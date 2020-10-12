弘揚宗教之美 中台世界博物館

【文˙李珊瑋 圖˙莊坤儒】

宗教之美，在博在精，在歷史文化，在心之所向。寶相莊嚴，啟迪藝術修為；禪堂遺風，淨化紛擾心靈。佛法在世間，不離世間覺。慈悲看世界，大千皆有情。

由2009年中台山博物館（今木雕分館）開館，到2016年中台世界博物館落成，在中台山開山方丈惟覺安公老和尚「佛法五化」願行下，自靈泉寺信眾護持開始，歷經逾半甲子的匯聚修復，體現宗教藝術化，淨化人心的教化功能。佔地逾九公頃的園區，仿古長安城宏偉建築外觀，搭配新穎科技設施，體現盛世綿延的恢宏。兩館合計1,500多件宗教珍藏，跨越千古，橫亙東西，皆是善德信眾發心護持，成就大愛。千年一拓的碑林真跡，海內外唯二珍藏，殊勝無上。

位於南投縣埔里的中台世界博物館，佔地逾九公頃的園區，仿古長安城建築外觀，宏偉莊嚴。 十方三世，佛法殿堂

走進古樸的碩大城門，瞬間進入佛法世界。迎面而來的耀目璀璨，與沉穩的嚴護法城外牆，形成強烈對比。挑高九米的恢宏大廳，視野遼闊開朗。迎面高聳的如來石雕，慈悲莊嚴。仰望穹頂，內圓外方的藻井，映現十方三世的時空意象。崁頂的三環精雕佛像，寓意過去、現在、未來。內有象徵中台，意蘊清淨佛性的蓮花圖案，外有水波粼粼的蓮瓣，層層相扣，緜緜擴散。有若諸佛海會，歡喜迎賓。日光匯聚蓮心，撒落清新蓮影，投射在光潔的大理石地面，如日晷般，環繞大佛移轉，饒富趣味。

「我們和其他博物館最大的不同，是先有文物，再來規劃展場。」全程參與博物館規劃設計的中台世界博物館館長見諶法師，娓娓道來該館興起的源頭。「博物館是老和尚五化願景的最後一塊拼圖。」彷彿因緣相應，散落在世界各地的佛像、經幢等珍貴佛教文物，歷經千年的流離顛沛，由中台世界博物館創辦人惟覺安公老和尚登高一呼，半甲子間，紛紛回歸佛門，安於定址。

進入中台世界博物館大廳，仰望穹頂，內圓外方的藻井， 映現十方三世的時空意象。 世界時空，歸於心念

「其實世界這個名詞，是源自於佛教經典。」見諶法師指出，世，是指時間，界，則是空間，也就是佛法中所稱的十方三世，養護眾生的華嚴宇宙。這個時空主軸，貫穿整個博物館，由入口穹頂的設計，到展廳的分配規劃、路徑的安排，全都是時間與空間的轉換。

為了給參觀者截然不同的感受，不只燈光經過特別設計，還依據華嚴經「十玄門」概念發想，用色彩分野展廳。以橘色妝點「古道遺韻」廳的印度造像；以寶藍修潤「金剛實相」廳的金銅佛像；以紫色莊嚴「寶華供養」。用濃濃的禪意，薰陶每一吋氛圍。讓參觀者在賞心悅目的時空裡，和文物感應交流。

導覽大廳，潔白明亮的Ｌ型入口迴廊，象徵時空轉化。走進多媒體展室，最佳的欣賞位置是居中席地而坐，包裹在四面八方的影像投射中，讓人分不清虛實。以動畫手法，讓觀眾了悟「善財童子」的慈悲喜捨。「中式西建，是中台一貫的理念。」用最新科技闡釋傳統佛法，親近信眾。

中台世界博物館規劃18座展廳，館藏1,176件。以「文以載道」、「像以印心」、「經以傳法」，見證佛法東傳的千年歷程，收錄十分專精完整。許多國內外的藝術家、宗教研究者，都對館藏的完整性和精緻度十分肯定。被譽為宗教界的羅浮宮，依循館方規劃的「storyline」走一趟，就能親身體驗跨越千古的佛教演化史。

中台世界博物館運用多媒體，以活潑生動的方式，讓觀眾了悟「善財童子」的慈悲喜捨。 千古如恆，慈悲守護

佛教造相，以相表法，禮敬諸佛，啟迪法喜。「只要看著這些在寰宇間，歷經千年風塵，屹立不搖的佛像，就對佛法增添了一份信念。」投注無盡心力，見證博物館從無到有的歷程，見諶法師以恭敬心、歡喜心，讓無情金石，走入有情世界。「因為木雕需要特殊的保存和展示環境，在籌備時，便規劃以木雕為主題的專題館。」嚴格掌控溫濕度，防火防蟲等措施。中台世界博物館以文物守護者的使命，要讓千年珍寶，永世留傳。

