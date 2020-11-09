當新聞遇見Podcast 聽見報導的另一種聲音

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

2020年，可以說是台灣podcast的元年。素人podcast節目爆紅，「百靈果」、「股癌」與「台灣通勤第一品牌」，吸引數萬粉絲收聽；再加上本土podcast公司Sound On提供一條龍服務：內容製作、後台服務與廣告媒合，並推出自己的播放平台與節目，帶動社會製作podcast節目的風潮。

這種新的傳播方式，也開始吸引一些台灣新聞媒體投入，用聲音的方式呈現議題，以接觸不習慣閱讀的群眾。

《光華》邀請台灣podcast界的先鋒《關鍵評論網》旗下節目「馬力歐陪你喝一杯」主持人楊士範，以及台灣非營利調查新聞網路媒體《報導者》旗下節目「The Real Story」主持人劉致昕來談他們製作podcast的過程與這種新敘事手法的特色。

抓住耳朵注意力

「哈囉，大家好！這裡是馬力歐陪你喝一杯，我是馬力歐。One, two！One, two, three！」簡潔的開場白，接著一段輕快的爵士音樂，開始一場深入又隨性的對談。podcast是楊士範廣播夢的另一種形式，也是一場沒有設限的實驗。

楊士範，現任關鍵評論網的內容總監暨共同創辦人，高中就懷有DJ夢的他，一直希望自己能做一個節目，2016年他開始聽podcast並投入研究，發現在「爭奪眼球的時代」，大眾的視覺注意力很容易分散，但podcast卻可以讓人的聽覺注意力維持一段時間。此外，他參與製作的線上直播節目「政問」，訪談的形式相當適合用「聽」的，加上聲音節目的製作成本，也遠低於影音節目。種種因素，促使他開始行動。

外號「馬力歐」的楊士範，在資深廣播節目主持人王文華的建議下，以「馬力歐陪你喝一杯」開始節目第一季，以訪談的形式，邀請各領域的專家名人與創作者來談談他們的想法與故事。第二季走出錄音室，以台灣酒吧為主題，到高雄七賢三路採訪當地人，了解1950年代越戰期間，高雄作為美軍休憩勝地，發展出來的酒吧文化。這種聲音記錄片的形式，如同帶起美國podcast熱潮的節目「Serial」，透過大量訪談與資料回顧，深度調查1999年的命案。

「自己沒有做出來的話，就算每次跟大家提到這種（聲音紀錄片）節目有多厲害，他們只會覺得這是美國才有的節目，那我就做出來給你看。」楊士範坦言第二季的製作很累、很花時間，但他也堅定地表示，之後會朝這個方向繼續嘗試。

《報導者》podcast主持人劉致昕，從後台數據發現聽眾都很「死忠」，75%的聽眾會聽完一小時以上的節目。

沒有設限的實驗

「馬力歐陪你喝一杯」目前進行到第四季，三年多的時間，採訪對象橫跨企業老闆、文化部長、創作歌手、心理諮商師與調查新聞記者等等。第三季尾聲，更邀請八位素人聽眾到錄音室，分享他們不太尋常的生命故事。這個節目彷彿是台灣podcast界的「名人堂」，用聲音記錄了他們的光輝，以及在文字報導裡難以呈現的心聲。

2019年，楊士範在臉書成立Podcast Club，邀請同樣對推廣podcast有熱情的百靈果主持人Ken與凱莉加入，希望這個圈子能蓬勃發展。目前社團內有一萬位成員，有人針對錄音器材、剪輯軟體提問，也有人分享自己的新節目。除了線上討論，每六～八周也會舉行實體活動，邀請知名podcaster分享經驗，再由五位社團成員輪流進行快講。

隨著這股風潮與錄音技術提升，台灣出現越來越多podcaster，帶動錄音器材與廣告的商機。楊士範常常被問：「台灣podcast市場到底在哪裡？」，他表示：「沒有人說的準。現在台灣已經離開創新者（Innovators）的階段，進到早期採用者（Early Adopters）尾端，但還沒進入早期大眾（Early Majority）。要進到下一個階段，需要更多新類型的節目加入，吸引原本沒有在聽podcast的群眾。」

楊士範也提醒想做podcast的創作者，在宣傳節目時，不能只仰賴社群媒體，也要架設網站。如此一來，節目不僅較容易在搜尋時曝光，也能透過網站上的每集節目概要，解決podcast內容難以回顧的缺點。

