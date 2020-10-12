農村社區復活記 歸來強「蒡」出擊

【文˙謝宜婷 圖˙林格立】

台灣屏東歸來社區，當地出產的柳川牛蒡，味道濃郁，口感鮮嫩，是許多食材達人的料理口袋名單之一。無論是日式天婦羅、法式龍蝦料理或義式巧克力，歸來牛蒡都能奇妙地融入其中。過去20年來，在返鄉農夫陳建行的努力下，當地牛蒡更逐漸轉往有機耕植，並開發出多樣的加工品，打響了歸來「牛蒡原鄉」的名號。

社區發展協會奠定基礎

早在日治時期，歸來已經被選為種植牛蒡的土地，其地理位置位於中央山脈沖積扇，土壤富含鐵錳等礦物質，是老一輩口中肥沃的「紅砂土」。「很神奇，屏東就只有歸來這一區的土能種牛蒡。」返鄉農夫陳建行表示，歸來牛蒡因為土質環境與歷史因素，屬於日本柳川黑牛蒡，與市面常見的美白牛蒡不同。

歸來社區慈天宮的牆上，以歸來三寶：「青蔥、豆薯與牛蒡」為題做對聯，反映這些農作物對當地生活的重要性。 不過，歸來牛蒡的種植面積狹小，無法與農機帶動的大農經濟競爭，加上1997年口蹄疫爆發，農產品也無法出口到日本，以外銷為主的歸來牛蒡，因此失去主要通路。

「種牛蒡越種越窮啊！」陳建行家中三代種植牛蒡，因此見證了其興衰史。同樣為此感慨的還有當時的屏東市民代表蔣家煌，他有感於家鄉的沒落，於是，到處拜訪各領域表現優秀的歸來子弟，邀請大家加入歸來社區發展協會，試圖從各方面恢復家鄉的榮耀，而陳建行正是其中被延攬的一位。

歸來社區發展協會於1996年成立，從組織「歸來壘球隊」開始，逐漸打響名號，培養居民對地方的認同感，接著，從人文、教育、環境、社福、產業等面向全方位改造。針對牛蒡產業，協會則於2000年，推出「五年發展計畫」，藉由研發牛蒡料理食譜、產業教學與體驗、舉行推廣活動，提升居民對牛蒡的認識，並對外宣傳歸來牛蒡的品牌形象。

「每次協會辦活動時，社區媽媽就會忙著包牛蒡春捲。」協會創辦人之一，現任屏東縣衛生局局長施丞貴回憶，當初為了推廣牛蒡，全社區動員，不遺餘力。而陳建行接下英雄帖後，並沒有隨即返鄉，他選擇留在台北農林公司工作，學習產業與市場的運作，假日再返鄉務農。

陳建行以生物科技與客製化加工，改變歸來牛蒡產業的困境。 有機種植，二級加工

歸來牛蒡田，除了面積狹小，也因為要輪作，所以無法大量生產。陳建行解釋，若長期耕作牛蒡，土地會產生「連作障礙」（連續耕作），因此當地農民輪流種植青蔥、豆薯、牛蒡，而這三種作物也被稱為「歸來三寶」。

既然無法與中國大量生產的美白牛蒡抗衡，陳建行採取「市場區隔」的策略，以注重品質的消費者為目標客群，推出取得認證標章的牛蒡。他所帶領的產銷班，幾乎所有農民都取得「三章一Q」──「有機農產品標章」、「CAS臺灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」及「台灣農產生產溯源QR Code」，更在2011年，榮獲全國十大績優農業產銷班。

這樣的榮耀得來不易，「剛開始做有機，田裡都是蟲，數量多到隔壁的田也遭殃，我還要背著農藥桶去幫人灑藥。」陳建行笑著回憶，當初的辛酸如今成為趣話。過去，為了找出病蟲害的禍源，他多次從台北直奔高雄區農改場，尋求專家的協助。一大早，廠長還未踏入辦公室，他已經坐在裡面等待。

「這個阿憨啊，本來白肉底，在冷氣機下辦公，現在回來做事，曬得跟我一樣黑。」蔣家煌談起擁有流傳病學碩士學歷的陳建行，總是稱讚他不畏困苦的精神。在台北上班時，經常天還未亮，他就動身前往果菜批發市場，觀察農產品拍賣流程，製作數據分析，深入了解牛蒡產業。在屏東鄉下時，他也觀察到老農的牛蒡良率只有七成，其他被蟲咬的、斷裂留在土壤裡的，成本全化為烏有。

