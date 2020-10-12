為老屋按下播放鍵 邱柏文玩轉空間

【文˙鄧慧純 圖˙莊坤儒】

在擁有83年歷史的澡堂裡「泡書」，或在台北市精華地段改裝的日式宿舍裡，爬上屋頂看星星，在擁擠的灰色叢林夾縫中，擁有一整片藍天。打造這些空間的柏成設計創辦人邱柏文總是會問，如何讓空間再有趣一點，讓老屋再多一點可能性。

這兩年，邱柏文接觸的案子不約而同有個關鍵字「時間」，他為台鐵重新打造「慢旅行」的列車空間；或是承租屋齡近90年的日式宿舍，將荒廢的老屋改造成「Living Lab生活實驗所」，實驗如何與老屋相處；或是接下台灣設計研究院「不只是圖書館」的空間改造，把泡湯變成泡書，創造另類的圖書館體驗。自此，老空間不再是凍結於某個時間點，而是如按下「播放鍵」一般，讓一切暫停的時間「再生」，傳續老空間的新生命。

在生活實驗所裡「實驗」生活

走進台北市靜謐的溫州街，老樹成蔭，蟲鳥們群聚開趴，在屋外乘涼閒聊的老人家三五成群，剛買菜回來的伯母提了滿手蔬果，或是學生騎腳踏車呼嘯而過，這生活感十足的街區，Living Lab生活實驗所就隱身其中。

前身是台大教職員宿舍，但已荒廢一段時日了，邱柏文承租下來改成自己的住家，也成為伴隨孩子成長黃金十年的空間。

僅一層樓的日式老屋前庭後院均被綠意簇擁，讓人一眼就喜歡。走進室內，一道六米長的磨石子牆面佇立迎客，帶來一陣清涼，牆面還能折射自然光線，一掃日式老屋採光不足的問題，同時作為居住空間（日式主屋）與客廳、廚房公共空間（50年代增建）的區隔。

一眼望去，空間中並未使用太多設計語彙，而是盡力保留下老屋的質地，許多角落都是新、舊對話的進行式，例如費盡心力留下的檜木窗框，他們向老工匠學習工法，一塊塊拼組起來，讓老木料有了新生命。日式老屋的梁柱，有數根特異的木柱，設計師只塗上紅漆，讓垂直面的表情更豐富，還有從台南老家搬上來阿嬤的櫥櫃，就立在客廳的一角；每個角落新入住的與舊在住的相遇，都彷彿能感覺家具們在竊竊私語，互道日安，重新認識，是設計師處理空間中「時間」的方式。

「大概70%的東西都是回收的材料。」浴室的天窗是從二手的汽車天窗改裝的，客廳地板是回收自花蓮被淘汰的大理石，再用台灣傳統的工法救回來。原本的浴室空間，當初邱柏文正抉擇保留或換新，但是到了現場，拆除了鐵皮的屋頂，發現陽光灑落在早期用繽紛的小石子磁磚做成的澡缸上，形成的光影美呆了。「我們根本不用做什麼，讓自然光打進來，就是最漂亮的呈現了。」「時間」在空間中被慎重地對待，讓每個角落都有新的故事，「並不是用錢堆出來的才是美好的設計，把新、舊與我們的創意結合，讓原本的東西『亮出來』，這才是設計的重點。」邱柏文說。

為老屋按下播放鍵，邱柏文設計的「Living Lab生活實驗所」拿下2019年INSIDE世界室內設計節住宅類首獎及年度大獎。

將自己的住家取名為「生活實驗所」，問邱柏文在「實驗」什麼？他思索了一會兒說：「實驗怎麼讓我們的房子去契合孩子的需要，然後伴隨著孩子的成長、我們的成長，這空間如何一起成長。最重要的try就是怎麼跟老屋生活。」

在日式老屋的梁柱下掛上帳篷，孩子可以睡在其中，像在室內露營。或在外牆架一座樓梯，孩子可以爬上屋頂看星星。前庭後院是孩子探索自然的空間，養蜜蜂、灌蟋蟀都可以。屋內動線的迴圈設計，可以玩捉迷藏。「這個房子是一個有機體」，會適應著使用者的需求，不斷的演進變化。

「在城市裡，但我們仍渴望天空，渴望土地。」這是邱柏文曾寫下生活實驗所的設計理念，在台北寸土寸金的地價，這近乎奢求的渴望，邱柏文卻實現了。採訪當天陽光耀眼，從葉隙間落在繽紛小石子磁磚浴缸上，錯落的光影讓人想停住時光好好欣賞。他邀請我們上到屋頂，看看日本工藝搭建的屋頂，一片片瓦片排列整齊的美感。站上屋頂，被四處公寓高樓包圍，僅有一層樓的生活實驗所宛如演唱會的主舞台，是街區眾所矚目的焦點。

當然住老屋也不是一路浪漫到底，屋外植樹種草，孩子要學習跟蚊蟲共生。還有漏水的問題，「前幾日大雨，我家就變成瀑布了。」孩子們拿著毛巾、瓶瓶罐罐在接水，邱柏文說：「這樣也好，生活像一場冒險，讓孩子學習應對，譬如說她會寫一個會漏水的家的故事，這樣更有趣。」

