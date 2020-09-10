無校園大學Minerva來台體驗 最溫暖的都市──台北

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

Minerva Schools是一所以世界為教室的大學，學生沒有實體校園，但會在四年內走訪全球七個城市。他們透過視訊與老師互動，每堂課彷彿專題研討會，注重師生間的大量討論。這所學校不只強調專業能力，更培養學生終身受用的思考能力。今（2020）年，他們首度到台灣，拜訪大學生涯中最後一個城市──台北。

Minerva Schools的合作單位台灣大學，舉辦了多樣的工作坊，在不同領域老師的引導下，Minerva學生透過實地參訪、親手操作或小組討論，與台大學生互動，深入了解台灣多元面向的文化。

食物、記憶、文化

這天，在台北公館旁的蟾蜍山聚落，有兩戶人家特別熱鬧。來自不同國家的年輕人捲起袖子，將手伸進大竹篩，在「葉媽」的指令下，搓揉著糯米粉。揉啊揉，原本生疏的一群人，臉上逐漸展開笑靨。而另一戶的廚房裡，年輕人站在爐火旁，圍繞著正在切菜的「阿美姐」，問起她與這道料理的緣分。

這是台大為Minerva學生開設的工作坊之一「美味的照護和地方營造」，由城鄉所黃舒楣助理教授與社工系陳怡伃助理教授合開，邀請蟾蜍山居民擔任社區老師，教導學生做菜，希望他們從中觀察食物與料理者的生命連結，並思考老年人照護的意義。

「阿美姐，為什麼你吃這麼辣？」、「這道菜你是從哪裡學的？」、「可以問這菜刀是哪裡買的嗎？切得好順手啊！」Minerva學生從這道「銀芽粉絲」，嗅出阿美姐的家世背景，問出她離開江蘇老家，嫁給四川籍前夫，最後搬至蟾蜍山的故事。接著，大家也開始分享自己對食物的偏好與由來。「輪到切菜的那個人，會變成主角，大家就開始問他問題。」陳怡伃想起當時學生真誠且熱絡的分享，仍然印象深刻。

而葉媽的廚房裡，精彩的故事也正在上演。「大家在搓糯米糰時，有學生看起來特別熟練，一問之下，發現他是越南裔美國人，以前有類似的烹調經驗。」黃舒楣認為學生在「一起搓」的過程中，對彼此有更深的認識。後來大家在等待草仔粿蒸熟時，學生問起葉媽年輕的戀愛史，發現出身新竹湖口的她，嫁給外省籍丈夫後，餐桌上不再出現草仔粿這道客家菜，大家進而思考，食物在不同生命階段的意義。

「同學們分享非常踴躍，欲罷不能！」陳怡伃說有學生曾在安寧病房當志工，發現病人的最終心願是吃冰淇淋；有學生的奶奶生前常做馬芬蛋糕給家人，於是現在家族會舉行「馬芬蛋糕party」來懷念她；連韓裔的隨隊也哽咽地說，自己非常懷念家中的海帶湯，但嘗試多次後，仍煮不出記憶中的味道。

「他們的敏銳度很高！」黃舒楣與陳怡伃一致認為，這群學生能看見事物背後更深的意義，面對文化差異的包容力也較高。「當天雖然室內悶熱，空間有些狹窄，卻沒有學生抱怨或變臉。原本擔心西方學生不吃辛香辣的料理，但是後來大家吃光光，邊吃邊流淚。」

兩位老師都對明年的工作坊抱持期待，也將微調課程，讓背景多元的Minerva學生，有機會在課程中運用自身專業，來探討活躍老化（active aging）的議題。

Minerva Schools學生在蟾蜍山社區老師葉媽的教導下， 製作客家菜草仔粿。 （台灣大學國際事務處提供）

在文化衝擊中學習成長

Minerva Schools錄取學生時，不以入學考試成績為重點，而是想法與經歷，因此，學生的背景多元，也從彼此相處中認識更多文化，除此之外，他們每到一個城市，不可預料的文化衝擊與環境變化，也增強他們對文化差異的包容力。

「我們每次到一個城市，剛好都是當地社會動盪的時刻。」出身台灣的學生Eric Lin回想，2016年到美國紐約，當地總統大選後，社會出現紛爭；2017年到南韓首爾，鄰近國家北韓揚言要發射飛彈；2018年到印度海德拉巴，當地政府貪汙，因此提款機無法使用；2019年到德國柏林，社會因敘利亞難民議題，情勢緊張；今年到台灣，剛好遇上新冠肺炎爆發，學生只好於三月中旬提早離開台灣。

因為這樣的特殊經歷，加上台北是Minerva Schools最後一站，學生決定邀請蔡英文總統為畢業典禮致詞，透過線上會議，分享台灣防疫的成功關鍵，並給予畢業祝福。「本來以為這次邀請不會成功，沒想到過了大約兩個月，竟然收到回信了！」邀請計畫的其中一員Eric Lin分享，這次計畫從寫信邀約到會議架構討論，都是由學生一手包辦，是他們給自己的挑戰。

