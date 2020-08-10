土地的恩惠 種米達人：魏瑞廷、曾國旗

【文˙曾蘭淑 圖˙林旻萱】

「袂曉讀冊（不會讀書）就去種田！」老一輩農民總是如此告誡著下一代。年輕一輩抱著絕不種田的決心，努力讀書，逃離家鄉。

台東池上的魏瑞廷、花蓮玉里的曾國旗就是如此，但是當父執輩遭遇生產、銷售等種種困境時，他們卻又選擇返鄉，挑起重擔，用上一代沒有的魄力與專業奮力突圍，種出代表台灣的稻米。

禾怕寒露風，人怕世炎涼

時序走過「小滿櫃，芒種穗」，台東池上成熟的稻米一片澄黃海。魏瑞廷假日清晨五點起來準備，等到露水乾了，開著收割機割稻收割，九公頃的稻田，三天完工，陸續送烘乾、碾製加工。

四季節氣不等人，得趕著夏至播種，立秋前插秧，在此農忙時期，還在林務局上班的魏瑞廷，一天只睡四、五個小時，「我是靠意志力撐下去。」任其額頭上的汗水直流，38歲的魏瑞廷氣喘噓噓地說：「這就是我不想種田的原因。」

因為家裡務農，從小沒有童年，寫作文「去那裡玩」，寫不出來，他說：「甚至與同學在一起時，不敢承認那個穿破破衣服的人，是我的爸爸。」退伍後，為了不想回家種田，屏科大森林系、宜蘭大學森林暨自然資源研究所畢業的魏瑞廷，在屏科大圖書館苦讀三個月，考上林務局，當上了公務員。

2009年退輔會第一次在池上辦理有機稻田委託經營的招標，其他農民不會寫標單，都寫比100萬元底標還低，只有魏瑞廷父親魏其南以高於底標一萬元，標到16年經營權，10公頃荒煙蔓草的土地，積蓄加上借錢花了500萬元整地，開始種稻。

好不容易一期稻收割了，卻賣不出去，想找買家四處碰壁，產自池上的有機米，最後卻以近腰斬的價格賤賣至關山，接著又遇到二期稻作要收成時，找不到人來收割的窘境。

因為這次有驚無險的經歷，魏父斥資300萬元買割稻機。怎麼有錢？「從農會搬啊！」魏瑞廷的意思是向農會貸款。為了解決缺工的問題，接著他的爸爸又買了插秧機、翻土的曳引機、一年只用六次的灑肥機，還有載穀車、載收割機的板車，不知不覺已欠下3,000萬元的債務。

市集人生苦，毋敢回頭望

「賺的錢都拿去買農機了！每次回家，就聽到父母親為了錢吵架。」還有米的銷售也是一個問題。魏瑞廷苦笑著說：「我的爸爸會種不會賣。」他看不下去，向林務局請調，從宜蘭羅東調回台東關山，利用假日載米去台北有機市集賣，就這樣開始了他長達五年的「市集人生」。

第一次擺攤，60包米只賣了6包，回到池上怕丟臉、又擔心爸媽擔心，謊報全賣完，用他上班薪水補足交給爸媽。原本在中興大學念博士的魏瑞廷，博士也不念了，一到假日，魏瑞廷就載著20箱、400公斤的米到台北市的農夫市集。又因為離家近，身為獨子的他，捨不得老父一人獨自在田裡幹活，插秧時期清晨二點起來幫忙，七點趕換衣服去上班；而假日就是他的有機肥施肥日。

為了節省時間，他假日疾行在蘇花公路上，往返台東、台北，總是感覺疲累沒有止境。曾經，他暗自希望蘇花公路的一塊大石頭掉下來，正好一了百了；米賣得不好，沮喪到邊開車邊哭，只是回到家又是一條好漢，至少每週固定在市集賣米的收入，可以用來償還貸款。

「叫大自然做工」的有機農法，利用放置鷹偶風箏，來嚇唬吃稻穀的小鳥。

運用區塊鏈，行銷國際

原本以為「市集人生」就是人生的全部了，魏瑞廷在2018年開始結合區塊鏈的技術，透過微氣象站記錄稻米生長情況，不僅吸引《倫敦時報》專訪，稱他是全球第一個使用區塊鏈的農夫，也讓他守得雲開見月來，稻米開始行銷國際。

