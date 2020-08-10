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為偏鄉孩子闢路 博幼畢業生追蹤報導

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
博幼基金會創辦人李家同發現，許多偏鄉學童不清楚社會時事、缺乏國際觀，因此強調透過閱讀與各式體驗活動，來開拓視野。
博幼基金會創辦人李家同發現，許多偏鄉學童不清楚社會時事、缺乏國際觀，因此強調透過閱讀與各式體驗活動，來開拓視野。

【文˙謝宜婷　圖˙莊坤儒】

清華大學榮譽教授李家同於2002年創辦偏鄉教育機構「博幼基金會」前，在天主教德蘭兒童中心教學多年，有人問他為何不捐錢就好，要親自教書？他以德雷莎修女的話回應：「愛的種子，必須親自撒出，而且每次一粒。」

將近20年的歲月，李家同與博幼老師們不只帶給學生課業上的協助，還有溫暖生命的正向力量，陪伴他們度過迷惘的青春。

2009年，《光華》曾作過博幼基金會的專題報導，11年後，本篇採訪三位就讀過博幼課輔班的學生，談談博幼如何影響他們的成長歷程與人生道路。

林昊星：讓孩子看見自己的價值

今年28歲的林昊星，曾在博幼台東課輔中心，擔任數學專職老師三年，目前是埔里中心的行政組採購專員。從當年聽課的學生，轉變為講台上的老師，林昊星深刻體會在第一線教學現場，要付出許多努力與耐心。

林昊星在小學五年級時進入博幼，當時他只覺得那是間「免費的補習班」，可以認識來自不同學校的朋友，而老師也很耐心地依每個人的學習狀況，給予不同教學方式。「我記得那個時候，一直在換班。」當時博幼會定期舉行小考，檢驗學生的學習成效，並依成績變化分班。

不過，面對一週五天，每晚三小時的密集課輔，林昊星其實也有想過離開。但是在升國中前，他的心態開始改變，面對競爭激烈的升學考試，博幼免費又豐富的學習資源顯得更為珍貴，他不再視為理所當然，而是珍惜所有的學習機會。

升上國二後，林昊星的成績大幅進步，「雖然我平常沒有特別認真念書，但是晚上都會去博幼。同學看我常常在玩，可是每次考試還是第一名。」他開心地回憶著。

深感在博幼得到的一切，他決定回饋社會，從高三下學期就開始擔任志工老師，教導越南籍的學生學習中文。大學期間的每年暑假，他也到博幼的南投信義中心與澎湖中心，教導偏鄉學生。甚至學期間，他也透過永齡基金會的計畫，教導弱勢學童課業。林昊星希望透過教育，幫助學生有更高的視野與更大的夢想，正呼應博幼創辦人李家同的教育理念。

大學畢業後，林昊星進入博幼的台東課輔中心，擔任數學老師。在他的班級內，總是有幾個學生會打架、頂撞師長、不遵守上課秩序，「他們太自我了，要先從改變價值觀開始。」林昊星除了指正他們的問題，還特別設計課前活動，幫助學生認識自我，試著從別人眼中看自己。

也許是受到博幼潛移默化，林昊星面對調皮的學生，也知道該如何因材施教。他跟學生約定好數學課結束之後，會帶著大家玩桌遊。原本課堂上愛嬉鬧的學生，開始認真完成練習題目，每天都期待遊戲時間。面對學習速度較慢的學生，他將每個觀念拆解成更小的概念，並放慢教學步調，學生成績因此有了起色。

雖然大學時期就投身教育，林昊星坦言自己的目標不是成為一名教師，而是一個「傳道的人」。從小在教會長大的他，希望透過教育，幫助每個孩子找到他在世界上的價值。從受助者成為助人者，林昊星看見更多不同家庭背景的學生，「不是每個孩子回家，都有人在等他」，但因為博幼的課輔班，讓他們在黑夜裡看見了光芒。

林昊星大學畢業後，到博幼台東中心擔任數學老師，希望透過教育幫助學生找到夢想，開拓視野。
林昊星大學畢業後，到博幼台東中心擔任數學老師，希望透過教育幫助學生找到夢想，開拓視野。

陳薏婷：鼓勵學弟妹抓住機會

陳薏婷是林昊星的同班同學，年紀相同的兩人常常互相切磋學業。過去在博幼埔里中心時，她總是班上帶頭炒熱氣氛的那個人，但也是少數喜歡去找老師解題的學生。個性積極的她，很珍惜在博幼獲得的資源與鼓勵，當時在課輔班的回憶仍歷歷在目。

「陳薏婷又是妳！小聲一點。」吳文炎督導每天在走廊上巡邏，管理學生秩序，看起來不苟言笑的他，卻是陳薏婷心中溫暖的嚴父。他記得每個學生的近況，遇見時總會給予幾句關心，卸下督導的身分後，他也是一位可以聊天的朋友。亦師亦友的關係，讓離開博幼多年的陳薏婷，總是惦記著這位督導。「上次回到博幼，我還跟他要簽名！」陳薏婷得知督導出了新書《尋味：你沒有走過的社工路》和《解鎖：我的火火社工路》後，還興奮地請他在書上簽名。

博幼的課輔老師背景多元，對陳薏婷產生不同層面的影響。有一位玩樂團的英文老師，頂著鳥窩頭，上課時講的人生道理永遠比單字多，「你可以玩，但是你要有本錢，要會玩又會唸書，像我一樣。」老師一番話從此烙印在陳薏婷心上，她盡情地玩，也盡力地讀書。

