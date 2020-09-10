【文˙鄧慧純 圖˙林旻萱】

不傳聖旨，不寫咬文嚼字的公文，當代公部門想要跟民眾溝通，請出了十八般武藝精通的社群小編。小編們要創意有哏，還幾乎有求必應，他們闢謠打假，從生活擷取靈感，結合時事，轉譯政策，說給您聽。

「丞相，起風了！」

台灣公部門近年探得風向，勤與社會大眾溝通，力行有感施政。過往保守的政府機關，發言總是斟酌再三，與民眾日常脫節；但近年引入社群小編，在網上用創意撩民，另類的政令宣導，公部門氣象丕變，讓人耳目一新。

其中被暱稱「撿到槍」的財政部小編，力戰宅神網紅，言語嗆辣，酸度滿點。教育部小編在社群裡，吐槽長官，敷衍趕下班，引得看官拍案叫絕。故宮小編把《清明上河圖》玩得淋漓盡致，讓古畫可以興，可以觀，可以群，可以怨，……還可多識於鳥獸草木之名。

大夥兒鬧得開心，政策也藉機「控制腦波」，政令到位，兩全其美。

但看似笑鬧瘋癲，其實小編的工作一點都不簡單。小編看似無法無天，卻有賴長官全然的信任授權。小編看似辯才無礙，卻是啃讀了數千法條，才能轉譯政策。小編看似隨手用哏，卻是日夜吸取大眾文化精華的成果。小編看似每天正常上下班，卻是線上線下即時回應，不捨晝夜當客服。創意先行，但背後是與業務單位唇舌溝通，大戰三天。

問到小編需要什麼技能，故宮小編林白苧給了答案：「我覺得就兩個心，一個就是你要夠大的心，要容忍住所有的酸，然後還有個夠強的心，隨時迎戰各界的挑戰。熱情很重要，不然撐不住。」

這回《光華》採訪公部門小編，走探了財政部、教育部和故宮，結論只有一事，每個小編都要供起來拜啦！

小編大亂鬥 公部門放大絕

宅哏圖出動，馬卡龍女孩收編鄉民

「我開放你出口！重生吧，體溫計！遵從我命、袪除管制！解除！解開束縛！」今年年初因為COVID-19疫情，國內體溫計管制出口，到四月初方解禁。財政部小編呂佳紋早早嗅到新聞點，轉換六七年級生熟悉的《鬼神童子》咒語做成貼文，讓民眾知道財稅新政策。這則貼文上線後觸及超過62萬人，並有5萬以上人次在網上互動分享，大家在留言區互探年紀，回憶追卡通的童年。

2018年底開站，財政部臉書粉專經營約一年半，已累積了近8萬人按讚、追蹤，靠著哏圖製作吸引鄉民，財政部給人的印象從與死神並列的討稅者（death and taxes），變得親民又酷炫。

由呂佳紋、黃凱鈴組成「馬卡龍女孩」，加上精通宅文化的吳俊佑，精實的財政部小編就位。呂佳紋負責理解吸收繁複的稅制，三人再一起找出民眾有感的切點，並靈活運用大眾文化中動漫、時事、諧音、迷因、歌詞哏，撰寫貼文。舉例說，小編結合SONY PS5上市預告，將遊戲機偽裝成除濕機，包裝節能家電減徵貨物稅的政策。貼文一出，留言板上你一言我一語，網友共謀如何藉名目換新機，雖說只是抬槓，卻歡樂異常，原本只是單純的退稅政策，已超過29萬的觸及，16萬次的互動及分享。

呂佳紋說：「我們的目的是希望貼文廣傳，就必須觸及更多人，如果網友不來互動，貼文會推不出去，沒有互動，就無法透過演算法來拉推。」善用哏圖當作策略，讓懂哏的網友來互動留言，分享傳散效果最好，是社群經營的鐵則。吳俊佑每天也不忘去「巡田水」，在FB上與粉絲互動對話，無厘頭或天外一筆的創意，不只貼文有趣，留言板也超有看頭，精采程度好比番外又一章。這樣的創新創意，也被香港網友注意且分享，略懂廣東話的吳俊佑則會循線跨海去留言，「我們在香港有一定程度的粉絲，他們都誇怎麼有如此接地氣的政府。」他也會主動到網友版上留言，臉友看到財政部來自家FB互動，都會笑稱：「要被查水錶了嗎？」

借用動漫《鬼神童子》的咒語「重生吧體溫計，我還你自由」，宣告體溫計開放出口政策，這篇貼文喚起許多網友童年回憶。 (財政部提供)

這樣的「教育部」很可以

被暱稱是「雅婷」的教育部小編，這名號得來卻是無心插柳。因為一張仿日本少女漫畫《千面女郎》的分格漫畫，敘述小夫妻的吃醋情節，卻是包裝教育部準公共化幼兒園政策的「千面幼兒園」系列。貼文一出，2.3萬的讚數，超過1,500則的互動及4,000多次的分享，讓教育部小編一夕爆紅。

