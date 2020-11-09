回家跳舞 布拉瑞揚舞團

【文˙陳群芳 圖˙莊坤儒】

「a tjumaq si ljazuan nua nasi, semu qeljev ta paljing ti Bulareyaung.」布拉瑞揚舞團臉書上，用排灣族語寫著：「回家是完整生命的延續，布拉開門。」這是編舞家布拉瑞揚敞開排練場，與民眾分享他回到台東築夢的活動文宣。轉眼五年過去，布拉瑞揚始終牽著原住民青年的手，將土地的養分化為一支支精彩舞作，一如初衷，打開門，邀請大眾共同探尋舞蹈與原住民文化的美好。

排灣族編舞家布拉瑞揚曾為雲門舞集、美國瑪莎‧葛蘭姆舞團編舞，作品演出遍及歐美，在國際舞蹈圈獲得極高的評價。但就在編舞事業如日中天之時，他卻選擇回到家鄉台東成立布拉瑞揚舞團。自15歲便離家到城市習舞的布拉瑞揚，40歲以前的他，是每天外帶一杯咖啡便停不下來的工作狂，生活節奏緊湊；回台東這個決定，朋友開玩笑地打賭他撐不過三個月，沒想到，這一待就超過五年。

我是誰的探問

看著眼前侃侃而談，不時發出爽朗笑聲的布拉瑞揚，很難想像過去的他為人嚴肅、不擅社交。布拉瑞揚高中就從台東山上前往高雄的城市就讀，全校就他一位原住民，擔心自己的口音會引來嘲笑，求學時期的布拉瑞揚很少開口，還曾被誤會是個啞巴。

一般人腦海裡的原住民，是講話山地腔、會抽菸喝酒嚼檳榔的形象。為了推翻這些刻板印象，布拉瑞揚刻意矯正自己的咬字，堅持不碰菸酒檳榔，連買個泡麵都要穿著體面，他逼自己塑造某種形象，要讓大家知道原住民也可以很優秀。

「過去的我總是關起門獨自創作，回來之後我變得比較輕鬆自在。」布拉瑞揚表示，台東讓他重新被打開，這一切的根本還是回到「我是誰」這件事的探討。城市裡的教條像是框框，型塑出拘謹的布拉瑞揚。然而腳踩家鄉的土地後，與原住民青年一同工作，讓布拉瑞揚一點一滴找回樂天的天性。

而布拉瑞揚舞團裡來自原住民各族、非舞蹈科班出身的團員們，便是其中很重要的開關。布拉瑞揚表示，以前編舞會先提供舞者一個主題，然後各自找個角落，用自己的身體詮釋，十分鐘後舞者可以創作五分鐘的表演素材。且一部作品通常一個月，甚至十個小時就要完成，布拉瑞揚笑說哪有時間跟舞者磨，當然是自己絞盡腦汁編想，進到排練場直接給舞者指令，咻咻咻地在短時間內完成編舞。

剛回到台東時，布拉瑞揚帶著習慣的編舞模式，請團員們詮釋關於海的想像，結果十分鐘、半小時過去，沒人能交出答案。嘗試幾次後，舞者坦率地說：「老師你不要再叫我們想像，你帶我們去勞動、去山上。」甚至還開玩笑地說：「你不要再用台北的腦袋跟我們工作，你永遠得不到你想要的。」這些舞者的真心話點醒了布拉瑞揚，他們與以前科班的舞者不同，他們是透過身體的真實感受，轉化為肢體的靈感。

於是布拉瑞揚帶著團員去海邊，感受浪花打在身上時，肢體能有怎樣的變化；去部落整地、搬運石頭、採生薑，讓這些傳統的勞動成為身體的養分。就是這些源自於生活的學習，讓舞團的作品少了大眾對現代舞的距離感，多了一分真誠，透過舞者肢體的詮釋，彷彿在劇場裡就能感受到太平洋的海風。

團員笑鬧的背後，藏著成長中遭遇的歧視、霸凌、不被理解， 布拉瑞揚讓這群孩子藉跳舞得到自信，療癒心裡的傷。

來自生活的養分

布拉瑞揚表示，自己剛回來時有個企圖心，想要編一個很大的製作，是原住民舞蹈但有西方結構的作品，結果根本做不來，「因為我根本不懂原住民，原住民這麼多族，我連自己排灣族的傳統都不懂，族語也不會講，哪能作啊！」所以他帶著團員回部落學歌謠、參與勞動，「後來我才知道原來認真生活，生活會給你創作的元素。」

例如，2016年創團的第二支作品《阿棲睞》，就是布拉瑞揚回到他出生的嘉蘭部落學習歌謠〈卡達〉所創作的。〈卡達〉是一首全部男生手牽手一起唱的勇士歌，作品排練的第一天，布拉瑞揚跟舞者說：「我們把手牽起來，牽了就不要放掉，看看會發生甚麼事。」40分鐘後，當大家的體能來到極限，面對身體的疲憊，有人放棄坐下來，但手仍被其他人拖著走；也有人越累越亢奮，越唱越大聲。於是原本看起來一樣動作的傳統舞，有了變奏，展現了每個舞者的個性。在鏗鏘有力的動作與歌聲中，這支舞展現了人在面對困境時，那股強大的精神力量；也呼應了只要彼此牽著手，面對生活的困難，身旁總會有人陪著。