《報導者》與Sound On合作，前者負責內容企畫，後者負責剪輯後製。圖為Sound On錄音室。

找出「聽」報導的受眾

2020年8月，《報導者》推出podcast節目「The Real Story」，由副總編輯劉致昕擔任主持人，請社內記者回顧採訪幕後，專家回答聽眾問題，也針對社會議題，請受訪者上節目說他們的故事，希望透過這個媒介去接觸不習慣閱讀長文的群眾，並與他們對話。

「過去我們花很多心力在做內容，接下來我們要想辦法去跟群眾對話。」劉致昕表示。

接下主持人角色後，劉致昕先與馬力歐、百靈果與台通等podcast前輩見面，請教他們台灣podcast的趨勢與運作。馬力歐告訴他，雖然現在台灣沒有一個廣為人知的新聞類podcast節目，但是美國排名前20名的podcast，有3～5個是新聞類的節目，不是台灣市場沒有需要，而是還沒有指標性的產品。因此，現在需要這樣的產品，吸引聽眾過來。

劉致昕笑著回憶：「馬力歐的話給了我很多信心，不然我還在想，我怎麼可能會（像其他podcast主持人）那麼好笑。」

節目前兩集的主題是「安毒幽靈」，講台灣在跨國安毒生產鏈中扮演的角色。接下來，還透過電話專訪香港民主運動參與者何桂藍；邀請走過SARS與COVID-19疫情的醫療記者回答節目事先透過Instagram蒐集的聽眾提問。這些主題雖然很硬，但是真的吸引到一些過去沒有閱讀《報導者》的聽眾。

「有人聽完安毒那集後，分享給他的朋友，就是節目裡面提到那類失業、單身中年男子。本來他要去運毒，但是聽完節目後，發現那條路可能不是一個很好的選擇。他也很感謝我們能同理他們走上那條路的原因。」劉致昕認為，以那位聽眾的情況，不太可能閱讀一萬多字的報導，但是他可以「聽」。

目前報導者的podcast，平均每集不重複收聽人次約六萬，時間較長的節目，因為聽眾需要分段收聽，所以該集大約會有20幾萬人次。現在播出十集，總共有200萬次收聽人次。問起劉致昕對排行榜的看法，他說：「目前最優先的，應該還不是排行榜，而是怎樣透過這個形式，把我們想講的議題說好，補齊文字報導沒有辦法達成的事情。」

Sound On推出多元化的自製節目，希望吸引更多人收聽podcast。

從故事中去體會

身兼文字記者的劉致昕，八年前曾寫過「美麗灣」的報導，如今在podcast節目中再度訪問當初的受訪者。兩次採訪，心情有什麼差異？他回答：「終於，他們的聲音被聽見了。」

劉致昕認為文字報導會經過記者詮釋，受訪者的話在報導中的位置，是可以被調整的，因此讀者無法直接聽見受訪者的聲音，但是在podcast節目，聽眾可以在對話中，了解每一句話出現的脈絡。

「文字與podcast，這兩種媒介能表達的東西，本來就不同。」劉致昕說明，文字報導能運用表格、照片與排版，有結構地呈現訊息；而podcast則是透過情感連結，線性地說一個故事。

他以《紐約時報》「The Daily」節目中的一集「Tilly Remembers Her Grandfather」為例，該集講述新冠肺炎下的集體創傷，以訪問小女孩的形式，對比爺爺去世前後，對她生活與心情的影響。從小女孩的回答，聽眾可以去思考如何面對這個議題。節目中，主持人並沒有說明新冠肺炎造成的經濟低落或引用其他數據，而是透過故事，讓聽眾自己去感受、認識一件事情。

比起一般採訪，podcast節目中的訪問，還要考慮當下氣氛、對話模式與聽眾感受。劉致昕認為「主持人不只要按到那個『按鈕』，讓受訪者好好表達情緒，還要補事情的脈絡給聽眾。」面對不同議題與來賓，他也要隨時調整自己，讓節目進行時是「平衡」的，就像過去當舞台劇演員，導演告訴他：「舞台就像是個不倒翁的碗，每個人站的位置都要平衡，如果偏重一方，碗就會翻。」

採訪劉致昕當天，他正在錄製第一季最後一集，談起這次podcast實驗對《報導者》的影響，他表示除了收到聽眾心得回饋，也從增加的捐款與留言，感受到大家的支持。接下來，如何留下被節目吸引來的聽眾，是團隊面臨的考驗。

未來podcast會對新聞產生多深遠的影響，劉致昕說：「我也沒有答案。我只會丟出更多問題，而podcast算是我對大眾拋出的疑問，想看看大家會有什麼反應。」