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與疫同行──陳芳明

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
台灣文學研究者，陳芳明教授。
台灣文學研究者，陳芳明教授。

【文˙鄧慧純　圖˙林格立】

陳芳明：台灣文學研究學者、政治大學講座教授，作品以論述、散文為主，兼有詩作，創作逾30載，嘔心瀝血之作《台灣新文學史》，為台灣文學史提出新視野。

爆發疫情以來，政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明在FB上分享，去年抱在懷裡、愛笑的孫女，如今已蹣跚學步，跨出人生第一步，阿公卻因為國界關閉，只能透過視訊影像想念在加州的孫女。

「疫情還在迷霧中，還不知道終點在哪裡？」陳芳明說。但他也沒閒著，今年是他在政治大學授課最後一年，教學生涯的最後一門課是「台灣文學史」。九月中旬，政治大學中正圖書館內，由和碩董事長童子賢捐贈的「陳芳明書房」開幕，陳芳明把畢生近三萬冊的藏書捐贈出來，裡頭包括整套的黨外雜誌《美麗島》。「不要佔有，才能擁有。」陳芳明說，捐贈圖書館的書能得到妥善的照顧，圖書館員依照編目陳列，讓他查找資料方便，他就是窩在圖書館裡，才完成大部頭的《新台灣文學史》。

研究歷史出身的陳芳明，侃侃說起台灣日治時期的公共衛生系統。台灣原本是瘴癘之地，跟著日本殖民主義帶入的衛生觀念為台灣公衛打下基礎；殖民者當然不是為島國的人民著想，而是為了當權者的利益，台灣卻因之蒙利，「推動台灣新文化運動的賴和、蔣渭水都是醫生，這是上天給我們最好的近代知識份子，他們老早就有防疫的觀念了。」

從歷史的角度來看這次的疫情，「2003年的SARS，台灣付出慘痛的代價，但是，我們記取了那次的教訓。台灣是個公民社會，公民社會最簡單的一個講法是：我要活下去，別人也要活下去，這就是共存、共感的概念。台灣這十數年來推動的民法修正、男女平權、同性婚姻，都是公民社會的體現。」日前，蔡英文總統獲選為美國《Time》雜誌2020百大影響力人物，陳芳明有感而發，在《蘋果日報》投書：「台灣被世界看見，是因為我們有健康的政治環境與社會環境。這不是蔡英文一個人的領導，而是全民都互相領導。蔡英文總統被看見，是因為全民的公民生活被看見。」

台灣的公民社會已經成熟了，從政府的機制到全民自主防疫，我們守住了疫情的防線，是台灣人能自豪之處。

面對疫情的考驗，國人沒有因此被打倒，反倒刺激了許多產業的興起與轉型。 （陳美玲提供）
面對疫情的考驗，國人沒有因此被打倒，反倒刺激了許多產業的興起與轉型。 （陳美玲提供）

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