對於藝術家和佛教文物研究者來說，中台世界博物館和木雕分館就像一座寶庫，不僅賞心悅目，更宜剖析深究。「由佛像的造型和工法，就可以分辨出地域和年代。」具有倫敦大學文物修護研究碩士學歷的木雕分館館長見排法師，對400件館藏如數家珍。大至數公尺，小至一個指節的佛像，細膩精巧，令人炫目，不由得讚嘆宗教之美。

由佛像的裝束、戴冠、耳璫、臂釧、瓔珞等配飾，到身型比例，毫無掩飾地洩漏年代和地域。見排法師指著一座木雕菩薩像，高髮髻、雲袖飛卷，歸類為遼代風格。「因為契丹是草原民族，飛揚的飄帶，顯現出在馬上奔馳的英姿。」

館藏的佛像中，有彩漆剝落顯露底襯的，是考古研究的活教材。「這對金代的木雕，是在木頭上先裱褙一層紙，再上彩，與晚期用布裱褙的方式不同。」顯現當時木雕彩繪工藝的多樣性，懂得運用不同的資材施作。見排法師在修護過程中，用心鑽研佛像的沿革和差異，這也是博物館未來教化的願景。

細細審視佛像的面龐，由西方人的濃眉大眼，逐漸趨近於中國人柳眉鳳眼的清秀五官。見排法師指出：「南北朝是佛像漢化的一個分水嶺。宋代的佛像，又比唐代精緻很多。」具有表情內斂，五官細緻，材質溫潤的朝代共性。「早期的佛像，大多都是由一塊原木雕出來的。」直到榫接結構成熟後，才出現巨型的拼接佛像。

「四大菩薩的座騎都不同呢！」由手持慧劍，騎乘青獅的文殊菩薩，到騎乘白象，寓意布施、持戒、忍辱、精進、禪定、慧智，六波羅蜜的普賢菩薩。觀音菩薩的朝天吼、地藏菩薩的諦聽，每個座騎都寓含教化。如入寶山，用心鑽研，處處都是學問。

碑林真跡，絕世拓本

一場殊勝因緣，成就碑林廣場暨「千載豐碑」與佛教碑拓展廳。「來源是西安碑林博物館的原件，號稱千年一拓。」因為每天下班後，才能把原件厚重的保護裝置卸下，「有些碑高達五米多」，必須集眾人之力進行拓件作業，隔天又要復原展出，週而復始，耗時兩年才完成1,273件碑拓。目前一套由西安碑林博物館典藏，一套保存在中台世界博物館。

最著名的《集王三藏聖教序碑》匯集唐太宗、唐高宗序記、王羲之書法，因此也稱為「三絕碑」。全碑共1904字，是由懷仁法師匯集全天下王字真跡而成。因碑上刻有七佛，又稱《七佛聖教序》，「很多書法家都來參觀，而且不只來一次。」

三樓展廳的歷代書法碑拓，再次以世界經緯的概念陳列，典藏嶧山刻石、曹全碑、顏氏家廟碑、淳化閣帖等真跡拓本，得以一覽書法名家的篆、隸、楷、行、草等書體的演化，也是不可錯失的瑰寶。

回歸初心，映照清淨自性

佇立寰宇，千年一瞬，慈眉低垂，度化眾生，應而不藏，萬法自生。「每一尊像，都蘊含佛法的深意。」禮佛之人，將佛教經典圖像化，以利雋永留存。不將不迎，不忮不求，人生福慧哲理，自在其中。「我們有守護佛法的責任。」見諶法師以強烈的使命感，領航博物館走向世界。「其實博物館是一座自由學習的場域。」無論是走馬看花，或是深入細究，不同的年紀，不同的閱歷，體悟自有不同，「一入眼根，永為道種。」

浸潤在諸佛圍繞的時空裡，體現佛法中「觀」的修行法門。潛移默化中，解讀宗教藝術的密碼。古禪堂幽遠的禪定意境，耳際「維那」棒喝凌空響起，警示我們在娑婆大千世界，不退菩提，反芻道心，重回這念心的樸拙清淨。

時代書魂展廳，蒐羅了珍稀的歷代書法碑拓。