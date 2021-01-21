上山找解答 沈恩民用插畫記錄山林

【文‧李珊瑋 圖‧林格立】

山，像一座寶庫，沈恩民走進山裡，走出迷惘，重新認識自我，定位人生方向。

由彰化高商到台科大，由手繪插畫到電腦美工設計，沈恩民在叱吒風雲中，一度迷失自我。身心俱疲的焦慮中，帶著畫筆走入山林，在大自然的撫慰下，沈澱心靈，解讀山林奧妙。經過數年的累積與沈澱，出版《山 教我的事》，記錄與台灣千里步道協會、林務局、台灣山岳雜誌的合作經驗，回歸純樸潔淨的初心，發現台灣最美的風景；與守護自然環境的衛士，一起為這座寶島奉獻心力。

初出茅廬，如魚得水

「好像自然而然就會塗鴉。」隨手把看到的東西畫下來，是沈恩民與生俱來的樂趣。由彰化高商廣告設計科到台灣科技大學工商業設計系，由手繪到電腦作業，沈恩民如魚得水，一路順暢。2007年進入職場，幸運地遇到指標性的客戶，為故宮、歷史博物館等機構的數位學習網站作美工設計，打下紮實的根基。「其實過程非常辛苦，經常需要加班，熬夜趕案子。」但是當台中自然科學博物館線上遊戲網站，指定他來畫時，那種榮譽感還是很得意的。

三年後，進入另一家數位科技公司，接觸到截然不同的商品設計。參與福特、海尼根、芝司樂、SONY等知名品牌的網路行銷工作。但是一次職位的升遷後，卻曝露出隱藏的危機。不善言語表達的他，在眾人面前闡述創作理念時，讓沈恩民感到好挫折。「當時內心很沮喪。」把自己的缺點，毫無保留的曝露在同事眼前，沈恩民羞愧到難以面對。

「我的思緒是很慢的，常常覺得被客戶追趕的透不過氣來。」屬於全面了解後，經過思考沈澱，才能完整表達的個性，在得來速的激進步調裡，總是對自己的作品感到心虛。「其實好作品是需要很多資訊的累積。」在競爭激烈、變化快速的商業節奏中，沈恩民開始覺得無力與厭倦。「感覺作品的生命週期好短暫。」商品不斷地推陳出新，往往兩三個星期就被覆蓋下架。種種的格格不入，沈恩民最後只能選擇出走。

在一步一腳印中，沈恩民學習體會大自然的奧妙，也在每一次的行腳中，加入淨山的行列。

叱吒風雲中失落自我

成為自由工作者的沈恩民，順利通過美國、加拿大的圖庫網站審核，開始在國際網站販售插畫創作。活潑的構圖，獨特的簡約風格，深受歐美客戶的青睞。本土設計師迅速在國際平台崛起，揚名海外的成就感，讓沈恩民意氣風發。2014年，達到前所未有的巔峰，是以往職場收入的數倍。「那時每天都盯著螢幕報表，看著數字跳動。」喜憂完全被販售成績即時操控，心情上下起伏。「剛開始好興奮，後來就疲乏了。」覺得自己像一部印鈔機，為了賺錢，不斷地吐出創作。

譽之所至，謗必隨之。「大家開始模仿抄襲我的作品。」惡性的商業競爭，讓沈恩民無力招架。在構思新作品時，還要不斷地提防被抄襲，那種不知道敵人是誰的驚惶，時時處於四面楚歌。「要去蒐證檢舉，是很花心力和時間的。」再加上每天都有世界各地大量的創作加入圖庫，讓沈恩民覺得筋疲力竭。「我覺得自己已經盡了全力，為什麼卻總是無法追趕上別人的腳步？」像是站在孤立的尖塔頂端，搖搖欲墜。一種江郎才盡的深層疲憊，產生瀕臨枯竭的強烈恐慌，讓原本需要專注與平靜的心，無歇止的動蕩。「我沒有辦法再畫畫。」原本最熟稔擅長的工作，卻成為想要逃離的夢魘，日夜承受著無法負荷的揪心之痛。《山 教我的事》書中一幅手繪插畫，一個人孤寂地跪伏在叉路的中央，面對眼前無數條盤根錯節的路徑，卻無從選擇，正像是沈恩民當時內心的寫照。

走進畫框裡的山林

「我從小就喜歡大自然。」身為家中長子，沈恩民在寵愛中長大，雙魚座的浪漫，總能在稀鬆平常的環境中，發現蟲鳥共鳴的樂趣。「我會蹲在水溝邊，看小魚小蝦，完全忘記時間。」八卦山腳下，天天仰望著巨大的佛像，隱藏在心靈深處，溫柔撫慰著身處都市叢林的焦慮與無奈；親近自然的童年生活，傳遞著鄉土的芬芳。這股深植在靈魂深處的原鄉情結，冥冥中牽引著沈恩民走向山林。

「我很任性，還好有一位認命的妻子，把家顧好。」避難似地回到故里，無端的失落感，卻讓沈恩民受到另一種衝擊。「以前那些隨處可見的小水溝都不見了，原來的荒地，矗立起一棟棟鋼筋水泥的大樓。」彰化老家的牆上，懸掛著像聖杯般傲立的雄峯，伴隨著沈恩民成長，「那是爺爺帶叔公登山後，叔公送給爺爺留念的畫作。」山的圖像有如一條無形的線，牽引著失去方向感的他，走出迷惘。