每到一個城市，學生也要完成「實地作業」（Location Base Assignment, LBA），運用自身專業，探討當地文化。喜歡烹調的Eric Lin選擇以台灣食物歷史為主題，介紹古亭的老房子餐廳樂埔町，日治時期的宿舍，經2013年台北市文化局修復，現在成為米其林推薦的法式餐廳。而來自英國的Liberty Pim熱衷實驗教育與媒體傳播，於是到VIS國際實驗學校舉行工作坊，進行教學。

台大為Minerva Schools舉辦的工作坊 「從土地到手裡的台灣茶」，帶領學生到 坪林茶園觀察。 （台灣大學國際事務處提供）

台北印象：合作與民主

在台北的兩個月，多數Minerva學生經常在台大圖書館與住處間往返，為視訊課程做準備，也抓緊時間完成「拔尖整合專案」（Capstone Project）。這項專案的主題由學生自訂，依自己的興趣與專長，提出一項報告、發明或事業計畫等等，為期總共兩年。

主修人文應用的Liberty Pim，在音樂串流平台Spotify上，製作Podcast節目「進步的代價」（The Price of Progress），探討文明發展帶來的負面影響；而來自俄羅斯，同樣主修人文應用的Tatiana Soskina，則以部落格分析為題。兩人在新冠狀肺炎爆發後，決定繼續留在台灣，他們認為台灣是目前最安全的國家，而且生活機能高。

Liberty Pim肯定台灣防疫的努力，也對「全民合作」的社會氛圍感到佩服。「台灣文化與英國文化不太一樣。在這裡，每個人願意為了大家健康，做一些調整。即使這些調整不太舒服，但是大家因此會更安全。」除了防疫成效，Tatiana Soskina則對我國政治印象深刻，今年一月總統大選時，她觀察到各候選人的擁護者都擁有堅定的政治信念，民眾也相信透過選舉能產生改變，這與她家鄉的情況截然不同。

出身台北的Eric Lin，在海外求學四年，回到家鄉後，發現很多地方都改變了，深刻體會台北是一座變化快速的城市。即使身為在地人，他發現自己不一定知道Minerva同學剛發現的台灣秘境。「台北附近的山我幾乎都爬過了，但是從朋友的分享，我才發現虎山旁的小路段，是我還沒爬過的。」他從中省思：「台灣是我們的家，但不表示我們比他們懂。」有時，透過外國朋友的視角，當地人能更了解家鄉。

台大副校長周家蓓多次締結國際合作計畫， 這次Minerva Schools來台，也積極規劃兩校的合作。

兩校合作，互相學習

Minerva Schools選擇體驗城市時，有幾項基本要求：基礎設施完善、網路連線快速、政治經濟發達、社會多元等等。台北不僅符合這些條件，也是華人世界的重要城市，因此成為該校最後一站的體驗城市。

Minerva Schools創辦人、現任執行長Ben Nelson鼓勵學生在台灣時要思考，什麼是華人文化？台灣與中國大陸都使用華語，但是兩者的體制不同，對世界也產生不同影響。另一個值得思考的是：台灣與美國都以多元著名，但「多元」在這兩個社會，呈現出來的樣貌相同嗎？

Ben Nelson今年二月曾造訪台灣，並拜訪四到五間大學，他觀察到在台北有許多投入教育與商業的社群，社會風氣非常自由與開放。一些有意改革教育的學校也表達與Minerva Schools合作的意願，未來該校將會從中選擇一間大學合作，融入Minerva Schools的教學方法、課程設計與自行設計的視訊平台「Forum」。

這次合作機構台灣大學，原本只負責協助Minerva Schools辦理學生簽證，但是副校長周家蓓認為，只提供行政協助過於可惜，於是邀請該校在台代表來洽談，由台大國際事務處協助規劃，幫助學生從活動中認識台灣文化。「這次的合作很難得，從導覽到工作坊，非常充實，學生在其他城市，沒有這樣的經驗。」周家蓓表示。

陳怡伃也表示，透過這次工作坊，Minerva學生得以深入社區，與當地人互動，進而反思自己的生命。Tatiana Soskina也認同，在很多大城市，人與人之間關係疏遠，但在台北這個城市，民眾都很友善，樂於幫助有需要的人。

推動台大與國際合作經驗豐富的周家蓓期待未來與Minerva Schools的合作，希望從中學習其強調思考的教育方式，也期許未來參與工作坊的台灣學生，能透過共同學習，去認識不同文化與教育背景的學生，觀察他們在課堂的提問與反應，藉此培養對多元文化的認識。她也相當認同Ben Nelson的創校理念：「大學的責任應該是培養學生一輩子可以用的能力與思考。」

Minerva Schools體驗城市之一：英國倫敦。 （林格立攝）