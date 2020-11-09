恆春半島 古調新唱 騎行台26線

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

台26線是一條環繞恆春半島的濱海公路，騎行時轉頭一望，淡藍的天空與大海連成一片，另一邊則是高聳亮綠的山際線。騎進小鎮晃晃，像是翻開一頁從未讀過的台灣歷史，多元民族在這塊土地互動，留下珍貴的遺跡與故事。

這趟騎行從恆春古城開始，鎮上四座城門在清朝時期建立，是台灣保存最完整的古城。當地居民總是以「城內」、「城外」向彼此說明待會要去的位置，或以此指引外地人方向，100多年前的建築，外觀雖有些毀壞，卻深刻影響著現代人的生活。

森社場所的年輕人們

騎在西城門附近的街道上，有一間店的名字抓住了我們的目光：「森社場所」。

「森」林加上「社」區，原來是一處做社區生態旅遊的地方，店內以販售恆春半島在地農產及特色伴手禮為主，旅客若有行程安排的需求，也可以在這裡諮詢。《光華》團隊曾在2016年到此拜訪，採訪「里山生態公司」創辦人林志遠，回顧其創業歷程並介紹他經營的實體店面「森社場所」。

2012年創立的里山，其團隊成員從研究所時期，就已經開始與墾丁國家公園管理處合作輔導社區，深入在地15年，如今已幫助11個社區，開發46條路線，培訓133位社區解說員。旅客人數從一開始幾十人，成長到現在幾千人，「而年營收光看社頂社區，去年就有300多萬，全部進入社區，養活很多居民與返鄉青年。」林志遠說。

負責安排社區培訓的陳俊融表示，社區解說員年齡大約40～65歲，在他們的生活場域裡，有很多故事可以講，再加上大學教授的培訓課程，補足了專業知識的不足。社區老師們態度積極，他回憶有位老師曾說：「昆蟲的課我都上過啦！我想上一點蕨類的。」甚至有老師今年已經上了200個小時的培訓課程，遠遠超出要求的時數。

里山的團隊，除了培訓老一輩的居民，也與他們一起創作，用年輕的視角，呈現經典的文化資產。林志遠以恆春民謠為例，「那唱的是以前的生活，先人移民到台灣後，因為生活很苦，所以藉著彈月琴紓壓，但現代人很難理解民謠悲情的曲調。」於是團隊成員余楊心平改編民歌，與奶奶們合組民謠團，一起彈月琴，參加半島歌謠祭。

「民謠有六個調，是固定的，但是歌詞可以有各式主題，有奶奶就會唱她煮滷肉飯、青草茶的日常生活。」余楊心平分享。

問起他們加入里山的源由，陳俊融與余楊心平表示兩人都曾在墾管處當替代役，跟著所屬機關輔導社區，後來就被林志遠邀請加入團隊。雖然他們都不是在地人，卻因著恆春的生態與人情味，以及對社區的牽絆而留了下來。「雖然有時與社區溝通會產生摩擦，但他們其實已經認同我們，把我們當成家人。」兩人笑著回答。

念吉成多年研究，發現這張老照片是在昭和13年（西元1938年）於城外西門路口拍攝，當時台籍軍伕與家人正在送別會上告別。

恆春建城，地位翻轉

下一站，前往西門，尋找恆春建城後的歷史。

我們邀請在地文史工作者──念吉成老師，講解恆春古城的歷史，並導覽周遭景點。他的工作室取名「瑯嶠」，是排灣族對恆春的古稱，以原住民的角度來看這塊土地，而不只是從漢人的觀點出發。

瑯嶠在清朝時期，原本被朝廷視為化外之地，但是羅妹號事件、牡丹社事件等外國武裝犯台的行動接連發生後，清廷才開始意識到其重要性，並設縣治理。被派遣到當地的欽差大臣沈葆楨認為這地四季如春，因此取名「恆春」。這個新地名不只反映恆春開始受到政府重視，也象徵漢人文化開始大量進入。

念吉成拿出古書，指著上面的地圖，對照實際地景，津津有味地解釋著：「會設城在恆春是因為風水好！後面有三台山，左邊有龍鑾潭，右邊有虎頭山，前面還有西平山做屏障。」城內住著當時的權勢人家，城外則是一般平民。