無意間在老家發現一本爺爺的書，扉頁上工整地寫著購於沈恩民的生日，書名就是《台灣的高山》。奶奶早逝，爺爺入山，在汗水中揮別傷痛。時隔半甲子，沈恩民也循著爺爺的路，向山尋找心靈解藥。「爺爺一向話很少，但是踏上爺爺站過的地方，就有一種和他很親近的感覺。」

歷經到泰源監獄做志工的心情轉換，到進入「白老鼠」登山團隊，沈恩民在山友的身上，重新找到自我的定位，享受彼此分享的美好。捨棄了電腦，重拾從小最愛的畫筆，沈恩民回到快樂的初心。

在寧靜中聽到能量

從參與嘉明湖國家步道修復，到遇到山上的教官，山，像一座巨大的能量補給站，在一步一腳印中，沈恩民學會把心放慢；在一呼一吸間，彷彿回到童年，心靈重新得到滋養。「唯有親身走進去，才能真正感受到山的力量。」身為基督徒，沈恩民用感恩的心，拿起畫筆，歌頌山和山友的奇妙。「因為環境很寧靜，讓我可以聽到更多。」山野間，讓人心靈悸動的聲音，把小時候的那些記憶，又帶回到眼前。唯有內心安定了，才有餘力觀察四方，重啟智慧之窗。

2017年，沈恩民以紀錄員的身分，跟著千里步道團隊踏勘古道，幅員橫跨桃園、新竹、苗栗、台中間。「我真的是大開眼界。」以往沈恩民總以為外國的月亮比較圓，看不起自己從小生長的環境，透過這次調查，重新品味美好的人事物，愛上生長的地方。「過程很艱苦，但是心靈非常享受。」

走進這片無數次呼嘯而過的土地，他開始沉澱思考。「為什麼要做這些調查？我要記錄些什麼？」一連串的問號，在拜訪耆老的過程中，找到答案。「被文明遺忘的房舍和老路，以極微小的呢喃，訴說歲月的故事。」一種延續傳統的使命感，讓大家揮汗如雨，也不以為苦。

有感於巡山員守護山林的艱辛，沈恩民用畫筆表述他們的工作情況。 （沈恩民繪／游擊文化提供）

借由畫筆，沈恩民仔細描繪「樟之細路」的變遷沿革與重大事件。鉅細靡遺的嚴謹畫風，沈恩民稱職的做好紀錄工作。在過程中，看清楚自己所缺乏的，是深刻認識自己的土地，因為認識而投入，「由衷的認同與喜歡，就是力量。」

隨同「出去玩協會」調查能高越嶺西段的台電設施，沈恩民終於踏上期許已久的步道，內心有無限的驚喜。昔日賽德克族與太魯閣族貿易、通婚的社路，以及日治時期的警備通道，彷彿走進百年時光，引人嚮往。

沈恩民的筆下，守護電塔和線路的台電工作人員，被暱稱為「保線牛」的憨厚臉龐，栩栩如生。長年冒著生命危險，為全台正常供電而忘我拚搏。戴著彩色格紋帽子的沈恩民，也不時俏皮的出現在畫作中，在一覽無遺的山景裡，和心中的原住民勇士相互對望。

山是心靈的方舟

台東林管處邀請沈恩民繪製嘉明湖步道名信片，記錄山林的美。 （沈恩民繪／游擊文化提供）

「有一陣子，我好怕大家去爬山。」看到遺忘在山裡的垃圾，沈恩民好痛心，深怕因為愛山，而褻瀆了山。直到參加南湖大山淨山工作，以及繪製《台灣山岳》雜誌巡山員特輯，而感到有能力回饋山林。「彎下腰，讓山乾淨一點。」撿拾垃圾的行動，沈恩民落實在每一次入山的行程裡，也培養孩子們正確的觀念，愛山，就要不留痕跡。「我們只是過客，所有的動植物才是山的主人。」沈恩民心存感恩，順應自然，以崇敬的心，繪製步道明信片，宣導愛護森林與動植物。

《山 教我的事》新書分享會，沈恩民自己做會場佈置。

《山 教我的事》新書分享會中，沈恩民在掛滿自己畫作的空間裡，認真的簽書，面對讀友侃侃而談，不再羞澀。「山，讓我感到自信，能掌握自己是什麼樣的人。」進到山裡，就像身處在一個正向的環境，所有的思想也都會歸正。「了解自己的渺小後，可以接受失敗，可以原諒沒有達到目標。」山是沈恩民的諾亞方舟，讓他的心靈得到救贖，獲得自我反省的勇氣，注入再出發的能量。自詡是「台灣原生種」的沈恩民，體會如何和週邊的環境連結，在這片土地上往下扎根。被世俗遮蔽的眼，瞬間清朗，學會駕馭自己，接受缺點，轉化為個人特質。「生命，只有盡了全力，才顯現得出來。」這是山教沈恩民的事。