保留自然光影的古早味澡缸，是把新、舊與創意結合，讓原本的東西「亮出來」，這才是設計的重點。 不只是澡堂，也不只是圖書館

邱柏文最近接手的另一個老空間是位在松山文創園區內、由台灣設計研究院營運的「不只是圖書館」。

昔日是菸草工廠的澡堂，女工一日下工後，洗滌身上沾黏菸絲的空間。初見這歷史悠久的澡堂，邱柏文解釋澡堂空間真的非常漂亮，讓他躍躍欲試想創造出更多有趣的使用方式，不只是典藏書籍，也不只是當作古蹟來欣賞，「更重要的是空間機能延伸的可能性。」

因此，邱柏文將空間分成室內的泡書區、澡堂區和戶外小花園。作為典藏知識的圖書館，他在入口處設計向上爬的斜坡道，創造親近知識的朝聖感，兩旁書櫃也夾道相迎。接著進入泡書區，一改原本的更衣空間變成下凹的書池，「我原初設計讓書一層層疊起來，然後大家坐在書中，被書圍繞著這種感覺，去呼應原本澡堂泡澡的語彙。草圖畫出來之後，大家看了都說就是『泡書』的概念。」後來改以樺木夾板下降構成樓梯兼書櫃，除了保存圖書館藏書閱覽的功能外，邱柏文努力在設計中藏入許多巧思與可能性，可以變成一個展台，或者RUNWAY，或甚至一個大客廳，一個吧檯的可能。

設計了下凹的降板澡堂，地平面順勢抬高，巧妙地解決了通往戶外空間的問題，頗有歷史感的木窗變成了門，打開就能通往由景觀設計師吳書原設計的小花園。在圖書館裡充實了腦袋，也可以走進植物區，呼吸新鮮空氣，花園裡藏了一百多種植物，其中還有許多是台灣原生種。

澡堂區則保留原況，以磁磚貼面的半圓形澡池和洗手台都完整保留，讓人想像當年水氣氤氳的畫面；還有地板白色小口磚和牆上「請保持清潔」的標語，襯托出時代的氛圍。設計師只加裝了可移動的桌板，架在池上可以變展台，拿掉可以跳進池子裡，順應策展、講座、音樂會等，空間可以靈活運用。

已經是八十多年的老空間了，澡堂內時有磁磚剝落，牆面凹缺的角落，這些細處則用金漆塗補，邱柏文說這是參考日本修補陶器的「金繼」方式，不去遮住破損的地方，反而是凸顯出來，「這樣一來像是有一個老故事在裡頭，下次就可以因為這一條接縫，再述說新的故事。」

「不只是圖書館」用下凹的書池，呼應原本空間澡堂「泡澡」的語彙，創造被書環繞的情境。 設計的初衷：說人的故事

「老空間的挑戰在於要怎麼把舊地方的文化帶回來，並迎來新的、實用的可能性，讓它的故事性延伸，這個是最困難的。」邱柏文說。

「不只是圖書館」改造完成後，活動滿檔，媒體報導連連，真的「不只是圖書館」了。老空間成為人與人相遇的場所，邱柏文說：「學習並不只是在書本裡，許多時候人跟人學習，人跟環境、建築、跟大自然的學習，反而能學到更多、更重要的事，所以我設計很多空間讓人們互動，突破只是放書而已。」而他最喜歡坐在泡書區的一角，觀察人與人的互動，看大家怎麼使用這個空間，一如邱柏文對設計的註腳：「最完美的設計其實就是延伸人與空間的故事性、人的故事，還有舊跟新的故事。」

「Living Lab生活實驗所」已獲獎無數，2019年更獲得INSIDE世界室內設計節住宅類首獎及年度大獎，這獎項可說是建築界的奧斯卡獎，邱柏文掩飾不住喜悅，也分析說：「世界級的獎項落在這個家裡，我認為是因為我們懂得怎麼去用歷史的思想，把傳統的再搭上一點新的東西，讓它產生新的故事。」

Living Lab生活實驗所討論的不是如何做最完美的裝修，也不是討論什麼是最完美的設計，「我們討論的是新型態居住的可能性」，在寸土寸金、地狹人稠的台北市，許多人都買不起房子，但是不一定要買房子才能住在好的環境，租屋可以是另一個選項，「這是另外一個我們用這個房子在談的事情，就是share resource（共享資源）的概念。」當大家慢慢去關心閒置的老屋，政府願意把更多的資源開放出來，讓老屋的時間能從過去暫停的時間點繼續走進未來，參與城市的成長，老屋不只是咖啡廳、畫廊，而能成為常民的住所，與人民一起創造生活記憶，如此一來，市民與土地有了更深的連結，城市也將有不同的面貌與氣質，一種對於居住新的思維與想望，於焉誕生。

澡堂區原貌保存，但被活用成策展、閱讀、講座等空間，實現邱柏文所想，把傳統的再搭上一點新創意，產生新的故事。