魏瑞廷打開手機的畫面解釋，區塊鏈具有不可竄改、忠實呈現等特性，因此透過區塊鏈的紀錄，可以忠實呈現田間的情況，成為食品溯源履歷的保證。

「起初是香港的買家，接著是加拿大等國外的買家，不相信台灣的有機認證，卻相信區塊鏈。」魏瑞廷以「池上禾穀坊──米之谷」的品牌，再打入美國的亞馬遜網站，住於美、加的華僑買到池上出產的米，縱使一包二公斤的米要價29.95美元（約台幣864元），也興奮激動。

2019年1月他再與阿龜微氣候合作，在田間裝設太陽能發電的感應器，可以偵測雨量、溫度、溼度。他說：「過去我爸施肥靠經驗、憑感覺，現在我看電導度EC值、土壤溫溼度。」可以給予各田畦的稻子最適合的水與肥料。

有機耕種米，癡心贈教宗

魏瑞廷也申請清真認證，將米遠賣至杜拜。「南加州的買家，在意農田生態的情況，因此我今（2020）年第一期作又開始記錄稻田裡的動物，澤蛙、臭青母、蝸牛是基本盤，還看過野兔、山羌，以及紅頭雉的足跡。」

會念書的魏瑞廷看到國外的文獻，有一種「叫大自然做工」的有機農法，他也學以致用，運用擬態猛禽，放置鷹偶風箏、唯妙唯肖的貓頭鷹，來嚇唬吃稻穀的小鳥；收成時放「假的水鴨」，吸引真水鴨來吃福壽螺，形成田間有趣風景。

魏瑞廷用高雄139、145號輪種，除了增加稻米生長量，號稱醜美人的高雄139，雖有外觀心腹白的缺點，但口感香甜Q軟，完全不輸日本壽司米。

2019年8月他受到《獻米給教宗的男人》這本書啟發，認為台灣米一點也不輸給日本，突發奇想送米到梵蒂岡，並在駐教廷大使館的襄助下，由樞機主教約斯基（Konrad Krajewski）接見，接下米，而且說剛好可以做為教宗作完彌撒後的午餐。教宗還回贈降福狀與十字架，肯定他的心意。

同年底他又以為教宗慶生為名義，再一次送米到梵蒂岡，這次卻寄不見了，駐教廷大使李世明很認真幫忙找米，隔年2月找到了又再送給教宗。魏瑞廷滿腔愛國心地說：「每次運費高達五萬元，初衷不在賺錢，而是想讓教宗知道：『台灣很在乎你』！」

一樣逃離家鄉十多年的花蓮玉里鎮東豐里的農村子弟曾國旗，返鄉接班時還是「負二代」──負債千萬的第二代，學建築出身的他，用規模經濟走出困境，成就全國最大的有機雜糧暨水稻種植專區。

透過微氣象站記錄稻米生長情況，可以作為施肥、灌溉以及病蟲害防治的參考。

少小離家，笑問客從何處來

22年前，人在中壢一家建築師事務所上班的曾國旗接到電話，他的爸爸因為水圳加蓋的公安意外遭到活埋，救援人員不敢出動怪手，只能徒手挖掘，30分鐘救出來已沒有生命跡象，後來從鬼門關搶救回來，因下肢粉碎性骨折，醫師預估至少要住院半年。

曾國旗的父親曾文珍是2007神農獎得主，1995年開始以一公頃面積試種有機米，1998年他又為了配合當時省農林廳防治農村畜牧汙染的政策，基於循環農業的理念，正著手興建堆肥廠，又籌組了花東有機肥合作社，千頭萬緒，百廢待舉，卻受了重傷。

正在準備建築師執照考試的曾國旗，因父親的重傷，不由自主地責備自己，當時27歲的他毅然決然地回鄉接手家業。

國中畢業就離開花蓮玉里的曾國旗，鄰里都不知道曾文珍有這個孩子，「當時我不只完全不懂什麼是有機米種植，也沒有人吃有機米，對父親搞堆肥廠，『與大便玩在一起』更是不以為然。」