布拉瑞揚從未後悔回到台東，但舞團經營不容易，考驗也沒少過。2016年尼伯特颱風重創台東，吹走了排練場的屋頂，新作《漂亮漂亮》的排練無法進行，團員們只能穿著雨鞋打掃、練唱，用帆布權充屋頂，日子照樣要過，演出依舊如期。看著大家團結度過難關的模樣，布拉瑞揚深受感動，靈機一動，決定讓團員穿著雨鞋、在帆布上跳《漂亮漂亮》，乍看有點土氣，但那種因面對困境而生的力量，卻帶來了另一種生命的美麗。

過去每分每秒都講求精準的布拉瑞揚，就是在各種生活的學習中，漸漸地學會隨遇而安。他說團員開啟了他另一種編舞模式，他也在團員質樸的肢體表現中，看到了新的身體語彙。以傳統歌謠的學習為本，布拉瑞揚舞團發展出了屬於他們的表演形式，而這樣特殊的風格在舞蹈圈少有，不僅令觀眾驚豔，也讓他們入圍四屆的台新藝術獎，其中還連續兩年獲得大獎的肯定。

布拉瑞揚放下編舞事業進駐台東糖廠，回家鄉築一個原住民舞團的夢。

用作品回應社會

看過《阿棲睞》的陽剛英勇、《漂亮漂亮》撫媚中帶點三八，也看到原住民國際音樂節上團員們瘋狂飆歌，用耳熟能詳的老歌炒熱現場氣氛，不同場合、不同作品，布拉瑞揚舞團有著各種面貌。創團至今，布拉瑞揚舞團製作了六支作品，問及哪支是代表作時，布拉瑞揚側著頭有點苦惱，「我們的舞團要跳、又要唱，還要講話和演戲，很難被定義，好像綜合了所有表演藝術，最重要的是我們沒有背棄傳統文化。」藉由每個作品都可以認識布拉瑞揚舞團，但都只能認識一部分的他們。

談到無法定義，布拉瑞揚分享了一個創團第一年的小插曲，「舞團排練的第一天卻沒有排練，因為我們去街上抗議。」原來那天嘉蘭部落隔壁的新園部落正在舉行抗議養雞場興建的遊行，布拉瑞揚二話不說跟著響應，帶著舞者加入遊行，彷彿注定了舞團緊連社會脈動的行事風格。布拉瑞揚自述，以前的他不關心社會議題，更不會關注原住民議題，他認為身為藝術工作者，產出好作品就是對社會最大的貢獻；但回到台東後，原住民的過去、現在、未來包圍著他，就是他的生活，讓他走出舒適圈，參與原民議題。

2017年原住民傳統領域議題在凱達格蘭大道上的駐紮行動，布拉瑞揚舞團多次北上響應。當時正在準備新作《無，或就以沉醉為名》的排練，雖無法與抗議者時時同在，但團員們把凱道上彩繪的石頭搬到雲門劇場，並與觀眾分享這場「沒有人是局外人」的抗議行動。作品裡邀請了三位原住民女歌手，曾是原舞者創始團員的她們，已在復興傳統樂舞的路上走了很久，以她們的生命故事和嘹亮歌聲，與舞者碰撞出精彩的火花。舞團透過這支作品來表述原住民長久以來所遭遇的處境，雖然聽不懂歌謠的詞意，但歌聲中傳遞的悲戚，讓人聽了就忍不住掉淚。

自2015年開始布拉瑞揚舞團帶著作品到各部落巡演、舉辦講座。布拉瑞揚表示，他們最常在部落演出的作品是《勇者》，開演前舞者會在台上分享自己的故事，透過這些曾被家長反對跳舞的團員的真心分享，讓部落看到原住民舞蹈的另一種樣貌，藉著作品給部落的爸爸媽媽勇氣來支持孩子追夢。讓舞團的演出，成為彼此心中共通的畫面，也許台下會有孩子像當年的布拉瑞揚一樣，因為被感動而立志舞出一片天。

原住民國際音樂節的活動現場，團員們不管在台上或台下都是活力四射，充滿魅力。

走在學習者的路上

從2015年推出創團第一支作品《拉歌》，舞團邁入第六年，布拉瑞揚說：「因為有大家的關愛，舞團做的事情比我預期的多很多。」像是出國演出、開設舞蹈課等，以紮實卻略帶速度的步伐前進。原定今（2020）年推出新作《沒有害怕太陽和下雨》，卻因為遇到新冠肺炎疫情而延至明（2021）年。

這部作品以阿美族進入年齡階層前、稱之為「巴卡路奈（Pakalungay）」的青少年學習者階段為主調核心，「沒有害怕太陽、沒有害怕下雨」就是巴卡路奈的訓練唱詞。太陽和下雨是大自然給的磨練，也可以是人生中遇到的困難，布拉瑞揚希望透過作品鼓舞大家不要害怕，重新面對自己，人生的喜樂便是從克服苦難而來。他說，五歲的布拉瑞揚舞團就像是巴卡路奈，剛起步，還在一點一滴的學習，「當認定自己是個學習者，就會更謙卑，做出來的作品會更真誠，而那個真誠才是藝術的本質。」布拉瑞揚說。

布拉瑞揚很感謝祖靈指引他回來，「我很幸運自己是原住民。」得以被豐富的文化養分滋潤，有了許多創作素材。從試圖抹去原住民色彩、復名，到回鄉，問布拉瑞揚覺得自己裡裡外外都是原住民了嗎？他想了想，緩緩地說，「回台東前的布拉瑞揚很漂亮，但我是空的，五官不清楚；回台東這五年眉毛有一點了，鼻子、輪廓越來越接近我想成為的布拉瑞揚。」至今他仍常自問「到今天我做了我自己了嗎？我覺得我還在路上。」

會跳、會唱，又會演，布拉瑞揚舞團將原住民文化融入創作， 每一次的表演都令人驚艷。