國中畢業後，陳薏婷進入暨大附中念書，她發現一般學科無法滿足她對知識的渴望，因此毅然決然轉入高職，學習應用層面的知識與技術。商業管理科的背景，讓她在飲料店工作時能從不同角度分析門市生意，於是在20歲時就成為店長。

在桃園工作了五年，原本是為了逃離失和的家庭，直到接到奶奶生病的消息，陳薏婷馬上申請調職，回到老家陪伴她的「阿婆」。

位於南投信義鄉的羅娜課輔教室地處山區，老師平日開車往返，為學生複習並聆聽他們的問題。
位於南投信義鄉的羅娜課輔教室地處山區，老師平日開車往返，為學生複習並聆聽他們的問題。

「阿婆真的很辛苦，是當時我們一家五口的支柱。她不識字，只能靠做工養家。每次家裡吵架，她永遠是最安靜的那一個。」陳薏婷說起奶奶的付出，心裡滿是不捨。隨著其他家人的離世與出外工作，現在只剩祖孫兩人同住，偌大的房子顯得空曠，卻充滿陳薏婷的笑聲與奶奶關心的話語。

「我覺得一路上遇到很多貴人，如果沒有他們，現在我不知道會在哪裡。」陳薏婷很感謝博幼的老師、打工時的老闆與現在飲料店的主管，他們分享的人生經驗成為她前進的力量。現在身為店長的她，尤其能體會經營的辛苦，她很尊敬李家同校長十幾年來對博幼的付出，讓繳學費有困難的學生，能接受免費的課後輔導，他們未來才有機會擁有不同的生活。

陳薏婷也鼓勵博幼的學弟妹：「無論是人或書，都會有一兩個可以學習的地方，要好好把握當下的環境和資源。」她記得有一回老師發給同學一人一本李校長的書，給同學半節課時間摸索，有人只是放著，但自己卻很認真地閱讀，如此積極的態度讓她往後的發展獲得許多機會。

博幼的教學方式因材施教，老師會透過測驗，確認學生釐清觀念後，再教新的知識。
博幼的教學方式因材施教，老師會透過測驗，確認學生釐清觀念後，再教新的知識。
梁郡家：用音樂傳遞愛

小時候，常常與阿美族的保母對著山谷唱歌，梁郡家練就了好歌喉，經常出現在博幼各類音樂表演：英語歌唱比賽與企業慈善演唱會。有次李家同聽了梁郡家唱的愛爾蘭民謠Danny Boy後，非常感動，還請大家未來在他的告別式時播這首歌。

舞臺上耀眼的梁郡家，在進入博幼之前，其實是個內向的孩子，在學校經常整天沉默。但是進入博幼的課輔班後，親切的社工與老師讓她敞開了心房，「我在博幼可以說一整個晚上的話。」而她的成績也漸漸進步，英文考試從國小八分提升到國中90幾分，名次也一直維持在全班前百分之五。

「博幼的鼓勵式教學讓我被激發！每次小考後會得到一張獎狀，讓我感覺被肯定。而且有很多英語朗讀比賽與歌唱比賽，參加後我才發現，原來自己也可以變好。」她認為一般學校的教學節奏太快，學生還沒釐清觀念，老師就開始趕進度，但博幼強調扎根基礎，確認學生懂了才會教新觀念。

即使已經離開博幼多年，梁郡家依舊保持積極的學習態度，每天下班後會撥空背英文單字、練習會話。當初課堂上的電影心得寫作，也啟發她對創作的熱情，現在她會寫新詩、散文與歌詞，工作之餘，也會到餐廳駐唱，兼任吉他老師，累積教學經驗。

梁郡家很感謝當時的社工與老師，在學業與心理層面都給了她很多協助，曾經是隔代教養的她，很難與接受日式教育的祖父母溝通，但是博幼的大姐姐們不僅耐心聆聽，也鼓勵她多方嘗試，讓她成為今天的斜槓青年，身兼水電師傅、彩妝顧問與電商平台經營者多職。

今年，22歲的梁郡家舉辦了首場個人公益音樂會，將所得捐給博幼，她想告訴經濟弱勢的孩子，教育可以帶給人不同視野與希望，甚至可以翻轉原生家庭的貧窮，「我覺得我做到了，他們一定也可以！」

「我的大恩人是李家同，他是一個心很柔軟的校長。」梁郡家相信如果李校長沒有創辦博幼，許多偏鄉孩子的生命就不會被改變，她也永遠記得，李校長到課輔班上英文課時，眼裡盡是慈愛，不停地對孩子露出笑容。而這份愛，影響了一群孩子，他們正透過不同的方式，讓更多人感受到這份溫暖。

陳薏婷回憶，過去上完課輔班時夜已深，她總是會慢慢拉下鐵門，以免吵醒在休息的奶奶。
陳薏婷回憶，過去上完課輔班時夜已深，她總是會慢慢拉下鐵門，以免吵醒在休息的奶奶。

建中青年社的成員們以校刊為舞台，盡情揮灑創意，為青春留下璀璨記憶。 （莊坤儒攝）
建中青年社的成員們以校刊為舞台，盡情揮灑創意，為青春留下璀璨記憶。 （莊坤儒攝）

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