回家接班時是「負二代」的曾國旗，用水旱輪作，規模經濟走出困境。

打造規模經濟，有機專區成形

回鄉卻是一連串的困難在等著他。第一個難關是有機肥廠，雖然現今曾國旗能夠體會有機肥廠是有機生產的基礎，但當時出資十萬至百萬不等的合作社股東，發現生產有機肥不會賺錢，紛紛要求退股。曾文珍以「人和」為由，認為這些都是農民的血汗錢，答應如數退股，結果36個股東退成只剩6個。龐大的財務壓力就落到曾國旗肩頭上。

第二個難關是有機米的種植與銷售。農村人口老化，人力短缺是現狀，一開始跟著父親用傳統方法做，但曾國旗發現只有「改變」才能突破困境，他大膽採取父執輩不敢嘗試的方法，用機械化耕種解決人力荒；發展規模經濟才能增加收入。

但改變都是在父親的反對下進行，而曾國旗用成果來證明自己。例如一輩子種水稻的父親，無法接受水旱輪作。但曾國旗說，有機種植最怕雜草，台大、中興大學的老師都建議「水旱輪作」，也就是一期種稻、一期種豆。

他解釋，水旱輪作時，原本習慣水田的雜草、水生昆蟲因旱田而生存不下去，反之亦然，果真達到病蟲害防治的目標，也解決雜草叢生的問題，東豐拾穗農場還成為台灣第一座大面積水旱輪作的示範區。

他指著一望無際47公頃的農地說，這塊地其實包含76塊小農的土地，小農沒有資金投入機具、設備，就必須貸款，因此他與父親藉由原有合作社的組織，增加契作種植的面積；再與花蓮農改場合作，研究如何用機械取代人工，藉由機械化增加產量，進一步協助在地小農轉作有機，由合作社來提供支持與後盾，擴張有機農業的版圖，這也讓「花東有機農產加工生產合作社」從原先最少的7公頃，增加至目前的130公頃。稻米加雜糧響應了政府糧食自給的政策，曾國旗在2017年獲頒神農獎。

「花東有機農產加工生產合作社」吸引年輕人返鄉務農。

創東豐米品牌，種出台版越光米

2004年曾國旗整合合作社的有機米、有機肥與文旦等農產，以家鄉之名，創立「東豐」品牌，合作社要自產自銷，溫和的曾國旗語調變得更柔軟地說：「感謝慈心基金會的創辦人日常老和尚一路陪伴與支持，答應收購我們的有機米，在里仁有機商店的通路販售，讓東豐米的銷售沒有後顧之憂。」

學建築出身的曾國旗，將營建工地的施工計劃用在農地上，生產、品管都有標準流程，卻引發社員不滿，尤其是曾國旗推廣栽種口感清香的台南13號，遭到最大的反彈。因為農民不再能隨性的日出而做、日落而息，不能種原來習慣的品種，而是要配合合作社規劃的進程插秧、施肥，有些社員受不了這些規定，或是偷偷用化學肥料，紛紛退出，栽種面積一度從30公頃減少至7公頃。

但稻穀的收成說明一切，透過保證價格的收購，甚至因為調整插秧、施肥的期程，閃避稻熱病的危害，讓契作的農友現今增至36位，種植面積從花蓮豐濱延伸至台東關山。

曾國旗另外以十公頃面積種了台南16號，這是在他心目中最能代表台灣的品種。

他稱台南16號為「纖細美女」，原本具有產量不高的缺點，經過台南農改場陳榮坤博士的改良，又親自到現場指導，調整插秧等時程，加上曾國旗又是有機肥的行家，種出的米粒晶瑩剔透，煮出來的白飯軟黏、泛著油亮光澤，甚至超過日本越光米。

曾國旗在2018年農糧署舉辦的稻米達人選拔時，獲得全國有機米組的第三名，也是當年台灣好米組與有機米組的前三名中，唯一不是清香米的品系，也就是說他的米不靠特殊的香味，還能在嚴格的評審條件中脫穎而出，可見其優異的口感。

「我的夢想就是種出全世界最好吃的有機米。」從逃離家鄉到建立花東最大有機雜糧暨稻米專區，曾國旗在家鄉找到了身為農家子弟的認同與驕傲。