為了提升良率，陳建行運用台灣農林OEM、 ODM的思維，購入多台加工機器，將外表有瑕疵的二、三級牛蒡做成產品，第一級的則送往生鮮超市。在這樣的產業轉型策略下，農夫可以對加工產品自主訂價，不受市場供需變動的影響。

許多知名食品大廠也指名使用歸來牛蒡當原料，「當廠商要客製化時我能馬上做樣品給他。」陳建行自信地說，靠著過去豐富的代工經驗，現在他接到各種客製化要求時，總是駕輕就熟。

堅持在地化

為了向國際宣傳歸來牛蒡，陳建行曾到日本參加食品展。沒想到，當日本人一看到牛蒡茶，在紙上畫了三個大問號，直說「Impossible！」原來有生物科技背景的陳建行，透過監測牛蒡的醣化效應，研發出用冷水就能泡開的牛蒡茶，相較於當時日本的製茶技術，簡直是魔術般的神奇技法。

過了一星期，日本人飛來台灣，詢問陳建行的合作意願，但因為歸來牛蒡產量不多，加上台灣的品質認證標章在當地無效，因此洽談沒有結果。除了日本，其他外資也表達合作的興趣，不過，最後都被婉拒了。「外資都是以生意人的角度，想要引進美白牛蒡讓我們加工，但這樣就不是我回來的目的了。」陳建行寧願少賺一點，也要堅持使用歸來牛蒡，讓當地產業持續下去。

為了將歸來牛蒡交給下一代，陳建行透過產學合作，教導大學生種植的技術。他指著一層樓高的曳引機說：「每年都會有學生不小心弄壞，維修費用就要40幾萬。」大學農業相關科系裡，學生沒有真正的機具可以操作，他為了傳承，不惜成本讓年輕人學習。

而這台要價500萬的機具，不只是學子的教材，也是農民的福音，往後大家在翻土時，不僅變得更有效率，也因為機器能觸及地下一公尺的深度，牛蒡能長得更深。為了幫助返鄉青農，陳建行也提供設備給他們，為他們加工牛蒡，行銷則由年輕人負責。農委會主委得知這個作法後，也給予肯定，主動詢問他是否需要協助。

牛蒡對於陳建行，不只是事業，也是一生的志業。即使賠本，他也希望歸來人了解牛蒡是歸來的根。有一年，他舉辦採收嘉年華，提供兩分地，免費讓鄉民挖牛蒡。「你挖到的牛蒡，都算你的！那年我被老婆念了很久。」活動結束後，田裡頭留著許多被挖斷的牛蒡，難以拔出。長期下來，牛蒡產生的化學物質，會導致土壤被破壞。於是，陳建行決定改以教學的方式，帶大家認識家鄉特產。

歸來社區飲料店販賣的牛蒡茶，每家都有獨特的風味。 共識、共事、一家人

2008年，陳建行創辦「大力蔘」品牌，販售通過三章一Q認證的牛蒡與相關產品，拓展在有機商店的通路。隔年，他帶著充足的準備返鄉。也在這一年，他的牛蒡事業終於轉虧為盈。他笑著說：「我在台灣農林賺的，都拿來補牛蒡六年的虧損了。」

迄今返鄉11年，大力蔘品牌已經是許多有機商店最大的供應商，近年更進軍全聯超市的南部門市，市場普及率越來越高。當年社區發展協會的任務，如今看來相當成功。

為了保障農民，陳建行與他們簽約時，都是以面積計價，每一分地的收穫量都是固定價格收購，避免受市場波動影響。

回想20年來的努力，陳建行不居功，而將功勞歸給社區發展協會的每個人。「當時大家都在外地，所以我們固定星期六晚上聚在一起討論。」施丞貴當時從挖掘歸來牛蒡的歷史開始，從文獻中找出歸來土壤的特質，現在，社區的青年工作隊正學習著種牛蒡。

「在農忙時，社區裡沒有閒人，大家都會去幫忙採收牛蒡。」陳建行打趣說，歸來牛蒡像是社會公益事業，即使沒有酬勞，大家也樂於貢獻心力。這樣的團結精神，讓歸來社區屢次獲得地方總體營造典範。

一顆願意奉獻的心會吸引更多善的力量，歸來牛蒡的銷售佳績，是當地人團結最好的象徵。正如同當初的推手蔣家煌所言：「共識、共事、一家人。」有了情感的連結，大家才能朝同一個方向努力。

陳建行領導的屏東市蔬菜產銷班第 13 班，取得「三章一Q」的認證後，開創「大力蔘牛蒡」的品牌。