地機器人到醫療器材，例如眼科醫師戴在頭上可以掃描視網膜的診療器，都有祥儀的微小齒輪箱馬達。

以內裝8mm微小齒輪箱馬達的自動胰島素注射器為例，生產過程中，必須使用顯微鏡檢查其精準度，若沒有精確的工藝，失之毫釐，差之千里。供應電動車特斯拉車門門鎖，用的是30mm的齒輪箱馬達，蔡逢春透露，成為大廠的供應鏈，至少要經過五年的考驗，所有工件的可靠度必須經過實驗室嚴格的檢驗。

祥儀製造部經理劉文凱指出，以供應汽車廠Daimler電動窗簾的齒輪箱馬達為例，單單為了降低電動窗廉開關的噪音，蔡逢春直接站上研發的第一線，與團隊改善組裝流程，務必提升齒輪精度，讓齒輪與齒輪達到最佳咬合接觸面，才能讓這些汽車大廠買單。

祥儀董事長蔡逢春靠著微小齒輪箱傳動的核心技術，再進軍服務型機器人市場。

併購挹注新活力

2005年蔡逢春在日本愛知博覽會，看到機器人興起的趨勢，剛好日本有一位合作夥伴提議一起開發伺服馬達，祥儀因勢利導，開始跨足機器人領域。「沒有想到這位日本夥伴因病撤資，我仍堅持下去。」蔡逢春說，還好經濟部有科專計畫，透過與金屬工業研究發展中心的合作，成功研發伺服馬達，作為開發機器人的核心技術。

有別於工業型機器人，基於市場區隔，祥儀專注在服務型機器人的研發與製造，並且使用自製的伺服馬達、行星式減速馬達，2014年通過觀光工廠評鑑的「祥儀機器人夢工廠」，即是研發30多種機器人的成果展示，如今已二度獲得國際亮點觀光工廠的肯定。

以能載歌載舞的星際機器人為例，體內一共裝設了36個齒輪箱馬達，機器人的關節裝置了伺服馬達；拿到台灣精品獎的黑熊機器人，內裝17顆齒輪箱馬達，3D列印的外殼，連同Q版的三太子機器人，成為展現台灣印象的文創商品。從馬達到機器人，祥儀擴張了專精技術的深度與廣度。

為了從基礎扎根，2018年祥儀成立慈善文教基金會，透過機器人夢工廠，建構聯絡產業與創客教育的平台，並且進一步生產工業積木。這個新產品則是來自蔡逢春併購一家新創公司「科技寶」，也為祥儀挹注新的活力，蔡逢春笑著說：「這也有故事，而且是基於機緣。」

原來2015年二名德國西門子的工程師，奉派來台灣出差，為台灣電子公司架設自動化設備，兩人不約而同愛上台灣女孩子，選擇留在台灣創業，並集資數百萬元研發模組化機器人套件（簡稱「工業積木」），不到三年錢卻燒完了。

由於從第一代到第三代的工業積木都用到祥儀的齒輪箱馬達，蔡逢春了解他們的困境，並與團隊討論後，決定併購「科技寶」，運用工業積木的不同套件，所設計出自動化機械手臂、遙控車等穩固結構，再搭配傳動的齒輪箱馬達與發出控制指令的積體電路板，可以打造智慧無人車、無人搬運車，或是小型工業生產線，是創客最佳的教具。

微小齒輪箱馬達雖微小，卻是傳動的關鍵。

機器人教育是扎根

目前蔡逢春除了擔任台灣智慧自動化與機器人協會副理事長，推動台灣機器人產業的能量外，領有街頭藝人執照的他，經常帶領機器人胖卡車到各校園，吹奏薩克斯風，進行機器人啟蒙教育。

祥儀機器夢工廠除了娛樂性的展示與互動，館內STEM教室，提供機器人設計媒材、程式控制、機電整合等課程。從科技積木DIY到程式設計，在DIY實作中，啟蒙學生培養出興趣，讓AI教育得以從中學做起，近兩年夢工廠六成以上的參觀者是學生，成為學校戶外教學的熱門場域。

祥儀從2015年開始舉辦「相撲機器人競賽」，透過「競賽」激發興趣與創意。2018年起，祥儀慈善文教基金會更串聯國內所有機器人賽事，舉辦「TIRT全能機器人國際邀請賽」。以2019年為例，多達54項機器人競賽項目，吸引超過20個國家參賽隊伍參加，在桃園巨蛋四天的比賽，湧入17萬比賽與參觀人次，連續三屆累積至今已超過4,500隊。

2020年受疫情影響，國外選手改採線上收件，但新增防疫智慧機器人、足球機器人，以及送餐機器人等項目，銜接產業端的需求，仍吸引1,000多隊參加。祥儀慈善文教基金會執行長王瑋璇說：「參賽的選手從國小到大專，對學生而言，更是鍛鍊實作經驗，充實學習履歷，培養科技素養的機會。」

如今全球工業捲起應用AI、互聯網與強調智慧製造的趨勢，祥儀的微小齒輪箱馬達、伺服馬達等傳動解決方案，是推動傳產自動化、智慧化生活的重要應用。對以生產齒輪起家，具有機器人關鍵零組件製造實力的祥儀而言，傳動是推動智能生活的基礎，就像祥儀的企業理念一樣：「給我一個齒輪，我可以轉動全世界。」

科技寶搭建的自動化機械手臂，可以打造智慧生活所需的機器人套件。