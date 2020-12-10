《光華》名人座談 海外採訪講座 走過45周年影像特展

【文˙李珊瑋 圖˙莊坤儒】

影像，一種直擊人心的傳播媒介。它的美，美在真實，美在刻劃歷史印記。

《光華》走過45個春秋，歷經不同時代的變遷。回顧前塵，有政治的更迭，有地景的演進，但不變的是，永遠寓含著寶島台灣，溫潤飽滿的暖暖人情。從台灣看世界，讓世界愛上台灣。

《光華》45周年影像展，2020年10月6日於國立台北科技大學百年歷史建築——紅樓展出，為期兩個月，用影像和文字，記錄下半世紀以來的台灣演進軌跡。緊接著的海外採訪講座，邀請了外交部前駐外大使李宗儒、國際知名攝影家沈昭良、《看見印尼》作家李東明，於該校大禮堂與1,500餘名學子，分享人生歷練中的不同視野，並在學生代表的提問中，激盪出跨文化之反思，與面向未來挑戰之自信。

真實影像，歷史註腳

用影像書寫歷史，《光華》做到了。台北科技大學副校長楊重光與外交部國際傳播司司長陳銘政，於致詞時分別就影像展於紅樓展出之歷史性意義，以及《光華》與台灣外交事務的淵源，作了精采的分享。現場來賓包括有外交部總領事馬鍾麟、北科大學務長張仁家、圖資長吳建文等，讓此次開幕式圓滿順利。

接著在《光華》總編輯陳亮君的導覽下，呈現出《光華》由誕生至今的階段性演進。從1977年8月刊封面，刊載了當時總統嚴家淦受沙烏地阿拉伯國王哈立德的邀請，飛抵沙國吉達港時的歷史珍貴畫面，到六大採訪面向的時代連結。走向二樓的樓梯間一路延伸，分別看見金馬五十、解嚴開放、環保議題，甚至是1970年代台灣獲得青棒、青少棒、少棒三冠王的精采報導回顧，以及近年來包括日本、新加坡、柬埔寨、越南等地的海外採訪事蹟，突顯《光華》立足台灣，放眼世界的在地性與宏觀性。

而在海外採訪講座前，總領事馬鍾麟致詞時介紹《光華》是宣揚台灣軟實力的重要媒介之一，也是拓展國際視野及外語學習的良好素材。《光華》總編輯陳亮君則以「採訪視角」的轉換為題，分別帶入前駐外大使李宗儒、《看見印尼》作者李東明及攝影家沈昭良的親身經歷，充分展現海外工作者的實務經驗和多元文化的採訪體驗，讓1,500名與會者看見台灣在國際社會多元參與的成果。以下節錄與談人的精采內容分享：

沈昭良：內化視野，表現張力

《STAGE》豔麗斑爛的色彩，一瞬間，擄獲觀眾的注意力。沈昭良用鏡頭，精準明確地表述不同的主題概念。對應黑白的《台灣綜藝團》影像，活脫脫就是台灣時代變遷的寫照。鄉土的妝扮，紛擾的場景，彷彿置身在熱鬧的酬神廟會中，鮮活地呈現出台灣民俗活動的生命力。暱稱「變形金剛」的《STAGE》，用強大的機動性，承載中西合璧的多樣功能。結合聲光科技效果，在田野水澗間，甚至是「墓阿埔」前，都能盡情嘶喊搖滾。

在《築地魚市場》的寫實影像中，對應到台灣的《南方澳》，不同的場域，卻透析出相同的大魚入港氛圍。海天交際的魚肚白裡，晨曦氤氳，手持長刃的人影，在一字排開的鮪魚陣仗中梭巡，彰顯出肅穆的殺氣。糶手（魚貨拍賣官）賣力嘶吼的喊價，對比眾多買家專注的犀利鷹眼，延續世紀的草根霸氣，天天在魚獲拍賣市場中上演，透著魚腥氣的場景，張力十足的令人動容。