西門城內的廣陵宮，依傍在一塊如山的巨石上，氣勢雄偉。但念吉成說：「那可不是山，而是隆起的珊瑚礁。」深藏在海底的珊瑚礁，隨著地殼變動，抬升至陸地上，清朝的官員還在上面蓋涼亭，招待賓客，直到第二次世界大戰爆發，炸毀了上面的遺跡。現在此處成為猴洞山史蹟公園，旅客可拾階而上，環繞小山丘一圈。

問起念吉成為何如此熱衷恆春歷史，他笑著說：「我不得不做啊！我身上太多故事了！」多年前，他在母親的床頭櫃發現一疊黑白照片，好奇的他為了還原這段歷史，開始投入恆春半島的文史研究。經過考察，他發現照片內是日治時期被徵召至南洋的台灣人，正在當時恆春公會堂前列隊集合，其中一位正是他母親前段婚姻的先生。再加上他的養父是鵝鑾鼻燈塔巡守，因此時常聽到附近一帶的故事。自然而然，深度了解半島歷史，成為他的使命。

里山生態公司近期為社區導覽員開設英文解說課程，因應未來外國旅客來訪。圖中左一為社頂公園導覽員賴永源。

社頂公園的生態解說員

我們沿著台26線，騎到社頂公園，參加社區生態導覽。

「各位嘉賓，這邊請！」今年70幾歲的賴永源，穿著印有社頂徽章的導覽衣服，指示著旅客前進的方向。然後中氣十足地介紹：「這是大葉山蘭，又稱蘭嶼芒果。」「這是咬人狗，上面的蟻酸會讓皮膚發癢，你不小心碰到，可以用鹼性的姑婆芋來中和，但要小心它的塊莖有毒。」「這是過山香，又稱番仔香草，以前原住民山上的工作結束，會拔下幾葉搓一搓，消除汗臭。」

被旅客稱為「賴博士」的賴永源，介紹植物時會連結生活經驗，拉近旅客與植物的距離。而對平常生活在都市的我們，如入大觀園般，對身旁的一花一木不斷嘖嘖稱奇。尤其在穿越珊瑚礁形成的裂谷時，親眼見證了30-50萬年前地殼擠壓產生的奇景。

「這腳印是梅花鹿的嗎？」有旅客低著頭，仔細觀察泥土上的蹤跡，期待能看見梅花鹿一眼。我們循著線索，發現腳印的盡頭消失在樹林裡，一行人正失望時，賴永源帶領大家走向另一處的樹林，兩隻梅花鹿正好探頭出來，直愣愣地盯著我們看，眾人又驚又喜，小聲地歡呼著，避免驚動牠們。

再往前走，剛好有兩位墾管處的生態志工在調查蝴蝶，雖然兩人年紀稍長，但介紹起蝴蝶的名字、花色與蛹，活力可不輸年輕人。「這是大白斑蝶的黃金蛹，漂不漂亮！」一位志工得意地指著他手機裡的照片，露出了笑容。生活在恆春半島上的人們，總是可以自信地去守護並分享自己土地上的美好事物。

騎在台26線鵝鑾鼻到佳樂水路段，因鄰近太平洋，又有東北季風，因此只有耐旱的灌木與草原生長。

佳樂水的陸蟹調查員

騎車一路向南，途經鵝鑾鼻拍照留念後，我們前往衝浪勝地──佳樂水。

走在鵝鑾鼻到佳樂水的這段路上，想起念吉成提過的歷史。原本台1線只延伸至鵝鑾鼻，但是，在前滿州鄉長尤欽榮的努力下，政府向東開闢這段新公路，成為台26線的第一段（楓港──佳樂水）。

當年，行政院長蔣經國南下拜訪朋友，受時任鄉長的尤欽榮邀請，沿著珊瑚礁小路，前往參觀附近的瀑布。抵達之後，蔣經國欣賞著美景，詢問這地地名，眾人回答：「加落水（台語）」，意思是「天上掉下來的泉水」，但蔣經國認為這個名字不夠文雅，因此親自命名為「佳樂水」。

佳樂水附近一帶，原是軍事重地，當時政府也沒有預算闢路，但尤欽榮認為興建「佳鵝公路」能將墾丁的遊客導引至佳樂水，促進當地觀光收入，在他的力爭之下，蔣經國於是答應了這個請求。