雅婷們是2019年中入駐的，而社群化經營的目標首重是政策溝通，其次是澄清假訊息，還有就是部長潘文忠所希望的多多分享教育現場愛的故事。

雅婷的戰役不止於此，去年蔡依林出遊被偷拍的新聞，記者以G奶下標，蔡依林因此發文想跟大眾討論「身體意識」，雅婷也去留言：「需要重補修性別教育，而且要超過2小時，」讓網友大讚神回應，教育部因此攻佔各大媒體娛樂版。

呼應國際反霸凌日推出的「#你的標籤我的驕傲」，是雅婷們自主向部長提案的反霸凌企劃。邀請八位網紅將昔日不堪的綽號繡在制服上，先讓網友猜猜制服的主人，再分享網紅們的經歷，並搭配訪談第一線教師對反霸凌的努力，這件專案激起社會廣大的迴響，後續更有80多位網紅公益響應，系列貼文也創下800萬的觸及率。

搭配電子遊樂器上市的時事，財政部小編包裝「購買節能家電減徵貨物稅」的政策，和網友一搭一唱，密謀名目換新的遊戲機。 (財政部提供)

貼文要有哏，回應要神準，雅婷們的鬼點子來自對生活的觀察和熱情。如籌備十年終於上路的108課綱，如何讓社會大眾更了解政策內涵，雅婷想出把潘文忠「柯南化」；但潘文忠認為舞台應該讓給前線的教育者，而躊躇再三，雅婷們鬧著陷入沈思不發一語的部長，不講話就是同意了，那我們就畫囉！潘文忠成了美少男，深入校園探案，要找出造謠108課綱的肇事者；同時也重新體驗學生生活，了解當前學生的重擔。「#這樣的課綱我可以」以新穎的方式，努力把政策清楚溝通的心意，足見公部門確實有心改變。

身為教育人，潘文忠開放心胸，接受雅婷們的創意，但是也不忘給小編忠告，創意怎麼玩都不能違反教育價值，不能成為霸凌的參與者。還有他要雅婷們「不要被我們（官員）同化了！因為我們太熟教育政策了，如果你們（小編）被我們同化，就再也講不出民眾懂的語言了。」始終惦念著如何與民眾溝通的教育部，最暖心。

古人超愛演，通通拿來做哏圖

您知道《清明上河圖》裡有4,000多人，而且每個都不一樣嗎？故宮小編用《清明上河圖》，創造出無數笑到翻桌的哏圖，不管是無厘頭創意「#美國隊長哏圖」，或是用來宣導防疫的「#時中前，時中後」，把每個小人都拉遠一公分，都讓網友驚覺古人好有戲，古畫可以這樣看，而且原本總讓人肅穆立正的故宮可以那麼親民。

喜歡戲稱自己是全台最資深的故宮北院小編林白苧，當初是被趕鴨子上架的。她從完全不懂網路語言，到了解8+9、484這些網路流行語，人氣作品有「跨年你是哪一型」，集結古畫推出「人擠人型」、「邊緣型」、「狂歡型」、「補眠型」等，原來古畫也超有戲。她還找出清代八帝手帖「知道了」，讓網友來品評，有網友笑稱像在翻牌皇上，創造出古老故宮的新話題。

大家最熟知的故宮粉專當屬「故宮精品」。以「汝窯青瓷蓮花碗裝泡麵」，對比發薪前後，精品小編最了解上班族的心聲。精品小編同時也是博物館商品行銷部經理張庭甄解釋，故宮精品的目的是要打出台灣市場的知名度，但博物館吸引不了年輕人進館，是當前的困境。鎖定25～35歲的上班族與文青族群，用年輕人的語言溝通，把博物館商品透過文化內涵和創意的轉換，大家超愛文物背後的故事和創意，果然一鳴驚人。

故宮南院成立的時間最晚，耕耘的地點也屬文化偏鄉，南院小編周奕妏聊到，當地對博物館的認識幾乎是零，因此博物館很努力與在地居民當鄰居，相互往來溝通，推動藝術扎根、文化平權。五年來的經營，當地的孩子把博物館當自家後院，而且有8%的觀眾是因追蹤粉專而來，顯示當時試著種下的藝術種子已漸漸發芽了。

綜看三粉專的客群各異，卻如林白苧所言「分進合擊，相輔相成」八字訣的合作模式，共同經營博物館品牌，更是小編圈競相仿效觀摩的翹楚。

粉專提供多一個管道與民眾接觸，林白苧分享因民眾回饋而衍生的故事更是有趣。 2017年「同安‧潮」展覽，提及十八世紀末中國東南沿海海盜猖獗，民眾留言詢問如何識別海盜船，林白苧帶著好奇詢問策展人，卻得到：「大家《神鬼奇航》看太多了。」原來當時船隻多只掛三面旗，一面黃色（媽祖旗），一面定風旗，第三面荷蘭國旗，海盜船也是偽裝成一般船隻，而不會大張旗鼓的宣示自己的身分；但是透過FB互動，策展人知道民眾的疑問，決定添補資訊並更換展品，是貼近民心的體貼。

聽著小編們生動地說著諸多的幕後故事，看到政府部門努力轉化語言與民眾溝通，也為生活增添了些許樂趣，真讓生在台灣的我們心想著「我台灣，我驕傲」。

讓歷史不再有距離，藝術也可以很親民，古老故宮始終有新話題。 (故宮北院粉絲專頁提供)