《玉蘭花》，一條分工細膩的台灣特有產業鏈。半夜時分，花海裡點點移動的眾多星光，是採花人夜夜點燃的頭燈，忙碌地為生計奔波。遊走在街頭的賣花人，無論是穿梭在車陣中，還是在廟口、捷運站等人潮洶湧的地點，常年累月在風吹日曬中，一個托盤，幾片荷葉，用濕毛巾覆蓋的嬌嫩白玉，悄然傳遞著屬於台灣鄉土味的社會現象。

李東明：他鄉探索，遇見原鄉

「其實我們不應該有刻板印象。」公職生涯中的最後一站，李東明把全部心力都給了印尼，在這個微笑的友善國度，如魚得水。擁有四分之一台灣原住民血統的李東明，在印尼利用公餘假期，展開有系統的原住民跳島探索。「這張照片，是不是和台灣原住民一模一樣？」一張印尼原住民的寫真照，即刻呈現出彼此的關連性。曾經擔任台灣駐印尼台北經濟貿易代表處新聞組組長的李東明，用新聞眼和尊重的心，打開和駐在國間的友誼之門。「溝通是必要的，才能相互信任。」嚴謹地恪守崗位，讓沒有正式邦交的兩國間，不會因為錯誤的訊息，彼此產生誤解。

「《看見印尼》這本書，是我退休後留下的回憶紀錄。」以尊重在地文化的心情，記錄曾經走訪的泗水、萬隆、棉蘭等大都市，遊歷過的巴東、日惹、梭羅、萬丹等小型市鎮，以及以華人或華人文化為主體的山口洋、文登小鎮。李東明不但攀登爪哇島第一高峰舍梅魯火山，更搭乘印尼傳統布吉斯縱式風帆船比尼西，展開跳島巡遊，深入了解南島各族部落的風土民情。除了拍攝原住民的日常服飾樹皮衣，也完整記錄傳統蠟染布的繁複工序。「就是用尊重的心去對待。」以開放的襟懷，接納陌生的國度，探索南島與寶島間文化的異同，把異國的美好帶給國人。

李宗儒：真誠的心，建立友誼

「真誠的心，是建立友誼的最佳途徑。」曾經派駐在五大洲的外交官李宗儒，數度歷經政治的轉折，那種現實環境中的冷暖，真的是只有過來人才能體會。「1971年是中華民國外交關係的分水嶺。這一年，我們退出聯合國，邦交國的數量，瞬間山河變色。這是1971年之前，韓國總統、日本首相、菲律賓總統來訪的影像。」李宗儒展示一張張珍貴的歷史鏡頭，現身說法，侃侃而談。

「如何在沒有邦交的情況下，建立雙方的友誼，是對外交人員極大的考驗。」李宗儒展示在希臘商會場合中，與希臘總統不期而遇的歷史鏡頭。「這種機會，是要有極大的互信與協助，才能實現的。」1991年李宗儒第一次外放擔任館長，駐澳大利亞期間，以駐外代表身分，數度安排雙方部長級官員互訪，大力提升雙方經貿關係。

「澳大利亞國會台澳雙邊小組，在我任內拓展到90名議員。」當時美澳是102位，英澳是84位。這項傲人成績，是在短短二年間，由零開始，可以想見其間的艱辛與勠力。「在困境中不喪志。」李宗儒期待用全民的力量，在世界舞台贏得敬重。

珍惜迴響，展望世紀

由《光華》45周年影像展暨海外採訪講座，開拓了年輕學子的國際視野，並珍惜講座中的迴響。台灣的美，美在純真自然，美在中西合璧，美在古今傳承。今後的《光華》，將持續扎根台灣，放眼世界，讓每一位已瞭解台灣的人更愛台灣，讓不知道台灣的人，也能透過《光華》來認識台灣、看見台灣。