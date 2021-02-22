方寸大視界 國家鈔券雕刻師孫文雄

【文‧蘇俐穎 圖‧林旻萱】

人生於世，多少都得為五斗米折腰，但也有另一種人，不僅樂在工作，更將工作內化為一種生活態度，鈔券雕刻家孫文雄便有幸屬於後者。在中央印製廠服務半世紀的他，除了任職期間堅守崗位，更將工作上習得的技能轉化成個人的志業，退休後仍創作不輟。

自古以來，人們為了商貿往來的便利，發明了貨幣，紙鈔即是其中一種。相傳，紙鈔起源於中國的宋代，首見於商業發達的四川，當時的紙鈔又被稱作「交子」，遠比西方最早由斯德哥爾摩銀行所發行的紙幣，還要足足早上了600年。

凹版雕刻與有價證券

雖說鈔票起先並不都由官方發行，但因仿冒事件層出不窮，為了平穩經濟，後來才逐漸轉由政府統一管制，而就選用的紙張、油墨，或者印刷技術與圖紋的設計，都不斷提升難度，用以杜絕外人仿冒。

在這其中，凹版雕刻藝術可說是最具藝術價值的一項。精細的線條與複雜的凹印技術，都是凹版雕刻的重要特色，1661年，瑞典銀行便將這項起源於西方的藝術使用在製版技術上面，正式開啟凹版雕刻與有價證券結合的濫觴，如今全世界，如鈔票、股票、債券、郵票上頭，都能見到凹版雕刻的身影。

只不過，也因為應用項目的特殊，技術也主要流傳在特定的商業體系或國營機構裡，因為極少在正統的藝術體系裡現蹤，造成鮮少人知道，原來在政府部門裡頭還有這麼一群默默創作的藝術家存在。

當代的宮廷雕刻師

「凹版藝術與我們似乎毫無關係，但是鈔票卻與我們息息相關。」孫文雄說。

也許你不認識孫文雄，但卻與他有所聯繫。打開皮夾，或藍或紅的新台幣，100元鈔票上的中山樓、500元上拋帽歡呼的棒球小將，甚至是1,000元的國寶鳥帝雉、2,000元上的兩尾櫻花鉤吻鮭，這些精細的圖案，都來自他的手筆。他就像古時宮廷御用的藝術家，長年低調伏案工作，直到退休後才逐漸走到鎂光燈前，為人所注意。

1942年出生於苗栗銅鑼的他，年僅16歲就考進中央印製廠工作，2007年退休，職涯期間，除了經由場內的前輩指點，更曾向日本雕刻家押切勝造、中國雕刻家趙俊等知名前輩學習，也曾經赴歐洲學習滾筒技術，豐富的經歷與紮實的學習過程，造就他成為極少數的凹版雕刻專家。

始終樂在工作的他，回憶起這一段黃金歲月，孫文雄可說是滿懷情感，甚至服務的單位一度歷經改組，他特地將舊單位「雕刻股」的廢棄牌子攜回，珍重保存至今。

對昔日工作充滿情感的孫文雄，特地將「雕刻股」的牌子留存在工作室中。

針尖上的絕技

凹版雕刻與素描、針筆畫類似，都以線條作為主要構成的元素，但創作者無法直接作畫，必須運用工具在鋼板或銅板上雕刻，以勻稱、剛勁的線條，且藉由點、線的表現方式，以粗細、疏密的手法，勾勒出圖像的紋理變化與光影變化的巧妙。

除了鏤雕的過程，格外需要耐心與毅力，刻好的版還得經上墨、擦墨的手續，再送到特殊的壓印機，以高壓（每平方公分平均得承受80噸的壓力）才能印出明晰的圖像。作品因受壓力與油墨的堆疊，觸摸起來能感受到細微的浮雕，有著凹凹凸凸質感，也有著一番獨特韻味。

孫文雄對於自己費時費神終於完成的創作，每一件都相當地珍視。他的代表作，如虁龍、傅正的郵票；台中港的印花稅票；以及最知名的，在1998年推出新版新台幣上的圖案。

在這其中，最具挑戰性的當屬百元鈔上的中山樓。孫文雄說，人的肉眼，1平方公釐只需刻上4條線，看上去就足夠流暢自然，但鈔票的製版，則要求每平方公釐必須有5條線。

但雕刻中山樓的難主要並不在於精細度，而是建築複雜的細節，與透視的立體感。尤其，當我們拿起放大鏡觀看，便能發現畫中每一筆都是一線到底，既沒有斷裂，也沒有重疊，孫文雄特別指出，斜屋頂上的細線尤其不容易，因屋瓦並非順暢的直線，因此在雕刻上，「不能以平行線的方式雕刻，每一條線的角度，都得計算得剛剛好。」而這每一下刀都是起手無回，倘若刻錯了，只能前功盡棄。

凹版雕刻以細膩精湛的線條以及浮雕一般的凹凸觸感最具代表性。

退休後創作不輟

許多人都以為，孫文雄能身懷絕技，是因為天賦異稟，但他說：「我不認為我有這個天分，但是我有興趣。其他的我競爭不贏別人，那只有找到一個喜歡的項目，從中下功夫。」

踏入孫文雄位於新北永和的個人工作室，小小空間裡，劃分為工作間與展示區，除了作品以外，就是雕刻刀、實體放大鏡、縮刻機、壓印機等工具、機器，擺設相當樸素，可見藝術家心無旁騖的嚴謹與專注。

工作室裡工具齊備，讓孫文雄從雕刻到印刷完全不假他人之手。

如今雖說是退休，但孫文雄的日子仍過得規律又充實，他每日固定4小時的創作時間，就像還在工作一般，他也不斷鑽研不同的媒材、技法，嘗試挑戰自己的極限，雖然得經過許多漫長的努力，「但只要有新的作品完成，就會特別高興。」如今已年近80歲的他，談到創作，依舊神采煥發。

在2012年，他獨創了以壓克力作為媒材的「透明壓克力立體雕刻畫」，利用透明壓克力正反面均可雕刻的特性，以及壓克力本身的厚度，創造3D立體效果，尤其在純黑的背景烘托之下，更顯現出美感。

退休後仍舊創作不輟的孫文雄，發明壓克力雕版畫，透明材質在黑色背景的映襯下格外絢麗。

他也受人委託，創作林志玲肖像，嘗試在4×3 平方公分的絕小尺寸之間，挑戰1平方公釐放入13根細線，成品玲瓏精巧，人物的髮絲更顯柔軟飄逸。這件精工的創作，足足花上了一年的時間。

盡情遨遊在方寸大千的孫文雄，也嘗試書寫「毫芒微書」，下筆時，「筆幾乎不能動，手指也幾乎不能動。」孫文雄說。他在髮絲上寫岳飛〈滿江紅〉，1平方公釐可寫7～8個字，也在芝麻上寫李清照的〈武陵春〉，1平方公釐寫10個字，打破金氏世界紀錄，尤其工整的字跡更讓人驚嘆。

雖說科技日新月異，今日鈔票製版的方式，已逐漸從純手工演變為部份由電腦製版來取代，但人的創作能力與手工的靈動筆觸，仍有難以取代的價值。而卸下官方身分的孫文雄，近年頻繁舉辦展覽、講座，或者不藏私地將創作技巧傳授給後輩晚生，讓這門在過去猶若籠罩著面紗的藝術，被更多人了解，能在民間薪傳不息。