夜晚，到佳樂水附近的海灘觀星，遇見一位男子頭戴探照燈，一手握著長夾，一手提著水桶，低頭到處尋覓。上前詢問時，才發現他的衣服上印著一隻螃蟹，而他的名字是古清芳，一位陸蟹調查員。

過去，他是老鷹獵人，以精準的槍法自豪，但也令墾管處頭痛不已，每次只聽到他的槍聲，卻抓不到他的人。直到後來，古清芳發現家人常為他提心吊膽，尤其是女兒在學校聽見生態保育的宣導時，心裡五味雜陳，於是，他放下獵槍，不再冒險。

轉變初期，古清芳還是會「手癢」，但內心經過一番天人交戰，他放棄了打獵的欲望，決定成為一名生態志工。這幾年，他跟著學者到澳洲的聖誕島，與當地研究員交流，學習生態保育工法。現在的他全心投入滿州陸蟹的調查與保育，甚至有研究生以他的姓氏命名新品種為「古氏擬相手蟹」，感謝他多年在此領域的貢獻。

佳樂水海灘附近聚落少，光害也少，是觀星的好地方。

東海岸的多元文化

在滿州鄉，有一條歷史悠遠的古道，介於滿州與茶山，因此名為「滿茶古道」。昔日原住民斯卡羅族人會經過這條路去海邊捕魚，而在日治時期，國語傳習所的小學生也會走這條路去上學，因此，又稱「捕魚路」、「學生路」。

日治時期，全台總共有14間日語傳習所，滿州是第一個建校的地方，而當時的恆春廳長，是前沖繩縣師範學校校長相良長綱，可以窺見日本想要教化原住民的決心。

滿州鄉生態旅遊觀光促進會理事長馬仙妹告訴我們，滿茶古道與南仁山是社區主要的生態旅遊路線，雖然近期旅客不多，但是對生態保育有熱情的她相信，只要有一、兩個人聽進去保育的觀念，他們的努力就值得了。

踩著腳下踏板，向北前往旭海部落，一探當地原住民文化。從清朝開始，政府稱恆春一帶的原住民為「瑯嶠十八番社」，斯卡羅族大頭目卓杞篤與養子潘文杰，常在外交衝突發生時，負責居中斡旋。日治時期，潘文杰的後代遷徙至旭海部落，因此現在部落裡，有許多人姓「潘」。在這裡也可以看到阿美族、排灣族與卑南族等多元族群的生活面貌。

旭海社區發展協會理事長潘呈清說：「冬天很多騎腳踏車的，會來這裡泡溫泉，一次150元而已，很便宜。」1887年，潘文杰帶著英國探險家泰勒前往台東，途中發現從石縫冒出來的旭海溫泉，後來居民蓋了屋子，形成溫泉區。潘呈清也回憶，因為溫泉就位在國小附近，媽媽總是會叫孩子洗完溫泉再回家，於是有同學出門時，靈機一動往頭上擠洗髮精，下課後就可以直接跳進水裡洗澡。

最後一站，我們前往阿朗壹古道，由當地人穰懹擔任導覽員，從台東達仁進入。上山前，會先經過750公尺長的礫灘，太平洋來的海浪不斷拍打海岸，空氣中充斥著「轟！轟！」的聲響。穰懹說，在不同季節，石頭會被海浪磨塑出不同的面貌，海漂垃圾也會被帶到海灘上不同的位置。

走過一階又一階的石梯，想像著先民穿越時的艱辛，穰懹告訴我們：「排灣族迎娶的時候，還要扛轎走呢！」小時候他也常跟著長輩來這裡採月桃葉，收穫滿滿地回家。貼心的他，每走大約20階，就會喊：「停～休息一下！」經過大約一小時，我們攻頂了。向下一望，湛藍的海洋裡有兩隻海龜漂浮著，穰懹打趣地說：「這裡拍照要拍醜，很困難喔！」

望著壯闊的海景，回想這幾天聽見的歷史故事。突然發現，恆春半島的美，不只在其大山大海，還有多元民族相遇、互助，留下來的集體記憶。這些珍貴的文化，造就了這塊土地獨特的魅力。